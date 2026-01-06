Predica Patriarhului Daniel de Bobotează: Ioan era un fel de pod între botezul iudaic şi botezul creștin

Sărbătoarea Botezului Domnului aduce în fiecare an un prilej de reflecție pentru credincioși. Predica rostită de Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală a evidențiat sensurile profunde ale acestui eveniment și legătura lui cu viața fiecăruia. Mesajul a pus accent pe lucrarea lui Dumnezeu în istorie și pe chemarea omului la comuniune cu El. Totodată, a subliniat importanța botezului ca început al unei vieți noi. În continuare, redăm pe larg cuvântul de învățătură, structurat tematic pentru o lectură mai clară.

Botezul Domnului este privit ca un moment de mare revelație și de împlinire a planului lui Dumnezeu. Patriarhul Daniel a arătat că nu este vorba doar despre un episod biblic, ci despre o lucrare cu semnificație pentru toți oamenii. El a explicat că prin venirea la Iordan, Hristos Se smerește pentru mântuirea lumii. În același timp, Botezul devine prilej de descoperire a identității Sale mesianice. Astfel, se conturează legătura dintre botezul primit de Hristos și botezul fiecărui creștin.

Patriarhul a subliniat apoi că momentul Botezului Domnului devine și clipa în care se descoperă într-un mod vizibil iubirea Sfintei Treimi. Cerurile se deschid, iar oamenii văd și aud semnele prezenței divine. Sfântul Duh Se arată, iar glasul Tatălui adeverește identitatea Fiului. Toate acestea arată că lucrarea mântuirii este una trinitară. Evenimentul capătă astfel o valoare unică în istoria mântuirii.

„A doua lucrare, cu totul surprinzătoare, este faptul că, îndată după ce Iisus a primit botezul de la Ioan, pe când ieşea din apă, cerurile s-au deschis, iar Sfântul Duh în chip ca de porumbel a venit deasupra Sa, pentru ca oamenii să vadă cine este Fiul lui Dumnezeu, Cel iubit de Dumnezeu din veșnicie. De aceea, un glas din ceruri a spus: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3, 17).

Noutatea cu totul minunată de la Botezul Domnului în Iordan se arată prin deschiderea cerurilor şi arătarea Preasfintei Treimi. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că botezul lui Ioan era un fel de pod între botezul iudaic şi botezul creștin. „Botezul lui Ioan nu dădea nici Duhul Sfânt, nici iertarea prin har. Poruncea pocăinţa, dar nu avea putere să ierte păcatele”.

Patriarhul Daniel a explicat că de aici pornește înțelegerea botezului din Biserică. Porunca Mântuitorului către ucenici se leagă direct de arătarea Treimii la Iordan. Botezul devine intrare în viața lui Hristos și început al comuniunii cu Dumnezeu. Prin har, omul primește o altă perspectivă asupra existenței. Astfel, botezul nu este doar un ritual, ci poarta către viața veșnică.

„Aşadar, temelia botezului creștin este arătarea Preasfintei Treimi după Botezul Domnului Iisus în Iordan. De aceea, mai târziu, înainte de Înălţarea Sa la cer, Domnul Iisus Hristos poruncește ucenicilor Săi, zicând: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). Astfel, pentru că la Botezul lui Iisus Hristos în Iordan S-a arătat Preasfânta Treime, botezul creștin, prin care noi primim numele lui Hristos, numindu-ne creştini, se săvârşeşte în numele şi în harul Preasfintei Treimi, adică în prezența iubitoare și sfințitoare a Preasfintei Treimi. Prin urmare, la botezul săvârşit în biserică, primim harul Preasfintei Treimi și începutul unei alte vieți: viaţa veşnică sau viaţa de iubire în comuniune cu Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh”

În continuare, Patriarhul a vorbit despre diferența dintre botezul propovăduit de Ioan și botezul creștin. A arătat că primul pregătea sufletele pentru primirea lui Hristos. Nu aducea iertarea deplină și nici darul Duhului Sfânt. Abia botezul în numele Sfintei Treimi deschide calea înfierii. Prin el începe o viață nouă.

