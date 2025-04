Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 aprilie 2025. Joia după Paști







24 aprilie

Pe 24 aprilie s-au născut: Wilhelm I, Barbara Streisand, Shirley MacLaine, Karl Rotschild, Edmund Cartwright, Veronique Sanson, Eugen Jebeleanu, Mihu Dragomir.

În calendarul creștin-ortodox fix sunt o mulțime de Sfinți români, sau, proto-români: Ilie Iorest, Sava, Iosif Mărt., Pasicrat, Valentin și Elisabeta. În cel mobil este Joia Luminată.

Joia Paștilor, Joia Nepomenită, Joia Necurată; Joia Rea; Joia Verde; Joile Domnești; Slobozitul Păresimilor

Joia aceasta, cea din Săptămâna Albă, precum și cea dintâi după Rusalii formează o treime nefastă (uneori este vorba de șase, șapte sau chiar nouă joi). Joile de după Paști și până la Duminica Mare sau Rusalii se serbează mai cu seamă de către femei, pentru ca grindina să nu le bată holdele, pentru a nu chema seceta, pentru boli, pentru înflorirea sau rodirea pomilor etc.

Tradiții: Joile după Paști se mai numesc și Joi Domnești (Speranția, I, f. 130).

✦ Joile după Paști sunt ținute pentru boale. S-a întâmplat odată cu o femeie că a cusut și a fost apucată de a boală (boala copiilor, boala-rea), astfel povestește o babă, iar unul a arat într-o joi după Paști și i-a murit boul pe loc (Speranția, I, f. 144).

✦ Joile după Paști sunt în număr de nouă. În aceste joi nu torc femeile și nici nu înțeapă, sub cuvânt că e rău de boale și de bătut piatra. Dacă se întâmplă să bată piatra și să le strice bucatele, apoi încep să blesteme pe acea femeie care a îndrăznit să lucreze în aceste zile. – Dacă toată lumea ar ține aceste sărbători, n-ar mai cădea piatra, zic mătușile (Speranția, I, f. 368).

Apărător de rele și durere: Joile după Paști s-au păstrat din bătrâni din cauza ploilor prea mari; se țin pentru apele ce provin din ploile torențiale, să nu rupă arăturile (Speranția, I, f. 44).

✦ Dacă cineva iese cu plugul la arat, dacă merge la prășit sau muncește orice pe câmp, acea muncă va fi bătută de piatră. Femeile nu cutează să spele sau să bată rufe cu maiul, căci bate piatra. Piatra aceasta e făcută de diavoli în cele nouă joi. Ei o bat cu ciocanele, ca să n-aibă oamenii pâine. Acest lucru se întâmplă numai când joile sunt nesocotite prin muncă; dacă se serbează, diavolii nu mai au putere de a face piatră și, prin urmare, peste vară nu vor mai avea cu ce bate câmpurile (Pamfile, 1997, pp. 15-16).

✦ Dacă muncește cineva, îi rămân bucatele pe câmp nerăsărite (Speranția, I, f. 6).

✦ Să nu intri în vie cele nouă joi după Paști, că-ți taie gândacii vița („Ion Creangă“, an V, nr. 2, 1912, p. 48).

✦ Cine lucrează în această zi se îmbolnăvește de o boală oarecare. Nu se lucrează în prima joi după Paști, că e rea de tifos (Speranția, I, f. 32; 190).

✦ Nu se lucrează o săptămână, pentru ca să fie ferit omul de boale rele (Speranția, I, f. 65 v). Prima săptămână după Paști 629 Magie: În noaptea Vinerilor Scumpe oamenii se duc în pădure și se culcă la frasini, ca să-și viseze leacul (Speranția, II, f. 62). Obiceiuri: Se dă de pomană pește (Niculiță-Voronca, I, p. 253).

✦ Foca se sărbătorește în prima joi după Paști. Atunci se fac colaci, se duc la biserică și se pomenesc morții. Osebit dimineața, până a nu se duce cu colacii la biserică, se pune foc sub pomi, cu scop ca să moară viermușii și omizile de printr-înșii (Speranția, II, ff. 210-210 v).

✦ În zori se face focul în fața casei cu nouă bețe de alun uscate (buciumei), din convingerea că vor veni sufletele celor morți să se încălzească, fapt pentru care sunt invitați și vecinii, pe scăunele, în jurul focului, dându-se focuri de pomană, colăcei și ulcele frumos împodobite cu flori de primăvară (Chicet-2, p. 32).

