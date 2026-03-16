Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 martie 2026. Ne putem numi ca fiind viață inteligentă?

Pe 17 martie s-au născut: Nat King Cole, Bobby Jones, Kurt Russell, Patrick Duffy, Dan Nuţu, Alecu Popovici, Alecu Russo, Mihai Ungheanu, Urmuz.

În calendarul creştin-ortodox este † Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu. Zi însemnată, cu o cruce, în calendar! Şi mai sunt şi Sf. Marin şi Teostirict imnograful. O să vă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce este un „imnograf”. Un poet, un scriitor de imnuri bisericeşti, bizantine, gregoriene, copte. Cuvântul era folosit ca desemnarea unei meserii în primul mileniu creştin, apoi a devenit un fel de titlu.

În sfârşit, pe 17 martie, o sărbătoare importantă în „Kalendarul” vechi al poporului român.

Este Ziua Şarpelui, zi totemică a unuia dintre triburile vechi care au stat la baza formării populaţiilor, apoi a poporului, pe teritoriul de astăzi al României.

Legenda spune că lupul, vulturul, zimbrul, capra neagră şi şarpele sunt „primii strămoşi” ai triburilor neoliticului, de aici, de pe la noi, care mult mai târziu, pe scara istoriei, aveau să furnizeze însemnele heraldice respective.

Lupul, în special, a fost totemul celor două popoare antice care au contribuit esenţial la formarea poporului român şi a limbii române: dacii şi romanii. Se pare că puternica uniune de triburi care avea ca totem şarpele stăpânea un teritoriu ce cuprindea Dobrogea actuală, de la marea cea mare, malul stâng al Dunării până la pădurea cea mare şi toată partea de Nord-Est a Bulgariei actuale. Încet-încet triburile care aveau ca totem lupul s-au impus, au prevalat. Totuşi, marele exilat de la Pontul Euxin, poetul Publius Ovidius Naso, pomeneşte de „marile mistere ale şarpelui”.

Evident, fiind între marele fluviu şi mare, triburile şarpelui aveau mulţi pescari iscusiţi. Ziua de 17 martie este ţinută cu străşnicie de pescari ca să aibă noroc la prins peşti. Sunt ritualuri complicate, care astăzi probabil că s-au uitat. Poate ţin minte vorba că dacă pescarii dorm mult de ziua Şarpelui, vor avea noroc la pescuit. Aşa ceva nu se uită!

Se scot stupii la aer liber!

Era şi este interzis să se spună şarpelui pe nume, sau cea mai mică aluzie la formă, sau la „şerpuit”. De aceea sărbătoarea ni s-a transmis cu numele elenizat de „Alexii” – protectorul, apărătorul, aluzie la „primul strămoş”, la cel care apăra tribul, totemul. Să ne amintim de puternicele şi bogatele colonii greceşti de la Marea Neagră care aveau strânse şi cordiale legături cu localnicii.

Tradiţia spune că în această zi ies gângăniile, tîrâtoarele din pământ, zeii telurici sparg cele şapte peceţi care s-au întocmit în toamnă pecetluind goangele în pământ şi începe un nou ciclu al vieţii. Sunt sărbătorile primăverii, ale echinocţiului de primăvară care cade peste câteva zile. Suntem în plin Mister Eleusis!

Există o frumoasă, o foarte frumoasă descriere a vieţii Cuviosului Alexie, omul cald al lui Dumnezeu, în Proloagele de la Malovăţ. Căutaţi, citiţi şi luaţi aminte!

Lisa Kaltenegger este fondatoarea și directoarea Institutului Carl Sagan de la Universitatea Cornell și profesor asociat de astronomie. Este o expertă de renume în modelarea potențialelor lumi locuibile și a amprentei lor spectrale detectabile, care poate fi detectată, probabil, cu următoarea generație de telescoape. A semnat în ”Nautilus”, următorul eseu.

”Ai vreodată senzația că te privește cineva? Ar putea fi adevărat. Și nu vorbesc despre vecinii care au un telescop pe terasă.

Vara trecută, la Institutul Carl Sagan de la Universitatea Cornell și la Muzeul American de Istorie Naturală din New York, Jacky Faherty a identificat 1.715 stele în vecinătatea noastră solară, care ar fi putut depista Pământul în ultimii 5.000 de ani.

În dansul gravitațional fascinant al stelelor, acele stele s-au aflat exact în locul potrivit pentru a observa Pământul. Asta pentru că punctul nostru albastru pal blochează, câteodată, o parte din lumina soarelui din câmpul lor vizual. Așa observăm majoritatea exoplanetelor care înconjoară alte stele. Observăm diminuarea temporară a luminii stelei lor.

Locul perfect cosmic pentru observarea Pământului, cu ființele sale curioase, este destul de rar. Dar, cu aproximativ aceeași tehnologie ca și noi, orice extratereștri curioși de pe planetele care înconjoară una dintre cele 1.715 stele ne-ar fi putut observa. Ne-ar fi identificat ca fiind viață inteligentă?

Cu toții observăm dinamica cosmosului în fiecare noapte. Stelele răsar și apun - inclusiv soarele nostru - deoarece Pământul se rotește prin bogata tapiserie stelară. Cerul nostru nocturn se schimbă pe parcursul anului, deoarece Pământul se mișcă în jurul Soarelui.

Vedem stele doar noaptea, când soarele prin lumina lui puternică le face invizibile. În timp ce înconjurăm soarele, zărim cele mai strălucitoare stele doar în direcția opusă soarelui. Astfel, vedem stele diferite în anotimpuri diferite.

Discuția se învârte în jurul următoarei întrebări: „Se califică viața de pe Pământ drept avansată?”

Dacă am putea privi timp de mii de ani, am putea urmări dansul dinamic al cosmosului desfășurându-se pe cerul nopții. Dar, alternativ, putem folosi cele mai noi date de la misiunea GAIA a Agenției Spațiale Europene și computere pentru a derula rapid timpul din fața ochilor noștri, cu decenii desfășurându-se în doar câteva minute. Deși putem vedea doar lumina stelelor, știm deja că peste 4.500 dintre aceste stele nu sunt singure. Ele găzduiesc planete extrasolare. Câteva mii de semnale suplimentare indică și mai multe lumi noi la orizontul nostru cosmic.

Astronomii au descoperit majoritatea acestor exoplanete în ultimele două decenii din cauza unei diminuări temporare a luminozității stelelor lor atunci când o planetă, din întâmplare, a intersectat linia noastră vizuală în călătoria sa în jurul stelei sale. Planeta blochează temporar o parte din steaua fierbinte - și lumina acesteia - din vederea noastră. Telescoapele de pe sol și din spațiu, inclusiv misiunile JWST, Kepler și TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ale NASA, au descoperit mii de exoplanete observând această diminuare a luminozității, care se repetă ca un ceasornic.

Timpul dintre perioadele de diminuare a luminii ne spune cât timp are nevoie planeta pentru a-și înconjura steaua. Acest lucru ne permite să ne dăm seama cât de departe este o exoplanetă de steaua sa centrală fierbinte. Majoritatea exoplanetelor cunoscute sunt sfere de gaz fierbinte și arzătoare. Putem spune când planetele orbitează mai aproape de o stea centrală decât altele, deoarece au nevoie de mai puțin timp pentru a o înconjura - le găsim și pe cele care sunt mai rapide decât cele mai reci, mai îndepărtate.

Dar aproximativ trei duzini dintre aceste exoplanete sunt deja suficient de reci. Ele orbitează la distanța potrivită de stelele lor, unde nu este nici prea cald, nici prea frig. Temperaturile de suprafață ar putea permite râurilor și oceanelor să strălucească pe suprafețele acestor planete în așa-numita Zonă Locuibilă.

Acest punct de observație – acela de a vedea o planetă blocând o parte a suprafeței stelare fierbinți – este special. Alinierea noastră cu planeta trebuie să fie perfectă. Prin urmare, aceste mii de exoplanete cunoscute reprezintă doar vârful aisbergului exoplanetic, o imagine figurativă. Cele pe care le putem observa cel mai ușor indică faptul că marea majoritatea așteaptă să fie descoperite.

Dar dacă am schimba acel punct de observație? Dacă cineva de acolo s-ar uita, care stele sunt exact în locul potrivit pentru a ne observa?

Puterea noastră de observare a fost sporită de misiunea Gaia a Agenției Spațiale Europene. Lansată în 2013, sonda spațială Gaia cartografiază stelele în mișcare din jurul centrului galaxiei noastre, Calea Lactee. Agenția își propune să studieze 1% din cele 100 de miliarde de stele ale galaxiei. A generat cel mai bun catalog de stele din vecinătatea noastră, aflate până la o distanță de 326 de ani-lumină de soare. Mai puțin de 1% din cele 331.312 de obiecte catalogate - stele, pitice brune și stele colapsate - se află în locul potrivit pentru a vedea Pământul ca o exoplanetă în tranzit.

Acest punct de observație special este deținut doar de obiectele aflate într-o poziție apropiată de planul orbitei Pământului. Aproximativ 1.400 de stele se află în locul potrivit chiar acum pentru a vedea Pământul ca o exoplanetă în tranzit.

Locul perfect cosmic pentru Pământ, cu ființele sale curioase, este destul de rar.

Însă acest punct de observație special nu este pentru totdeauna. Se câștigă și se pierde în dansul gravitațional precis din cosmosul nostru dinamic. Cât durează acel loc cosmic din primul rând, în fața Pământului, tranzit? Deoarece misiunea Gaia înregistrează mișcarea stelelor, putem roti mișcarea lor în viitor și o putem urmări înapoi în trecut pe un computer. Ne arată cerul nopții de-a lungul a mii de ani de când civilizațiile au înflorit pe Pământ și ne oferă o licărire a unui cer nocturn din viitorul îndepărtat, la milenii distanță.

Dacă am fi observat cerul pentru a vedea planete în tranzit cu mii de ani mai devreme sau mai târziu, am fi văzut unele diferite. Și altele diferite ne-ar fi putut găsi pe noi. Am calculat că 1.715 obiecte din vecinătatea noastră solară ar fi putut vedea tranzitul Pământului de când civilizațiile umane au început să înflorească, acum aproximativ 5.000 de ani, și au păstrat acel punct de observație special timp de sute de ani. Trei sute nouăsprezece obiecte vor intra în zona de tranzit a Pământului în următorii 5.000 de ani.

Printre aceste 2.034 de stele, șapte adăpostesc exoplanete cunoscute, trei dintre acestea fiind exoplanete care înconjoară această Zonă Locuibilă temperată. Cu toate acestea, mica regiune din jurul planului orbitei Pământului, unde se află toate aceste stele, este aglomerată. Astronomii, de obicei, nu caută planete acolo. În general, este mai ușor să găsești exoplanete în jurul stelelor în câmpuri neaglomerate. Dar acum avem un motiv: să descoperim planetele care ne-ar putea descoperi și pe noi.

Misiunea Kepler a NASA a observat timp de peste trei ani aproximativ 150.000 de stele aflate la aproximativ 1.000 de ani-lumină distanță. Aceste 150.000 de stele se încadrează într-o mică parte a cerului. Scopul său a fost de a estima câte stele adăpostesc exoplanete. Răspunsul este interesant. Fiecare a doua stea are cel puțin o planetă, mare sau mică, și aproximativ fiecare a patra stea găzduiește o planetă în Zona Goldilocks.

Aceste rezultate oferă un optimism prudent cu privire la șansele noastre de a nu fi singura viață din galaxie. De asemenea, înseamnă că aproximativ 500 de exoplanete din Zona Locuibilă ar trebui să fie pe lista noastră, așteptând să fie descoperite.

Cele trei sisteme care găzduiesc planete în Zona Locuibilă, în zona de tranzit a Pământului, sunt suficient de apropiate pentru a detecta undele radio de pe Pământ. Deoarece undele radio călătoresc cu viteza luminii, până acum au ajuns doar la peste 75 dintre stelele de pe lista noastră. Aceste stele se află la o distanță de 100 de ani-lumină de Pământ - deoarece lumina a avut 100 de ani de călătorit de când Pământul a început să emită semnale radio.

Ross 128b, o exoplanetă aflată la doar 11 ani-lumină distanță de noi, ar fi putut vedea Pământul blocând lumina soarelui acum aproximativ 3.000 de ani. Dar a pierdut această perspectivă de ansamblu acum aproximativ 900 de ani. O altă exoplanetă, Steaua b a lui Teegarden, care este puțin mai grea decât Pământul și înconjoară un soare roșu, se află la aproximativ 12,5 ani-lumină distanță și va începe să vadă tranzitul Pământului peste 29 de ani. Iar fascinantul sistem Trappist-1, cu șapte planete de mărimea Pământului la 40 de ani-lumină distanță, va putea vedea Pământul ca o planetă în tranzit, dar numai peste aproximativ 1.600 de ani.

Odată cu lansarea Telescopului Spațial James Webb (JWST) avem un telescop suficient de mare pentru a colecta lumina de la exoplanete mici, apropiate, care ar putea fi similare cu a noastră. O combinație particulară de oxigen și metan a identificat Pământul ca planetă vie timp de aproximativ 2 miliarde de ani. Această combinație de gaze este ceea ce vom căuta în atmosfera altor lumi. Această explorare a exoplanetelor va fi la limita posibilităților noastre tehnologice, dar va fi posibilă pentru prima dată. Tehnologia viitorului ar trebui să poată caracteriza exoplanetele, nu doar în tranzit.

Dar, deocamdată, telescoape precum JWST colectează doar suficientă lumină din atmosfera lumilor aflate în tranzit, apropiate, pentru a le explora, ceea ce ne permite să ne întrebăm dacă astronomii curioși de pe lumi extraterestre ne-ar putea observa și pe noi.

Desigur, niciun extraterestru nu ne-a vizitat încă și nu am găsit niciun mesaj cosmic de la ei. Oare pentru că suntem unici? S-au autodistrus alte civilizații? Sau pur și simplu nu sunt interesate de noi?

În cursul de Introducere în Astronomie de la Cornell, se întreabă studenții dacă ar contacta sau vizita o exoplanetă care este cu 5.000 de ani mai tânără decât Pământul sau cu 5.000 de ani mai veche. Fără greș, ei aleg planeta mai veche și viața potențial mai avansată de pe ea. Mai „avansată” decât noi. În timpul discuțiilor noastre, conceptul de viață avansată revine invariabil la noi. S-ar califica viața de pe Pământ drept inteligentă pentru oricine care ne privește?

La urma urmei, folosim undele radio doar de aproximativ 100 de ani, așadar acele unde ar fi călătorit doar 100 de ani-lumină până acum. Am pus piciorul pe Lună, dar nu mai departe încă și abia începem să ne gândim la călătoriile interstelare. Așadar, CV-ul nostru despre călătoriile interstelare este extrem de slab.

Un lucru pe care un astronom extraterestru l-ar observa probabil este atmosfera noastră. Dacă ne-ar fi observat o vreme, ar fi văzut că ne-am distrus stratul de ozon, urmare experiențelor nucleare în atmosferă - dar am reușit și să-l reparăm. Așa că poate am fi obținut un punct pe scara lor de inteligență. Acum, desigur, ei văd că atmosfera noastră devine concentrată cu dioxid de carbon și nu dă încă semne de diminuare. Dar poate că fiecare civilizație trece prin asta, fiecare civilizație aproape că își distruge habitatul înainte de a găsi o modalitate de a se salva, probabil printr-o thnologie superioară.

Dacă există extratereștri care ne urmăresc de pe acele 2.043 de stele din vecinătatea noastră solară, sper că sunt pașnici. Ne ajung războaiele noastre, de pe Terra, numai vreau și un război cosmic.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, l-am citit ieri pe Einstein, "Comment je vois le Monde", de la Flammarion, o culegere de texte ale prelegerilor publice sau intervenţiilor scrise în jurnale sau la simpozioanele ştiinţifice. Autentice 100%. Undeva, bunul evreu spune că a fost scandalizat, indignat, îndurerat de ceea ce se petrecea în lume. "Apoi, m-am uitat la Lume cu mult umor!"

Cred că asta este calea de aur de urmat, v-o recomand cu căldură, încerc şi eu să mă ţin pe această cale...

"Ridendo castigat mores" - nimic mai adevărat în aceste vremuri, nimic mai adevărat decât faptul că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Astăzi, o dispoziţie deosebită, paradoxală, te face să visezi când la repaosul Luceafărului şi la perioade de meditaţie, când, se pare că ai nevoie imediată de acţiune şi de mişcare fizică!

Azi eşti cât poţi tu de interesant, vesel şi inteligent - convinge-i de aceasta şi pe cei din jur. Eşti făcut din pulbere de stele. Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţin sport, poate sală, poate sauna. Trebuie să ai grijă de corpul tău!

TAUR

Ai certitudinea, încredinţarea, că ai dreptate. Azi trebuie să comunici cu cei din jur şi să-i faci părtaşi la convingerile tale, care pot fi acceptate numai dacă nu sunt interese contrare.

Taurinele cele frumoase sunt ceva mai dezavantajate pentru că circa două milioane de barbaţi tineri sunt plecaţi din ţară la dracu’ cu carţi, să facă bani – şi asta se simte pe piaţa amorului. Sănătatea este bună, atenţie la durerile de cap şi la pierderea de energie. Simţi nevoia de solitudine, de atingere a divinului şi doreşti să treci pragul templului, fie că se numeşte biserică, sinagogă sau moschee. Banii sunt bine aspectati, totuşi atenţie la cheltuielile un pic exagerate. Să ştii că lumea continuă şi după mâine, şi mâine ai nevoie din nou de bani, cu sau fără criză.

GEMENI

Vremea capricioasă te influenţează. Haide, nu fi leneş, ocupă-te mai mult de tine, sigur, după program. Tratamente de întreţinere, masaje, sauna, sală, coafor. Îndrăzneşte, nu costă o avere!

Evita nerăbdarea şi graba, mai ales la orele serii. Totul se rezolvă cu bine, din fericire, statistic vorbind. O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Proiectele începute astăzi, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, vei putea evita neplăcerile.

RAC

Vezi lucrurile de o manieră pozitivă şi cei din jurul tău apreciază acest lucru. Ai unele idei mai îndrăzneţe, pe care chiar vrei să le pui astăzi în practică. Ai noroc, stelele te ajută!

Singurul aspect negativ din capricioasa lună martie se referă la risc – atenţie la accidente. Dacă stai acasă cu căţelul şi pisica să ştii că nu eşti mai apărat, atenţie la accidentele casnice, 90% din accidente au loc în propriul apartament. Este timpul unor decizii importante şi dacă ai tărie de caracter o să dobândeşti multe avantaje care vor contribui la întărirea familiei, cam neglijată în ultimul timp. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Nu risca nimic în această zi, pentru că Jupiter este un pic supărat pe tine. Ei, nimic personal, treburi cosmice...

LEU

O zi bună. Încă o zi în care vanitatea ta leoniană este pe primul plan. Azi pe plan sentimental, sau al relaţiilor umane, sociale, poate. Râsul tău puternic, în cascade, punctează victoria!

Dacă tot îţi place să faci pe şeful, atunci trebuie să suporţi şi micile răscoale ale supuşilor. Oricum ei te iubesc, pentru că leii, am spus-o de nenumărate ori, ca un mare prieten al pisicilor ce sunt, ei bine, ce sunt Leii decât nişte pisici foooarte mari! Atât leii cât şi pisicile sunt singurele feline care torc, iar o legendă africană spune că neamul pisicesc s-a născut dintr-un strănut al leului primordial. Cu bagajul cultural îmbogăţit te poţi întoarce la lucru, că am spus, ai o zi obositoare, este doar marţi, ziua aceea neplăcută cu trei ceasuri rele!

FECIOARĂ

Eşti prea aproape de stele, adică distrat şi cu capul în nori. Încerci, cu greutate, să păstrezi un secret despre domeniul sentimental. Dar, începe să nu-ţi mai pese de convenţiile patetice.

Magnetismul personal este în creştere. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută în anturaj sau în familie. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua nimic foarte în serios, joacă-te, fii vesel şi bucuros. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Nu, nu şi iar nu! Mici probleme cu sănătatea, dar se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Mai pe seară te poţi lansa într-o cursă palpitantă pentru bani şi amor, la marile instituţii culturale de la noi, cazinouri, cluburi, saloane de masaj sau case de pariuri!

BALANŢĂ

Astăzi, pe planul relaţiilor umane este timpul unor clarificări. Pune lucrurile la punct înainte să-ţi scape de sub control! Există unele tensiuni produse de defecte de comunicare, lămureşte-le!

Balanţele părinţi au de tras, de suferit pentru copiii lor. Dar ce dulce povară! Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Planeta Venus, protectoarea ta, avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Pe de altă parte, Saturn indică, ca un ceas rămas în urmă, întârzieri şi amânări. Te-ai obişnuit, deja ca lucrurilă să nu-ţi iasă din primă, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, Astrologia nu este o filozofie comunistă, nici pe departe – evident, nu avem toţi aceiaşi soartă!

SCORPION

Intimidezi, cu a ta „poker face” prietenii şi familia! Fii mai flexibil, zâmbeşte şi spune bancuri, că la asta te pricepi, nu glumă! Prieteni sau rude te vizitează astăzi, cu veşti bune!

Poţi, însă să iei unele decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi mici afaceri personale în participaţie. Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte termene sau praguri. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social nu de cine ştie ce ce trăiri complexe. Ai ocazia să-ti tratezi durerile acelea care nu te mai lasă. Nu mai amâna, sănătatea este bunul cel mai de preţ. Veşti bune de departe.

SAGETĂTOR

Cauţi metode concrete ca să-ţi pui planurile în aplicare. Constaţi că este din ce în ce mai greu să rămâi pe drumul strategic al intereselor tale. Este momentul unei evaluări serioase!

Supravegheză-ţi regimul alimentar, mai ales dacă eşti în călătorie. Radio Erevan este întrebat: călătorie este şi drumul până la serviciu? Răspuns: depinde dacă te duci sau te întorci! Se ştie că nu te fereşti de mâncărurile exotice, dar măcar întreabă din ce sunt făcute... Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine să vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună.

CAPRICORN

Păstrează ziua în limitele normale. Nu te lăsa sedus de promisiuni generoase şi de vorbe frumoase. Evită tot ce este exagerat, neobişnuit, ciudat. Limitează-te la activitatea ta obişnuită!

Azi nu promite nimic! Ai prostul obicei să „abureşti” oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un simplu salariat! Planetele Saturn şi Marte sunt retrograde aşa că poţi să ai o mulţime de ocazii, mici, este adevărat, de care să-ţi fie ciudă, dacă nu ruşine, mai târziu. Pierzi, cu graţie, nişte prilejuri! Configuratia astrologica îţi indică să nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, vorba lui Caragiale!

VĂRSĂTOR

Astăzi, se poate spune că e o zi fără necazuri. Te simţi în relativă siguranţă, calm şi optimist şi acest lucru e productiv. Motivul: te-ai deconectat de la sursele media de toxicitate psihică!

Aspectele benefice sunt in cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Vărsător, este convertită la religia cumpărăturilor de primăvară. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Amintirile nu-ţi dau pace si nu este o idee rea sa le aşterni pe hartie, sau sa deschizi un nou fişier, cum se face acum, in epoca electronicii. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri, în weekend, probabil!

PEŞTI

Ritmul pare că se accelerează astăzi şi tu nu vrei acest lucru. Te gândeşti la lucrurile importante pentru tine şi cauţi soluţii. Totuşi, nu lua riscuri inutile şi nu te zdrobi pentru alţii!

Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi Peştii puşi pe cheltuieli şi tratamente de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă. Cine poate, adică are portofelul plin, poate da şi o petrecere la un local nepretenţios, gen familial, poate este ziua de naştere. Este de prost gust să-ţi inviţi anturajul la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte lent, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă. Oricum, cum sănătatea este bună, trebuie să te bucuri de capriciile primăverii!