Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14-15 martie 2026. Despre Astrologie (LIV)

Pe 14 martie s-au născut Johann Strauss, Albert Einstein, Michael Caine, Rita Tushingham, Alexandru Macedonski, Aurel Giurumia, Iurie Darie, Carmen Galin, Cecilia Cuţescu-Stork. Pe 15 martie s-au născut: Andrew Jackson, Emil Adolf von Behring, Phillippe DeBroca, Jacques Hustin, Ion Grigorescu, Ghica Pantazi, Ioan Andone.

În calendarul creştin-ortodox, pe 14 martie sunt Sfinţii: Benedict de Nursia şi Alexandru preotul din Pidna. Duminică, 15 martie sunt Sfinţii: Agapie, Plisie şi Timolau.

Tradiţional, în „Kalendar”, adică în calendarul popular, pe 15 martie, este Sfântul Cristofor, despre care se spune că era cu cap de câine. Evident, o calchiere după Misterele Egiptene, a temutului zeu Anubis, care, pe lângă tărâmul morţilor, mai era stăpân peste fulgere, probabil vreo armă radiantă de tip „vajroli”, după cum le denumeau indienii. Ori, în popor, „Sf. Cristofor se ţine pentru că este rău de trăsnete, fulgere şi grindină” (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 153).

La 15 martie 44 înainte de Hristos, Iulius Caesar este asasinat. Unii istorici spun că figura centrală, dar tragică, a evenimentului a fost Marcus Junius Brutus cel Tânăr, care, împotriva propriului interes, a complotat împotriva posibilului lui tată, pentru interesul general al republicii. Cel puţin aşa credea el. Fapt care, până la urmă, a distrus republica şi a adus un dictator şi mai mare: pe împăratul Augustus. Un act politic bazat pe un asasinat duce întotdeauna în infern. Rhamnusia, zeiţa Nemesis, nu iartă niciodată - să ne temem de ea!

Este soare în Prahova submontană, este încă frig, dar este primăvară, sau cel puţin o să vină! Ziua de 14 martie este considerată ca ziua numărului Pi = 3,1415926535… poate unde tradiţia iniţiatică consideră 14 martie ca prima zi de primăvară, o primăvară care revine mereu, mereu repetând un ciclu cosmic, dar mereu altfel. Dar explicaţia este mult mai simplă: martie, 14, adică 3.14, numărul Pi!

Dragi lupi, padawani și hobbiți pe Dimineața Astrologilor, a fost puțin deranj. Trustul Astrologic Jonathan & Oscar Cainer, cel care oferă suportul logistic, deloc ieftin, a primit o cerere de intrare pe forumul celor mai buni astrologi din lume. Bun, de obicei la astfel de solicitări se răspunde că nu se știe despre ce este vorba.

Dar solicitarea a venit din partea rusului Alexandr Buzinov, căpitan de rangul unu, specializat în astrologie militară, consilier în Ministerul Apărării Federației Ruse. Până acum nu era prezent pe forum, pe DOA, niciun rus, nici măcar Pavel Globa. Conform uzanțelor uniforme s-a pus la vot dacă Buzinov să fie admis, sau, nu! Au votat 86 de astrologi, din toată lumea. Rezultatul, 84 contra, 2 pentru. Cele două voturi pentru au fost ale mele, vă reamintesc că am două voturi și timp dublu alocat, pentru că reprezint și un coleg polonez, foarte grav bolnav. El m-a ales să-l reprezint.

Am intervenit și mi-am motivat simplu votul pozitiv, ”ține-ți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape”. Brazilianul, astrologul rezident din Rio, a replicat că nu este vorba de prieteni sau dușmani, ci de accesul Kremlinului la cea mai puternică grupare de astrologie din lume. Odată intrat pe ”Dimineața Astrologilor”, căpitanul de rangul unu putea cere ajutor de la oricine și de la toți în rezolvarea unor probleme. Parcă nu ar fi fost bine!

Asta mi-a reamintit, de ani mulți în urmă, când eram astrologul consilier al multor personalități, din țară, dar mai mult din străinătate. Am și acum câteva bibliorafturi pline cu sfaturile mele, pe atunci se folosea mai mult faxul, oricum nimeni dintre cei care contează nu folosește emailul, nici în ziua de astăzi, decât dacă vrea să-și facă reclamă. Mai mult netul, video, care se înregistrează doar în marile locații de back up din poienile Virginiei. Sunt 34 de blocuri imense pe acolo, fără ferestre, pline de servere, cu grupuri electrice autonome în caz de avarie de rețea.

Am luat un biblioraft din bibliotecă și l-am deschis, la întâmplare. Este consultanța oferită cuiva din străinătate. După ce făceam analiza astrologică spuneam, sigur că nu în română: ”Analizând în continuare de la mare distanță, de cum ești atacată de cele două ziare, îmi amintesc de un mare jurnalist român, dintre cele două războaie, care avea în construcție sediul jurnalului lui și spunea: ”șantajul și etajul!” În primul rând cele două ziare sunt dornice de informații care te privesc. Din asta trăiesc. Publică orice este în legătură cu tine, se vinde bine. Sunt, de aceea vulnerabile la o operațiune de intoxicare inteligent condusă.

Pe de altă parte trebuie să decelezi prin instrumentele pe care le deții și oameni de încredere, dacă pomenirea în permanență a faptelor și gesturilor tale și menționarea numelui și rangului tău este o strategie de termen lung, sau se publică materialele așa cum sunt primite. În acest caz, din urmă, depistează sursele de informații din jurul tău. Cineva le vinde, fără nicio îndoială, este cineva din jurul tău, care, probabil, că știe ce faci, aproape zilnic, pentru că nu este vorba de paparazzi. În orice caz nu intra în morișca ziarelor de scandal. Nu comenta, nu da dezmințiri, acest lucru este așteptat cu mare dorință de cei care scriu mondenități frivole la adresa ta. Înseamnă că le dai un statut, că ceea ce spun ei contează! Nu contează, nu trebuie niciodată să răspunzi la provocări. Câinii latră, caravana trece! În primul rând depistează cine te cântă și apoi o să te învăț cum să-l saturezi cu știri false.”

Bun, mai spuneam eu multe, dar erau prea la obiect și ați fi ghicit cine era cel sau cea pe care o sfătuiam. Pentru asta sunt buni astrologii, să scoată din încurcături oamenii care contează, nu să ghicească viitorul, sau dacă Mărioara o să se iubească cu Ionel! Sub acest aspect dau dreptate marii majorități a astrologilor care a votat împotriva rusului. Recunosc, cei 84 de astrologi, din toată lumea, au fost mai inteligenți, mai pricepuți. Pentru asta s-a făcut ”Dimineața Astrologilor”, pentru ca numărul și competența să dea putere!

Pe ”Dimineața astro(logilor)nomilor” nu este niciun iranian, sunt doar doi arabi, un indian, un chinez și un mongol. Așa că m-au rugat să le povestesc despre Iran, despre Persia. Le-am povestit despre popor. Persanii nu sunt războinici, nu au fost niciodată. Un popor care prețuiește frumusețea, poezia și arta, în general. Un imperiu construit pe libertățile oferite statelor componente. Armatele imperiului persan erau constituite din mercenari și armatele statelor componente. Greu de coordonat, greu de condus, chiar dacă erau numeroase sau tocmai de aceea.

La Saadabad, în Nordul Teheranului, un oraș imens, are 65 de kilometri de la Nord la Sud și 27 kilometri de la Est la Vest, cu o populație de circa opt milioane de locuitori, ei bine, în Nordul Teheranului se află, într-un parc imens, palatele șahului. Șapte, la număr, dacă îmi aduc bine aminte. Unul dintre ele este un Muzeu al armelor, din toate timpurile. M-au impresionat armele vechi, antice. Mici și împodobite cu arabescuri și înflorituri. Parcă erau arme de hobbiți. Probabil că și persanii antici erau mici și delicați.

Poeți, nu războinici. Documentele vechi arată că ”Nemuritorii”, masivi, roșcați și cu ochii verzi, aparțineau unei populații astăzi dispărute, probabil proto-kurzi. O să mai revin, așa v-am promis!

Sâmbătă, fiind ziua în care îl pomenim pe Iurie Darie nu pot decât să revăd, poate pentru a mia oară ”S-a furat o bombă!” genialul film al lui Gopo din anul 1962. Doamne, ce cinematografie și ce actori am avut și în ce hal am decăzut! De ce oare, nu mai avem voie? Bună întrebare!

Așa, cu filmul lui Gopo o să mai treacă o parte din noapte, focul este făcut, ceaiul Darjeeling aburește, nu îmi place noaptea, nu îmi place prea mult întunericul, doar vara, când pot să văd stelele, dar sper mereu la lumină, la soare, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

În mod paradoxal, în weekend te foloseşti mai mult de compromis şi defensivă. Probabil că graba şi agresivitatea, caracteristice, te-au obosit prea mult. Ocupă-te numai de problemele tale!

Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau o zi de naştere. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică! Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale.

TAUR

Un zvon, o promisiune! Eşti pe calea cea bună. Nu renunţa tocmai acum, nu schimba nimic. Ai potenţial, poţi să reuşeşti şi acum ştii acest lucru! În weekend eşti motivat în ceea ce faci!

Sâmbătă, cu o conjunctură complexă, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlneşti o persoană deosebită sau să te distrezi. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

GEMENI

Ai un control bun asupra emoţiilor şi reacţiilor tale. Chiar ai nevoie, pentru că weekendul îţi rezervă situaţii complicate, din care poţi să ieşi doar prin rapiditatea şi optimismul tău zodiacal.

Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Mercur,încă retrograd, face şi unele aspecte favorabile. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, norocul nu ţine numai de bolta cerească şi de stelele depărtate şi reci, ci îl mai face şi omul, prin hotărârile şi atitudinile sale.

RAC

În weekend te simţi chiar bine, pentru că eşti în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii!

Continuă să perseverezi pe drumul actual! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Stelele avantajeaza in mod special activităţile de recreare, distracţiile, legate de cărţi, reviste, ziare, publicaţii. Nu că ar fi foarte scumpe, dar sunt... importante! Netul este anonim şi dubios, adevărata informaţie o găseşti tot dintr-o carte, sigur, o poţi descărca de pe net! Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.

LEU

Sâmbătă, ai o nouă perspectivă, vezi în mai multe “dimensiuni”. Duminică, vanitatea de rege al junglei e satisfăcută. Ai numai de câştigat, nu muşca mâna care te mângâie aşa de frumos!

Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere instant.

FECIOARĂ

Nu te grăbi să spui minciunele frumoase, motivaţii savante. Nu o să te creadă nimeni, eşti doar ridicol. În weekend zâmbeşte, gândeşte şi oferă soluţii la probleme, nu explicaţii la eşecuri!

Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Un anumit procent dintre nativi primeşte o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă plăcută, dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare, sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bună dispoziţie!

BALANŢĂ

În acest weekend eşti într-o formă fizică bună şi poţi obţine şi confortul spiritual dacă reuşeşti să ai o alianţă, sau măcar un armistiţiu cu cei din familie, prietenii, cei din jurul tău.

Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este ziua! Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SCORPION

Fii mai adunat, concentrează-te ca să nu uiţi termene şi date importante care privesc problemle personale. Mai multă prudenţă cu cei care, de fapt, doresc doar să se folosescă de tine!

Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului din ziua de sâmbătă. Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. Nu lua în serios chiar orice, dar fii prudent!

SĂGETĂTOR

Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite. În acest weekend trebuie să laşi totul, trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales, să măreşti perioada de somn.

Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei, un pestişor. Pentru un procent dintre nativi, sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic.

CAPRICORN

Se schimbă vremea, se schimbă dispoziţia ta. Azi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. În weekend, distrează-te, fă un armistiţiu cu timpul şi ocupă-te de lucruri frumoase care îţi plac!

Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale, cea cu detaliile neplăcute, ca să nu vezi întregul favorabil. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale! Pe de alta parte vremea capricioasă te invită la ţară, poate şi pentru o aprovizionare direct de la producător. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate - te poţi simţi foarte bine in compania lor!

VĂRSĂTOR

Ai tendinţa să vezi defecte şi necazuri peste tot! Problema e la tine, viaţa e aşa cum o vezi, nici mai bună, nici mai rea. În acest weekend, calmează-te şi pune-ţi ochelarii de voie bună!

Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes cel putin in acest weekend! Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, dai un examen care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere. – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

PEŞTI

În weekend mănânci dragoste pe pâine! Ai o mare nevoie de tandreţe, de aprobare şi răsfăţ, iar această dorinţă trebuie neapărat să găsescă înţelegerea partenerului sau partenerei tale.

Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Tot sâmbăta probabil ca te duci la cumpăraturi, duminică o să vrei să faci puţină curatenie în casă şi în suflet. Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme de realţii umane, poate în familie. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ti un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva. O plăcintă la cuptor?