„Mai precis, botezul pocăinței, practicat de Sfântul Ioan Botezătorul, era doar o pregătire pentru botezul creștin, deoarece botezul lui Ioan nu era săvârşit în numele Preasfintei Treimi, nu dăruia celor botezaţi iertarea păcatelor și nici harul Duhului Sfânt, ci doar îi pregătea pe oameni pentru botezul creştin. Însă, prin botezul creştin se dăruiește celui botezat, pe lângă iertarea păcatului strămoşesc şi a păcatelor personale, şi înfierea omului prin har şi începutul învierii sufletului din moartea cauzată de păcat, adică o viaţă nouă”

Patriarhul a vorbit apoi despre legătura directă dintre Botezul Domnului și botezul fiecărui creștin. Cuvintele Tatălui din cer devin temelia adopției spirituale a oamenilor. Credinciosul botezat intră într-o relație filială cu Dumnezeu. Deschiderea cerurilor nu este doar un semn trecut, ci o realitate care se repetă. În felul acesta, botezul devine începutul învierii sufletului.

„Ce legătură este între Botezul lui Iisus în Iordan şi botezul fiecărui creştin? Când a zis: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care bine am voit”, Dumnezeu Tatăl a cuprins și umanitatea Fiului, nu numai dumnezeirea Lui, iar prin umanitatea Fiului, iubirea Tatălui a cuprins şi pe cei care se vor boteza în numele Preasfintei Treimi, pe baza credinţei în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul Ioan Evanghelistul spune: „şi celor câţi L-au primit, care cred în Numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1, 12). Iar Sfântul Ioan Gură de Aur întreabă: „Pentru ce s-au deschis cerurile?” Și tot el răspunde: „Ca să afli că și la botezul tău s-au deschis cerurile, ca Dumnezeu să te cheme spre patria cea de sus (...) Atunci, la Botez, S-a arătat și porumbelul (...), ca să afli şi tu că vine Duhul şi peste tine când te botezi”.

Această deschidere a cerurilor la Botezul Domnului Iisus Hristos se săvârșește și la botezul creştin al pruncilor sau adulţilor. La botezul fiecărui om care devine creștin se deschid, tainic, cerurile şi Tatăl din Ceruri spune: Acesta este Fiul meu Cel iubit, unind astfel la umanitatea lui Hristos pe toți cei care cred în El. Aşadar, cerurile se deschid la botezul fiecărui prunc sau adult care se botează, iar acesta primește, pe lângă iertarea păcatelor, şi înfierea (cf. Romani 8, 15; Galateni 3, 26 şi 4, 5), precum şi arvuna sau harul învierii prin lucrarea Duhului Sfânt (cf. Romani 6, 5 şi 8, 11; 2 Timotei 2, 11-12), adică o viaţă nouă sau harul învierii sufletului din moartea cauzată de păcat, ca pregătire pentru învierea trupului, la Învierea cea de obşte.

Sfântul Ioan Gură de Aur explică prezenţa Duhului Sfânt în chip ca de porumbel la Botezul lui Iisus în Iordan ca taină a înfierii oamenilor în iubirea Tatălui din ceruri, zicând: „Porumbelul nu mai scoate din corabie un singur om (pe Noe), ci, arătându-se, ridică la cer întreaga lume, iar în loc de stâlpare (ramură) de măslin aduce lumii întregi înfierea”. Prin urmare, botezul creştin dăruieşte, pe lângă iertarea păcatului strămoșesc și a păcatelor personale, şi înfierea prin harul Duhului Sfânt şi începutul învierii noastre duhovnicești din moartea cauzată de păcat, adică o viaţă nouă, ca pregătire cu speranță pentru învierea trupului la Învierea cea de obște sau universală. De aceea, în Crezul ortodox, după ce se spune: „Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor”, se adaugă: „Aștept învierea morţilor şi viața veacului ce va să fie”. Aşadar, Crezul ortodox ne arată legătura dintre Botez şi Înviere, ca pregătire pentru a dobândi Împărăția Cerurilor. În acest sens, Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Nicodim: „dacă nu se naște cineva din apă și din Duh Sfânt, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5).

Despre botezul creştin, ca Sfântă Taină a înfierii omului prin harul dumnezeiesc, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: „Acum, la Iordan, (Iisus) a împlinit botezul iudaic, dar în acelaşi timp a deschis uşile botezului Bisericii (...). Nu ne-a făcut îngeri şi arhangheli, ci fii ai lui Dumnezeu, fii iubiţi; şi astfel ne dă să moştenim cerul”.

Patriarhul a amintit apoi de dimensiunea de bucurie a acestei zile. Dumnezeu binecuvintează oamenii, casele și întreaga creație. Apa sfințită devine semn al acestei lucrări. Botezul este văzut ca îmbrăcare în lumina lui Hristos. Toate acestea dau sens vieții creștine.

Sărbătoarea Botezului Domnului este o sărbătoare de binecuvântare și de bucurie. Ne bucurăm că Dumnezeu ne iubește, ne bucurăm că Dumnezeu ne sfințește, ne bucurăm că Dumnezeu ne binecuvintează și doreşte să binecuvinteze şi să sfinţească nu numai sufletele noastre, ci și trupurile noastre, prin gustare din apă sfințită. Dumnezeu doreşte să sfinţească și casele noastre, prin stropirea cu apă sfințită, şi, desigur, toate activitățile noastre, grădinile, ogoarele și tot ceea ce avem noi. Aşadar, este o mare bucurie să ne aducem aminte că noi, cei care în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și-mbrăcat, după cum se cântă azi la Sfânta Liturghie.

Ce înseamnă: Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat? Cum ne îmbrăcăm într-o persoană? Ne îmbrăcăm cu o haină, dar nu se obișnuiește să se spună că mă îmbrac în cineva. Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat înseamnă: v-aţi îmbrăcat în lumina lui Hristos, în iubirea lui Hristos și în arvuna vieții veșnice a lui Hristos.

Patriarhul a vorbit și despre rostul Sfințirii Mari a apei. El a arătat că această rânduială actualizează Botezul Domnului și ne amintește de propriul nostru botez. Apa sfințită devine sprijin, mângâiere și protecție. Ea are un rol important în viața credincioșilor și în lucrarea Bisericii. Prin ea, Dumnezeu binecuvintează oamenii și locurile în care trăiesc.

„Sfântul Simeon al Tesalonicului (†1429) spune că astăzi serbăm înnoirea sau actualizarea Botezului Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului, dar şi înnoirea sau actualizarea botezului nostru propriu. Din acest motiv, apa sfințită în ziua sărbătorii Botezului Domnului este gustată de creștini și ei sunt stropiţi cu această apă, pentru a-şi aminti de botezul lor în numele Sfintei Treimi.

Sărbătoarea Botezului Domnului cuprinde şi Sfințirea Mare a apei sau Agheasma Mare. Chiar dacă se săvârșește în ajunul sărbătorii Botezului Domnului, pentru ca preoții să meargă la casele credincioșilor, totuşi, Sfințirea Mare a apei se săvârșește după Vecernie (unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare), adică după ce am intrat în sărbătoarea Botezului Domnului. De asemenea, şi în ziua Botezului Domnului, adică astăzi, se săvârșește Sfințirea Mare a apei.

Care este folosul acestei Sfințiri Mari a apei? Pentru ce folosim Agheasma Mare, pe care o luăm astăzi, după sfințire? Trei sunt lucrările deosebite ale acestei ape sfințite: în primul rând, ea este sfințitoare, de suflet şi de trup, de case, de gospodării și de grădini. În al doilea rând, Agheasma Mare este vindecătoare, de boli sufletești și trupești. De aceea, Agheasma Mare o iau în timpul anului și cei care sunt foarte bolnavi, precum şi cei care nu au voie să se împărtășească - ca o consolare sau mângâiere primesc dezlegare de la duhovnic pentru a lua Agheasma Mare. În al treilea rând, Agheasma Mare este eliberatoare de duhuri necurate, de patimi rele şi de situaţii dificile. Adică prin gustarea Agheasmei Mari și prin stropire cu aceasta se alungă patimile și duhurile necurate sau duhurile rele. De aceea, când omul are tulburări, încercări în viață, folosește această Agheasmă Mare. În viaţa liturgică a Bisericii Ortodoxe, Agheasma Mare se foloseşte şi la sfințirea antimiselor, a veșmintelor bisericești, la sfințirea obiectelor bisericești, la sfințirea clopotelor ş.a”.

La final, Patriarhul Daniel a reamintit scopul venirii Mântuitorului în lume. Totul se îndreaptă către sfințirea creației și mântuirea oamenilor. Mesajul se încheie cu o chemare la credință și la răspuns personal. Este un îndemn la nădejde și recunoștință. Predica se încheie cu o rugăciune.

În încheiere, amintim faptul că Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca să sfințească întreaga lume – nu numai sufletul şi trupul omului, ci şi întreg cosmosul, întreaga creație. Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu să simțim iubirea Domnului Iisus Hristos față de noi și să-I răspundem cu credință, cu iubire și cu fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin.