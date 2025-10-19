Horoscopul lui Dom’ Profesor, 20 octombrie 2025. Cui nu-i place o poveste frumoasă ?

Pe 20 octombrie s-au născut „Jolly Roll” Morton, Arthur Rimbaud, Bela Lugosi, Ivo Pogorelich, Alexandru Rosetti, Costel Constantin, Ioan Grigorescu, Ion Dichiseanu, Pompiliu Marcea, Valentin Silivestru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Mare Mc. Artemie și Matrona. Nimic în ”Kalendar”, după Filipii de toamnă. Să vă spun o poveste, de a mea. Stăteam, în Teheran, pe Kharim Khan-e-Zand, un bulevard central. Într-o seară, când am ieşit din băcănia de unde luam merinde, am auzit nişte “miu-miu”, mic de tot, stins. Trei puiuţi de pisică persană, unul peste altul, zdrobiţi de oboseală. Pentru că toată energia micilor feline se scurge odată cu miaunatul lor disperat.

M-am uita în dreapta, în stânga... nimeni. Aveam să aflu, mai târziu, că mama lor fusese călcată de o maşină pe bulevardul supraglomerat. Am luat cei trei puiuţi şi le-am dat primele îngrijiri. I-am băgat la căldurică în puloverul meu de Angora, facut în Valea Hunza, şi le-am dat lăptic călduţ, cu pipeta. Sătui şi încălziţi puiuţii au adormit imediat.

După câteva zile, în cartierul unde locuiam, am observat o oarecare schimbare faţă de mine. La cozile cu “cartele” unde se dădeau alimente, contra unui timbru emis de stat, mi se făcea loc în faţă, vecinii îmi zâmbeau şi mă salutau: “Al’e şuma hube?”, bătrânul azer, care avea băcănia, îmi scotea marfă extra, de sub tejghea, etc etc.

Apoi proprietarul casei unde locuiam mi-a adus o lădiţă cu nisip pentru pisicuţe şi alte câteva lucruri indispensabile, când ai animăluţe. Nu am răbdat şi am întrebat, ce se întâmplă. “Baba Heidary” aşa i se spunea proprietarului şi-a mai pus puţin tutun înmiresmat de Shiraz în luleaua lui lungă, persană şi mi-a spus: au fost nouă pisoi! A trecut lumea şi a luat fiecare câte unul, zicând: “Allah să-l binecuvânteze pe cel care va mai lua un pisoi!” Tu i-ai luat pe ultimii trei, nu i-ai lăsat să stea în noaptea frigurosă.

Mollahul, în cuvântarea de la moschee, de vineri, te-a amintit, spunând că oamenii buni se văd prin fapte, nu prin credinţă şi că tu nu ai nicio vină dacă te-ai născut într-o ţară creştină şi că ai fost botezat, prunc fiind. Şi, a adăugat, că în Islam pisica este un animal pur, amintind de preaiubită pisicuţă, Musa, a Profetului Mahomed, Slăvit să-i fie Numele, cât şi de “Tatăl motanilor” prietenul lui Mahomed, un înţelept care purta mereu, într-o desagă, pe spate, câte o pisică bolnavă, pe care o trata şi o făcea bine!

Aşa se explică popularitatea de care te bucuri şi favorurile care ţi se fac, a încheiat ”baba” Heidary. De popularitate şi de favoruri m-am bucurat încă patru ani de zile. Apoi, bătrânul Heidary a plecat să-şi fumeze luleaua în Paradisul lui Allah, cu munți de pilaf și fecioare, iar moştenitorii au dorit să rentabilizeze vechea vilă, confortabilă şi destinată traiului bun şi reflecţiei. Au dărâmat-o şi au construit un bloc de sticlă pentru birouri.

Acum poate sunt bogaţi, dar mai adoptă cineva pisicuţe orfane pe Kharim Khan-e-Zand? Poate că da, sunt mulți oameni cu suflet bun pe lume, dar lor nu li se face reclamă în presă. Din cei trei pisoi am rămas doar cu unul, un motănel portocaliu pe nume Malus, pentru frățiorii lui au venit la ușa mea familii cu copii ca să-i înfieze, spunând că o să aducă norocul în casa lor, dacă mollahul a amintit de ei.

Când am plecat din Iran, Malus a dispărut cu o zi înainte să fie adoptat de o familie foarte bogată. Nu mi-am explicat de ce. Dragoste necondiționată de pisoi…

De când mă știu am avut animăluțe. Căței și pisoi. Acum, aici, în Prahova submontană, sunt deținătorul și ocrotitorul a cinci cățelușe adorabile: Mémé, Momo, Brenda, Brody și Mița-Bița Lupe de Grande. Nu știu ce s-a întâmplat cu veverițoiul Burebista și aricii Ahile și Agamemnon, anul acesta nu i-am zărit. Dar m-am pricopsit cu o coțofană, pe care o cheamă Zoe, care îmi mănâncă strugurii și merele. Plus regimentul de mierle. Pisicile mă cam ocolesc, vin în curte numai când cățelușele stau în casă, la căldurică. Au o atracție deosebită pentru apa cățelușelor, parcă ar fi apă vie.

Așa, fără televizor, rețele de socializare și IA, dar cu animăluțe, horoscopul zilnic, cărți și filme alese de mine, traiul meu este bun, uman, chiar plăcut.

V-am promis să vă recomand câte un film, sau o carte, în fiecare zi. Astăzi, o carte. La loc de cinste în biblioteca mea stă un volum frumos, de 821 pagini, legat rezistent, cum trebuie, de la Editura Nemira, din anul 2013, ediția completă. ”Manuscrisul găsit la Saragosa” de Jan Potocki, un fel de ”1001 de Nopți”. O încântare pentru amatorii de povești. Și cui nu-i place o poveste frumoasă? Bună întrebare !

