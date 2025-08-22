Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23-24 august 2025. Cum să reziști tentațiilor zilnice







Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23-24 august 2025. Pe 23 august s-au născut Gene Kelly, Harry F. Guggenheim, Rita Pavone, Andrei Pleşu, Ion Biţan, Mircea Iorgulescu, Paul Everac, iar pe 24 august s-au născut Jorge Luis Borges, Jean Michel Jarre, Regele Ferdinand, B. Elvin, Florin Gheorghiţă.

Tradiţional, pe 23 august, este Martirul Lupu, Ziua Lupului. Se ţine cu stricteţe pentru a nu supăra pe strămoşul lup. Pamfile, 1997, p. 224. „Numele martirului Lupu a fost asociat firesc animalului de pradă”. Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, pagina 377. În calendarul creştin-ortodox, pe 24 august, sunt Sfinții Eutihie, Cosma Etolul și Tation.

Julius Lips, (Obârşia Lucrurilor) marele savant german, spune că omul primitiv, primitiv tehnologic, dar la fel de capabil emoţional ca şi oamul de astăzi, admira Natura, puterea furtunii şi a trăsnetului, energia fiarelor, ordinea cosmosului şi misterul stelelor.

Dar ceva l-a atras şi la mirat pe omul din paleolitic: lupul. Organizarea lupilor, haita care respectă întotdeauna o ordine strictă şi avantajoasă, urmare unor „alegeri”, sistemul eficient de vânătoare colectivă. Un model social pe care omul l-a imitat imediat, mai ales în organizarea vânătorii, apoi şi în trib. Iar astăzi, în partidele politice... teoria lui Kipling!

De aici până la „totemul lup”, „strămoşul lup” şi „fratele lup” nu a mai fost decât un pas. Lupa Capitolina, simbolul Romei, lupoaica care a salvat pe Remus şi Romulus. Steagurile dacice, care erau o carte de vizită: „atenţie, NOI suntem lupii...”.

Nu ştiu dacă Regele Mihai cunoştea încărcătură mistică a zilei de 23 august când, în 1944, într-o miercuri, la orele 22, noaptea, a făcut anunţul (înregistrat) la postul de radio naţional în care spunea că România iese din război de partea Axei şi se alătură Aliaţilor. Surpriză pentru unii, confirmarea intrigilor pentru alţii, iată, acum exact 81 de ani, zi după zi.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi aveţi suficiente surse de dezinformare în televiziuni şi „reviste de specialitate” ca să mai spun şi eu ceea ce ştiu şi să vă dezorientez de la „linia oficială”. Imi aştept rândul, vine el, nu aveţi grijă, morile zeilor macină rar, dar extrem de fin! Legenda spune de o casetă înregistrată în anul 1974, la 30 de ani de la eveniment, undeva, în Elveţia. Dar nu a venit timpul...

Până atunci vă recomand o carte în două volume: „Documente premergătoare actului de la 23 August”. Cam așa era titlul numai îmi amintesc exact, făcea parte din biblioteca tatălui meu pe care am donat-o svantului Sorin Paliga. Cine este pasionat de istorie şi ştie să citească, are ce!

Ziua de 24 august este malefic încărcată. Pe 24 august 79 vulcanul Vezuviu a erupt, acoperind cu lavă şi cenuşe oraşul roman Pompei spre tragedia louitorilor, dar satisfacţia arheologilor de astăzi.

Weekendul 23-24 august 2025 este complex aspectat, dar nu este vorba despre nicio lovitură de stat, de palat! Din păcate, sau din fericire? Bună întrebare! În prezent sunt mult mai multe motive pentru o ”loviluție” decât în ’89. Dar, lipsește organizarea, lipsesc ”agenturili”, vorba lui Ceaușescu.

Din nefericire, guvernul Bolojan, cu toate măsurile antipopulare, care zdrobesc omul de rând dar avantajează pe cei corupți și bogați, răspândite cu grijă de jurnaliști - funcționează ca un piston. Împinge românii afară din țară! Mai mulți cunoscuți, majoritatea tineri, din localitatea cochetă din Prahova submontană, unde îmi am reședința, m-au anunțat că se pregătesc să plece din țară, numai pot suporta presiunea psihică, nesiguranța zilei de mâine și sărăcia cu care sunt amenințați.

Un ONG îmi comunică că urmare unui sondaj făcut tinerilor, la ieșirea din examenul de bacalaureat, nouă din zece se pregătesc să plece din țară.

