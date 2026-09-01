Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 septembrie 2026

Pe 2 septembrie s-au născut Keanu Reeves, Jimmy Connors, Carlos Valderama, Alexandru Duţu, Mircea Demetriade, Tiberiu Utan, Vasile Dobrian.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Mamant şi Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolui.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi – dar de ce vă spun eu domniilor voastre aşa? Acum mulți ani de zile făceam observaţia, în mai 2012, că atunci când am văzut pentru prima oară “Star Wars”, în anul 1977, am realizat că am fost toată viaţa un cavaler Jedi, sigur, fără sabie laser şi nave spaţiale, dar credincios aceluiaşi spirit republican de cinste, dreptate şi democraţie. De libertate, în primul rând, limitată doar de regulile bunelor moravuri şi de tradiţia culturală. Atunci, mai mulţi dintre domniile voastre mi-au scris că se simt padawani, cavaleri Jedi în pregătire, că doar mă citesc şi-mi urmează sfaturile. Când am evocat “Stăpânul Inelelor” a fost normal, ca domniile voastre să fie blânzii, dar curajoşii, hobbiţi!

Apoi, am descoperit, împreună cu domniile voastre, moştenirea noastră dacică, poveştile populare de o înţelepciune şi frumuseţe nepereche, pe Lupul Şchiop şi ai săi Lupi de Foc. Mi-aţi scris mulţi, mii. O doamnă care se ocupa de educarea unor mici cercetaşi care se numesc “Lupişorii Daciei”, sau cam aşa ceva, apoi scrisoarea de la militarii batalionului de elită cu mai multe stagii în Afghanistan, “Lupii Negri”, de la Iaşi, pledoaria @Criticului Literar, rugăminţile @Rodicăi şi verbul imperativ al celui care îşi spune @ronin şi încă sute de emailuri m-au făcut să adaug o ultimă categorie: lupii, adică, noi, dacii!

Deci, dragi lupi, padawani şi hobbiţi - am constatat că revista de popularizare ştiinţifică “Sciences et Avenir” a trezit multe întrebări din partea domniilor voastre. Răspund la o parte dintre ele:

Da, se găseşte pe piaţa din România, un exemplar costă la nivelul lunii august 2026 suma de 33 de lei, cât o carte subţire de la Humanitas.

Am observat, iarăşi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi o scădere drastică a francofonilor din România, a cunoscătorilor limbii lui Moliére şi Voltaire.

Aşa că trebuie să mă credeţi pe cuvânt când vă spun că “Sciences et Avenir”, în general, este interesantă, are subiecte, informaţii, dar are şi o parte de entuziasm partizan al editorilor.

Iată, revin la dosarul “Astrologie Astronomie” editat de Azar Khalabari, posesoarea unui doctorat în geofizică. Unul din articolele din dosar poartă numele “Kepler, star de l’horoscope”. Cred că nu aveţi nevoie de traducere! Dar are şi un subtitlu, care naște întrebări, sau trezeşte curiozitatea: “celebrul astronom din secolul XVI îşi datora celebritatea publicării de horoscoape, de teme ale cerului! Dar se ocupa de astrologie din convingere… sau din necesitate materială?”

Este un bun exemplu de aşa zisă confuzie intelectuală, de cum se judecă nişte realităţi trecute de sute de ani prin prisma regulilor şi obiceiurilor de astăzi. Probabil că dacă Johannes Kepler sau Tycho Brache ar fi treziţi la viaţă de un puternic necromant, sau chemaţi de îndoielnica masă rotundă a spiritismului, ei bine, ei ar fi scandalizaţi dacă ar fi consideraţi doar astronomi. Ei se considerau nişte savanţi compleţi, nişte cercetători ai cerului, planetelor şi stelelor şi a influenţei lor pe Pământ. De fapt Azar precizează, în articol: “Până prin secolul XVII, astronomia şi astrologia erau practicate laolaltă de cei care observau cerul ca să înţeleagă mişcarea planetelor şi să stabilească o corespondenţă cu fenomenele terestre.”