✦ Femeile fac pomeni la cimitire, cu colaci, băutură, vase și haine noi, precum și ouă roșii aruncate peste mormânt. Are loc și slobozitul ritual al apei pentru morți (Slobozitul Păresimilor), pe la fântâni, după ce anterior o fată căra cele patruzeci și patru de găleți pline. Când apa era cărată pentru o femeie decedată se punea martoră o fată, iar pentru un bărbat, un băiat. O altă femeie întreabă fata: „Ești martoră că ai cărat apa lui...? Pe cine ai martoră că ai cărat apa lui...?“ Fata răspunde: „Eu, luna și soarele!“ Imediat după aceea se încrucișează două lumânări și se aprind la cele patru capete, pentru a fi slobozite în fântână, puse într-o troacă. Lumânările rămân slobozite în fântână până când se sting.

Fata care a cărat apa primește un cadou dat peste fântână (găleată, cană, cearceaf). În final se organizează mese la iarbă verde, cu patruzeci și patru de colăcei, corespunzător celor patruzeci și patru de găleți. Uneori se obișnuiește ca în final o femeie să mai scoată câteva găleți de apă din fântână, pentru a uda împrejurimile contra secetei (Chicet-2, p. 32).

Tradiţional, în ”Kalendar”, este „Poitra”, adică ziua de după sărbatoare, ziua Calului Sf. Gheorghe care în unele regiuni se ţine mai abitir decât ziua Sfântului Mare Mucenic. O zi „de trecere”, complexă, între sărbătorile creştine şi cele vechi, cu vedere către serbările muncitoreşti, între sacru şi profan, între spiritual şi material.

Evident, un ecou al unei vechi sărbători a dacilor. Dacii aveau, peste an, 54 de sărbători ale lupilor, doar erau Lupi şi doar o singură sărbătoare a Calului. 24 aprilie era Ziua Calului, în care caii erau lăsaţi slobozi şi împodobiţi cu coroniţe de flori.

Triada Mânicătoarea, Păpăluhara, Ziua Calului este, aproape cu certitudine, o sărbătoare masculină dacică a vânătorilor şi a militarilor. Poate se strângeau feciorii ca să înveţe de la războinici iscusiţii arta armelor. Poate era un fel de recrutare şi concentrare. Nu se mai știe, putem doar să ne imaginăm. Camuflajul iscusit, furişatul şi observarea inamicului, fără ca acesta să ştie erau „specialităţile” dacilor. Dacii au constituit cele mai bune trupe de elită, trupe speciale, din lumea antică. Nu au avut niciodată mulţi ostaşi. Diurpaneus (Dekebal) nu a avut nici măcar o legiune întreagă. Dar, erau foarte buni!

Sunt ecouri, cum că împăraţii romani, după cucerirea Daciei au constituit trupe auxiliare de daci pe lângă unele legiuni. Aveau misiuni de cercetare şi cercetare prin luptă. Aceste trupe auxiliare erau călăreţi, înarmaţi cu falxul, sabia încovoiată a dacilor. Armura era uşoară, din piele cu solzi de fier, sau cămaşe de zale şi aveau un scut oval, caracteristic. Dar arma principală a dacilor era un arc. Un arc foarte tare cum numai ei ştiau să facă şi multe săgeţi lungi şi puternice. Uneori, când ura dacilor era foarte mare, săgeţile erau înveninate.

Tehnica de luptă a dacilor era luată, probabil, de la unele triburi din Est, poate costobocii, sau tyrageţii. Din fuga cailor lansau un nor de săgeţi asupra duşmanului. Un dac iscusit putea să tragă şi zece săgeţi până când prima îşi atingea ţinta. Apoi ajungând la duşmanul rănit, cu falxul sau sica îşi desăvârşeau victoria, spune Vasile Pârvan în ”Getica” citându-i pe Herodot şi Ptolemaeus.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, peste un milion de armeni au fost ucişi de musulmani, într-o perioadă scurtă de timp. Da, de Turcia musulmană care neagă evidenţa genocidului, la fel ca Germania care a negat holocaustul (hașoa) evreilor! Și astăzi se mai găsește câte un cretin care neagă istoria...

Oricum, pe scara preferinţelor mele turcii şi Turcia sunt undeva, la coadă, după Somalia - poate unde am petrecut ceva timp la Istanbul, Ankara şi Iskanderun, ba chiar şi la Dogu Bayazid, cu treburi, nu ca turist şi cam ştiu cine şi ce e pe acolo. Iar acum atmosfera s-a împuţit şi mai mult că s-a umplut toată Turcia de şeici arabi bogaţi, care fac legea. Din această cauză, adevăraţii turci, patrioţii, trebuie să plece din ţară. Iar nici istoria noastră nu mă lasă să-i plac prea mult pe turcii musulmani!

Pe de altă parte există o legătură, o similitudine istorică între România şi Armenia. Ţări creştine, Armenia a fost prima din istorie care s-a creştinat în anul 301, de fapt, a doua, după puternica Edessa care s-a creştinat în anul 190. Ţări care au avut vârful lor în istorie, să ne amintim de puternicul stat armean al lui Tigran şi de rezistenţa românilor contra turcilor. Ţări care, vai, aflate între poftele imperiilor au fost ciuntite şi jefuite. Aşa cum se află şi astăzi pe hartă, rămăşiţele unei glorii trecute.

Ziua de 24 aprilie îmi aminteşte, mereu, de ceva important. În multe case şi în toate bisericile armeneşti se aprind lumânări și candele ca pomenire pentru genocidul din 1915. Peste un milion de armeni, unii spun că au fost mai mulți, au fost ucişi de turci. Totul a început, într-o zi de duminică. Acum exact 110 ani, era duminică și era 24 aprilie.

Ştiu acest lucru de la Paris, demult, dintr-o altă zi de 24 aprilie. Era în anul 1970. Am fost invitat de un alt „meteque”, Moustaki, în studioul lui, unde pe pereţi erau instrumente muzicale din toată lumea. Era ziua de naștere a unei tinere cîntărețe, prietena mea de atunci și am dat acolo o mică petrecere. Printre invitați era şi un armean, Aznavourian, astăzi plecat să-i cânte Lui Dumnezeu ”La Boheme”.

Ne-a povestit tragedia poporului lui, apoi luând o cobză armenească a cântat ceva în limba lui cu accente antice de argint și aur, cu lacrimile şiroindu-i pe obraz. L-am întrebat ce a cântat. „Un blestem”, a spus armeanul.

Mult timp, de-a lungul anilor, de 24 aprilie, armenii lua gâtul câte unui turc însemnat, ambasador, consul, mare afacerist, undeva în lumea largă. Ca să amintească turcilor și lumii de asasinatul în masă al armenilor din anul 1915 și că ei nu iartă și nu uită. Mai apoi doar tăiau o ureche ca să arate că nimeni nu-i ascultă. Apoi cei care pierduseră frați și surori omorâți de turci și erau atât de hotărâți, au îmbătrânit, mâna lor nu mai putea să țină șemșirul.

O să vă spun și eu ce am auzit acum peste cincizeci de ani, de la tînărul, pe atunci, armeanul Aznavour, Dumnezeu să-l odihnească, un mare francez care nu a uitat că este armean.

Duminică, 24 aprilie 1915, au fost arestați, dimineața, pe la orele 9, toți armenii importanți din Turcia, care contau, lideri de partide, preoți, politicieni, ingineri, doctori, profesori, mai multe sute de persoane. Ulterior au fost executați, cu toate protestele și în ciuda faptului că ambasadorul SUA în Turcia a făcut imposibilul ca să le salveze viețile. A fost semnalul pentru atrocități și asasinate în masă înspăimîntătoare. Peste un milion de victime, poate două, nimeni nu știe exact. Armeanul ne-a spus că nu a fost nimic politic sau rasial, cu toate că așa părea, a fost vorba de asasinate și jaf.

Turcii sunt niște venetici, niște stricători și jefuitori apăruți relativ tîrziu pe scara istoriei. Au găsit în Caucaz, Anatolia și Nordul Siriei proprietăți și ferme prospere. Ale kurzilor și ale armenilor, care locuiau acolo de mii de ani, avuseseră țări tari și imperii. Puteau să intre în posesia lor doar dacă proprietarii dispăreau. Ceea ce au făcut, în 1915, cu armenii, sub un pretext oarecare și continuă și în ziua de astăzi cu kurzii. Kurzii sunt mai amarnici decît armenii, țin cuțitul bine ascuțit în ciorap, știu pentru că am fost acolo și am avut de-a face cu ei. Într-un fel i-am aprobat și i-am admirat, am ținut și eu un șemșir, ascuțit ca briciul, în ciorap.

Armenii au fost luați pe nepregătite, li s-a retezat capul de la început prin asasinarea elitelor lor. Așa că mulți au fugit, au părăsit totul, case, proprietăți, turme, vii, ogoare și au fugit unde au văzut cu ochii ca să-și salveze viața. Asta doreau și turcii.

Ca urmare, am avut şi noi, în România, mulţi emigranţi armeni după primul război mondial. Câteva mii, poate zeci de mii. Oameni cumsecade, creştini buni, foarte buni negustori, excelenţi meseriaşi.

Pe unde am umblat prin Orient, mereu legam prietenie cu câte un armean. Fetiţa mea a fost botezată de Catholicosul din Isphafan, iar un naş a fost ministrul energiei din Iran, Taqi Banki, musulman, care a spus „Dumnezeul meu şi cu Dumnezeul vostru se văd unul cu altul când îşi potrivesc barba în oglindă!”. Aşa că, spre voia bună generală ministrul a intrat în Biserică şi s-a supus ritualului armenesc. Erau alte vremuri, când lumea se pregătea de pacea de o mie de ani şi bunăstarea promise. Se credea că spaţiul islamic şi cel creştin vor converge către legături strânse economice, comerciale, de cultură şi artă. Nu a fost să fie... 911 a schimbat totul, oameni ca mine, oameni ai păcii, au fost decartați și înlocuiți cu oamenii războiului.

Dar continui să mă întreb de ce ceea ce s-a întâmplat cu asasinarea în masă a armenilor de către turci se numește genocid și nu holocaust. Genocid nerecunoscut de guvernul turc, dar o să-i vină și lui rândul, morile zeilor macină rar, dar foarte fin. Par puternici și stăpâni pe situație, dar este doar o iluzie. Regula și legea o fac în Turcia șeicii arabi, saudiții putrezi de bogați, iar sultanul Erdogan este doar o marionetă. Turcii patrioți au trebuit să plece din țară, ca armenii acum o sută de ani. Am mai mulți prieteni printre ei, otomani adevărați, oameni de calitate, cu stare. Când trec pe la mine, în pustnicie, lasă cîteva lacrimi pentru țara lor, aici nu îi vede nimeni.

Poate unde ”holocaust” este un termen strict care se referă numai la marea tragedie a evreilor. Ca și ”diaspora”, care se referă tot și strict la evrei, la cei care sunt în afara statului Israel. Românii din diaspora înseamnă, pentru mulți străini, evreii de origine românească, evrei născuți în România!!! Am întâlnit de mai multe ori această confuzie în călătoriile mele. Termenul corect este românii de pretutindeni, o noțiune similară cu cea folosită de State Department.

Acum vă rog să mă iertați, am primit corespondență multă, mult mai multă ca deobicei, nu am reușit să citesc nici măcar jumătate. Politică. Nu le plac candidații. Candidații sunt cum sunt, toți laolaltă pot da un om de stat. Pe mine mă neliniștesc votanții, nu candidații. Dacă cu trei postări pe Tik-Tok i-ai convins să te voteze, atunci chiar că este o problemă! Mare. Doamne, ce Cutie a Pandorei am mai deschis? Bună întrebare, dar vă povestesc mâine, doar este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 aprilie 2025

BERBEC Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte dimineaţa zilei de astăzi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale de către anturaj, de către partenerii de discuţie. De asemenea, în această perioadă este bine să dai dovadă de prudenţă şi de vigilenţă, mai ales cînd te deplasezi. Dar, evită aglomeraţia şi orele târzii.

TAUR Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți să eviţi neplăcerile. Nativii care care posedă talente artistice, sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi. Moderaţie în relaţiile cu Fecioarele şi Vărsătorii. Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere cu tehnologie avansată, poate, tehnică de calcul.

GEMENI Ziua surprizelor. Este o perioadă perfectă ca să te bucuri de rezultatul eforturilor trecute. Evită imprumuturile de bani, nu juca la jocurile de noroc – în această perioadă eşti sănătos, dar nu şi norocos. Un telefon sau o informaţie pe net îţi pot aduce surprize plăcute. Surprizele se tin lant, si din fericire, sunt aproape numai din cele plăcute. Astazi ai o veste foarte buna de departe, care şi ea te surprinde placut! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Primeşti ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Culmea este că şi duşmanii te ajută – probabil nu te mai vorbesc de rău o perioadă!

RAC Lipsa de dinamică este Nirvāna! Zodiacul in general benefic, cu Luna în creştere, te indreptăţeşte sa speri in rezolvarea favorabila a problemelor tale sentimentale. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil! Trebuie să lucrezi pe imagine şi relaţii, în continuare, spun aspectele benefice dintre Marte şi Venus. Totul o să fie bine, vorba anglo-saxonilor și a unui cântec de succe, dar trebuie să ştii când viaţa îţi oferă maximum şi să te agăţi „cu dinţii şi ghearele” de situaţia reaspectivă. Lipsa de dinamică este Nirvāna, spune dialectica budistă. După atîta înţelepciune internaţională poţi să te duci la un film, ca apoi să visezi frumos şi colorat.

