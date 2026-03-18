19 martie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 martie 2026. Expansiunea Universului și constanta lui Hubble

Pe 19 martie s-au născut: David Livingstone, Wyatt Earp, Bruce Willis, Ursula Andress, Maria Vetsera, Dinu Lipatti, Eugenia Moldoveanu, Dan Barbillian.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Hrisant, Daria, Ilaria şi Marian diaconul.

Nimic în „Kalendar”, în vechime lumea se pregătea pentru marea sărbătoare a echinocţiului de primăvară!

„Evenimentul Zilei” din 19 martie 721 înainte de Hristos – Ptolemeu relatează că în această zi a avut loc o eclipsă totală de Soare, prevăzută de preoţii babilonieni cu doi ani mai înainte. Prezicerea spunea de invazia oamenilor, sau invazia apelor. Avertizat de preziceri, regele Merodach-Baladan a luat măsurile necesare şi a evitat inundaţiile catastrofale ale Tigrului şi Eufratului. Dar a îndesit şi a mărit numărul garnizoanelor din Nord, ceea ce i-a descurajat şi pe duşmani să atace! Sfaturile bune duc la rezultate bune!

Robert Lea este un jurnalist științific din Marea Britanie, ale cărui articole au fost publicate în Physics World, New Scientist, Astronomy Magazine, All About Space, Newsweek și ZME Science. De asemenea, scrie despre comunicarea științifică pentru Elsevier și European Journal of Physics. Rob deține o licență în științe în fizică și astronomie de la Open University din Marea Britanie. Îl puteți urmări pe X @sciencef1rst. A semnat în ”Space” următorul articol:

Oamenii de știință au descoperit că Universul local s-ar putea extinde mai lent decât se credea anterior. Descoperirea, făcută în cadrul a două cercetări separate, ar putea ameliora una dintre cele mai îngrijorătoare dureri de cap din cosmologie, tensiunea Hubble.

Constanta Hubble — numită după Edwin Hubble , astronomul care a descoperit la începutul anilor 1900 că Universul se extinde — este rata cu care are loc această expansiune.

Tensiunea Hubble provine din faptul că observarea universului local oferă o valoare diferită pentru constanta Hubble față de cea derivată folosind fundalul cosmic de microunde (CMB) - prima lumină a universului, care a strălucit la scurt timp după Big Bang. Astronomii fac măsurători CMB și apoi avansează folosind modelul standard al cosmologiei, așa-numitul model Lambda al materiei întunecate reci (LCDM).

Discrepanța a persistat chiar dacă cele două tehnici de măsurare separate au devenit mai precise. Este îngrijorătoare deoarece sugerează că un ingredient crucial al fizicii lipsește din rețeta noastră pentru cosmos.

Prin urmare, mulți astronomi invocă necesitatea unei a treia metode care să ajute la reducerea acestei discrepanțe sau cel puțin să clarifice de ce există.

Două studii noi sugerează o nouă modalitate de măsurare a expansiunii în cosmosul imediat, prin analizarea mișcării a două grupuri de galaxii apropiate. Galaxiile din cadrul acestor grupuri sunt simultan legate între ele de gravitația reciprocă și trase una de cealaltă de fluxul cosmic cauzat de întinderea spațiului în care sunt încorporate.

Ambele rezultate indică faptul că Universul se extinde mai lent în vecinătatea noastră decât se estimase anterior. Această tehnică nu numai că apropie măsurătorile constantei Hubble în universul apropiat de cele realizate folosind modelul CMB și LCDM, dar sugerează și că este nevoie de mai puțină materie întunecată pentru a explica observațiile cosmice și dinamica galaxiilor.

Echipele au ajuns la concluziile lor examinând două grupuri de galaxii - grupul Centaurus A (unul dintre cele mai apropiate de noi, cu excepția grupului local al Căii Lactee) și grupul M81. În loc să folosească observații ale supernovelor de tip ”Ia” din apropiere sau fosila cosmică a primei lumini a universului, reprezentată de CMB, pentru a măsura constanta Hubble, cercetătorii au folosit mișcarea acestor galaxii grupate sub echilibrarea influenței atractive a gravitației și a efectului repulsiv al expansiunii universului.

Astronomii au descoperit că zecile de galaxii mici care alcătuiesc grupul Centaurus A nu sunt, de fapt, dominate de galaxia eliptică gigantică cu același nume. Mai degrabă, această galaxie formează de fapt o galaxie binară cu galaxia M83 a grupului.

Se știa deja că grupul M81 are în centrul său galaxii binare (M81 și M82). Noua cercetare a dezvăluit că, deși structura acestui grup este bine organizată, regiunea interioară de aproximativ 1 milion de ani-lumină este înclinată cu aproximativ 34 de grade față de împrejurimile sale mai largi. Pe o distanță de aproximativ 10 milioane de ani-lumină, orientarea grupului M81 se aliniază cu cea a unei vaste structuri de materie asemănătoare unei foi, care se întinde până la grupul Centaurus A.

Cele două echipe de oameni de știință au descoperit, de asemenea, că, pe lângă faptul că cele două grupuri de galaxii au în comun un mediu similar, masele celor mai strălucitoare galaxii din aceste grupări reprezintă cea mai mare parte a masei totale. Astfel, mișcările tuturor galaxiilor din cadrul grupărilor pot fi considerate un rezultat al interacțiunii dintre influența gravitațională a acestor galaxii strălucitoare și fluxul cosmic al universului în expansiune.

Constanta Hubble se măsoară în kilometri pe secundă per megaparsec (km/s/Mpc), 1 megaparsec fiind echivalentul a aproximativ 3,3 milioane de ani-lumină. În prezent, atunci când cercetătorii calculează rata de expansiune a universului folosind supernovele locale de tip Ia, obțin o constantă Hubble de 73 km/s/Mpc. Cu toate acestea, atunci când constanta Hubble este calculată folosind radiația radiației de fond (CMB), teoreticienii calculează o valoare mai mică, de 68 km/s/Mpc.

O altă echipă implicată în această cercetare a ajuns la o valoare a constantei Hubble de 64 km/s/Mpc. Acest lucru le-a sugerat cercetătorilor că o parte din tensiunea Hubble este cauzată de metodele folosite de oamenii de știință pentru a măsura constanta Hubble. Aceasta ar putea însemna că un element adăugat, în prezent necunoscut, al cosmosului nu este necesar pentru a elimina tensiunea Hubble; putem completa această rețetă cosmică cu ingredientele pe care le avem la îndemână.

Desigur, mai este mult de parcurs până când această metodă va răsturna paradigmele existente. Având în vedere că tehnica este aplicată doar la două grupuri locale de galaxii, tensiunea Hubble va fi cu siguranță o problemă pentru cel puțin ceva timp.

Următorul pas în această investigație va fi aplicarea acestei tehnici de studiu a grupurilor de galaxii la o regiune mai largă a spațiului din universul nostru local. Acest lucru ar putea deveni posibil atunci când observațiile grupurilor de galaxii la distanțe mai mari devin disponibile în următoarea publicare de date de la Telescopul Spectroscopic Multi-Obiect de 4 metri (4MOST).

Urmărind, de o viață, cosmogeneza, nu îmi pot reprima sentimentul că Universul, Pluriversurile fac parte dintr-un țesut viu. Prin astronomie și astrologie încerc prin puterile mele limitate să-L înțeleg pe Dumnezeu, care pentru mine, este conform filozofiei lui Spinoza. Dumnezeu este Universul!

O să vă rog să urmăriți articolul meu de mâine este despre echinocțiul de primăvară, care, în Iran, ca și în alte părți marchează Anul Nou. Aveți puțintică răbdare, până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Eşti un pic cam distrat, un pic cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Şi stelele cred că trebuie să te mai gândeşti, să nu te grăbeşti!

Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Soarele, în mod convenţional, este la limita zodiei tale şi acest lucru se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară nu-ţi găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

Încearcă să te destinzi, să te relaxezi. Toată ziua munceşti ca un robot, fără scop şi speranţă. Pentru bani? Banii nu sunt un scop, ci un mijloc! Defineşte-ţi interesele, clar şi simplu!

Apar noi actori în joc. Saturn, ”maximus maleficus”, aspecteaza disonant, de ceva timp, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze! Ocoleşte orice discuţie cu cei din jurul tău, cu cei apropiaţi, despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discuţiile cu colegii, la serviciu. O singura fraza, clară, este de ajuns!

Gândeşte-te de mai multe ori înainte să acţionezi. Cei din jur te întărâtă, dar eşti o marionetă de cârpă, sau un Geamăn adevărat? Fii şiret şi iscusit, vulpea din fabule este din zodia ta!

Poate fi chiar o perioadă plicticoasă şi capricioasa de primăvară timpurie, dacă vei amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, poate pentru sfârşitul săptămânii, poate pentru săptămâna viitoare... Emoţiile tale sunt pastelate iar pozitia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. În prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit, cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ!

Cauţi în toate direcţiile, te concentrezi cât poţi, dar soluţia problemelor cu care te confrunţi este încă departe. Insistă, schimbă metoda, pentru că pierzi când renunţi să mai încerci!

Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, dar nu pentru începerea unor noi întreprinderi. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare bine aspectate cu tranzite benefice ale lui Mercur. Este şi un spectacol, ceva, pe seară, pentru procentul din Raci care doresc să se distreze.

Astăzi faci eforturi ca să faci pe placul cuiva drag, poate un membru junior al familiei. Răsfăţaţi copiii cu dragoste, viaţa e grea şi o să aibă timp destul pentru ordine şi disciplină!

Astăzi este ziua în care trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie, altfel vei avea probleme. Numai pentru barbati: să fie foarte clari în exprimarea sentimentelor. Trebuie să spui femeii pe care o iubeşti, eternul „te iubesc!”, fară multe cadouri, flori şi alte mărunţişuri, dar în momente şi situaţii adecvate. Nu că nu ar fi importante sclipiciurile în ochii femeilor care sunt coţofane drăguţe şi simpatice, plenar şi iremediabil, dar configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nicio neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde numai de tine succesul şi să nu dai naştere la bârfe. Reuşita este aproape sigură, condiţile sunt răbdarea şi discreţia!

Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de aspectele Lunii, planeta guvernantă în tema ta în această perioadă de timp. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia. Prudenta si diplomatia trebuie sa te caracterizeze, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu si fata de anturaj, in general.

O zi mediocră. Nu trebuie să ieşi în evidenţă. Ocupă-te de programul cotidian, obişnuit şi frecventează persoane care nu pot să-ţi facă probleme. Nu comenta, nu vorbi mult, zâmbeşte! Déjà vu!

Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cel mai adese lucrurile sunt dezarmant de simple. Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie. Timpul se recuperează în dauna altui timp. Nu te împărţi în prea multe activităţi, nu te enerva pentru amănunte mărunte – lumea este plină de indivizi rudimentari şi nu se cade să te cobori la nivelul lor!

Astăzi reuşeşti să descurajezi potenţialii ostili printr-un calm periculos şi un zâmbet veninos. Ai dreptate să fii mereu gata de luptă, viaţa nu ia prizonieri, dar parcă exagerezi. Puţin!

Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter! Iar Mercur este planeta negustorilor şi a hoţilor!

Eşti un pic cu capul în nori, parcă zâmbeşti unor gânduri numai ale tale, cu evidentă plăcere. Nu-i nimic, dacă aşa te simţi bine şi nu eşti pe curs de coliziune cu interesele altcuiva...

Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă de centaur orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al sentimentelor. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice care chiar daca nu iti vor umple buzunarele, în orice caz nu le vor goli. Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici. Aspectele negative sunt punctuale interesând câteva dintre domeniile vieţii, sentimentele, banii şi călătoriile.

Nu ţi-gândul la muncă, sau la carieră. Dimineaţa e favorabilă lucrurilor importante, în domeniul sentimental. Ziua incepe bine şi creezi optimism în jurul tau şi de aceea eşti bine primit.

O veste îţi va face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti aproape excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

Astăzi parcă orizonul tău s-a deschis, culorile sunt mai vii, rezolvarea situaţiilor îţi pare la îndemână! Problemele mai dificile, care te îngrijorau, au soluţii! Orice are o cheie, caut-o!

Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, aproape infernal, la acest început gotic de primăvară Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. Cât de scurt? Lasă, că vezi tu, doar nu suntem la ceasornicar!

Ce îţi rezervă viitorul? Greu de stabilit la o întreagă zodie! Astăzi, statistic, ai o zi favorabilă în perspectivă, la serviciu îţi atingi obiectivele şi amorul este punctual la întâlnire!

Limitează-te doar la activităţile curente, întâlneşte doar oameni cunoscuţi, de la care ştii la ce să te aştepţi şi care în mod verificat, nu pot să-ţi facă probleme prea mari. Cu anturajul apropiat zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera in replici. Până acum ai avut o perioadă bună, să fim drepţi! Sfaturile stelelor sunt să nu faci promisiuni şi să nu rişti nimic în această perioadă a zilei de astăzi!