Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 aprilie 2025. Omul Roşu







29 aprilie

Astăzi sunt avantajate zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Fecioară, Balanţă, Scorpion, Peşti. Pe 29 aprilie s-au născut: Jean Crezot, Duke Ellington, William Randolph Hearst, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Mircea Veroiu, Gala Galaction, Gheorghe Tomozei.

Încă o zi de lucru pentru strămoşii noştri (care, de fapt, suntem noi). Plecaţi cu săpămâni în urmă, dacii, geţii, ostrobocii, boii, tyrageţii, burri şi tot ce se mai afla pe un teritoriu de jumătate de milion de kilometri pătraţi, arealul de formare al poporului nostru, ei bine, bărbaţii şi femeile, cei plecaţi în pelerinaj ritual se apropiau de Marea cea Mare. Unii chiar ajunseseră acolo şi erau găzduiţi cu prietenie de colonii greci...

Dar, „Black Mamba” împlineşte astăzi 55 de ani, să-i spunem Umei Thurman: „Happy Birthday and Many Happy Returns of the Day”. Îmi plac filmele. Cele văzute la cinematograf, îndeplinind un ritual sacru, tipic al modului de viaţă american. Sau, un substitut de cinematograf, cum mi-am făcut, aici, la Drajna de Sus cu un „Sony Vaio” multimedia, boxe „Altec Lansing” de 100 W şi un metru cub de DVD-uri. Văd ce vreau, când vreau! Îmi plac filmele americane...

Sigur, admir filmele europene, sunt opere de artă, dar filmele americane sunt mai aproape de gustul meu, de modul în care văd lumea. Iar lumea o văd foarte aproape de orizontul de vedere al lui Quantin Tarantino. Îl bănuiesc pe fabulosul regizor de imaginaţie şi mai mult, de poezie! Într-o lume în care după cum spunea bunul meu profesor şi tutore în ale vieţii, Mircea Eliade: „Aproape nimeni nu mai are imaginaţie. Trăim vremuri grele. Cine mai are timp să-şi imagineze o altă lume, cu altfel de oameni, o lume mai poetică, şi deci mai adevărată!” (Uniforme de generali).

O să vă spun o poveste, plină de imaginaţie şi poezie, am mai spus-o şi altădată, dar acum este o altă primăvară!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi problema noastră prezentă gravă, naţională, este lipsa de anvergură, de imaginaţie şi viziune a conducătorilor noştri, a întregii clase politice. Ei nu reuşesc să „ghicească” adevăratele interese şi proiecte ale celor mari şi tari şi fac precum în al doilea război mondial când România a ”întors armele” inutil şi păgubos, au mai murit degeaba multe sute de mii de oameni, când un armistiţiu ar fi fost de ajuns, dacă se ghicea, se ştia de interesele celor mari şi tari, de şerveţelul de hârtie al lui Stalin pe care sta scris: „România - 90%URSS, 10%Vest”.

Haide să fim drepţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, conducătorii noştri cei iubiţii pot să fie „mari” pe malurile Dâmboviţei jucând în piese pentru copii, din acelea în care se ceartă şi îşi dau marionetele pumni în cap, dar pe arena internaţională sunt nişte „neica nimeni” vorba lui Vadim, Dumnezeu să-l odihnească. Mulți dintre corespondenți mă întreabă cu cine o să votez duminică. Nu m-am hotărât, niciunul dintre candidați nu-mi trezește niciun sentiment de solidaritate. Observ, doar, că din nou veneticii se înghesuie la ”tronul” României. De fapt, nu am pe cine să aleg...

Dar, este ziua lui de naştere, îl pomenim pe Jean Crezot, Omul Roşu, un personaj pe care, aproape sigur, nu l-aţi mai întâlnit. Hai să reparăm nedreptatea, pentru că marii oameni sunt discreţi şi modeşti. Devin celebrii criminalii, hoţii, ticăloşii, curtezanele şi politicienii... cei care bântuie pe la televiziuni pentru oamenii într-adevăr valoroşi trebuie să depunem efort ca să ni-i aducem aminte!

Napoleon Bonaparte a avut şi el consilierul său de taină. Cunoscut sub numele de „L’homme Rouge des Tuileries” a fost transformat de istoricii serioşi într-o fantomă sau un geniu al palatului Tuileries.

El a existat pur şi simplu, se numea Jean Crezot şi era nepotul unui măcelar, proprietarul de drept al terenului pe care Catherina de Medicis construise palatul Tuileries.

Jean se adăpostea într-o aripă neterminată a palatului, considerând că este proprietatea lui, bunicul lui nu primise plata pentru teren, studia magia şi astrologia şi trăia din puţinul care îl aducea ghicitul prin taverne. Era foarte mic de statură, se îmbrăca întotdeauna în roşu şi era dinamic ca argintul viu. Revoluţia franceză i-a adus mulţi bani. Jean ghicea prin cârciumi cine dintre puternicii vremii urma să fie ghilotinat – şi avea întotdeauna dreptate!

Într-o zi întâlneşte un corsican mândru, locotenent de artilerie. Jean îi dă un plic roşu. Corsicanul deschide plicul şi scoate o hârtie roşie pe care scria „Vei fi Împărat !”. Totă lumea face haz, dar artileristul se uită la omul îmbrăcat în roşu, care era chiar mai mic de statură decât el însuşi, scoate una dintre cele patru monezi de aur pe care le avea şi îi spune lui Jean: ”De fiecare dată când vei avea ceva să-mi spui, sau voi trimite după tine, să vii imediat şi o să fii răsplătit... împărăteşte !”

Zis şi făcut: micul şi ciudatul personaj năvălea aproape lunar, dând ordonanţa şi mai târziu gărzile peste cap: „Căpitane, pericol! Generale, e de rău! Consule, e lată rău! Prim-consule, ăia îţi vor capul! Împărate, te atacă! Sire, te vor mânca de viu!„

Culmea era că avea aproape întodeauna dreptate!

Înaintea bătăliei de la Ulm îi spune lui Napoleon că un om cu părul roşu va înclina soarta bătăliei. Ceea ce s-a şi întâmplat, Schulmeister, spionul împăratului, cel care a vândut generalui austriac Mack nişte planuri false ale dispozitivului armatei franceze, era roşcat.

În ajunul bătăliei de la Austerlitz „omul roşu” năvăleşte în cortul lui Napoleon, foarte agitat: „Sire v-am spus săptămâna trecută că înălţimile vă sunt ostile – de ce aţi ocupat vârful dealurilor?!” Neapoleon îl calmează pe nărvaşul astrolog, îi dă o pungă cu douăzeci de napoleoni şi îl conduce spre ieşire. Gânditor, se întoarce la hărţile sale. Dar dacă... În mintea împăratului se conturează o idee originală, genială: cum să folosească într-adevăr eficient tunurile sale. Şi Napoleon câştigă cea mai fantastică bătălie, retrăgându-se de pe înălţimi, contrar strategiei militare a vremii.

Înaintea campaniei din Rusia, Jean îi spune împăratului: „Sire, focul şi apa vă vor opri! Nu vă duceţi în Rusia”.

La întoarcerea din catastrofala campanie rusească, împăratul îl cheamă la el pe Jean: „Prietene nu mai vreau să te aud prevestind lucruri rele. Te fac un om bogat. Iată aici 5.000 de monede de aur, de napoleoni, şi titlul pentru o proprietate de 60 de hectare şi o casă înstărită. Dar înainte de a pleca şi a ne spune adio, spune-mi prietene, cum o să mor?” Jean răspunde : ”Sire, o să vă otrăvească cu arsenic un englez care călătoreşte pe o corabie fără pânze”. Napoleon izbucneşte în râs şi spune: „Pentru gluma asta îţi mai dau o mie de napoleoni”. Nu a fost o glumă...

Multe din ceea ce scriu, nu sunt deloc glume, ci adevăruri care nu pot fi făcute altfel public. În definitiv, este doar un horoscop, un pamflet astrologic, aşa spun stelele, nu?

Şi să ştiţi că nu este nicio glumă, citiţi-mi horoscopul, măcar pentru că mă documentez, calculez şi interpretez jumătate de zi! Şi iarăşi nu este nicio glumă: mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 aprilie 2025

BERBEC Eşti vesel, optimist, cu toate că este o zi obişnuită. Poate unde se apropie mica vacanţă de 1 Mai şi reuşeşti că aduci bună-dispoziţie în anturaj, la serviciu şi acasă. Eşti foarte motivat! Cu toată vremea capricioasă doreşti să pleci într-o călătorie de 1 Mai, care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi!

TAUR Fii tenace, cu multă voinţă şi continuă activitatea ta prin metode normale. Ai confirmarea, urmare unei informaţii, din presă sau de pe reţea, că ceea ce faci este pe drumul cel bun. Nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, trebuie să te descurci singur. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile primăverii capricioase.

GEMENI Astăzi eşti mare meşter ţesător de intrigi complicate! Ironic şi uneori chiar cinic, ai un dar deosebit în comunicare, dar şi în a întinde capcane persoanelor potenţial ostile. Atenţie la mijloacele de transport în comun, fie că le foloseşti, fie că le ocoleşti. Nu te lăsa tentat de cumpărături, adică de cumpărături extravagante. De mâncare poţi să-ţi cumperi că doar nu o să mori de foame, dar şi atunci trebuie să nu exagerezi. O amică din zodia Leului, un semn de foc, îţi este favorabilă în toate, mai puţin profesia. Nu amesteca plăcerea cu utilul.

RAC Conjunctura este favorabilă, aşa că se pare că ai parte de o zi liniştită, avantajoasă. O zi plăcută pe care o poţi termina la un film, cu prietenii, sau la un spectacol! Moderaţie în relaţiile cu Racul şi Vărsătorul. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente, dar mare atenţie la obligaţiile de natură socială asumate pe termen lung. Sfârşitul zilei te gaseste construind ceva, in orice caz muncind din greu la un proiect sau poate la o terasă, sigur dacă nu este prea frig. Sau la un spectacol, de ce nu!

LEU Astăzi ai arta de a motiva şi convinge pe cei din jur. În ciuda unei uşoare senzaţii de oboseală eşti în formă bună, aşa că poţi avea şi o seară plăcută, în oraş, cu prietenii, sau familia! Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu sau la şcoală şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci proiecte generatoare de bani şi echilibru în anturaj. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te face să te îndoieşti de un prieten. Dar îţi trece repede şi râzi din nou tare și în cascade, tipic leonian!

FECIOARĂ Ai unele obstacole, praguri de trecut, trebuie să vorbeşti cu oameni necunoscuţi. Niciodată acest lucru nu a fost uşor pentru tine, dar astăzi conjunctura îţi este favorabilă, îndrăzneşte! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Ziua de astăzi este favorabilă pentru călătorii scurte şi prietenii de club. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele native din zodie.

BALANŢĂ Ai unele probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis dacă vrei să-ţi împărtăseşti tainele. Aşteaptă până după vacanţa de 1 Mai! Exista o doza de naivitate adolescentina care te prinde grozav, dar nu fă din asta o a doua natură, pentru ca pe termen lung nu este foarte productivă. Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii.

SCORPION Eşti adus în situaţia de a purta conversaţii civilizate, calme şi interesante cu anturajul, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. La serviciu ceva se încurcă, aşa că amână până mâine! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că îţi este favorabil. În această perioadă poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să mergi la un spectacol de excepţie şi astfel de evenimente îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism pentru toată săptămâna de vacanţă.

SĂGETĂTOR Este momentul să precizezi clar şi exact planurile şi dorinţele tale şi să le faci cunoscute celor din jur. Cu mult calm, chiar şi cu logică ca să te faci înţeles şi eventual acceptat. În privinţa legăturilor romantice în această perioadă este foarte dificil să ajungi la un rezultat dorit şi previzibil. Mai toată lumea nu vrea să-şi asume responsabilităţi, nu vrea să se complice. Comunicarea este avantajată, aşa că poţi să spui lucrurilor pe nume, cum oricum, asta şi făceai!

CAPRICORN Ai avut şi ai în continuare, şi azi, o perioadă foarte densă şi obositoare. Cu toate că nu îţi place efortul prelungit, fii liniştit şi rezultatele vor fi bune, iar mica vacanţa se apropie! Decizii mai mult sau mai puţin importante. Ceea ce este esenţial este să iei hotărârile la momentul potrivit. Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Îţi spun un secret: nu se rezolvă! Acordă mai mult timp şi fă eforturi diplomatice ca să placi anturajului. Drumul spre parvenirea socială este pavat cu bunăvoinţă, bunăvoinţă pe care trebuie s-o obţii!

VĂRSĂTOR Trăieşti într-o tensiune prea mare, atenţie să nu te “arzi”! Redu ritmul activităţii la un regim normal, există viaţă şi după vacanţă de 1 Mai. Nu te grăbi, nu te repezi, toate la timpul lor! Dorinţa de schimbare şi marea competiţie cotidiană te face să cheltuieşti prea mult. Incerca să-ţi planifici un pic, să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale strategice. Şi vei obţine acest lucru dacă limiteazi cheltuielile la strictul necesar.

PEŞTI Îţi pui unele întrebări, la care nu găseşti răspunsuri. Se pare că ceva se întâmplă în jurul tău și nu este vacanţa de 1 Mai! Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură. Prudenţa, vigilenţa şi reţinerea trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de azi, mai ales daca conduci in traficul aglomerat din oraş. Te preocupa, te obsedează, banii şi ascensiunea sociala. Cu mai multa obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Cu toate că ai dori ceva nou, o schimbare, doar este primăvară – mai aşteaptă, încă nu este timpul tău!