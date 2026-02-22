Horoscopul lui Dom’ Profesor,  23 februarie 2026. Despre mutanți

23 februarie

Pe 23 februarie s-au născut Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur.

Nimic în "Kalendar" lumea se pregăteşte pentru Dragobetele de mâine, iar în calendarul creştin sunt Sfinţii: Policarp din Smirna şi Sf. Mc. Gorgonia.

Vă reamintesc că astăzi începe Postul cel Mare cu o zi aliturgică. Canonul Mare. Cine poate, nu este bolnav şi nu călătoreşte, ar trebui să postească negru, numai seara pâine şi apă! Eu aşa o să fac, chiar dacă boala vrea să mă dovedească şi sunt doar un călător prin viaţa asta! O să vă povestesc la timpul potrivit tainele şi importanţa postului, aşa cum am fost binecuvântat de învăţătura athonitului stareţ Dionisie Ignat, cel de bună aducere aminte şi aflat astăzi, cu siguranţă, la dreapta Domnului!

Un prieten de corespondență, Doru Florin, la care țin mult, pentru stilul lui literar și spiritul viu, mi-a trimis un articol. Iată: https://www.contributors.ro/naufragiul-spiritului-in-modernitatea-digitala-o-cautare-a-scrierii-de-aur-prin-arhetipurile-noastre-eterne/

El deplânge lipsa a două personaje folclorice, Păcală și Tândală. Nu aș fi așa de sigur, cred că avem cele două personaje folclorice în capul statului!

Dar dacă o pui în apă rece care este adusă treptat la temperatura clocotului nefericita broască va muri fiartă. Omenirea este în situaţia broaştei. Va reuşi să-şi dea seama la timp de pericol şi să găsească soluții?!

Se cunoaşte din presă că încălzirea globală este un concept legat de „efectul de seră”. Mai toată lumea ştie despre cum este produsă încălzirea prin aşa numitul efect de seră în care un rol principal îl au concentraţia din atmosferă de bioxid de carbon, metan şi combinaţiile fluorului şi clorului cu carbonul. Efectul de seră la scara planetară este un fenomen natural şi lui îi datorăm faptul că media temperaturilor multianuale este, pe întreg globul, de +15° C şi nu -18° C, cît ar trebui să fie fără acest fenomen. Fără efectul de seră viaţa nu ar fi posibilă pe Pământ.

Cele două noţiuni au fost legate, accidental sau nu, în urma audierii lui James Hanson, directorul Institutului Goddard pentru Studii Spaţiale, în faţa Comitetului pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Spaţiu, condus de senatorul Al Gore. Audierea a avut loc în vara anului 1988, când a fost un anotimp foarte cald în câteva regiuni de pe glob, mai ales în Statele Unite. Hanson a spus „că este sigur 99% că temperatura globului a crescut” şi în altă parte a intervenţiei „că este sigur că există un efect de seră”. Cele două noţiuni nu au fost puse în ordinea „temperatura globului a crescut din cauza efectului de seră”. Aceasta interpretare a fost dată mai târziu de presa scrisă şi electronică. Este de asemenea sigur că a crescut semnificativ concentraţia de bioxid de carbon din atmosferă.

Astăzi este de 355 de părţi dintr-un volum de un milion. Ciudat este că bioxidul de carbon nu a crescut spectaculos în ultimii ani, ci în secolul XIX, când industrializarea a folosit pe scară largă arderea combustibililor fosili, ca sursă principală de energie. Între 1973 şi 1990 creşterea a fost foarte redusă, în comparaţie cu dinamica din trecut, mai ales datorită aplicării măsurilor ecologice de reducere a poluării şi a proiectelor de protejare a planctonului.

Totuşi din 1990 şi până în vara lui 2025 procentul de carbon şi media temperaturilor a crescut îngrijorător, cu toate că s-au aplicat în continuare măsuri ecologice, unele stabilite politic, prin protocoale la Rio de Janeiro, Kyoto, Montreal sau Paris. Normal, pentru că, probabil, dacă nu în mod cert, este vorba mai mult de politică şi mai puţin de ştiinţă!

După cum spunea Aaron Wildavsky, profesor de ştiinţe politice la Berkeley : „...încălzirea globală face parte din conceptul general al globalizării, iar aplicarea unui antidot elementar de reducere drastică a emisiilor de bioxid de carbon pe seama reducerii producţiei şi consumului este capabil să realizeze visul ecologiştilor al unei societăţi globale egalitariste bazată pe respingerea creşterii economice în favoarea unei populaţii reduse ca număr care consumă mai puţin şi mănâncă mai puţin, eventual instaurându-se chiar o dietă globală vegetariană, şi care împarte un număr mai redus de resurse, dar în mod mult mai echitabil decât în prezent.”

Adică să renunţăm la cuptorul cu microunde în favoarea focului de tabără, sau al morcovilor necopţi. Este o alternativă neacceptabilă, mai ales că focul de vreascuri este mult mai poluant şi produce mai mult bioxid de carbon decât cuptorul cu microunde. De fapt aici este cheia rezolvării problemei tehnologice. Folosirea de surse de energie alternative, iar pentru cele care utilizează în continuare combustibili fosili, creşterea eficientă a randamentului şi reducerea emisiilor de bioxid de carbon prin tehnologii adecvate.

În ultimii douăzeci de ani temperatura Pământului a crescut cu 0,5° C, ceea ce, la scară cosmică, este imens. Clima pare cuprinsă de o furie oarbă. Furtuni şi ploi catastrofale ameninţă mai toate continentele. Activitatea seismică şi vulcanică s-a intensificat mult. Unii ecologişti, triste cucuvele, ameninţă cu un tablou dezolant al Pământului de peste o sută de ani, un deşert dogoritor atotcuprinzător şi bântuit de cîteva fiinţe umane descărnate cu masca de gaze pe figură şi cu răni urâte produse de rarele ploi acide. Lumea lui Mad Max!

Dar mai sunt şi oameni echilibraţi, cum ar fi profesorul de meteorologie Alfred P. Sloan de la faimosul Institut Tehnologic din Massachusetts. Care nu respinge în totalitate ipoteza catastrofică. Dar afirmă că Pământul trece, periodic, printr-un proces natural de încălzire. Cercetările făcute în Arctica şi Groenlanda arată că, în trecut, au existat perioade calde urmate de microglaciaţiuni. Se pare că există un ciclu de vreo 12-20 de mii de ani, apoi cicluri de anvergura erelor geologice de 1 şi 12 milioane de ani, care au însemnat schimbări dramatice de climă cu efecte majore asupra faunei şi a florei.

Răspunsul vine, surprinzător, din altă regiune a ştiinţei. O informaţie „clasificată” adică strict secretă, a ieşit la suprafaţă de câteva zile. Probabil ca urmare a unei decizii politice de obişnuire a publicului cu anumite realităţi, altfel ciudate şi înspăimântătoare.

Un genetician de la Harvard, pe nume Ronny White, afirmă, într-un insipid şi greu de urmărit articol ştiinţific apărut pe ”LiveScience” că viaţa unei fiinţe de pe Pământ este determinată de cele patru elemente ale codului genetic din structura acizilor nucleici : adenina (A), citozina (C), guanina (G) şi timina (T). După cum sunt îmbinate, de exemplu ATACAGAT, etc. sau chiar „GATTACA” (vezi filmul!) ele determină însuşiri, sau caracteristici ale fiinţei respective. Până aici, nimic nou, iar pentru descoperirea „bazelor purinice” s-a luat deja un premiu Nobel.

Însă White continuă, arătând că temperatura joacă un rol important în reacţiile biochimice, şi că producerea unei "mutaţii" este exponenţial mai mare cu cât căldura ambientă creşte şi ea. Omenirea este la răscruce. Nu din cauza efectului de seră si a incalzirii globale, ci din cauza "mutaţiilor genetice" care se pot produce. În ultimul timp s-au înregistrat mulţi "mutanţi", mulţi "ciudaţi".

Aceşti "hibrizi" nu se transformă la Lună plină în lupi şi nu umblă noaptea pe tavan. Mutaţiile lor sunt mult mai interesante:

La Helsinki există un cetăţean care trăieşte de cincisprezece ani cu numai o bere pe zi şi nimic altceva. În Los Angeles o femeie se poate mişca, în perioade foarte scurte de timp, cu o viteză incredibilă. La Vladivostok un bărbat prevede exact viitorul pe perioade până la cinci minute.

În Kyoto o femeie de treizeci de ani mişcă obiecte foarte grele, de la distanţă. Bogota este speriată de un jucător profesionist de cărţi: ghiceşte gândurile. La Cairo este un taximetrist care a avut peste treizeci de accidente de maşină – se reface cu o viteză fantastică şi nu se infectează. La Sydney un bărbat poate rămâne sub apă, fără aparat de respirat autonom, mai mult de zece minute. Un tip de 26 de ani se distrează, la Shanghai, sărind zilnic în gol de la etajul al patrulea.

S-ar putea ca încălzirea globală să ducă la apariţia unei noi rase umane! O să trăim și o să vedem, pentru că mereu avem șansa că mâine este o altă zi!

BERBEC

Nu rata ocaziile de astăzi din cauza încăpăţânării sau a grabei caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere, dar să nu te implici total. Limitează-te doar la activităţile de rutină. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le, fie la serviciu, fie la piaţă, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia, pe cei apropiaţi. O veste pe seară de la rude de departe. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

Optimismul şi setea ta de viaţă sunt cheia succesului social de astăzi. Poate o întâlnire, poate un eveniment în care eşti centrul atenţiei şi sarea în bucate. Profită, prilejurile sunt rare! Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent, totul este foarte bine. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile. Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială pentru că omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

Nu juca după cum cântă alţii! Decât dacă este pe bani foarte mulţi. Fără prejudecăţi şi reţineri păguboase trebuie să afirmi astăzi exact şi cu multă hotărâre care sunt interesele tale! Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu, sau la şcoală, sau unde munceşti sau înveţi. Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Deci, este momentul sa-ti faci prieteni in cadrul activitatii profesionale, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie de sprijinul şi ajutorul lor competent.

Discuţii interesante. Cere un sfat juridic. Nu te lăsa invadat de interesele altora, este în defavoarea ta, foloseşte-ţi spiritul de sinteză mai bine. Nu poţi să-ţi permiţi niciun pas înapoi! Evită astăzi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudentei, dar, cere un sfat. Nu semna contracte, nu incheia intelegeri. Nu te duce la bancă sau la bursă, nici măcar în piaţa. Astăzi, nu! Stelele spun, la fel ca un bătrân înţelept chinez, că prea multa insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpatarea aduce succesul!

O atitudine raţională, logică, te avantajează. Începe o perioadă interesantă pentru tine, nu lăsa pe cei din jur să-ţi bruieze sursele de informaţii. Comentariile sunt bune, dar nu necesare! Ceva despre managementul crizelor. Se declanşează o mica criză la serviciu, pe care o poti rezolva cu calm si tact, dar mai ales amintindu-ţi unde ai pus cheia de la uşa biroului! Glumeam, dar fii atent! Astăzi atenţie la atenţie, pentru că eşti într-o stare veseloasă, fleaţă şi confuză.

Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte amânate, dar astăzi ai posibilitatea să mai rezolvi câte ceva, ai spor în ceea ce faci şi inspiraţie. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Un telefon iti face multa placere – este cineva care te interesează. Atenţie la ce spui, vorbeşte clar şi nu te hăhăi tot timpul. Doar vocea trebuie să „zâmbească”! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi turism. Pe seară, în familie, cu prietenii ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimanui.

Astăzi eşti uşor confuz şi se pare că ai pierdut din vedere reperele care te ghidează. Oferă-ţi puţină relaxare, poate un film bun sau o carte interesantă. Nu lăsa oboseala să-ţi conducă viaţa! Stai undeva unde este cald si bine! La propriu şi la figurat… Poziţia lui Venus indică reuşite în mai toate domeniile. Câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu îţi este afectată, dar este bine să eviţi frigul şi umezeala. Abordarea sistematică a situaţiei iti furnizează datele necesare rezolvarii ei. Partea proastă esta ca nu depinde numai de tine!

Evită discuţiile aiurea cu cei din jurul tău. Pierzi timp şi te enervezi degeaba. Gestionează resursele pe care le ai cu multă grijă. Pe plan material, al proiectelor tale, eşti avantajat! Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent. Totuşi, astazi nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situatii sentimentale, deoarece atuul pe care te bazezi, gândirea rece, logica şi cinică nu te ajută prea mult. Horoscopul tău arată că iti este necesara o viata ceva mai activa, şi poţi incepe cu sală, bazin şi saună, evitand aglomeraţia, dar şi frigul şi umezeala.

Şi astăzi eşti condamnat la o activitate cotidiană obişnuită. Totuşi, micile necazuri inerente şi agasante îţi par mai suportabile. Climatul este mai senin, te simţi mai bine, mai confortabil! Nu prea exista riscul să găseşti astazi adversari pe măsură în lupta cotidiană pentru supravieţuire şi întrecerea în parvenirea capitalistă, de aceea nu te apuca să-ţi bruschezi anturajul, prietenii şi pisica. Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor duşmanilor stiuti si nestiuti. Astazi, totuşi, trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, să nu pleci în nicio călătorie lungă.

Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Astăzi ai o zi favorabilă, mai ales în domeniul sentimental! “Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”! Aminteste-ţi astăzi vechea vorba şi vei evita multe momente neplacute şi/sau jenante. Micile înfumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Uneori si invingătorii sunt virtuali! O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această perioadă. Relatiile cu persoanele născute în semne de aer şi pământ sunt astăzi armonioase, dar nu prea grozave cu cei născuţi în semne de apă şi foc.

Astăzi poţi dezarma sau convinge pe oricine prin calmul şi zâmbetul tău permanent. O zi favorabilă deciziilor inspirate în ceea ce priveşte planul sentimental. Seara, la cumpărăturile de luni! Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni... Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Adică să nu fii obligat de conversaţie să faci şi tu confidente. Ascultă, însă, cu atenţie. Bârfele sunt atât de plăcute! Astazi atentie la un Leu sau Leoiaca din anturaj. Sau la alt semn de foc care pare ca scoate văpăi. Proiectele începute astazi pot aduce rezultate excelente.

Dacă este vorba de ceva important, atunci astăzi este ziua. Dar, mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti inspirat, vigilent şi prudent, totul poate fi în parametri favorabili ţie. Pe seară ai parte de evenimente sociale şi/sau din sfera culturii şi a artei. Ar trebui, deci, sa te duci la un spectacol! Trebuie să-ţi dai părerea într-o problemă importantă. Spune ce ai de zis, dar cu mare diplomaţie şi prudenţă!