Cu povești, sau fără, mâine este, în definitiv, o altă zi !

BERBEC O conjunctură bună sa pui la punct probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietăţi. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Poţi afla veşti importante despre nunţi şi botezuri! Atenţie la presă şi la reţelele de socializare, poţi avea unele date de excepţie. Nu le pierde! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. O anumita tensiune domneste la serviciu sau în familia ta, dar e bine sa nu dai importanta şi să-ţi vezi liniştit de treburile tale.

TAUR Forţa morală, profesionalismul şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de oboseala cronică. Ai o mare dorinţă de lucruri bune şi oameni interesanţi! Astazi ai o imagine care poate fi mult imbunataţită, mai ales dacă nu te enervezi cand eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! De asemenea, trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de până acum, schimbările repetate de direcţie nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele!

GEMENI Astăzi cultivă arta echilibrului, dacă spiritul e bucuros şi corpul e sănătos! Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează, unele sunt făcute special la adresa ta! Sau, cel puţin, aşa crezi! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele personale. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.

RAC Limitează cheltuielile şi evită discuţiile care te fac să pierzi timpul. Trebuie să acorzi mai multă atenţie vieţii de cuplu. A doua parte a zilei este edificatoare pentru presupunerile tale. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară... Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul, fiind o persoană oarecum lentă, cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strică!

LEU Te joci cu cei din jurul tău! Nu vrei să intri în discuţii, ca să nu se pună sub semnul întrebării unele decizii sau atitudini ale tale. Lumea poate uită, dar tu eşti suficient de iscusit? Astăzi nu specula nimic sentimental sau financiar. Nu te speti cu munca pentru altii şi nu fă eforturi titanice! Astăzi nu este cazul! Călătoriile scurte sunt bine aspectate, eventual delegaţii sau călătorii de afaceri, de asemenea, micile schimbari in dispunerea obiectelor la birou sau acasă.

FECIOARĂ Astăzi, luni, ziua Lunii, nu trebuie să dai mare importanţă detaliilor. Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, fără grijă pentru ziua de mâine, fii bucuros şi acordă atenţie celor dragi! O zi neasteptat de simpatică, in care toata lumea te intreaba ce faci si gaseşte că arăţi bine. Până seara e clar ca te simţi excelent! Nişte mici ambiţii personale, mai curind niste achiziţii, dar care nu-ţi dadeau pace, pot fi satisfacute azi spre satisfacţia ta nedisimulata.

BALANŢĂ Timpul pare că nu mai ajunge, aşa că trebuie să te organizezi! Dar nu te repezi inutil, graba strică treaba! Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Primeşti o veste sau te interesează! Incearcă sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de azi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile.

SCORPION Păstrează-ţi standardul, farmecul şi stilul de viaţă proprii zodiei lui Marte. Nu-ţi fie teamă, nu sunt de aşteptat schimbări majore! Gospodăreşte bine banii pentru familie şi... ai răbdare! Amână pe mâine formularea unei concluzii, sau decizia respectiva, ca sa ai timp sa te informezi si să te documentezi in mod corespunzator. Nimeni nu te poate grabi ca sa iei o hotarare greşită. Ziua de azi este, de asemenea, un bun prilej ca sa cooperezi cu colegii, prietenii sau familia în realizarea unui proiect la care ţii foarte mult.

SĂGETĂTOR Eşti vesel şi fără griji! Dar atitudinea aceasta normală atrage invidia ticăloşilor din jurul tău, care vor să-ţi facă zile fripte. Zâmbeşte cu superioritate, toată lumea e a ta, nu a lor! O zi foarte potrivita ca sa iei iniţiative curajoase, atât în domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calitati poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Aspecte favorabile afacerilor şi deciziilor urgente, dar nu importante.

CAPRICORN Încerci, cu greutate, să-ţi găseşti drumul tău în viaţă, munceşti din greu, dar “sistemul ticăloşit” nu te lasă să progresezi! Ia gândeşte-te: a fost vreodată un “sistem cinstit şi drept”? Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Limitează-te la activităţile de rutină. Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Cu toate ca esti o fire prudentă pe linga prudenţă astăzi trebuie sa adaugi vigilenţă, tact, foarte multa diplomatie şi chiar şi un zambet!

VĂRSĂTOR Astăzi nu vrei să rişti, să spui ce gândeşti. Nu te simţi în stare să faci faţă atacurilor zombilor din jurul tău. O altă zi de serviciu! Fă-ţi strict treaba ta şi gândeşte-te la cei dragi! Din nou, pentru a mia oară, se discută despre criza şi creşterea preţurilor, şi cum să se descurce familia, sau firma ta. Ca să obţii o idee buna trebuie sa priveşti lucrurile ca şi când ai fi la distanţă, să ai perspectiva şi obiectivitatea necesare. Trebuie sa te gandeşti care este cel mai bun scenariu ca sa domini evenimentele...

PEŞTI Eroarea e omenească. Aşa spuneau latinii, dacă ai greşit cu ceva, ai uitat, nu ai făcut, cere-ţi scuze şi îndreaptă lucrurile. Aşa te poţi bucura de bun renume şi de preţuirea celor din jur! Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane in care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Grija pe care o ai pentru altii, poate din familie, ar trebui să se transforme în protejarea propriilor interese, in promovarea pe termen lung a carierei şi a familiei.