Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 martie 2026. Cineva ne fură banii și timpul!

Pe 16 martie s-au născut James Madison, Jerry Lewis, Bernardo Bertolucci, Georg Simon Ohm, Jules Cazaban, Gheorghe Storin, Horia Şerbănescu, Margareta Sterian.

În calendarul creştin-ortodox Sfinţii: Sabin Egipteanul, Papa, Roman, Anin şi Hristodul din Patmos.

Astăzi, 16 martie, îl pomenim pe preşedintele american James Madison, născut în 1751, unul dintre părinţii naţiunii, al patrulea preşedinte al USA şi un teoretician politic de excepţie, unele teorii şi vorbe de duh sunt valabile şi astăzi! Un virginian, un gentleman şi un mason!

Dar, în unele cercuri, James Madison este foarte preţuit, în trecut, ca şi în prezent. Nu, nu este vorba de Universitatea James Madison, ci de bancnota de 5.000 (cincimii) de dolari pe care este portretul lui.

Nu ştiaţi că există bancnote mai mari de 100 (osută) de dolari? Adică, cea cu Benjamin Franklin, părintele naţiunii care nu a fost niciodată preşedinte. Cu „capul mic”, sau „capul mare”, bancnota care circulă astăzi. Cardurile şi banii electronici sunt doar jucării. Contează bancnotele, monedele, cambiile, titlurile de valoare, aurul, bulionul – aşa ar spune orice bancher care se respectă!

Ei bine, există bancnote de 1.000, 5.000, 10.000 şi 100.000 de dolari! Cu portretele preşedinţilor, respectiv: Grover Cleveland, James Madison, Salmon P. Chase (nu a fost preşedinte) şi Woodrow Wilson.

Am adus vorba despre bani, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, pentru că după cum se notează în “The Washington Post” dispar banii! Cei de la Trezorărie sunt îngroziţi, cei de pe Wall Street sunt speriaţi! Băncile ţin degetele încrucişate, guvernul a ordonat mai multe anchete.

Acum nu mai este o “bagatelă” de 2.000 de miliarde de dolari, gaura neagră care a provocat criza, acum dispar bani la scară mondială! Miliarde de miliarde. Şi euro şi yeni şi rupii, dinari, dirhami şi… scoici, în insulele Pacificului!

Deocamdată este un mare mister, niciuna dintre anchetele, desfăşurate cu mare grijă, ca să nu sperie populaţia, nu au dat explicaţii valabile.

Se banchează, trec prin bancă, se cumpără, se vinde, se fac economii, cheltuieli, achiziţii, împrumuturi, leasing etc. Se poate ţine evidenţa parcursului fiecărui dolar, mai ales în epoca evidenţelor şi a plăţilor electronice.

Ei bine, din acest circuit, începând din vara anului 2025, dispar, în neant, sume uriaşe. Nimeni nu le fură, nu este nicio hackereală evidentă, sau complotul pervers al nu ştiu cui musulman.

O să spuneţi, pe drept cuvânt, că banii sunt ai cuiva, de ce nu se face scandal. Ia spuneţi-mi dragi lupi, padawani şi hobbiţi chiar ştiţi câţi bani aveţi la bancă, sau pe card, care sunt toate cheltuielile cu administrarea contului domniilor voastre, ce sume vi se taxează la bancomat, sau la o plată online? Nu, nu ştiţi, sunt sigur de asta!

Mai mult, sistemul bancar impus, ca un diabolic Skynet, are o uzanţă uniformă, rotunjeşte la a doua zecimală orice tranzacţie, conversie, schimb.

A existat un hacker, unul, aka Lethal50, nimeni nu-i ştie identitatea adevărată, care pusese la punct, acum câţiva ani, la sucursala băncii lui, de unde ridica banii de salariu, o schemă. Cu un progrămel, un troian, vira toţi banii care rezultau, treceau, în plus la rotunjirea celei de a doua zecimale a tuturor conturilor din bancă, în contul lui.

Nimeni nu avea nimic de obiectat, toate operaţiunile se închideau şi corespundeau, dar Lethal50 se trezea lunar cu câteva mii de dolari, în cont, în plus. Nu erau mulţi, dar nu erau depistabili. Nimeni nu s-a apucat să verifice contul lui, nu avea niciun motiv. Sistemul a căzut când banca şi-a schimbat calculatoarele şi programele pe care le rula. Lethal50, un tip iscusit în informatică, altfel un mare pămpălău, s-a îmbătat cu bere (ce mizerie) şi a spus unei fete motivul beţiei. Fata, ca orice damă de consumaţie, avea jumătate de normă la FBI, adică era informatoare. Aşa că l-a turnat pe Lethal50 şi nimeni nu l-a mai văzut de atunci.

Mă duce capul că ceea ce se întâmplă acum, confuzia şi abureala din bănci, poate, repet, poate să fie opera lui Lethal50, pus de “cineva” să hackerească tot Pământul. Am mai văzut filmul acesta, dar acum se întâmplă, viaţa bate filmul! Aveţi bani la bănci? Număraţi-i!

Se afirmă, de multă lume, că timpul parcă curge mai repede, zboară. Este o impresie, spune ea. Colectivul din care face parte a făcut experienţe pe voluntari, de toate vârstele, de la 22 la 77 de ani, de ambele sexe şi diferite pregătiri profesionale. Câteva mii de persoane, în trei ani de zile. Rezultatul, publicat în “Science et Vie”, este că timpul nu pare că curge mai rapid pentru cei în vârstă şi mai lent pentru cei tineri. Timpul pare că zboară pentru cei foarte ocupaţi, activi, curioşi, combativi şi este o plictiseală pentru ceilalţi!

Acum, eu îmi amintesc de o experienţă ciudată, tot în Franţa. Prin anii 60’ un grup numeros de studenţi, vreo două duzini, voluntari, au participat la un experiment. S-au lăsat izolaţi într-o salină, foarte adânc, fără ceasuri sau legătură cu exteriorul, doar cu cărţi. O mică tabără de studiu, dar care le asigura creditele pentru trecerea anului. Erau observaţi, tot în salină, de la distanţă, de cercetători care aveau ceasuri şi legătură cu exteriorul. După trei luni de zile ritmul activităţii voluntarilor s-a stabilit la o zi de 18 ore şi la o noapte de 14 ore. În total 32 de ore faţă de cele 24 de ore ale zilei solare, de la suprafaţă. Concluziile nu au fost făcute public, dar par evidente!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, îmi plac teoriile conspiraţiei. Cineva, cumva, ne fură banii şi timpul! Nu sunteţi de acord?

Ia gândiţi-vă puţin la cât munciţi, cât timp pierdeţi şi cât de prost sunteţi plătiţi, asta până mâine pentru că astfel de gânduri au un singur rezultat, concluzia că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 martie 2026

Toţi cei care te pot întâlni astăzi se pot aştepta la o atitudine agresivă din partea ta! Dar, dacă reuşeşti să te stăpâneşti, cu ceva calm, diplomaţie şi tact poţi obţine mai multe! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor de vineri, gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp!

Fii hotărât şi ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Astăzi eşti inspirat la planuri pentru sezonul cald. Totuşi, este bine să laşi proiectele, realitatea imediată cere reacţia ta! De asemenea, trebuie să dai jos kilogramele care nu stau deloc bine pe tine. Nu cu cine ştie ce cură ciudată şi cu medicamente periculoase, ci cu sala de gimnastică, sauna şi multă... foame. Trage de fiare, fugi prin parcuri, şi lumea iţi va părea mai frumoasă şi mai zveltă!

Favorurile stelelor se îndreaptă spre planul material al neguţătoriei, cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi, fără să fie scump, îţi va face mare plăcere şi îţi poate fi de folos. Onorează promisiunile făcute. Supraveghează cu atenţie cheltuielile. Pe plan sentimental, astăzi, ai posibilitatea să te debarasezi de o prejudecată, o frână care era un fel de blocaj mental. Talentele de diplomat, pe care poţi să le foloseşti astăzi cu succes, te ajută, pe seară, să te simţi bine şi echilibrat.

Din nou, nişte veşti neliniştitoare. Lasă analiza, prima impresie contează, intuiţia! Odihneşte-te mai mult, relaxează-te, oboseala cronică s-a strâns de ceva vreme şi poate să te afecteze. O zi cam dubioasă, obositoare şi aglomerată. Dar, selectivitatea şi intuiţia ta sunt la valori pozitive, aproape de maximum. Acest lucru îţi permite să foloseşti bunele oportunităţi, mai ales în domeniul social. Ca să fie totul simetric, în echilibru, astăzi te enerveză atitudinea infantilă şi capriciile cuiva din jurul tău.

Ai impresia că poţi culege avantaje ce provin din aranjamentele altora, dar nu ai chef de muncă. E prea obositor, prea riscant. Muieţi îs posmagii? Astăzi eşti un leu care toarce, sau doarme! Atenţie, azi, la relaţiile tale sociale pentru că ai tendinţa de a fi permanent adormit şi să te exprimi prin onomatopee. Este bine sa faci concesii parţiale şi/sau compromisuri mărunte. Se fac restructurări, s-au încurcat lucrurile, necazuri, probleme care îngrijorează personalul. Dimineaţa, la serviciu, la muncă, sau unde îţi desfăşori activitatea, o discuţie este ca un balsam pentru sufletul tău, îţi face mare plăcere şi te motivează pentru viitor.

Fii atent la promisiunile pe care le faci, nu da speranţe inutile şi nu te implica păgubos. Luni e ziua Lunii, favorabilă empatiei, feminității, (dar şi hoţiilor, de inimi)! Parcurgi cu succes o perioadă în care eşti foarte volubil şi optimist, dar şi superficial şi neatent. Din fericire totul se termină cu bine! Noutăţi, veşti pe care le primeşti cu bucurie. La serviciu, birou, fabrică, şcoală, în fine, pe unde îţi petreci jumătate din zi şi uneori chiar toată ziua, astăzi trebuie să joci rolul de „mama răniţilor”. O veste bună sau profitabilă.

Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar alte informaţii, din presă, te fac să schimbi nişte planuri pentru vittor. Stelele indică să verifici, să mai aştepţi! Gândeşte-te şi la tine şi odihneşte-te mai mult, mai bine. Relaxeză-te seara, poate la un film bun, poate la un concert, poate cu o carte bună. Pe plan financiar sunt nişte oferte seducătoare care te-au cam ameţit de cap – nu trebuie să le dai curs! Nu lua decizii sub imperiul momentului, a dorinţei iraţionale, a sentimentelor puternice!

După o dimineaţă densă, este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Nu acum. Ţine calea pe care ai urmat-o, nu te rătăci! O veste bună. Sau ai o realizare care te motiveză şi îţi dă aripi. Pe plan emoţional, contrar reticenţelor tale, ai o gama largă, pastelată, de trăiri şi sentimente puternice. O zi mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte banii, domeniul financiar. Dar, se pare că nicio lovitură grea, niciun complot financiar nu vizează banii tăi. Poate unde sunt prea puţini!

Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea şi mai ales graba. Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la telefon. Nu lăsa lucrurile neclare. Dimineaţa eşti mai mult decât oricând inclinat să faci compromisurile necesare şi aranjamentele obligatorii unei activităţi profesionale corecte şi profitabile. Dar, nici tu nu ai gânduri mai roze, aşa că fă-ţi o cafea fierbinte şi înmiresmată care te face să te gândeşti la locuri exotice, unde, crezi tu, totul este facil şi plăcut. Este bine să ai iluzii şi speranţe!

Astăzi, după program, eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” , sau sunt „unicat”. Dar, este plăcut! Îţi e greu să înţelegi atitudinea unor persoane din anturaj sau relaţii de afaceri. Ai dificultăţi să accepţi autorităţile ale căror reguli le găseşti abuzive şi anacronice. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Tăcerea este mai importantă, uneori, decât un discurs elocvent. Seara o poţi petrece în mijlocul familiei şi a prietenilor reflectând asupra modului cum ultimele evenimente influenţează viaţa ta.

Cei din jurul tău tău apreciază conversaţia ta agreabilă şi optimistă. Stăpâneşte-ţi impulsul primar către efort fizic prea obositor, fie că este vorba de o plimbare, sau de cărat de la piaţă. Fereşte-te să iei decizii bazându-te numai pe informaţiile aduse de cei care „îţi cântă în strună”. Pentru rezolvarea unor situaţii în domeniul profesional trebuie să dai dovadă de mai multă obiectivitate, să ai o perspectivă mai largă a problemei urmărite. Uneori, specializarea prea îngustă nu serveşte celui în cauză!

Nu te enerva din lucruri mărunte cum ar fi incidentele casnice, sau întârzierile. Poate fi ziua ta de naştere şi e păcat să o umbreşti cu nimicuri. Nu da mare importanţă unor detalii minore! Trebuie să îţi măsori cuvintele şi să te stăpâneşti cât poţi. Pe de altă parte viaţa ta particulară te oboseşte mai mult decât crezi. Dimineaţa, la orele de program, te concentrezi greu la munca ta. Visurile cu ochii deschişi îţi par mai importante şi este dificil să te reîntorci la realitatea cenuşie şi monotonă.