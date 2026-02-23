Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele

Din cuprinsul articolului Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 februarie 2026

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 februarie 202. Pe 24 februarie s-au născut Wilhelm Grimm, Giovanni Pico Della Mirandola, Michel Legrand, Alain Prost, Sir Cyril Arthur Pearson, Edward James Olmos, Harry Brauner, Marga Barbu, Nicolae Martinescu, Nicolae Tăutu.

După o perioadă mai mare, numai de muncă, iată o nouă sărbătoare în calendarul poporului român: Dragobetele. Sărbătoare fixă, se celebrează la 24 februarie. Peste veche sărbătoare dacică, creştinii au aşternut: "întâia şi a doua aflare a capului mergătorului înainte şi botezătorului Ioan". Sărbătoare să fie!

Despre Dragobete am mai vorbit, dar repetiţia este mama învăţăturii. Așadar, să revenim la Dragobete. Spuneam acum ceva timp, şi spuneam bine, că Dragobetele, Drăgostiţele, Logodna paserilor, Cap de primăvară este un reper al primăverii, de o vechime considerabilă, poate chiar de la primii locuitori ai Europei. Aceeaşi sărbătoare o au mulţi europeni vechi. Să amintim numai de comercialul Sf. Valentin care s-a reimportat în Europa din puternica Americă, marele licurici!

Unii autori afirmă că este o veche sărbătoare feminină, poate din matriarhat, din comuna primitivă, când femeile îşi alegeau perechea, bărbatul, se pare că numai pentru un an de zile.

Pentru echilibrul naturii, siguranţa conceperii şi fecunditatea recoltelor şi a animalelor domestice, femeile şi bărbaţii trebuie neapărat în această zi „să se atingă”. Să se echilibreze energiile şi să coopereze la bunul mers al vieţii, al universului domestic, ţărănesc. De aici: ”Dragobetele sărută fetele”!

Ca denumire, Dragobetele este clar foarte recent, istoric vorbind, de provenienţă slavonă evidentă. Straturi, peste straturi, peste alte obiceiuri şi tradiţii europene. Sunt multe obiceiuri. Căutaţi-le, împărtăşiţi-vă din energia originară a poporului nostru! Această energie curată vă înzdrăveneşte şi vă dă puteri. Aceasta este Calea! Nu cine ştie ce ciudăţenii spirituale orientale. Le-am studiat, le-am practicat, dar nu le iubesc. Nu le simt ale mele, sunt şi rămân străine, sigur, interesante, doar atât! Dar, mai bine să vedem ce spune regina folclorului românesc, doamna Antoaneta Olteanu. Iată:

Sântion de primăvară; Ioan Dragobete; Dragobetele (Drăgostițele), Dragobetele, cap de primăvară; Logodna paserilor. Întâia și a doua aflare a capului Mergătorului Înainte și Botezătorului Ioan

Într-o lună considerată de primăvară, ziua de 24, probabil un vechi început de an agricol (alteori sărbătorit la 1 sau la 25 martie), păstrează încă numeroase ecouri ale unor practici magice de propițiere (uneori acum se se considera că iese ursul din bârlog, și nu la 2 februarie). Prin excelență o sărbătoare a fertilității, pusă sub semnul unei zeități mitice, Dragobetele, este ziua constituirii perechilor, atât pentru păsări, cât și pentru oameni.

Asemeni unui occidental Sfânt Valentin, amplasat în aceeași lună, dar puțin mai devreme (14 februarie), sărbătoarea trebuia să asigure tranziția către un an roditor, în ultimă instanță, fast („pasărea care rămâne fără soț moare“; a se vedea, în mod asemănător, groaza față de lipsa perechii în calendarul mobil – Miercurea-Numărătoarea Ouălor). În plus, tot acum acționa și magia întoarcerilor: cloștile se întorc la cuib, vitele se întorc de la iesle, copiii se întorc de la mâncare – ceea ce reprezenta într-adevăr o dovadă de spor, de economie, de viitor trai bun. Pe lângă valențele de divinitate protectoare a păsărilor, strâns legată de fecunditate, de renașterea naturii, Dragobetele face parte, alături de majoritatea sărbătorilor populare ale lunii martie, dintr-un posibil cult al unei mari zeițe a fecundității.

Păstrată în credințele populare sub numele de Dochia (deși numele, cum se întâmplă adesea, nu oferă cea mai corectă cale de interpretare a faptului de credință, el putând fi lesne ajustat după nevoie – cf. legenda lui Traian și a Dochiei/Dachiei pusă în circulație de Gheorghe Asachi), baba Marta, sau, pur și simplu, făcându-se referință la ea ca la „o femeie bătrână“, ea apare în strânsă legătură cu miticul personaj Dragobetele.

Dragobetele, cunoscut și sub numele de Dragomir, pare să fie un partener – fiu (a cărui soție este tânăra oropsită de bătrâna cea rea), slujitor, soț sau iubit al babei Dochia, de regulă un cioban care o însoțește în călătoria ei în munți sau, dimpotrivă, cel după care își începe urcușul bătrâna. Nu întâmplător o serie de credințe populare, prinse în vârtejul alunecărilor produse de confuzia celor două calendare, plasează sărbătoarea Dragobetelui pe 8 sau chiar pe 13 martie. În primul caz este importantă prezența acestei sărbători în cursul aceleiași luni martie, patronată de baba Marta și, dacă Dragobetele-Sf. Valentin nu pare să se bucure de prea mare atenție, putem sa spunem că astfel găsim rădăcini străvechi ale Zilei [internaționale (sic!)] a Femeii, într-o sărbătoare cu adevărat a Femeii, cu literă mare.

În ceea ce privește localizarea lui pe 13 martie, aici poate fi atât o confuzie sau, de ce nu, o identificare de substrat cu însăși sărbătoarea Dochiei! Pe de altă parte, o serie de credințe populare sugerează, legat de Dragobete, accentul pregnant pus pe personajele feminine, și nu neapărat pe acel mitic personaj enigmatic, patron al păsărilor. În această zi bărbaților li se recomandă să își ia măsuri de siguranță, ei trebuie să intre în contact cu forțele fecunde și, mai mult, trebuie să fie atenți să nu le supere pe femei. Bărbaților li se atrage atenția să nu se certe cu soțiile, sau cu alte femei, pentru că nu le va merge bine.

Bărbații, și nu neapărat fetele, trebuie să-și găsească partenere (= i.e. împlinire, fecunditate) pentru anul ce vine (a se vedea în acest sens și expresia „Dragobetele sărută fetele“ – fetele sunt căutate pentru a fi sărutate, pentru a permite bărbaților „contaminarea“ cu forțele faste).

Întâia și a doua aflare a capului Mergătorului Înainte și Botezătorului Ioan. Fiind tăiat cinstitul cap al sfântului Ioan Înainte Mergătorul, l-a luat în tipsie necurata jucătoare și l-a dus maicii sale Irodiada. Iar ea nu l-a dat să-l îngroape împreună cu trupul, pentru că se temea ca nu cumva Ioan să învieze când capul lui se va lipi de trup. Deci ea a poruncit ca trupul să-l arunce, iar ucenicii, luându-l noaptea în taină, l-au îngropat în Sevastia, cetatea Samariei, însă capul l-a îngropat Irodiada în curtea sa, în adânc pământ, la un loc ascuns și necinstit... Femeia lui Huza, economul lui Irod, l-a luat de acolo noaptea în taină și, puindu-l într-un vas de lut, l-a îngropat în muntele Eleonului, unde era satul lui Irod. După aceasta trecând multă vreme, un bărbat slăvit, Inochentie, vrând să zidească o biserică mică de piatră și, după dumnezeiasca rânduială, a găsit capul ascuns în pământ, în vasul cel de lut; iar din unele minuni care se făceau într-acea vreme și prin dumnezeiasca descoperire, cunoscând că acela este capul Mergătorului înainte, îl păstra la sine cu cinste... (Viețile sfinților, VI, pp. 722, 723, 724).

Tradiții: Atunci s-a găsit capul Sfântului Ioan în apă (Niculiță-Voronca, II, p. 262). ✦ Capul a fost aruncat de Irodiada în podul casei din ziua de 30 august. La șase luni, găsindu-l aruncat în pod, i-a dat cu piciorul și a zis: „Mai zi și acum că a făcut păcat Irod de m-a luat în căsătorie pe mine, soția fratelui său“. Capul a început a vorbi și i-a zis: „Și acum zic tot așa“. În fața acestei scene, Irodiada a fost apucată de un cutremur. De atunci acel cutremur a rămas în lume sub numele de friguri, și de aceea sătenii serbează acea zi (Speranția, IV, f. 228). ✦ Cap de primăvară și întâie babă (Mușlea-Bârlea, p. 353). ✦ Se ține pentu că o zi au și păsările, a lor (Speranția, V, f. 12 v). ✦ Din ziua de Sf. Ion de primăvară se dezleagă gura la păsări („Ion Creangă“, an XIII, nr. 5-6, 1920, p. 73). ✦ Dragobetele este fiul Dochiei. El a fost sărbătorit la 24 și 28 februarie sau la 1 și 25 martie (Ghinoiu, 1999, p. 20). ✦ Se împerechează toate păsările – puii și cele devenite stinghere din cauza vânătoarei sau a morții, în cursul anului. Dacă nu se împerechează în această zi, rămân tot stinghere, până la Dragobetele din anul viitor (Mușlea-Bârlea, p. 353). ✦ Dacă o pasăre nu s-a împerecheat în acea zi, nu se mai poate împerechea și umblă ciripind din loc în loc până moare (Speranția, I, f. 237 v). ✦ Se povestea că demult cineva a lucrat în această zi și vara nici o pasăre din bătătură nu i-a făcut ouă. Altora nu le-au căzut găinile, ca să le clocească ouăle, și n-au scos nici un pui. Altora le-au luat ulii puii sau au murit de boală. Cei ce țineau aveau bătătura plină de păsări. Și ale vecinilor veneau acolo (Speranția, II, f. 5 v). Obiceiuri: Flăcăii și fetele ies afară, la câmp, unde fac horă și petrec astfel cu multă veselie (Speranția, I, f. 105 v). ✦ Băieții pleacă împreună cu fetele după urzici (Speranția, I, f. 50).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Băieții și fetele au deci credință că în această zi trebuie și ei să glumească, să respecte sărbătoarea, pentru a fi îndrăgostiți tot timpul anului („Dragobetele sărută fetele“). Iar dacă în această zi nu se va fi întâlnit 24 februarie 118 fata cu vreun băiat, se crede că tot anul nu va fi iubită de nici un băiat, și viceversa (Marian, 1994, I, p. 237). ✦ O femeie numai mâna să o pună pe un bărbat străin, și va fi drăgăstoasă în tot cursul anului (Fochi, p. 115). ✦ Dacă timpul era favorabil, fetele și feciorii adunați în cete ieșeau în pădure hăulind și chiuind pentru a culege primele flori ale primăverii, ghiocelul și brândușa de primăvară. Din zăpada netopită în ziua de Dragobete fetele și nevestele tinere își făceau rezerve de apă, cu care se spălau la anumite sărbători de peste an (Ghinoiu, 1999, p. 47). ✦ Uneori feciorii și fetele aveau obiceiul de a se însoți, adică de a se înfârtăți și de a se însurăți. În ziua aceasta se îmbrățișau și se sărutau, își jurau că nu se vor supăra sau minți și că se vor ajuta la nevoie (Marian, 1994, I, p. 237). ✦ Fiecare fată trebuie să glumească cu un băiat, pentru ca să se poată mărita mai curând (Speranția, I, f. 51 v). ✦ Se ține pentru trai bun în familie (Speranția, I, f. 47 v). ✦ În ziua aceasta se începe orice lucru, că merge cu spor; se scutură, se așază în casă, ca să vie binele și averea, să se întoarcă la casă. Din ziua aceasta cloștele se întorc la cuib, încep a cloci, iar vitele se întorc de la iesle, nu mai mănâncă așa de mult; asemenea și copiii se întorc de la mâncare și oamenii mai umblă pe afară, nu mai mănâncă așa de mult, ca iarna (Niculiță-Voronca, II, p. 262). ✦ Lumea o ține ca să le meargă bine păsărilor, să se înmulțească, să fie sănătoase, să aducă folos lumii. De aici înainte păsările încep să ouă (Speranția, II, f. 5).

Apărător de rele și durere: Cel ce lucrează atunci ciricăie ca păsările toată viața (Fochi, p. 115). ✦ La multe femei care n-au ținut Dragobetele le-a ciricăit continuu în cap; altele au rămas văduve (Speranția, I, f. 366 v). ✦ Neținând, se strică ouăle sub cloști și nu scot pui (Speranția, I, f. 71 v). ✦ Nu trebuie să te cerți cu soția în casă și nici c-o altă femeie, că-ți merge rău (Speranția, I, f. 418 v). ✦ Oamenii nu lucrează, fiindcă se tem ca păsările să nu le mănânce porumbul, când se coace vara (Speranția, I, f. 374 v). ✦ Cine lucrează în această zi îi mănâncă păsările semănăturile (Speranția, II, f. 263). ✦ E rău de boale (Candrea, 1928, p. 125). ✦ Nu lucrează nimic, crezându-se că e rău de friguri (Speranția, III, f. 15 v). ✦ La Dragobete țărancele, ca să nu prindă soarele pe copiii lor, le leagă de gât un șinorel din arnici roșu împletit cu bumbac alb (Fochi, p. 116). ✦ Fetele fac mărțișor c-o para de argint, la gât (Speranția, III, f. 100). ✦ Dragobetele ferește de arsuri (Speranția, I, f. 285 v). ✦ Se ține că e rău de lupi. O fată a cusut în acea zi, contra voinței părinților, și chiar în acea zi i-au mâncat lupii câteva capre în pădure (Speranția, I, f. 237). ✦ De la Dragobete cap de primăvară se aprinde în toate zilele prin case rădăcină de iarbă-mare, pe care o vând țigancele în șiruri, și țin până după Mucenici (Ispirescu, f. 30).

Magie: Babele fac de dragoste la cele tinere (Speranția, III, f. 100). Despre vreme: Se crede că dacă n-a fi brumă până la Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, apoi nu va fi curând (Gorovei, 1995, p. 261). ✦ La Dragobete (cap de primăvară) iese ursul din bârlog și, de-și va vedea umbra, intră iarăși în culcuș, că va mai fi ger (CRP, 1944, p. 12). ✦ Dacă în ziua de Dragobete plouă, primăvara e devreme. Alții cred că dacă întâia și a doua zi a Aflării capului Sf. Ioan vor fi ploioase – primăvara va fi frumoasă (Gherman-4, 1923, p. 120).

Vedeți, domniile voastre, trebuie să învățați folclorul ca pe Tatăl Nostru. Trebuie să-l știți și să-l practicați, dar neapărat să-l cunoașteți. Așa se deosebesc popoarele între ele, prin obiceiuri, prin folclor. Renunțarea actuală prostească la folclor ne face, ca popor, niște străini în țara noastră, doar o forță de muncă, fără identitate, pentru Occident.

Nimeni nu vă cere să purtați ițari și bundițe, dar mai terminați odată cu amestecul de engleză, la fiecare propoziție câteva cuvinte în limba lui Shakespeare. Ca indienii, dar ei au fost ocupați de britanici sute de ani. Este dezgustător, pentru un popor cu vechime de peste patru mii de ani, încă vorbitor al puternicei limbi latine!

Să sperăm că viitorul ne va aduce și lucruri bune, avem această speranță, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Astăzi este momentul să iei o pauză de relaxare şi să faci cadouri drăguţe de Dragobete. În primul rând celor dragi, dar şi celor mici, ca să-i obişnuieşti cu tradiţia veche, românească! Ai toate şansele sa nu te faci înţeles, asta spus diplomatic. Asta înseamnă la Berbeci că astăzi nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii. Astăzi nu lua nici o decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

TAUR

Eşti tensionat, ai probleme şi dai impresia unei persoane distrate, distante, lipsită de empatie. De sărbătoarea românească a iubirii lasă grijile şi spune-le celor dragi că-i iubeşti mult! Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea şefilor sau de aprecieri de la anturaj. Nimeni nu zice nimic pentru că mai tot zodiacul este lovit de vreme şi vremuri, şi te bucuri de o relativă înţelegere pentru lenea ta cea mare. De astăzi, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică!

GEMENI

Ai o veselie de Dragobete! În ciuda problemelor, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe cu prietenii. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate! Nu încerca să suceşti ceva capete, la propriu sau la figurat, pentru că o să provoci doar scandaluri, decepţii şi gafe. Bârfe şi intrigi cât cuprinde mai ales pe seară, la un ceai cu rom. Nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Totusi, o veste buna, chiar foarte buna !

RAC

Azi trebuie să foloseşti orice prilej de socializare. Acorzi multă atenţie celor din jur, e sărbătoarea primăverii, a iubirii. Veghezi ca fiecare să se simtă bine şi chiar faci mici cadouri! Pentru tine familia este patria cea mică, iar patria este familia cea mare. Este vremea muzeelor şi a volumelor prăfuite, a anticariatelor şi a descoperirilor de parade de modă şi de ţinute deosebite. Lasă totul în urma ta spune Neptun, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat!

LEU

E o zi bună pentru ca să faci bilanţul şi să faci mici cadouri de Dragobete. Se apropie cheltuielile de primăvară şi trebuie să ai rezerve. Astăzi te simţi bine, după o perioadă obositoare! Cu patronul tău cel fierbinte, Soarele mişcându-se convenţional prin zodia Peştilor ai noroc în afacerile cu bani puţini, sau cu banii altora, sau într-un domeniu în care afacerile cu mărfuri de volum mic ocupă un loc important. Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul.

FECIOARĂ

Primeşti dovezi de iubire de Dragobete. Dar spiritul tău analitic nu se poate abţine să nu înregistreze absenţele şi notele false. Ai ce bârfi cu prietenele, este inofensiv şi plăcut! Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul nu sunt avantajate, doar este marţi, trei ceasuri rele. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te ajută să treci o cumpănă.

BALANŢĂ

O zi plăcută, echilibrată. Oferă-ţi o mică pauză, doar e Dragobetele. Poate la un film, sau o cafea cu o prietenă şi cu vorbe multe. Seară plăcută, relaxantă, cu familia sau prietenii! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, eşti obosit, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii şi să nu ceri ajutor decat cand este absolut necesar. Aşa o sa eviţi refuzurile şi decepţiile.

SCORPION

Ai imaginaţie, ceea ce îţi deschide noi drumuri profesionale. Te-ai cam plictisit de lentoarea cu care se întâmplă lucrurile. Astăzi ai şansa să accelerezi activitatea. Nu uita de Dragobete! Mici plictiseli alungate cu o carte, da, cu o carte! Evită televizorul şi ştirile catastrofice, care nu te interesează, de fapt. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte. Atenţie la alergii! Se poate să primiţi scurte vesti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni.

SAGETATOR

E cam furtună pe meridianul tău! Eşti nervos şi cu capsa pusă, dar reuşeşti să rezişti cu brio unei tentaţii. Seducţia lucrurilor care îţi trebuie neapărat e doar o strategie de consumism! Spiritul de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Săgetători o realizare notabilă în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căuta să te şi distrezi. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Se profilează, sunt veşti despre, o realizare care te bucură în mod deosebit.

CAPRICORN

Astăzi eşti bine! E o urmare satisfacţiei de a respecta programul personal. Eşti un perfecţionist şi lucrurile făcute bine, la timp îţi dau o stare de siguranţă, de control asupra timpului. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti discuţiile în contradictoriu cu persoanele din Taur sau Berbec. Nu da din mână vrabia pentru cioara de pe gard. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căutaţi perfecţiunea absolută. Oricum, ori nu există, ori nu serveşte la nimic !

VĂRSATOR

Conjunctura îţi amplifică domeniul comunicării, arta de a te face plăcut! Îşi găseşti mulţumirea şi echilibrul în dovezile de iubire pe care le faci şi îţi sunt oferite, azi, de Dragobete. Este o perioadă favorabilă celor care caută să se afirme sau doresc o situaţie profesională mai bună. Această zi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

PEŞTI

Astăzi eşti ca un peşte în apă, sau în acvariul în care îţi desfăşori programul obişnuit de marţi. Dar e Dragobetele, cap de primăvară şi sărbătoarea iubirii, trebuie să mai schimbi din rutină! Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de farmazonerii suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie. Bani şi iar bani. Te obicei te gândeşti la ei mai ales dacă nu-i ai. Şi tu eşti un gânditor, un mare filozof, aşa că te gândeşti tot timpul la bani. Astăzi, însă, mai mult cheltuieşti, că doar este Dragobetele, zi de cheltuieli şi pupături!