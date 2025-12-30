Sport

2025, un an al marilor ratări pentru echipa națională. Calificarea la Mondial, o misiune aproape imposibilă

2025, un an al marilor ratări pentru echipa națională. Calificarea la Mondial, o misiune aproape imposibilă
2025 a fost încă un an al dezamăgirilor oferite de echipa națională de fotbal. Intrată în cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor găzduit de SUA, Mexic și Canada, prima reprezentativă și-a ratat obiectivul. Și a încheiat pe locul al 3-lea într-o grupă din care au mai făcut parte Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

În 2025, naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial

Debutul nu a prevestit nimic bun. „Tricolorii” au pierdut la data de 21 martie, acasă, cu Bosnia, scor 0-1. Și au obținut o victorie normală, trei zile mai târziu, în deplasare, cu San Marino (1-5). Ca o bilă neagră, elevii lui Mircea Lucescu au primit gol de la cea mai slabă națională din lume, conform clasamentului FIFA.

Pe 7 iunie, România era învinsă în deplasare, de Austria, scor 1-2, și devenea evident că șansele de calificare directă la turneul final erau utopice. Atmosfera din lotul național s-a alterat rapid, selecționerul Mircea Lucescu a început să devină tot mai iritat în relația cu propriii jucători și cu presa. Pe 10 iunie, România trecea de Cipru, pe teren propriu, scor 2-0, bifând doar trei puncte obligatorii.

Un alt mare pas greșit a fost făcut în luna septembrie, atunci când naționala a remizat în Cipru, scor 2-2, după un meci în care gazdele au revenit de la 0-2. S-au întețit acuzațiile publice făcute de selecționer la adresa jucătorilor, iar comunicarea cu presa a devenit o corvoadă pentru ambele tabere.

Mircea Lucescu, antrenorul echipei nationale

Sursa foto: Facebook/ Mircea Lucescu

O victorie cu Austria doar pentru palmares

La data de 12 octombrie, la ultima fază, România învingea Austria, pe „Arena Națională”, scor 1-0. O victorie ce a mai lăsat loc de ceva calcule, dar carea avea să se dovedească a fi doar una de palmares.

Totul s-a terminat pe 15 noiembrie, în Bosnia, atunci când „tricolorii” au condus cu 1-0, dar au pierdut cu 3-1. Ultimul meci, unul fără miză și fără niciun haz pentru o națională deprimată, a însemnat un 7-1 la Ploiești cu San Marino.

Două mari meciuri de baraj

Naționala mai are speranțe doar pentru că și-a câștigat grupa din Liga Națiunilor. Realizare ce a dus-o în fața unui meci de baraj cu Turcia, programat la Istanbul, pe 26 martie.

Dacă va câștiga, România va juca pe 31 martie, în deplasare, împotriva câștigătoarei partidei dintre Slovacia și Kosovo. Miza: calificarea la turneul final.