Cine o să mai rămână în România? Probabil, pakistanezii...

În altă ordine de idei, sau în aceiași, fiind weekend și aveți timp mai mult, nu am uitat de obiceiul de a vă face parte de un eseu.

Peggilee Wupperman este psiholog clinician, profesoară de psihologie la John Jay College din cadrul Universității din New York și profesor asistent clinician de psihiatrie la Facultatea de Medicină Yale. Este autoarea cărții „ Treating Impulsive, Addictive, and Self-Destructive Behaviors: Mindfulness and Modification Therapy” (2019). Iată un extras, un eseu, apărut în ”Psyche”, acum câteva zile:

Te-ai așezat vreodată să te uiți la un episod dintr-un serial TV, dar apoi ai decis să te uiți la altul, și apoi doar la încă unul – până când, în cele din urmă, te-ai dus la culcare mult mai târziu decât plănuiai? Ai ieșit la cină și ți-ai spus că nu vei mânca niciuna dintre gustările gratuite, doar pentru a te trezi mâncând câteva? Sau poate ai petrecut mai mult timp decât intenționai verificând rețelele de socializare în loc să lucrezi, sau ai cumpărat un produs de care știai că nu ai nevoie sau ai spus ceva ce ai regretat ulterior.

Dacă ai experimentat astfel de situații, atunci felicitări: ești o ființă umană, normală. Cu toții avem momente în care acționăm impulsiv. Comportamentele impulsive sunt acțiuni axate pe consecințe pe termen scurt, fără prea multă atenție la potențialele consecințe pe termen lung. Impulsivitatea se poate manifesta într-o multitudine de moduri, cum ar fi mâncatul în exces, cheltuielile excesive, agresivitatea, consumul abuziv de alcool, sau droguri, utilizarea excesivă a rețelelor sociale, comportamentul sexual riscant, jocurile de noroc și așa mai departe.

Deși comportamentele impulsive sunt universale, pentru unii oameni, aceste comportamente pot avea consecințe negative care le afectează viața. Poate că ești adesea obosit să stai treaz prea târziu, sau ești îngrijorat de datoriile acumulate din cauza cumpărăturilor online repetate, sau ai probleme în relații, deoarece ai tendința să spui pe nesimțite primul lucru care îți vine în minte atunci când ești frustrat.

Comportamentele impulsive sunt uneori determinate de dorința de plăcere sau excitare instantanee. Dar sunt adesea și încercări de a „dezactiva” emoțiile care sunt neplăcute, sau stresante. De exemplu, o persoană s-ar putea simți tristă după detrămarea unei relații și ar putea bea impulsiv alcool, sau juca jocuri pe calculator toată noaptea, în încercarea de a evita sau de a „dezactiva” tristețea.

Consumul de câteva băuturi sau petrecerea nopții luptând cu orcii poate să nu fie problematic dacă se întâmplă de câteva ori, dar dacă cineva apelează în mod regulat la alcool, sau la jocuri video excesive pentru a-și regla emoțiile, ar putea începe să aibă probleme cu sănătatea, viața personală, sau, cariera.

Mai mult, atunci când cineva reacționează în mod repetat la emoții sau situații prin adoptarea unui comportament impulsiv – fie că este vorba de a întinde mâna după o băutură, de un joc pe calculator, sau de altceva – își antrenează creierul să asocieze automat acele emoții/situații cu comportamentul respectiv. Înțelegerea modului în care funcționează acest proces de condiționare poate fi un pas către eliberarea de acest tipar.

Tipul de condiționare descris mai sus, numit condiționare operantă sau instrumentală , este o modalitate prin care comportamentul este modelat de consecințe pe termen scurt. Iată un alt exemplu în acest sens, care ar putea oferi o oarecare lumină asupra a ceea ce ați experimentat:

Cineva obține o ușurare instantanee a anxietății de fiecare dată când fumează sau mănâncă prea mult, așa că este probabil să fumeze sau să mănânce prea mult data viitoare când experimentează anxietate.

În timp, creierul său construiește o asociere atât de puternică între anxietate (stimulul) și comportamentul impulsiv (răspunsul) încât începe să reacționeze automat cu un comportament impulsiv atunci când simte anxietate.

Când încearcă să se abțină de la acest comportament, poate începe să simtă impulsuri puternice de a acționa impulsiv.

Creierul poate în cele din urmă generaliza răspunsuri impulsive la alte emoții (stimuli suplimentari), până la punctul în care persoana simte nevoia de a acționa impulsiv atunci când experimentează emoții inconfortabile.

Desigur, această persoană va experimenta probabil consecințe negative din cauza comportamentelor impulsive – cum ar fi vinovăția, problemele de sănătate sau judecata celorlalți. Din păcate, creierul este mai predispus să fie condiționat de consecințele imediate (ameliorarea anxietății) decât de consecințele care apar ore, zile sau luni mai târziu.

Un alt tip de condiționare – condiționarea clasică – explică de ce anumite circumstanțe pot declanșa impulsuri și impulsuri chiar și atunci când cineva nu vrea neapărat să-și schimbe emoțiile. Poate ați auzit de cățeii lui Pavlov: fiziologul rus Ivan Pavlov suna în mod obișnuit un clopoțel chiar înainte de a-și hrăni câinii, până când creierul acestora conecta sunetul clopoțelului (stimulul) cu mâncarea. În cele din urmă, câinii răspundeau salivând de fiecare dată când auzeau clopoțelul și se lingeau pe boticuri.

Așa cum câinii lui Pavlov au învățat să asocieze un clopoțel cu mâncarea, putem învăța să asociem anumite persoane, locuri sau situații cu un comportament impulsiv. De exemplu, dacă cineva bea în mod obișnuit shot-uri de alcool la petreceri, creierul lui ar putea începe să aștepte un shot de alcool imediat ce intră la o petrecere. Poate accepta unul aproape automat, fără să ia prea mult în considerare dacă și-l dorește, sau nu.

Prin ambele forme de condiționare, o persoană care odată s-a angajat doar sporadic în comportamente impulsive ar putea crește atât frecvența, cât și intensitatea comportamentelor în timp. Astfel de comportamente sunt deosebit de susceptibile de a crește în perioadele de emoții negative intense (în încercarea de a le amorți) sau atunci când o persoană este foarte ocupată sau stresată, cu mai puține resurse mentale pentru a lua în considerare consecințele pe termen lung.

Mai mult, impulsivitatea se va răspândi adesea la alte comportamente. Cineva care manifestă impulsivitate într-un anumit domeniu (jocuri impulsive) va avea adesea probleme cu impulsivitatea în alte domenii (cum ar fi mâncatul sau băutul mai mult decât intenționează). Unele persoane au, de asemenea, vulnerabilități suplimentare la impulsivitate din cauza geneticii, temperamentului sau a unor afecțiuni precum ADHD sau tulburarea de personalitate borderline.

Un proces de schimbare nu este adesea ușor. Toate ființele umane se angajează într-un anumit comportament impulsiv. Și dacă te lupți cu impulsivitatea acum, s-ar putea să fii întotdeauna oarecum mai predispus la ea decât alții. Spre sfârșitul acestui Ghid, voi vorbi despre ce trebuie să faci dacă impulsivitatea ta pare a face parte dintr-o dependență sau o altă problemă gravă. Dar mai întâi: următorii pași te pot ajuta să începi să te prinzi înainte de a reacționa automat, să acționezi mai în conformitate cu valorile tale și să limitezi daunele pe care le-ar putea provoca comportamentul impulsiv. Succesul nu înseamnă neapărat eliminarea fiecărui comportament impulsiv - dar înseamnă obținerea unui control suficient, astfel încât impulsivitatea să nu mai interfereze cu viața ta.

Comportamentele impulsive sunt universale, dar pot începe să interfereze cu viața ta.Dacă observi consecințe negative, poți învăța să reacționezi diferit la impulsuri și să simți că deții mai mult control. Înțelege de ce apar comportamentele impulsive.Fie că oferă o distragere de la anumite emoții sau sunt legate de anumite contexte, comportamentele impulsive pot deveni automate prin condiționare. Cunoașterea acestui lucru este un prim pas către schimbarea lor. Identifică de ce vrei să devii mai puțin impulsiv.Concentrează-te pe un anumit comportament impulsiv și notează câteva modalități prin care viața ta ar putea fi mai bună dacă acel comportament nu ți-ar sta în cale. Exersează să fii conștient de sentimentele și impulsurile tale.Rezervă-ți timp în timpul săptămânii pentru un exercițiu de mindfulness, cum ar fi scanarea corporală. Cu practica, impulsurile pot deveni mai ușor de observat și de tolerat. Implementează blocaje și distrageri ale impulsurilor.Alege câteva precauții și diversiuni care te vor ajuta să treci peste vârful impulsurilor fără a te implica în comportamentul impulsiv. Planifică activități plăcute fără comportamente impulsive.Căutarea intenționată a unei plăceri sporite din alte surse poate facilita reducerea comportamentului care îți cauzează probleme. Reflectă asupra a ceea ce funcționează.Observă momentele în care simți că deții mai mult control și că ești mai intenționat – este un semn de progres. Dacă unele strategii par mai puțin utile decât altele, ia în considerare ajustarea abordării tale. Sprijinul din partea unui terapeut ar putea , de asemenea, să ajute.

Mai întâi, acordă-ți un moment pentru a identifica un comportament impulsiv care îți afectează în prezent viața. Acest comportament s-ar putea simți automat sau greu de oprit pe moment. Ar putea oferi o ușurare sau o satisfacție pe termen scurt, dar te-ar putea face să te confrunți cu consecințe pe termen lung, cum ar fi regretul, tensiunea interpersonală, timpul pierdut sau disconfortul emoțional. Concentrează-te pe comportamentul care te preocupă cel mai mult acum.

În al doilea rând, ia-ți puțin timp să te gândești la ce vrei de la viață – și cum ar putea fi viața ta diferită dacă acel comportament nu ți-ar sta în cale. Ce s-ar putea îmbunătăți? Relațiile, energia, finanțele, liniștea sufletească? Ce comportament te împiedică să faci sau să te bucuri? Tastează răspunsurile în telefon sau notează-le undeva unde poți să te uiți în mod regulat.

Fii cât mai clar posibil în privința vieții pe care ți-o dorești. De exemplu, dacă petreci câteva ore pe zi navigând pe rețelele sociale, ai putea dori: 1) să ai mai mult timp de petrecut cu prietenii apropiați și familia; 2) să te simți mai puțin singur și izolat; 3) să dormi mai mult și să te simți mai odihnit; 4) să te bucuri mai mult odată ce nu te mai simți anxios că pierzi timpul; și 5) să te simți mai încrezător odată ce nu te mai simți la fel de controlat de impulsurile tale.

Desigur, răspunsurile tale vor fi diferite în funcție de comportamentul impulsiv pe care îl alegi. Poate vrei să te simți mai sănătos, să repari o relație tensionată sau să nu mai simți vinovăție sau anxietate după un anumit comportament. Poate ai vrea să te poți concentra mai bine asupra unor obiective specifice care contează pentru tine. (Asigură-te că notezi care sunt aceste obiective.) Sau poate vrei doar să te simți mai responsabil pentru deciziile tale și să trăiești o viață mai aliniată valorilor tale. Fă tot posibilul să te concentrezi asupra unor schimbări specifice care ți s-ar părea semnificative.

În al treilea rând, gândește-te la consecințele negative ale comportamentului impulsiv. (Acestea pot fi în mare parte opuse răspunsurilor anterioare. Este în regulă.) Compilează această listă sub răspunsurile anterioare. Consecințele negative din exemplul de mai sus privind rețelele sociale ar putea fi: 1) senzația de singurătate și izolare; 2) senzația de anxietate legată de pierderea timpului; 3) senzația de oboseală a doua zi după ce derulezi pe internet târziu în noapte; 4) îngrijorarea că vei rămâne în urmă la serviciu sau la școală; 5) sentimentul de vinovăție când îți dai seama că ai mai petrecut o seară la telefon; 6) senzația de nesiguranță după ce vezi postările altor persoane despre vieți aparent perfecte; și 7) senzația că viața ta scapă de sub controlul tău.

Păstrează ambele liste undeva la îndemână, astfel încât să le poți consulta în mod regulat pentru a-ți aminti răspunsurile, mai ales atunci când simți nevoia să acționezi impulsiv.

Mindfulness a fost promovată ca un remediu pentru aproape orice. Dar ascultați-mă. Să clarificăm mai întâi definiția: mindfulness este abilitatea de a fi conștient și atent la experiența actuală, fără a fi prins în emoții, sau ruminații. Cu alte cuvinte, vorbesc despre abilitatea de a experimenta și tolera emoțiile, gândurile, senzațiile și impulsurile tale - fără a simți nevoia să le dezactivezi, sau să acționezi automat în funcție de ele.

Practicarea mindfulness nu înseamnă că vei intra în transă sau chiar că te vei simți neapărat relaxat. Implică să-ți acorzi timp pentru a-ți permite să experimentezi ceea ce experimentezi - fără să-ți spui că există un mod în care ar trebui sau nu ar trebui să simți. S-ar putea să găsești exercițiile de mindfulness relaxante, dar poți fi conștient și de faptul că resimți anxietate, plictiseală sau nevoia de a acționa impulsiv.

Cum poate mindfulness-ul să ajute la reducerea comportamentului impulsiv?

Te poate ajuta să devii conștient de impulsurile tot mai mari de a te implica în comportamente impulsive înainte de a acționa în consecință. Este cam ca și cum ai putea apăsa un buton de „pauză” înainte de a reacționa.

A-ți face timp să exersezi în mod intenționat conștientizarea emoțiilor, gândurilor și senzațiilor tale actuale ajută la „dezvoltarea mușchilor emoționali”. Gândește-te în felul următor: dacă ar trebui să car o greutate mare toată ziua, aș fi epuizat până la sfârșitul zilei. Dar dacă aș ridica greutăți timp de câteva luni, aș putea în cele din urmă să car exact aceeași greutate toată ziua fără să mă epuizez sau să am dureri musculare. Practicarea mindfulness-ului este ca și cum ai ridica greutăți mental. Emoțiile și impulsurile se simt în cele din urmă mai ușoare și mai ușor de tolerat - astfel încât simți mai puțină nevoie să acționezi impulsiv.

Prin combinarea ”butonului de pauză” și a dezvoltării mușchilor emoționali, poți învăța în cele din urmă să: 1) iei pauză înainte de a acționa automat impulsiv; și 2) tolerezi emoțiile/impulsurile suficient de mult timp pentru a te gândi la consecințele pe termen lung și a alege un răspuns care se potrivește valorilor tale.

O practică populară de mindfulness pentru începători este scanarea corporală. Aceasta implică concentrarea conștientizării senzațiilor fizice asupra diferitelor părți ale corpului. De obicei, veți începe prin a vă concentra asupra senzațiilor din piept și stomac în timp ce inspirați și expirați. Apoi, vă mutați conștientizarea asupra senzațiilor din degetele de la picioare și, de acolo, vă deplasați treptat în sus pe corp, observând ce simțiți în fiecare parte a corpului.

Când practici mindfulness, amintește-ți: s-ar putea să te relaxezi și să te simți calm sau s-ar putea să nu. S-ar putea să simți că, în general, ești capabil să te concentrezi sau s-ar putea să simți că mintea ta rătăcește de zeci de ori. Atâta timp cât îți permiți să fii conștient de ceea ce trăiești, practica funcționează. Atâta timp cât observi că mintea ta rătăcește și o aduci înapoi la exercițiu - fie că este vorba de o singură dată, fie de 100 de ori - practica funcționează. Dacă descoperi că te judeci singur (crezând că nu exersezi corect etc.), pur și simplu recunoaște-ți meritul pentru că ai observat, fă tot posibilul să renunți la judecată și apoi adu-ți atenția înapoi asupra exercițiului.

Creierul tău a fost condiționat să se angajeze într-un comportament impulsiv ca răspuns la anumite emoții sau indicii situaționale. Dacă încerci să reziști, s-ar putea să începi să simți nevoia de a acționa impulsiv. De fiecare dată când acționezi sub incidența unui astfel de impuls, creezi o conexiune și mai puternică în creierul tău între stimulul emoțional sau situațional și actul impulsiv.

Dar și inversul este valabil. Impulsurile tind să crească și să scadă precum valurile. Dacă poți „trezi” un impuls puternic fără să acționezi în consecință, impulsul va dispărea în cele din urmă de la sine. Experiența ar putea fi extrem de dificilă, dar intensitatea impulsului va scădea.

Desigur, impulsul va reveni în cele din urmă. Dar dacă gestionezi suficiente impulsuri puternice fără a face ceva pentru a le „opri” (cu alte cuvinte, fără a te angaja într-un comportament impulsiv), intensitatea maximă a impulsurilor va începe să scadă și va dura mai puțin. În cele din urmă, impulsurile de a acționa în baza impulsurilor vor părea mai degrabă un zgomot de fundal ușor, spre deosebire de ceva care interferează cu viața ta. Îți vei recondiționa creierul pentru a rupe asocierea dintre emoție/situație și comportamentele impulsive . Următoarele instrumente te pot ajuta să faci acest lucru.

Acestea sunt acțiuni planificate care te ajută să treci peste partea cea mai puternică a impulsului fără a face nimic care să-ți provoace consecințe negative mai târziu. Poți seta aceste obstacole în avans atunci când știi că s-ar putea să te confrunți cu o situație care declanșează un comportament impulsiv. De asemenea, pot fi folosite ori de câte ori începi să simți nevoia de a acționa impulsiv și/sau când îți dai seama că hotărârea ta de a trece peste un impuls începe să se clatine.

Iată câteva exemple de posibile obstacole în calea impulsivității comportamentelor comune:

Pentru vapat sau fumat – fă ceva care îngreunează vapatul sau fumatul în acel moment. De exemplu: a) scoate țigările (electronice) și alte accesorii din casă sau (un obstacol mai puțin puternic) părăsește-ți casa fără să le iei cu tine; b) spune-le prietenilor tăi dinainte că nu vei vapa/fumat în preajma lor și roagă-i să nu facă acest lucru în preajma ta; c) ia în considerare să stai departe de persoanele care refuză să-ți onoreze cererea; d) ia cu tine un pachet de gumă de mestecat ori de câte ori ai nevoie să vapezi sau să fumezi, deoarece este greu să vapezi/fumezi când mesteci gumă.

Pentru navigarea impulsivă pe internet – decide cât timp vrei să petreci online și apoi fă ceva care să-ți îngreuneze petrecerea unui timp mai lung. De exemplu: a) lasă- ți telefonul, laptopul sau tableta undeva unde nu ești; b) instalează una dintre aplicațiile care blochează accesul la internet sau la anumite aplicații după o anumită perioadă de timp; c) întreabă pe altcineva din gospodărie dacă îi poți da dispozitivul după o anumită oră în fiecare seară și/sau ori de câte ori simți nevoi puternice.

Pentru mâncatul în exces/mâncatul compulsiv impulsiv – fă ceva care să-ți îngreuneze mâncatul în exces în acel moment. De exemplu: a) dacă ai un anumit aliment în casă pe care ai tendința să-l mănânci în exces, aruncă-l (dacă este posibil) și nu cumpăra niciun aliment pe care îl găsești deosebit de tentant; b) stai departe de restaurantele care sunt susceptibile de a induce excese (cum ar fi restaurantele cu pâine gratuită sau alte alimente care tind să declanșeze mâncatul în exces); c) roagă-i pe cei apropiați să nu-ți ofere alimente care sunt adesea precursori ai mâncatului în exces.

După cum probabil ați observat, unele dintre aceste exemple de obstacole ar putea fi transferate de la un tip de comportament impulsiv la altul: de exemplu, scoaterea alcoolului din casă ar putea fi un obstacol util în calea consumului impulsiv de alcool.

Fă o listă cu activități pe care le poți folosi pentru a te menține ocupat până când nevoia se diminuează. (Alege doar activități care nu au consecințe negative!) Păstrează lista pe telefon sau într-un alt loc la care poți avea acces cu ușurință.

Distragerile sunt cele mai eficiente atunci când alegi ceva care îți implică întreaga atenție și/sau necesită cel puțin o mișcare fizică. Cele mai bune distrageri sunt cele pe care le vei folosi efectiv, dar iată câteva sugestii populare:

Fă ceva creativ (fă poze, pictează, desenează, tricotează, creează o grafică, construiește ceva dintr-un kit sau de la zero, redecorează o cameră etc.) .

Implică-te în activități fizice (fă abdomene, flotări, yoga; dansează, mergi cu bicicleta, mergi într-un ritm alert, aleargă, ridică greutăți etc.) .

Joacă-te cu animalul tău de companie.

A găti sau a coace ceva (pentru tine sau pentru alții).

Scrie într-un jurnal.

Ieși la o plimbare sau la o plimbare și ascultă muzică sau un podcast.

Vizitează un prieten.

Uneori, s-ar putea să termini o activitate și să simți că impulsurile au scăzut suficient pentru a fi gestionabile. Alteori, ar putea fi nevoie de două sau trei activități. Important este că s-ar putea să te bucuri sau nu de distrageri. Atâta timp cât poți trece peste episod fără să acționezi în urma impulsurilor, ai folosit eficient distragerile.

Întrucât comportamentele impulsive sunt adesea cel puțin oarecum plăcute pe termen scurt, veți avea mai multe șanse să opriți sau să reduceți cu succes aceste comportamente dacă adăugați și alte surse de plăcere în viața voastră. Așadar, pe lângă faptul că aveți obstacole și distrageri care să vă ajute să gestionați impulsurile atunci când acestea apar, faceți o listă de activități care au potențialul de a fi plăcute și care vă ajută să vă simțiți bine în pielea voastră, în general.

Includeți activități care durează doar câteva minute (de exemplu, să vă acordați un moment pentru a savura aroma preferată de cafea sau ceai), precum și activități care necesită timp și efort suplimentar. Următoarele sunt câteva exemple populare, dar vă încurajez să faceți o listă care vi se potrivește:

Alege ceva din lista de distrageri care îți place.

Urmărește un film, sau citește o carte.

Cântă odată cu melodiile tale preferate (acasă sau în mașină).

Petreceți timp în natură (într-un parc, lângă un lac, pe o potecă montană etc.).

Fă un efort să petreci timp cu cineva pe care îl placi sau îl iubești.

Fă ceva ca să ai grijă de tine (tunzi părul, fă un masaj etc.).

Mergi la un concert, o piesă de teatru, o prelegere sau un eveniment sportiv.

Mergi la o galerie sau la un muzeu.

Ia un curs (pentru distracție sau pentru a obține credite).

Dans – la o clasă, singur sau la un club.

Practică un sport în echipă sau ocazional cu prietenii – sau exersează-te pe cont propriu.

Fă tot posibilul să te implici în mod intenționat în activități plăcute de câteva ori pe săptămână – fie că alegi ceva din listă, fie că alegi ceva spontan.

Notă: există posibilitatea ca creierul tău să fie atât de condiționat să obțină plăcere și ușurare din comportamentul impulsiv, încât s-ar putea să nu te bucuri cu adevărat de activități atunci când le începi. Este în regulă! Poate fi necesar să-ți reantrenezi creierul să experimenteze plăcere și din alte activități decât comportamentele impulsive, iar singura modalitate de a face asta este să-i acorzi puțin timp.

Pe măsură ce începi să exersezi acești pași, verifică-ți periodic situația. Anumite strategii te ajută mai mult decât altele? Începi să observi momente în care te oprești mai des, acționezi mai intenționat sau simți că deții mai mult control? Aceste momente contează. Sunt semne că creierul tău începe să construiască noi căi.

În același timp, dacă unele strategii nu funcționează, este în regulă. Poate că ai nevoie doar de mai multă practică sau poate că trebuie să ajustezi abordarea pentru a se potrivi mai bine nevoilor tale. De exemplu, ai putea beneficia de încercarea unui alt „obstacol al impulsului” sau de explorarea unor noi activități potențial plăcute.

Schimbarea comportamentului condiționat necesită timp, iar progresul este rareori liniar. Cel mai important este să continui să te îndrepți spre o viață care se simte mai aliniată cu obiectivele și valorile tale.

Din punct de vedere al horoscopului pe zodii, indubitabil, cel mai impulsiv semn este Berbecul, urmat îndeaproape de Săgetător. În general semnele de foc, urmate de cele de aer, apoi cele de apă și la urmă cele de pământ. Să nu uităm că este vorba despre o statistică astrală, nedeterminată, nu de o știință exactă.

Acest weekend este o deschidere către ”săptămâna perfectă” care începe luni și se termină duminica. Mai mult, deschide calea lunii septembrie să fie o lună normală, să înceapă de lunea viitoare, creștinește și favorabil.

Până atunci, să o luăm ușor, ”sustenabil”, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC În acest weekend eşti un „lup singuratic”. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Îţi oferi o perioadă de odihnă şi reflecţie pentru că nu ai nicio obligaţie asumată mai înainte.

Weekend-ul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Sâmbătă, atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău.

Duminică îţi este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este, totuşi, aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie.

TAUR Conjunctura te sfătuieşte să-ţi exteriorizezi emoţiile şi sentimentele, nu să le reprimi. „Când ai ajuns la capătul a ceea ce trebuie să ştii, eşti la începutul a ceea ce trebuie să simţi!”

Sâmbătă, cu Venus pusă pe croşetat, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă distracţie – sărăcia omului, că şi costă mult! Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante.

Duminică, nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău.

GEMENI Un weekend indicat pentru evaluarea unor sentimente, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite, cumpărături, dar nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti.

Sâmbătă nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile.

Duminică atenţie la micile accidente domestice în care eşti mare specialist şi un rafinat al durerii că de acea, de rafinament, îţi prinzi degetele!

RAC Cooperarea şi armonia constituie aliajul succesului, în weekend şi poate mereu. Cei din jurul tău ştiu că poţi reuşi în ceea ce te-ai angajat, aşa că te sprijină cât pot şi ei. Comunică!

Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, pentru că tot veni vorba despre dulciuri şi îngheţată şi îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit.

Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes !

LEU Ai unele oportunităţi, veşti. Poţi, printr-o manevră iscusită, să-ţi serveşti interesele strategice. Dar fă în aşa fel, ca să nu fie evident pentru legumele din jurul tău. Nici nu e greu!

Sâmbătă nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la terasă, la aer condiţionat, la un film bun, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei.

Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie de o tactică, de un plan pentru săptămâna viitoare.

FECIOARĂ În weekend îţi intensifici eforturile pentru ca să găseşti noi rezolvări la problemele tale. Eşti motivat şi vrei să păstrezi direcţia fără să fii invadat de interesele celor din jurul tău.

Dar, ceva te nemulţumeşte, ceva nu iese cum trebuie, spiritul detaliului şi perfecţionismul tău nu sunt satisfăcute! Dar, o veste bună sâmbătă, poate pe seară.

Duminică, mai apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

BALANŢĂ În acestă perioadă realizezi că trebuie să cooperezi, să lucrezi în echipă. Nu îţi place acest lucru, eşti un individualist, dar trebuie să faci în viaţă şi compromisuri. Sigur, avantajoase!

Sâmbătă trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale în familie, sau în duo. Încearcă să eviţi episoadele în care trebuie să dai explicaţii!

Duminică relaxantă! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă.

SCORPION O sâmbătă mai complicată, cu o senzaţie de "déja vu". Dar ceva pare că nu e cum trebuie. Zi în care iei startul greu şi o seară mai filozofică în care te întrebi de ce ţi se întâmplă ţie...

Sâmbătă nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează.

Duminică simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti obosit!

SĂGETĂTOR Ceea ce trebuia spus mai demult, o să comunici în acest weekend. În familie, în duo, ieşi din rezerva ta, care să fim drepţi, nu te avantaja, şi încerci să pui diplomatic lucrurile la punct.

Un weekend ondulatoriu, cu schimbări dese şi neaşteptate. Sâmbătă eşti surprins, mai nimic nu e cum doreai, dar nu e nimic negativ. Nu fii ostil, adapteză-te rapid la situaţie şi o să-ţi fie bine!

O realizare notabilă în a doua jumătate a weekendului, adică duminică.

CAPRICORN În weekend ai noroc, ţi se promit mijloace şi ajutor suficient ca să-ţi duci interesele la bun sfârşit. Viitorul îţi apare în nuanţe de roz, nu te grăbi, totul decurge conform planurilor!

Sâmbătă, stelele arată un drum, dar este lăsat la latitudinea dumneavoastră. Întotdeauna în viaţă suntem între Destin şi Liberul Arbitru. Dacă, totuşi te hotărăşti să pleci sau chiar eşti pe drum, atenţie la drum şi la cheltuieli!

Duminică seara o veste – pe care o aştepţi de ceva timp!

VĂRSĂTOR Realizezi că ai relaţii ideale cu cei dragi, aproape de complicitate, te înţelegi din ochi. Nici nu ştii cât eşti de norocos, dacă ţi se întâplă aşa ceva! Dacă nu, mai insistă pe comunicare!

Sâmbătă poate la un film, poate la un concert, poate la o terasă plăcută, la un club neagresiv, ieftin şi nepoluant.

Duminica este zi de aranjat şi verificat garderoba pentru sezonul mai rece, care pare că se apropie, în sfârşit. Sigur, nu toată ziua, mai este timp şi de o discuţie, de o îngheţată cu o cafea şi poate şi de un film bun. Şi poţi începe să citeşti un roman-fluviu, ştiu că îţi plac ficţiunile şi romanele istorice.

PEŞTI Emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Totuşi, în acest weekend odihneşte-te, relaxează-te, poate distrează-te puţin şi lasă confesiunile pe altă dată.

Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Un fenomen meteo sau o întârziere a unei persoane sau obiect îţi strică buna dispoziţie, dar nu pentru mult timp! Pe total weekendul este o perioadă bună, dar atenţie la deplasări sau călătorii, mai ales dacă vrei să te duci la mare.

Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme!