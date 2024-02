Horoscopul lui Dom’ Profesor – 3,4 februarie 2024. Au trecut 70 de ani. Parcă a fost ieri

2,3 februarie

Pe 3 februarie s-au născut Gertrude Stein, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Morgan Fairchild, James A. Michener, Paul Scherrer, Charles Augustus Hartley, Ştefan Iordache, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Constantin Arsene, Constantin Virgil Negoiţă. Pe 4 februarie s-au născut Francois Rabelais, Gerarad Philippe, Charles Lindbergh, Alice Cooper, Alfred Mendelsohn, Carmen Trandafir, Constantin Piliuţă, Denisa Comănescu, Vasile Cârlova, Monica Macovei.

Pe 3 februarie este Sfântul şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu şi Sf. Proorociţă Ana iar pe 4 februarie sunt Sfintii Isidor Pelusiotul şi Avramie.

„Evenimentul Zilei” din 3-4 februarie 1954 a fost marele viscol din România. Exact acum 70 de ani românii au suportat un fenomen meteo extrem. Viscol, vânt de până la 150 kilometri pe oră, depuneri de zăpadă de 1,80 metri în 24 de ore, troiene de cinci metri înălţime. Iadul Alb s-a dezlănţuit şi a cuprins Bucureştii, jumătate de ţară, de fapt!

Au trecut 70 de ani, dar, pentru mine, parcă a fost ieri! Primele mele amintiri coerente, bine fixate, vii, parcă s-au întâmplat ieri, repet, datează de la Marele Viscol.

În dimineaţa zilei de 4 februarie 1954, repet, acum exact 70 de ani, Bucureştii erau un oraş mort, un oraş ucis de viscol, ger şi zăpadă, multă zăpadă, extrem de multă, prezentă peste tot! Începuse să ningă cu fulgi mari în dimineața zilei de 3 februarie 1954. Pe la ora 10:30. De fapt și pe întâ și doi februarie a nins, dar puțin. A continuat toată noaptea iar pe la ora două noaptea a început și viscolul, în rafale. Toată iarna 1953-1954 a fost excepțional de grea. Cea mai grea iarnă din secolul XX, pentru România. Iarna s-a instalat la sfârșitul lui noiembrie 1953 și s-a sfârșit brusc și cu temperaturi mari pe 8 martie 1954.

Zăpadă a fost tot timpul iar temperaturile oscilau în jurul a minus cinci grade Celsius. Cu toate că se strânsese o cantitate enormă de zăpadă, primăvara venită în forță nu a produs inundații. Pe vremea aceea erau oameni competenți. Iar Comisia de prevenire a dezastrelor și-a făcut datoria. Zăpada a fost evacuată pe râurile mari sau pe fluvii, sau depusă uniform pe terenurile agricole. Așa că, cu toate că primăvara s-a instalat în forță nu s-au constituit viituri sau inundații.

O duceam tare greu, stabilizarea din 1953 şi desfinţarea Băncii Marmorosch Blanc îl lăsase fără capital, fără bani pe şeful familiei, pe dom’ Pascale, meseriaş şi negustor cinstit din Obor. Iarna aceea am mâncat mai mult pâine prăjită, unsă cu untură şi am băut ceai fierbinte negru rusesc, mult ceai! Pâine prăjită pe o „Stalingradskaia” un butoi de metal, umplut cu rumeguş bătătorit, cu unele aerisiri făcute cu iscusinţă şi care ardea înăbuşit cam treizeci de ore. Și ce mai rămăsese în pivnița bacăniei bunicii Uța, că numai vindea, a predat registrele, a păstrat proviziile pentru iarnă. Pentru lemne nu am avut bani, rumeguşul a fost de la „ajutorul muncitoresc”!

Dar ceea ce doresc să vă spun este că în iarna aceea teribilă românii au luat examenul la solidaritate. Tovarăşii, deputaţii de stradă, membrii de partid, au fost uimiţi de modul cum au reacţionat bucureştenii, care au ieşit toţi cu lopeţile și târnăcoapele la dat zăpada, fără să fie nevoie de „convocare”! Oricum, la radio se spunea mereu să ieșim să dăm zăpada. Dar nu a fost nevoie, oamenii erau pe timpul acela responsabili și știau ce să facă fără să le spună nimeni.

Pe strada mea, Mașina de Pâine, a ieșit toată lumea. Arhitectul Tudoran și cu inginerul Ionescu au facut ”planurile” de dezăpezire, unde să ducă zăpada, cum să facă circulabile trotoarele, dar și strada și să deblocheze marele cuptor de pâine, de acolo îi venea numele străzii, de unde se simțea un miros îmbietor de pâine caldă, în frigul de afară.

De la noi, din curte, au ieșit bunicul meu, dom’ Pascale, şi Covăcescu cel uriaş, ardeleanul greco-catolic cu motocicleta lui nemţească, bănuit de legături cu partizanii şi care mereu era ridicat la patru dimineaţa de Securitate şi venea de acolo bătut bine, dar vesel, spunea că a aflat bancuri noi, şi Zisu, croitorul evreu pe care tataie îl ascunsese în pivniţă de legionari, şi muncitorul de la „Pâsla”, Gogu, slab, înalt, ciolănos, dar puternic ca o locomotivă, şi Cornelia, mătușa mea, o femeie frumoasă, fină, desenatore tehnică, chiar dacă avea stenoză mitrală, unchiul Jean, mătușa Dori, mătușa Antigona, mama, tata şi chiar…eu! De fapt, toţi cei pe care îi cunoşteam.

Era la puțin timp după război și bărbații aceia slabi, dar îndârjiți, știau cum să lupte, cu dușmanul, dar și cu munții de zăpadă. Mă uitam la tatăl meu, fost locotenent în aviația regală. Cum își scuipa în palme, țărănește și apuca lopata de zăpadă. Mijea puțin ochii, ca și când ar fi prins în colimatorul avionulului lui FW-190 silueta avionului dușman. Apoi cu o mișcare hotărâtă înfigea lopata în zăpadă. Lopata era acum cele patru tunuri de 20 mm. După o jumătate de oră tovarășii au trimis femeile acasă, era prea greu și prea frig pentru ele.

Eu nu aveam nicio treabă, eram înfofolit cum trebuie, cu ușanka polară pe cap, cu cojoc moldovenesc peste două pulovere de lână de Angora și pâslari uriași în picioare, peste cizmulițele din piele. Fără a mai socoti mănușile îmblănite, cu un singur deget, prinse cu un șnur, ca să nu le pierd. Tataie Pascale m-a urcat pe un troian şi m-a făcut responsabil pe o sticlă de rom de Cuba, din băcănia bunicii Uța. O sticlă mare, de doi litri, cum nu se mai fac astăzi, cu o etichetă colorată cu negrii buzaţi care cântau din banjo. Astăzi eticheta romului acela nemaipomenit, dacă îmi aduc bine aminte era Bacardi, ar fi considerată rasistă şi politic incorectă.

Pe atunci oamenii erau mai simpli și mai veseli. Mi s-a poruncit să dau oamenilor doar o înghiţitură… şi aşa făceam! Atunci, aveam numai câţiva ani, am descoperit ce influenţă pot să am asupra oamenilor, dacă le vorbesc frumos şi le spun exact, corect – adevărul, uitându-mă drept în ochii lor!

Cam în două ore strada Mașina de Pâine a fost deblocată și autocamioanele au putut să plece în oraș cu pâinea caldă, Ștefan cel Mare fusese eliberat cu plugurile atașate la autocamioane militare și tramvaie. Fiecare dintre cei ieșiți să dea zăpada a primit pâine caldă la discreție, oamenii și-au pus mănușile, pentru că pâinea neagră, mare de două kilograme, rotundă și cu două crestături, era fierbinte-fierbinte. Doamne, ce bună era pâinea în România!

Greul a căzut pe capul militarilor, aveam să aflu mai târziu. Ei au participat masiv la dezăpezire în ţară, dar mai ales în Bucureşti, unde, au participat cu pluguri de zăpadă ataşate la tancuri T-34 şi cu multe camioane Molotov, care au transportat zăpada să fie aruncată în Dâmboviţa, sau împrăștiată pe câmpurile din jurul Bucureștilor. Au plătit cu multe vieți bătălia cu zăpada, 34 de soldaţi, gradaţi şi ofiţeri. Ca într-o ofensivă, o perioadă de război! Cinci soldaţi au îngheţat de frig în noaptea de 3 spre 4 februarie, când făceau de pază, erau santinele.

Dintre civili au fost 76 de victime. Marea majoritate a pierit în Câmpia Bărăganului. Bordeiele în care locuiau, bordeie, da, am zis bine, s-au prăbuşit din cauza greutăţii zăpezii, noaptea, şi i-au strivit!

Mai târziu, din discuțiile celor mari am aflat că am primit multe ajutoare. Din URSS a venit locomotiva Sibirskaia, o locomotivă nemaipomenită, 2-6-3, cu un plug urias. Și o duzină de vagoane pline cu autocamioane Molotov echipate cu pluguri. Locomotiva elibera de zăpadă calea ferată prin Siberia, până la Vladivostok. Dar nu a putut să treacă în România din cauza diferenței de ecartament a căii ferate. Așa că au demontat repede plugul și l-au montat pe cea mai puternică locomotivă a noastră.

Sovieticii au mai trimis mălai, făină, ceai, orez, rații militare și pufoaice din excedentul militar. Cehii au trimis multe pături groase de lână, conserve diferite și medicamente. Polonezii au trimis două trenuri cu cărbune pentru foc în sobe, conserve de carne și multă votcă. Iugoslavii au trimis carne congelată, fructe uscate și mult zahăr. Și ucrainienii au trimis ceva. Un nou viscol!

Dar cel mai mult au trimis marocanii. Aproape un milion de dolari, bani grei pe timpul acela. Ciudat, nu? Cu câteva luni înainte, în vara lui 1953 avusese loc la București a IV-a ediție a Festivalului Tineretului și a Studenților. Prima acțiune internațională de mare calibru a României Populare. S-au făcut eforturi foarte mari pentru construcții și asigurarea unei găzduiri perfecte. Delegația marocană, în care era și un membru al familiei regale, incognito, a fost uimită de naturalețea și ospitalitatea românilor, de faptul că erau tratați la fel ca toți ceilalți, fără urmă de discriminare. Nu au uitat și când românii au fost la ananghie, le-au sărit în ajutor.

Este puţină diferenţă, spun, cu cinism, între tehnologia de acum 70 de ani şi cea de astăzi! Dar, vă garantez, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, dacă, Doamne fereşte, viscolul de acum 70 de ani s-ar repeta acum, nu ştiu ce s-ar întâmpla cu noi, cu oamenii acestei ţări. Tare mă tem că suntem în faţa unui examen pe care nu o să-l trecem, după cum suntem conduşi şi în marea nesimțire a autorităţile centrale şi locale. Ei, lasă, că nici românul nu mai este ca acum 70 de ani. Peste treizeci de ani de capitalism sălbatic l-au transformat într-o sălbăticiune egoistă, interesată numai de bani. Dacă o să fie vreun dezastru el nu o să miște un deget, o să se uite la televizor spunând că statul trebuie să facă și să dreagă, doar el plătește taxe și impozite. Tare aș vrea să mă înșel…

Mai multe surse, de aici şi din străinătate, au lansat ipoteza că anul acesta va avea loc în România un cutremur important, seismul generaţiilor, de tip Vrancea. Cred, sper că s-au înşelat, oricum nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva, nu merităm acest lucru, cu toate păcatele noastre. Nu spun că era mai bine înainte, sigur că nu era, dar acum este mai rău! Sunt mult mai multe motive pentru o revoluție, decât erau în decembrie 1989.

Până una-alta, afară este cald pentru perioada aceasta din an şi aici, în Prahova submontană mai este zăpadă doar în zare, pe vârful Ciucaş.

Phil, marmota, mi-a ascultat dorință, a vestit o primăvară timpurie, m-am săturat de iarnă, a fost lungă. Sper că ”a fost”, dar până la echinocțiul de primăvară mai este cale lungă, pentru că, mereu și mereu mâine este o altă zi!

