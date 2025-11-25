Horoscopul lui Dom’ Profesor, 26 noiembrie 2025. Experiența Milgram și experimentul Eden

Pe 26 noiembrie s-au născut Norbert Wiener, regina Maud, Tina Turner, Eugen Ionesco, Stelian Olaru, Mihail Drumeş, Ivan Patzaichin, Francisc Vaştag, Ella Constantinescu, Ioana Bentoiu, Dana Ciocârlie.

În calendarul creştin-ortodox, pe 26 noiembrie: Sf. Cuvioşi Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul şi Nicon. „Sfântul Stelian e ţinut ca să trăiască copiii mici, pentru facerea şi creşterea copiilor” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 497.

O conjunctură astrologică monotonă şi apăsătoare ca vremea de toamnă târzie. Cu cinci planete retrograde și o mulțime de aspecte. Nimic, însă, foarte negativ, totuși din această zi și până la solstițiul de iarnă crește riscul seismic, dar avem asigurarea domnului Gheorghe Mărmureanu că un cutremur distrugător, ucigaș, este încă departe. Dacă el a făcut această ”profeție” și nu este un ”fake news” al presei isterice. Sursele mele, de la Mauna Kea și de la USGS, Reston, Virginia, spun că au avut loc cutemure pe axa Iran-Turcia-Bulgaria și că urmează în Vrancea, dar după cum au observat magnitudinea a fost din ce în ce mai mică, s-a amortizat, energia s-a consumat.

Totuși există un nivel îngrijorător, în Vrancea, al cutremurelor de magnitudine mică, nesezizabile, până la gradul 4 pe Richter, provocate, se pare, de creșterea temperaturii interioare a Pământului și a fluidizării stratului de lavă. Fenomenul este general, global și se observă și o activitate sporită vulcanică. Sursă USGS.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, în anii ’60 un profesor de la Universitatea Yale, pe nume Stanley Milgram a făcut o serie de experienţe a căror desfăşurare este cuprinsă în volumul „Obedience and Authority”. Una dintre ele se referea la „efectele pedepsei în procesul de învăţare”. Procedura cuprindea două persoane, una denumită „profesorul” iar cealaltă „studentul” şi o întragă maşinărie care părea că produce şocuri electrice, în fotografia din titlu. „Studentul” era imobilizat pe un fel de scaun electric, iar „profesorul”, după ce era bine ameţit cu cuvinte mari precum „cercetarea ştiinţifică”, „mediul academic” şi ”sacrifciul savanţilor” era pus în faţa unei maşini neliniştitor de mare, cu un tablou de comandă cu 30 de butoane inscripţionate de la 15 la 450 de volţi.

Desfăşurarea era simplă : „studentului” i se puneau întrbări şi dacă nu ştia primea şocuri electrice din ce în ce mai puternice. „Studentul” nu se sinchisea prea mult de şocurile respective, pentru că era un actor, iar pe de altă parte şocurile electrice nu existau, erau simulate. Adevăratul obiect al experimentului era „profesorul”. Se dorea, ca şi în cazul biblic al lui Abraham să se vadă cât de departe poate ajunge un individ, chiar superior educat, în manifestarea unei cruzimi nefondate, dar pentru „o cauză nobilă”. Pentru „profesor” experimentul este o tortură subtilă. Pe măsură ce experienţa înainta şi intensitatea aşa ziselor şocuri creşte, „studentul” urlă îngrozitor, ba chiar scoate puţin sirop de zmeură pe la colţul gurii.

„Profesorul” se face alb la faţă, transpiră şi ezită. Dar de fiecare dată i se ordonă prin amplificator să continue „în interesul ştiinţei”. Conflictul interior şi tensiunea din „profesor” este imensă, dar ca să renunţe la experiment el trebuie să refuze clar „autoritatea”. 99% din cei supuşi la această perversă experienţă nu au reuşit să fie superiori lui Abraham care se pregătea să-și sacrifice fiul dacă nu-l oprea Domnul Dumnezeu. Printre cei 1% care au refuzat să continue experienţa acuzându-i pe oranizatori de cruzime inutilă, nazism şi lipsă de profesionalism s-a numărat şi un flăcău american din sud, cu pantaloni evazaţi, pe nume George Wallace Bush. A fost Preşedintele Statelor Unite ale Americii. Întâmplător? Nu a fost un Einstein, dar a dat dovadă de hotărâre și inițiativă, asta se cere de la un conducător de popoare.

Experienţa Milgram este jumătatea mărului, cum ar spune o irlandeză frumoasă ca păcatul, care a participat la “experimentul Eden”. O parte din acest experiment a fost relatat şi în “American Journal of Psychiatry” numărul 3 din 1964. Pe scurt, maimuţele Rhesus cunoscute sub denumirea de maccaci au fost dresate să obţină mâncare prin acţionarea unei manete. Cum a făcut Pavlov cu căţelul lui, probabil pentru că îl muşcase.

Americanii au continuat experienţa introducând în cuşca respectivă o altă maimuţică care primea, pe bune, un şoc electric dureros când prima primată dorea să facă rost de mâncare. În 87% din cazuri maimuţele au preferat să rămână flămânde decât să producă suferinţă “concetăţeanului” din cuşcă. Câteva maimuţe care fusesera mai întâI în rolul victimei, au preferat să rămână flămânde 12 zile decât să producă deliberat durere celorlalte primate.

Maimuţicile nu au fost la liceu, nu au auzit de morală şi etică, nu ştiau de “cele zece porunci” sau “să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi”.

Animalele au, după cum observa superb Carl Sagan, un simţ etic desăvârşit, recunosc exact “binele” şi “răul” şi arată o curajoasă rezistenţă la avansarea “răului”. Animalele nu înşeală, nu trădează, nu mint, nu fumează şi nu se droghează. Decât dacă sunt obligate de oameni.

Sunt animalele, prima creație vie a Domnului, superioare din punct de vedere moral oamenilor? Să ne amintim că accidentele cu căței, urși, etc au fost tot din vina oamenilor și că în cele din urmă TOATE episoadele se puteau evita. Nu animalele sunt de vină...

Dar aceasta este o poveste lungă. Eu mă refugiez în ”De Libero Arbitrio” a Sfântului, sau Fericitului Augustin, o ediție bilingvă, merge extraordinar cu epic music, apoi o să văd un film cu Laurence Olivier, poate chiar ”Hamlet”, mi-e dor de Shakespeare, m-am împotmolit în Omar Khayyam, prea mult, prea bine a scris, prea multe simboluri și imagini, nu o să-l pot dovedi niciodată! Dar mai întâi o să aprind focul în sobe, este frig și se simte.

Speranța nu moare niciodată, a rămas pe fundul cutiei Pandorei, este, deci, imortală și îmi sugerează că mâine este, în definitiv, o altă zi.

BERBEC Tot ceea ce se întâmplă în afara sferei afective, sentimentale, emoţionale, nu are efect, astăzi, asupra ta. La serviciu, la muncă, dacă nu poţi rezolva ceva, amână, nu te enerva inutil! În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Însă, daca ai ceva sentimental greu de rezolvat, incerca acum, poate va merge ca pe roate.

TAUR Ce romantic şi sentimental eşti astăzi! Frigul iernii care stă să înceapă te face mai dornic să stai „la gura sobei” adică a caloriferului, cu cei dragi, cu vorbe bune şi amintiri plăcute. Fii calm şi prudent şi nu uita să te îmbraci corespunzător cu vremea de afară! Cu toate ca gândesti prin o anumita logica, te miri ca nu mai intelegi ce se intampla in jurul tau; probabil ca interesele personale primeaza. Cu siguranţă ca nu iti face nici o placere sa te implici din nou, azi, in rezolvarea unei crize, mai ales ca ştii cum se vor defasura lucrurile!

GEMENI Astăzi nu te laşi păcălit de „oferte unice”, sau „propuneri avantajoase”! Ţine banca, adică cămătarii, în sensul biblic, departe şi poţi să dormi liniştit şi să fii stăpânul vieţii tale! Sfatul meu este să fii mai atent decât de obicei la tot ceea ce înseamnă parteneriat, fie că este vorba de afaceri, fie de dragoste, sau de amândouă. O informaţie te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai puţin şi mai des şi evită factorii alergeni.

RAC Nu fii comod, dă-ţi silinţa, ai o mare oportunitate să te faci remarcat în ochii celor dragi. În registrul benefic! Profită de prilej şi pune la punct unele probleme de familie, de duo. Ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, să ţii la părerea ta. De la o vreme ai părerea ca toata lumea te vorbeşte pe la spate. Adevarul este ca nu te poti concentra şi că-ţi scapă aspecte esenţiale. Astăzi ai, totuşi, o perioadă bună...

LEU Astăzi, mai toată ziua, ţi se dă dreptate. Tragi concluzia că nu eşti degeaba leu şi că experienţa contează! Domeniul sentimental e bine aspectat, pe total pare o zi obişnuită, liniştită! Niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Ai o perioadă interesantă... vorba înţeleptului chinez, poate poţi profita de ea!

FECIOARĂ Timpul proiectelor şi planurilor a trecut, acum trebuie să realizezi ce ţi-ai propus cu tenacitate, dedicaţie şi energie. Fără să ţii cont de comentariile „la mişto” ale celor din jurul tău! Ceva migrene astăzi din cauza unor tensiuni neaşteptate în anturaj. Le rezolvi cu diplomaţie şi treci mai departe. Nu te repezi să tragi concluzii dupa barfe, zvonuri si intrigi. Totuşi, nu este o zi critică, ceea ce te fereşte parţial de extreme, de neplăceri. Stăpâneşte-ţi pornirile extravagante sau excesiv de vanitoase. Nu cheltui sub impulsul momentului.

BALANŢĂ Azi nu ceda uşor, ai dreptate şi stelele ştiu acest lucru. Fă-i să ştie şi pe cei din jur! Între tine şi reuşită mai este un obstacol, un prag de trecut, continuă cu dinamism şi convingere! Atenţie la vremea schimbătoare, la ploaie sau frig, în primul rând! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi. Adică, mai practic, fă o listă de cumpărături, pentru că „verba volant, scripta manet”!

SCORPION Totul se potriveşte de minune! Te miri şi te minunezi, dar nu e meritul tău, aşa a fost să fie. Tragi concluzia că rugăciunile tale au fost ascultate, că viaţa îţi oferă o felie mare de tort! Aspecte minore benefice te avantajeaza esential în lămurirea, în clarificarea, unei situaţii familiale în cursul unei convorbiri la mobil. În a doua parte a zilei, stai acasă, nu te duce în oraş. Poţi petrece o seară plăcută în compania unui roman poliţist... sau un DVD. Neapărat, Agatha Cristie! Şi tot neapărat Hercule Poirot!

SĂGETĂTOR Dorinţă de evadare, de spaţii largi şi ţări exotice? De ce, nu! Agenţiile de turism au oferte interesante şi o să vezi că la banii tăi, mai bine pleci în Thailanda, decât pe Valea Prahovei! Astazi trebuie doar sa zici multumesc, pentru ca treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te aşteptai! Trebuie, însă să nu faci o regulă din această situaţie de excepţie, să nu mai aştepţi ajutor, că nu mai vine, sa te bazezi mai mult pe propriile forte si sa faci planuri serioase de viitor, poate chiar să te gandesti la un nou proiect!

CAPRICORN Trebuie să vezi “viaţa în roz”, jumătatea plină a paharului. Fii mai “zen”, mai optimist, lasă grijile absurde şi permanenta mormăială contra a toţi şi toate şi temerile de drobul de sare! Se poate spune, dupa configuraţia astrologică, că te bucuri de o zi întreagă de influente favorabile în sensul că nu o să ai niciun necaz mare! O anumita confuzie sentimentala poetica stă bine unei persoane indragostite, dar ia bine aminte sa nu devina o a doua natura a ta! Există o legătură logică, cauzală, în viaţa ta. Limitează-te doar la activităţile de rutină şi evită eforturile şi deplasările care nu sunt absolut necesare.

VĂRSĂTOR Eşti gata de fapte mari! Există un procent oarecare de entropie, de haos, în acţiunile tale, dar încearcă să ţii lucrurile sub control, măcar în ceea ce priveşte activitatea ta profesională. Stelele spun, la fel ca un bătrân călugăr sihastru, ca prea multă insistenţă nu are niciun rezultat, pe cand cumpătarea aduce succesul. Nu insista inutil, dar nici nu renunţa când nu trebuie! Viata e o permanenta infruntare de interese, asa incat trebuie sa dai dovada de multa inteligenta si de putin noroc in promovarea scopurilor.

PEŞTI Astăzi călătoreşti în timp, în istorie, poate! Fiind zodie duală, jumătate din tine regretă timpurile glorioase, iar cealaltă jumătate face planuri temerare de viitor! Fii gata pentru succes! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure!