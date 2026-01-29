Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 ianuarie 2026. Deodorantele

Pe 30 ianuarie s-au născut Franklin Delano Roosevelt, James Watt, Gene Hackman, Vanessa Redgrave, Grigore Gafencu, Doina Spătaru. Sinaxar, Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Hrisostomul. Sf. Sfințit Mc. Ipolit, episcopul Romei.

Tradiţional, a şasea zi a Filipilor de iarnă, Trisfetiţele, Teclele.

Într-o săpătură arheologică, adâncă de mulţi metri, poţi să vezi succesiunea vârstelor omului, straturi suprapuse de rămăşite neînsemnate, dar atât de importante în ochii savantului. Tot aşa poţi să vezi cu ochii minţii, cu sufletul şi inima, obiceiurile, tradiţiile, folclorul şi să „vezi” clar şi luminos suprapunerea în timp, dar în acelaşi spaţiu, calendarele poporului.

Sfârşitul neoliticului îl aduce pe cumătrul lup. Lupul Şchiop. Iubit, respectat, temut şi în acelaşi timp urât. O gamă largă de sentimente, depinde - dacă „te simţeai cu musca pe căciulă”!

După a doua diviziune a muncii, apar cei trei sfinţi, cu o sfadă a fanilor lor. Şi Maica Domnului care nu a socotit bine zilele şi plecă la Templu cu Pruncul în braţe pentru Înfăţişare. Apoi se întoarce din drum.

Omul preistoric era în strânsă legătură cu fenomenle naturale şi un fin şi permanent observator al cerului. El a înregistrat că în această perioadă depresivă a anului, stelele care nu clipesc şi despre care se spunea că sunt ochii zeilor, ei bine, planetele se strâng, se aglomerează, în doar câteva sectoare ale cerului.

Dar, de o mare importanţă simbolică este întoarcerea din drum a Maicii Domnului. Mesajul este clar: şi Sfinţii pot greşi, dar dacă greşeşti, recunoaşte greşeala, îndreapt-o şi întoarce-te din drum!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi întotdeauna când vă spun ceva, încerc să menţionez şi sursa, mai ales când este vorba de informaţii de interes general.

Nu v-am ascuns faptul că primesc newsletterurile bunilor doctori Mercola şi Becker. Primul tratează subiecte de medicină umană şi de ameninţări generale la viaţa şi sănătatea omenirii, cum a fost Monsanto. Iar cea de a doua se referă la subiecte veterinare despre iubitele noastre animăluţe. Mai fac şi ei reclamă, din ce ar trăi altfel, mai recomandă câte un medicament-minune, sau câte un os de ros garantat!

Pe mine mă interesează mai mult criticile lor, avertizările, dezvăluirile, despre pericole nebănuite ale tratamentelor şi medicamentelor.

Astfel, am primit un avertisment din partea doctorului Mercola: „deodorantele pot produce cancer şi Alzheimer”.

Am avut reticenţe să abordez subiectul acesta într-o ţară repetentă la consumul de săpun pe cap de locuitor. Oare, se va mai putea circula cu metroul, la vară, dacă dezvălui că deodorantele sunt periculoase? Cu toate că lucrul acesta a mai fost abordat şi se ştie de ceva timp. Dar nu cu un suport medical de date şi protocoale!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, vorbim, de fapt, despre „dreptul la liberă exprimare”! Dacă începem să ascundem informaţiile, că poate supără pe cineva, sau nu convin politicii altcuiva, sau ne „autocenzurăm” ca să respectăm aberantele pretenţii ale cuiva, sau să... Dar, mai îşi aminteşte cineva de manifestul „Semănătorului”?

Aşa că o să vă spun verde, aşa cum spune şi bunul doctor Mercola: deodorantele şi substanţele, cosmeticele contra transpiraţiei vă omoară cu zile! Este un articol lung cât o zi de post, bunul doctor are timp, nu glumă, care demonstrează cu date şi procente că substanţele chimice din deodorante, oricare ar fi deodorantele şi oricât s-ar lăuda că sunt „safe”, ei bine, chimicalele şi aluminiul, potasiul etc vă omoară lent, sunt cauza statistică a multor cazuri de cancer, în special cancer la sân și de piele. Şi produc Alzheimer!

Dar ce este de făcut! Tot bunul doctor Mercola indică: săpunul, săpunul clasic, numit de Marsilia, fără multe parfumuri şi creme. Dar, fără să exageraţi, pielea nu trebuie agresată foarte mult, de fapt în România nimeni nu prea exagerează cu săpunul, exceptând pe cei din zodia Fecioarei, pe care îi uită Dumnezeu sub duş. Şi o parte praf de copt, din Macedonia, cu cinci până la zece părţi apă distilată: cel mai bun deodorant!

Bunica Eugenia, cea din neamul Zamora-Zavera, Dumnezeu să o odihnească, muncea toată ziua, din greu, dar când mă lua în braţe mirosea a busuioc! Parcă pe atunci erau oamenii mai buni, mai curaţi, la corp şi la suflet!

Mă tot întrebați ce filme mai văd, ce mai citesc. Ca întotdeauna filme veci și bune. De exemplu în seara aceasta o să revăd o comedie din anul 1955, ”Bufonul Regelui” cu Danny Kaye, Glynis Johns, Basil Rathbone și Angela Lansbury. Pentru mine erau timpuri bune, când l-am văzut prima dată, în anul 1961. Copilăria întotdeauna este frumoasă, sau așa îți aduci aminte.

Să ne aducem întotdeauna aminte că avem speranța, o nouă șansă, pentru că mâine este o altă zi !

BERBEC

Există o aglomeraţie de planete suficient de complexa concentrată în câteva zodii, care indică că viaţa nu este deloc simplă. Astăzi abordează problemele pe rând, într-o ordine firească! Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes. După o periodă mediocră ai, în sfârşit, o zi fastă, o perioadă mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan! Eşti încăpăţânat, dinamic, da, dar nu spontan!

TAUR

Iarna nu a trecut, chiar dacă moda arată colecţiile de primăvară-vară! Chibzuieşte bine fiecare bănuţ, fără zgârcenie, doar ai muncit pentru bani, dar îmbracă-te bine, elegant chiar! Astazi, poate pe seară, te vei simţi foarte bine citind o carte, sau vizionând un film bun. Poţi face ceva cumparaturi, poţi întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Cumperi, exişti! Pentru că, pentru tine, banul, proprietatea, sunt lucruri importante!

GEMENI

O zi plină, densă, dar favorabilă. Succesul şi plăcerea problemelor rezolvate pot fi întrecute doar de bucuria de a ajunge acasă, la căldură, în universul tău personal, armonios şi plăcut! Astăzi pari mai confuz şi mai ameţit decât de obicei şi de acest lucru poate profita una dintre cunoştiinţele tale, care vrea să se folosescă de tine ca de o trambulină. Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte, nu te lăsa folosit şi bucură-te de ce ai.

RAC

Munca ta îţi acoperă aproape tot timpul, strivind viaţa ta particulară, timpul liber. Trebuie să fii mai eficient, să nu pierzi timpul, ca să te poţi ocupa şi de interesele tale personale. Dimineaţa, poate o mică supărare dar pe total perioada îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea de pierdut.

LEU

Astăzi nu pleci la vânătoare, dar, în schimb, ai un dar al comunicării, al povestirii, pentru că eşti bine dispus! Cu toate că exagerarezi, ca orice Leu, nu renunţa la punctul tău de vedere! Trebuie, de asemenea, să fii foarte clar în exprimarea sentimentelor. Nu trebuie să vorbeşti mult. Pregăteşte din timp ce ai de spus, fă-ţi stereotipuri de exprimare şi repetă de mai multe ori ceea ce este într-adevăr important pentru tine. Aşa, nu poţi să greşeşti!

FECIOARĂ

Energia ta, puterea de muncă de azi, stârneşti invidii, dar şi respect. Trebuie să-ţi îndrepţi eforturile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii proprii. Mai multă ordine în activitatea ta! O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză, crime şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva...

BALANŢĂ

O zi cam monotonă şi fără evenimente importante. Tocmai bună să faci, cum te sfătuiesc stelele, un prilej de relaxare şi recuperare, poate la sală, poate acasă, un somn bun şi necesar! Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Ziua de astăzi pare favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în niciun mod.

SCORPION

Cu cei din jurul tău ai astăzi relaţii greoaie, dificile. Nu te faci înţeles. E greu de crezut că un om puternic ca tine se poate lăsa copleşit de tristeţe şi melancolie... din cauze meteo! Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor la rude, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică, dacă reuşeşti să te relaxezi.

SĂGETĂTOR

Ideile tale de azi nu se prea potrivesc cu situaţia de faţă. Socoteala de acasă... S-ar spune, după conjunctura caselor solare, că te gândeşti, destul de des, să schimbi ceva din viaţă ta. Deocamdată, lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori, sau noii clienţi.

CAPRICORN

Eşti popular, ţine-ţi prietenii aproape şi inamicii şi mai aproape, dar nu îi lua in braţe. Fii cordial dar prudent, în noile relaţii, cu cei care doresc neapărat să-ţi devina prieteni! Partea solidă, consistentă, a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările, sau să îţi aminteşti de “adevărata ta chemare” în viaţă. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Sau dacă este vorba de un medicament minune pentru beteşugurile tale, sau pentru slăbit. Iar te păcălesc! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante!

VĂRSĂTOR

Ai multe planete în zodie. O zi cu multe grade de libertate! Poţi să faci mai tot ce te taie capul, în limitele admise, bineînţeles! Probabil că o să alegi un foarte convenţional program de vineri. Nu pleca la drum! Perioada zilei de azi avantajează munca în general, munca artistică şi creaţia în special. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă motivatie; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de emotivitate se poate traduce la unii nativi din deosebita zodie de aer a Vărsătorului de apă (paradoxal, nu?) printr-o creştere a sensibilitatii. Poţi să devii chiar vulnerabil la mizeriile cotidiene. Încercă să te stăpâneşti.

PEŞTI

Ai un partener, sau prieten, coleg, care te poate ajuta mult. Dă-i mai multă importanţă şi consideraţie, laudă-l şi-ţi va mânca din palmă! Trebuie să respecţi, ca să fii şi tu respectat! O veste îţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Nu conteză ce şi cum faci, contează mai mult pentru cine – iar până la urmă rămâne doar rezultatul. Căci, nu schelele conteză, ci casa care rămâne! Orice are o regulă. Până şi razboiul si duelul au regulile lor, şi execuţiile publice. Nerespectarea regulilor, sau lipsa lor, aduce dezastru. Fă-ţi reguli şi respectă-le. Asta se numeşte „voinţa de a învinge”!