Kepler a ajuns la enunţarea celor trei legi esenţiale în mecanica cerească în opera sa “Mysterium Cosmographicum” căutând să stabilească “octavele celeste”, armonia divină a muzicii sferelor cereşti, o teorie din astrologie. Care teorie, s-a verificat prin Legile lui Kepler! Revenind pe Pământ, este adevărat că savantul avea nevoie de mulţi bani, ca să susţină, timp de şase ani, la tribunal, nevinovăţia mamei lui, acuzată de vrăjitorie. A devenit protejatul celebrului general de Wallenstein căruia îi făcea horoscoape, generos plătite de nobil. Acum, dacă vreţi să fiu sincer, cred că generalul dorea din toată inima să ajute pe omul de ştiinţă, ajuns la ananghie.

Şi o făcea cu delicateţe, plătind enorm pentru un horoscop. Dacă chiar avea nevoie de horoscoape, credea în astrologie, asta nu se mai ştie, dar se cunoaşte declaraţia lui, când a primit un horoscop de la Kepler, chiar pe câmpul de bătălie: “…chiar îmi trebuia horoscopul acesta, îmi face tare bine!” Există date că Kepler a oferit servicii astrologice şi împăraţilor Rudolf II şi Ferdinand II.

În articolul din “Sciences et Avenir” întrebarea din subtitlu este tranşată, până la urmă. “Este greşit să judeci trecutul prin lumina exigenţelor raţionale ale prezentului”. Se continuă prin afirmaţia că trebuie să fim convinşi de sinceritatea demersului astrologic al lui Kepler. El dorea, spune Gérard Simon, cunoscutul istoric al ştiinţei, să combată dogma lui Aristotel a existenţei unei lumi perfecte, supralunară şi o sferă a imperfecţiunii, sublunară. Iar astrologia îi oferea motivele, prin existenţa unei metode care demonstra că totul, în Cosmos este dinamică, mişcare… viaţă! “Cum este în Cer, este şi pe Pământ!”

CANBERRA Biserica creștină Plymouth Brethren, o sectă religioasă secretoasă, a ordonat membrilor săi să își curețe casele de animale, lăsând unele familii australiene cu inima frântă, deoarece se simt presate să își ucidă sau să își abandoneze animalele de companie.

Membrii grupului, cunoscut anterior sub numele de Frații Exclusivi, spun că unele animale, inclusiv un pisoi, au fost deja eutanasiate de la edictul din luna mai emis de eșaloanele superioare ale sectei, care are legături controversate cu politica conservatoare și posesiuni financiare substanțiale.

Directiva, conform căreia „fiecare gospodărie ar trebui să fie proaspăt” curățată de animalele „murdare” vine în urma unui atac al unui câine asupra unei tinere rude a liderului Fraților, Bruce Hales, în luna aprilie și a evocat amintiri ale unei epurări a animalelor de companie, larg relatată, comise de sectă în anii 1960, care a îngrozit publicul.

În timp ce o familie din Melbourne își făcea planuri să-și lase pisica la patru ore distanță de oraș, astfel încât „să nu-și mai găsească niciodată drumul înapoi acasă”, alții au declarat că vor sfida ordinul. În Noua Zeelandă, o membră a bisericii a distribuit fotografii în care își jelea pisoiul, pentru care mai multe persoane din biserică au spus că a fost presată să-l eutanasieze în luna august.

„Frăția” le instruiește celor 50.000 de membri din Australia și din întreaga lume să trăiască separați de societate. Însă a fost supusă unor analize pentru implicarea sa în alegerile recente, pentru campania în favoarea Partidului Liberal și a fost percheziționată de către Biroul Fiscal Australian în 2024.

Pisoiul a fost eutanasiat luna aceasta în Noua Zeelandă, potrivit membrilor Brethren, din cauza noului edict global împotriva animalelor de companie.

Pe 2 mai, la întâlnirile cu ușile închise ale Fraților din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Marea Britanie și din alte părți, a fost citită o scrisoare din partea conducerii care detalia atacul unui câine asupra unei rude în vârstă de patru ani a familiei Hales, la domiciliul unui membru. Băiatul a supraviețuit, dar a avut nevoie de copci la față.

„Deținerea unui astfel de animal, darămite ținutul în casa unui frate, este în mod clar greșită”, se arată în scrisoare. „Există relatări despre unii frați care au revenit la deținerea de animale de companie, inclusiv câini și alte animale, practică împotriva căreia s-a vorbit în mod clar în lucrarea pastorală.”

„Fiecare gospodărie ar trebui să fie din nou instruită [avertizată] pentru a se asigura că standardul ... este menținut.”

Directiva făcea referire la mai multe învățături ale Fraților, inclusiv că „scăparea de câini” nu era suficientă: păsări, „șoareci afară, pisicile la fel” și că proprietarii de animale de companie ar trebui apoi să mărturisească „adunării” sectei.

În urma scandalurilor recente, Frații ordonă acum în mod obișnuit ca instrucțiunile lor să fie „distruse după citire”, dar mai multe înregistrări ale întâlnirilor au fost distribuite presei, împreună cu texte ale sectei care detaliază „eliminarea” din trecut a animalelor de companie „necurate”.

Peste o duzină de membri actuali și foști ai Fraților au declarat pentru această publicație că sunt îngrijorați de iminența unei noi epurări majore a animalelor. Mulți au vorbit sub condiția anonimatului, temându-se de repercusiuni.

O membră a partidului Victoria a spus că i s-a strâns inima când a fost citită directiva, un ordin explicit rar din partea conducerii. „În mod normal, îi primim doar pentru alegeri și alte chestii.”

Câinele ei ghid a ajutat-o ​​să treacă prin „multe momente dificile”, chiar dacă a atras comentarii dezaprobatoare în cadrul sectei, a spus ea.

„În momentele în care aveam gânduri suicidale, fără să mă gândesc, mă duceam să stau în fața traficului, iar el mă trăgea înapoi”, a spus ea. „Dacă mi se cere să aleg între biserică și câine, câinele va fi ales.”

O altă familie a spus că mătușa lor în vârstă a fost, de asemenea, supusă unor presiuni „preoțești” repetate pentru a scăpa de iubitul ei câine de companie. „Ne temem că o vor obliga în sfârșit să o facă acum și va fi complet singură”, au spus ei.

Biserica le spune credincioșilor că iubirea pentru animale îi distrage de la devotamentul față de Dumnezeu, dar membrii spun că consideră această ultimă poruncă drept „un alt test care să ne dovedească loialitatea” într-o sectă în care o mare parte din viața de zi cu zi, de la bani la familie, este strict controlată de conducere.

„Ar putea exista o altă grevă”, a spus un membru. „Unii nu sunt mulțumiți. Avem (conducerea) care trăiește în mare lux, în timp ce mulți dintre noi ne chinuim.”

Biserica a respins îngrijorările privind sacrificarea animalelor de companie, numindu-le o conspirație condusă de „activiști anti-Frați”, susținând că nimeni din sectă nu ar răni un animal.

„Mesajul recent al bătrânilor bisericii, citit la întruniri, a fost... pur și simplu o reamintire a unui principiu stabilit cu ceva timp în urmă”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Biserica nu ar tolera niciodată cruzimea față de nicio creatură vie”, a spus el, adăugând că unii membri încă dețin animale.

Biserica a negat, de asemenea, epurarea animalelor de companie din anii 1960, numind-o „complet neadevărată... din câte știm”. Interdicția și sacrificarea aferentă au fost bine documentate în ziare, lucrări academice și cărți din întreaga lume, precum și în propriile evidențe ale Fraților.

Când au fost întrebați de ce în textele Fraților se face atât de des referire la faptul că membrii sunt obligați să „se debaraseze” de animalele de companie, care spun și că „cel mai bun câine este un câine mort”, biserica nu a răspuns.

Joy Nason, care a crescut în cadrul bisericii Brethren din Sydney, își amintește că în adolescență i s-a ordonat să-și ducă pisica familiei la veterinar pentru a fi eutanasiată, când interdicția a intrat în vigoare, în jurul anului 1963.

„Mi s-a spus să spun că îl durea piciorul, de aceea a trebuit eutanasiat și, bineînțeles, să nu spun nimănui că era treaba Fraților”, a spus ea.

„Eram îngrozită că dacă nu făceam asta, aș ajunge în iad. Chiar și a da animale, spuneau ei, era un păcat. Eram atât de supărată, încât nu am putut sta să privesc și, în adâncul sufletului, am sperat mereu că veterinarul a înțeles ce se întâmplase și l-a mutat pe Tiddles în altă casă.”

Pe atunci, ziarele din Australia și din străinătate relatau că Frații Brethren cumpărau eterul gazos pentru a-și adormi animalele acasă, când medicii veterinari au descoperit tendința și au refuzat eutanasia.

Unii membri au declarat pentru această publicație că alte animale de companie au fost ucise prin mijloace mai brutale – înecate, împușcate sau lovite cu bâta – uneori în fața copiilor. Cel puțin trei Frați orbi au primit „ordinul să-și distrugă” câinii-ghid, deși unii au refuzat și au fost în schimb excomunicați.

De atunci, membrii au spus că animalele de companie s-au strecurat din nou în viața Fraților, mai ales după pandemie. Unii își ascundeau animalele sau le trimiteau departe atunci când găzduiau evenimente ale Fraților, chiar dacă alții dețineau în mod deschis pisici, păsări și animale mai mici, crezând că vechiul edict se aplica doar câinilor sau scuza animalele de muncă.

„Dar niciodată nu știi pe care dintre miile de reguli le vor impune brusc, așa că vei rămâne mereu în așteptare”, a spus un membru. „ Mulți dintre noi avem acum animale de companie.”

Relatările despre prima epurare a animalelor de companie de către Exclusive Brethren au inclus acest articol despre ancheta RSPCA, publicat în The Daily Mail pe 7 februarie 1964.

Rapoartele despre cruzimea față de animale legate de secta au continuat în anii de la prima epurare, iar „reamintiri” mai recente ale interdicției din partea conducerii au văzut frecvent animale ucise sau abandonate din nou.

O femeie din Melbourne și-a eutanasiat pisicile acum trei ani, când edictul a fost menționat în treacăt la o întâlnire, potrivit a trei membri. În NSW, în anii 2000, un fost membru a spus că Frații le-au cerut fermierilor să le împuște câinii pentru ei.

„Frica de a fi prins încălcând regula înseamnă că este ținută secretă”, a spus un membru. „Deși tatăl meu a fost mereu bucuros să împuște pisici.”

O altă femeie și-a amintit cum, în copilărie, în anii 1990, s-a întors acasă din vacanță și și-a găsit cățeii dispăruți. „Am aflat ani mai târziu că au venit și i-au înecat”, a spus ea.

Fosta membră Cheryl Bawtinheimer, care a acuzat un membru al bisericii Brethren de abuz sexual și este dată în judecată de biserică pentru încălcarea drepturilor de autor din cauza utilizării unui logo în podcastul ei, a declarat că a fost inundată de mesaje de la oameni din interiorul bisericii „panicați” din cauza noii măsuri represive.

„Pisica uneia tocmai a născut pisoi. Refuză să scape de ei”, a spus ea. „Oamenii sunt încă uimiți de prima interdicție.”

Bawtinheimer și peste o duzină de surse legate de biserică estimează că mii de animale din întreaga lume au fost ucise de-a lungul deceniilor din cauza interdicției impuse de Frați, iar altele au fost maltratate sau abandonate.

Vineri seară, după întrebări suplimentare din partea acestei publicații, Frații au declarat că au decis să organizeze o slujbă în weekend, susținând că „consolidează” mesajul că cruzimea nu este acceptabilă și că membrii ar trebui să exploreze opțiuni pentru a-și plasa animalele de companie în altă casă.

Fostul membru Neville McCallum, care își amintește viu cum Frații își ucideau animalele în anii 1960, a spus că secta aplica frecvent reguli „bizare”, cum ar fi interzicerea animalelor de companie, ca „test de loialitate”. A reușit să ocolească acest lucru acolo unde locuiește în Noua Zeelandă, numindu-și animalul de companie câine de pază pentru podgoria sa.

„Dar n-am reușit niciodată să-l duc acasă cum trebuie, săracul de el”, a spus el. „Acum, mă duc la veterinarii locali ca să-i avertizez despre această ultimă sacrificare a animalelor.”

Public, organizația Brethren susține că „nu are reguli specifice” și că membrii „aleg” în schimb să renunțe la lucruri precum animalele de companie și televiziunea pentru a se concentra asupra bisericii. Frați de rang înalt apar în podcastul său „Not-So-Exclusive”, susținând că duc o viață normală, vorbind despre animalele de companie sau despre copiii lor care iubesc animalele.

„Totul este o minciună, PR”, a spus fostul membru Richard Marsh, care a spus că părinții săi „au fost forțați să-și eutanasieze pisica, Drusilla” în timpul primei epurări.

„Cruzimea față de animale, de zi cu zi, este dezgustătoare, este încurajată”, a spus un membru australian. „Copiii mei au plâns din cauza asta.”

O altă femeie din Victoria a spus că și-a trimis câinele departe când i-a găzduit pe membrii Fraților „pentru că știa că îl vor răni”. „Îmi amintesc că unul [membru] a încercat să ne lovească pisica, care a fost un sprijin emoțional imens pentru fiica mea încă de când era mică, chiar în fața ei”, a spus ea.

RSPCA, care a investigat sacrificarea animalelor de companie din anii 1960, a declarat că nu a fost alertată cu privire la nicio îngrijorare recentă legată de biserică, dar a menționat că poate acționa doar pe baza rapoartelor făcute de martorii oculari ai cruzimii față de animale.

Avocatul Tom Grace, care a crescut în cadrul Ordinului Fraților, a spus că ultima represiune a stârnit amintiri dureroase ale epurării din anii 1960.

„Aveam pe atunci un cacadu care fusese în familia noastră timp de 60 de ani, bunicul meu ni l-a dat”, a spus Grace printre lacrimi. „Nici măcar nu m-am gândit că interdicția l-ar desemna pe Cocky. Făcea parte din familie.”

Neputând suporta ideea de a ucide pasărea, părinții lui Grace i-au deschis în schimb colivia, dar Cocky a refuzat să zboare. A rămas prin preajma casei familiei, vorbind cu ei, mai mult de o zi.

„Apoi l-am găsit mort pe jos”, a spus Grace. „Șocul trebuie să fi fost prea mare.”

„Întotdeauna mi s-a părut că el în cușca aceea era similar cu familia mea părăsind biserica. Cușca era tot ce știam.”

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Sigur că mâine este o altă șansă, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Ai veşti că noi condiţii, noi situaţii, pot să apară în domeniul vieţii tale sentimentale. Gândirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii consensul şi să prevalezi.

O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Seara trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima, să te relaxeze şi să te mulţumească şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

TAUR

Ziua de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu familia, cu colegii, cu cei din jurul tău. Rezultă că aveţi unele interese comune, alianţe vremelnice se pot încheia.

Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi, este la latitudinea ta, stelele îţi lasă liberul arbitru, ca întotdeauna.

GEMENI

Începi cu greutate ziua, depui efort ca să faci faţă activităţii zilnice. Aceste exagerări permanente de a-ţi depăşi condiţia, posibilităţile, încep să te coste în urzeala ta interioară!

Chibzuiala, tactul şi umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi în viitor de cum se poate aplana o criză de lipsă de energie! Dar există şi o parte bună a zilei, în special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate.

RAC

Astăzi ai dreptate şi vrei să se ştie acest lucru, să se consemneze! Eşti vocal şi insistent. De aceea, ai un moral bun, eşti cooperant, binevoitor şi gata să-i sprijini pe cei din jurul tău.

Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus. Acasă sau la serviciu, nu uita vorba veche : „ca să ajungi rege, trebuie să te comporţi ca un rege!”

LEU

O întâlnire, o şedinţă, poate, o audienţă. Darul comunicării e avantajat, aşa că poţi argumenta cu succes, mai ales dacă e vorba de veniturile tale, de interesele tale. Fii calm şi logic!

Ai nevoie de optimism şi de planuri alternative. Evită persoanele negative care te compătimesc şi te descureajează. Sfaturi bune găseşti tot la activele semne de foc, în special la Săgetători şi Berbeci. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor.

FECIOARĂ

Eşti cu gândul în altă parte, în lumea ta, mai bună şi mai frumoasă. E sănătos pentru spirit să ai un "regat de refugiu", dar încearcă să nu fii foarte distrat şi neglijent. Te poate costa!

Ai o tendinţă către filozofie abisală, depresie, tristeţe nemotivată şi o lene de lumea a treia, dacă creieraşul nu ar fi vigilent şi nu ar pune pe toată lumea la treabă. Tu ai, însa, tendinta să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale şi, de ce nu, ale lumii întregi. Vorbeşte, dacă aşa eşti fericit!

BALANŢĂ

Vorbeşte mai puţin şi nu te lăsa atras de provocări. Bunele tale intenţii sunt înţelese greşit, pentru că lumea este mult mai primitivă şi proastă decât ţi-ai închipuit. Schimbă tactica!

Nu trebuie să te repezi, mai ales dacă este vorba să convingi pe cineva. Ai multă energie, iar procesele tale mentale sunt foarte rapide, ceea ce se traduce printr-un debit verbal prea mare - vorbeşte mai puţin, fii mai clar! Trebuie să te bucuri de aceast sfârşit glorios de vară chiar cu vremea şi vremurile astea ciudate, capricioase şi chiar neaşteptate.

SCORPION

Astăzi evenimentele te asaltează cu un debit uriaş. Eşti scufundat în multele informaţii care te interesează. Trebuie să te ocupi strict numai de problemele care privesc interesele tale!

O zi obositoare, dar până la urmă chiar plăcută. Seară de cumpărături mici, poate în oraş, în compania celor dragi. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celor dragi. Se pare că ai de suferit din cauza timpului, nu-ţi ajunge, eşti mereu în întârziere, dar şi din cauza unor situaţii obiective.

SĂGETĂTOR

Încearcă să fii obiectiv ca să poţi să faci faţă cu realism problemelor pe care le ai. Azi, nimic din domeniul financiar, nu împrumuta bani, nu cheltui, nu te duce la bănci, sau pariuri!

Trebuie să iei mai multe informații despre situația cu care te confrunți. Cere şi o părere competentă. În orice caz, ai multă nevoie de relaxare şi odihnă ca să poţi continua cu succes. În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente!

CAPRICORN

Te bazezi pe intuiţie şi pe experienţă pentru a face faţă situaţiilor de azi. Încerci să analizezi interesele care îi motivează pe cei cu care lucrezi, ca să poţi să le anticipezi reacţiile.

Mai ales nu da curs neplăcerilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, nu primi nicio propunere, provocare, mai bine relaxează-te, odihneşte-te. Ai mare nevoie de somn...

VĂRSĂTOR

Nu ezita astăzi, dacă ai de făcut unele concesii, chiar compromisuri, ca să poţi să-ţi derulezi în continuare ceea ce lucrezi. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

Domeniul sentimental este bine aspectat. O schimbare, probabil în bine. Ca să prevalezi, zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important. O zi profitabilă prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare.

PEŞTI

Ai unele probleme mai grele şi ai dubii, eşti neîncrezător în forţele tale. Totuşi, colegii, cei din jur, sunt siguri că te descurci. Nu vor să te ajute, sau chiar au încredere în tine?

Mai ales nu da curs neplăcerilor de moment sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. O seară mai tensionată, nu primi nicio propunere, provocare, mai bine relaxează-te, odihneşte-te. Ai mare nevoie de somn...