LEU Ziua de 24 aprilie te găseşte în postura plăcută nativilor zodiei să conducă şi să dea ordine. Ştiţi, Leul trebuie neapărat să conducă ceva; Nu neglija astăzi amănuntele, gândind numai „macro” şi în termeni generali, aşa cum eşti adesea tenti să o faci, ai mult mai multe şanse să rezolvi cu bine problemele dacă cunoşti multe amănunte. Foarte bune rezultate în domeniul familiei şi al relaţiilor sociale. Ziua îţi este favorabilă, dar nu trebuie să forţezi. Perioada este, de asemenea, favorabilă pentru începerea unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat şi un sfat competent.

FECIOARĂ Un colaborator mai vechi, pe care aproape că îl dăduse-i uitării, te caută astăzi pentru ca să-ţi spună ceva, poate o propunere interesantă. Sunt prea multe lucruri neclare ca să accepţi imediat. Atenţie mare la ce spui şi mai ales cui spui. Fecioarele şi flăcăii sunt mari amatori de adevăruri fundamentale dar nu prea au tact sau diplomatie când să le folosească. Adică nu reuşesc întotdeauna să puncteze şi să câştige partida. O anumită curăţenie sufletească îi impiedică să se folosescă de oameni – atenţie, cineva va încerca să se folosească de bunele tale intenţii. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Ceva surprize plăcute, în a doua parte a zilei.

BALANŢĂ Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Este posibil să primești niste vesti si sa te nelinişteşti din cauza unor probleme despre viitorul şi siguranţa locului tău de muncă. Totul se va rezolva cu bine, din fericire, dar este bine să ai întotdeauna un plan de salvare, planul „B”. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Atenţie la regimul alimentar şi la băuturile reci. Refuză în această perioadă invitaţiile la petreceri sau spectacole care se prelungesc mult în noapte – ai mare nevoie de odihnă!

SCORPION Dimineaţa poti finalizeza în condiţii bune afacerile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Emoţiile tale sunt la „vreme frumoasă”, dar ai vrea ca lucrurile să iasă mult mai uşor. Pe de altă parte simţi nevoia unui pas înapoi, a unei perspective obiective a situaţiei, concomitent cu nişte adăugiri în gama relaţiilor sociale, dar necesare, în economia cotidiană a supravieţuirii. Trebuie să eviţi nerăbdarea şi graba, care în perioada menţionată pot să-ţi facă neplăceri. Intuiţia nu este grozavă astăzi, aşa că este bine să nu rişti şi să te limitezi la afacerile obişnuite şi la oamenii pe care îi cunoşti bine.

SĂGETĂTOR Sărbătorile creştine pascale și apoi cele muncitoreşti, care o să vină, creează o atmosfera blajină şi de împăcare, aşa este obiceiul la români, dar nu trebuie sa exagerezi cu confesiunile şi bârfele prietenesti. Nativii care care posedă talente au o perioadă de creaţie foarte bună. Nu te implica în conflicte deschise cu Gemenii sau Berbecii, în general cu semnele de aer şi de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de o pierdere minoră. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni.

CAPRICORN Este o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente şi atenţie să nu uiţi ceva important. Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Emoţional, este o perioadă nesigură şi încerci să compensezi prin cumpărături, prin cheltuieli.

VĂRSĂTOR Astăzi este o zi-reper, care te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te interesează, chiar te influenţează, dar nu este exact ceea ce aşteptai. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Idealizează mai puţin persoana iubită şi o să ai o viaţă mai fericită. Nu da şi nu primi bani cu împrumut, nu trebuie sa faci speculatii financiare – este un sfat prietenesc, nu o prezicere! Lucrurile devin mai serioase, ascultă cu atenţie, ţi se cere din nou ajuorul, descifrează sensul ascuns al lucurilor. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung.

PEŞTI Trebuie să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi aspectele nefavorabile care influenţează semnul zodiacului. In orice caz nu te poţi baza pe nici un ajutor: rezolvă problemele singur. Informaţiile contradictorii creează nehotărâre şi nesiguranţă. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii (afaceri sau dragoste) sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Zâmbeşte şi mergi mai departe! Cu dragostea stai relativ bine, dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi accesele de gelozie.