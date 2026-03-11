Horoscopul lui Dom’ Profesor 12 martie 2026. Despre Astrologie (LIII)

Pe 12 martie s-au născut Liza Minnelli, Georges Delerue, Walter Schirra, Jack Kerouac, Kemal Atatürk, Constantin Chiriţă, George Nicolescu, Virgil Nemoianu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Teofan, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog.

Tradiţional, cea de-a douăsprezecea babă a Dochiei, numită Tiţa, Uţa, Sevastiţa – cine o ţine şi se adevereşte este sănătos şi bolile nu se prind de el. Şi, spune legenda şi cel de-al doisprezecelea cojoc al Dochiei, ultimul!

O să vă povestesc despre copilărie. Astăzi îl pomenim pe scriitorul Constantin Chiriţă, de la naşterea căruia se împlinesc 101 ani, autorul seriei "Cireşarilor". Am în faţă un volum vechi, îngălbenit, "Cireşarii", ediţia din 1956, de la Editura Tineretului. L-am citit atunci, în copilărie, în 1956, pe nerăsuflate. Ce aventuri! Cartea avea şi o hartă... şi însemnări... ce interesant! Am fost alături de Victor, Lucia, Ionel, Maria, Ursu, Dan şi neastâmpăratul Tic, fără a-l uita pe cățelul Țângulică, în explorarea lor din Peştera Neagră. Apoi în „Castelul fetei în alb” care mi-a plăcut cel mai mult dintre cărţile Cireşarilor. Pe atunci aveam timp, citeam cam o carte la două zile, uneori mai multe concomitent.

Acum nu am timp, pentru că horoscopul pe care îl fac, zilnic, îmi răpeşte multe ore. Probabil că „astroloagele” de la televiziuni ar râde în hohote. Oricum, ceea ce fac ele este orice altceva, numai astrologie, nu! Mai rău fac jurnalistele care copiază horoscoape după reviste străine, americane, de obicei. Sunt făcute pentru coordonate geografice la șase-șapte fusuri orare distanță, cu alte aspecte și conjuncturi, pentru o cu totul altfel de populație, cu alte valori și obiceiuri. În general sunt acceptate pentru că este vorba despre psihologie vândută sub eticheta astrologiei.

Haideţi, să vă explic. Mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, daţi dovadă, în corespondenţa pe care mi-aţi trimis-o, de dorinţa de a cunoşte mai multe despre astrologie, dorinţă legitimă, dar amestecată cu prostiile care vi se spun prin mijloacele media.

Ascendentul mai important ca zodia, karme şi lecţii de viaţă, reîncarnări şi vieţi trecute în care aţi fost neapărat cineva important. Nimeni nu a fost un gândac de bucătărie!

Aiureli fengşungiste şi arcane vedice, superstiţii din Orient!

Care au locul şi publicul lor, dar, la Est de Iran!

Sigur, aşa cum nişte preoţi înţelepţi mi-au spus că religia este absolut obligatorie pentru majoritatea primitivă şi redusă, ca prin respect şi frică, să fie factor civilizator şi cod obligatoriu de norme în societate - tot aşa, pseudoastrologia, şarlatania şi impostura au publicul lor de tâmpiţi.

Niciodată un astfel de redus mintal nu îmi va putea citi şi înţelege horoscopul, pentru că este, aşa cum spunea maestrul Dan Andronic, pe blogul lui : „interzis proştilor”!

Astrologia învăţată şi practicată de mine este cea veche de şase mii de ani. Prima religie, prima ştiinţă, perfecţionată de Claudius Ptolomeu şi pusă în forme ştiinţifice creştine de cardinalul Pierre d’Ailly, în secolul XIV.

Ce spune această astrologie ştiinţifică, care sunt principiile de bază? În primul rând astrologia adevărată, elenistică, europeană, studiază TIMPUL! Zodiile, în astrologia ştiinţifică sunt intervale de timp de circa 30 de zile, începând cu echinocţiul de primăvară, 20 martie. Acest lucru se pomenește și în Catehismul Catolic.

Astrologia vedică, indiană, orientală, atât de dragă prostuţelor noastre de „astroloage” porneşte de la premiza, greşită, că zodiile sunt LOCUL, în spaţiu, ocupat de constelaţii.

O să mai revin, sunt multe de precizat, dar ascultaţi-mă şi credeţi-mă pe cuvânt: astrologia orientală este o superstiţie periculoasă, se bazează pe tipul de gândire oriental, sincronic. Nu ni se potriveşte. Este astrologia nimicului, a omului supus, a grăuntelui de nisip, strivit de zei şi de cei puternici. Se dau sentinţe, omul este condamnat dinainte unui destin prestabilit şi implacabil.

Astrologia caldeeană, europeană, ştiinţifică creştină, sau cum vreţi să-i spuneţi, se bazează pe modul de gândire logic, a lui Aristotel, european. Ni se potriveşte nouă. Este astrologia omului alb, european, creştin, bucuros că face parte din Dumnezeu pe care-L iubeşte şi vrea să-L înţeleagă. Se dau sfaturi bune, ca să navighezi cu succes între Destin şi Liberul Arbitru!

V-o spune un om care studiază astrologia de peste șaizeci de ani şi a făcut mai mult de o sută de mii de horoscoape!

Dar de ce îmi ia atât de mult timp un horoscop zilnic? Doar o „astroloagă” se uită puţin în ”ţambal”, adică în laptop şi apoi debitează cu multă siguranţă fel de fel de aberaţii. Le nimereşte, pentru că se foloseşte de stereotipuri psihologice - ca şi vrăjitoarele, ghicitoarele.

Altceva este astrologia! Multă matematică, istorie, fizică, astronomie, cercetare şi studiu neîntrerupt.

În astrologia ştiinţifică se studiază şirul apariţiei, în istorie, a unui eveniment la o anumită conjunctură, aspect astrologic specific.

Astfel, în istorie, s-a constatat că la conjunctura perfectă dintre Jupiter şi Saturn sunt evenimente foarte importante, globale, în general negative.

Eu fac pentru fiecare zi, două astrograme, una pentru ora 12 şi una pentru ora 18. Zodiac tropical şi case egale. Dimineaţa şi seara. Serviciul şi familia. Apoi, cu ajutorul unui program foarte mare şi complex, de vreo 7 Gb, „Expert Astrologer”, primit de la Academia ”Sirius”, studiez ce evenimente s-au petrecut în lume, pâna la o adâncime de şase mii cinci sute de ani, la aspectele specifice zilei respective.

De exemplu este Lună Plină, Mercur retrograd şi Jupiter în Leu. Programul îmi listează ce evenimente s-au petrecut pe această conjunctură astrologică, în timpul stabilit de mine: până acum o sută de ani, o mie, şase mii etc.

Principiul este matematic, al şirurilor, care dacă au un număr suficient de mare de componente, este posibil şi probabil ca acel tip de eveniment să se repete. „Ce a fost, o să mai fie!”

Vă daţi seama că acest tip de abordare a astrologiei îmi ia timp, nu glumă! Dar, „cine-i harnic şi munceşte, are tot ce vrea”!

Corul „astroloagelor” mi-ar răspunde, probabil: „cine-i leneş şi chiuleşte, are mai ceva!” Aşa să fie?

Probabil că așa este, dar se poate schimba situația cât timp mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Vă mulțumesc mult pentru vorbele bune despre articolele mele cu subiecte din Iran. Mai mult ca niciodată am fost neplăcut impresionat de proasta calitate a articolelor din media românească, pe subiect. Prost concepute, prost traduse din surse Occidentale. Mai mult, unii dintre jurnaliștii români consideră că Iranul face parte din lumea arabă. Greșit! Probabil că o să mai ating subiectul, mă simt obligat de anii petrecuți în Iran, dar nu în fiecare zi, cum cerea un cititor, rubrica prezentă este de horoscop și articolul din introducere este tot din horoscop, arată ceea ce m-a interesat în ziua respectivă.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 martie 2026

BERBEC

Cum este posibil să se întâmple aşa ceva? Eşti scandalizat şi indignat. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor.

Oricum, comunicarea este avantajată, aşa că poţi să te propteşti în faţa biroului şefului şi să-i ceri o mărire de salariu. Sau să-i spui cât îi mulţumeşti pentru îndrumările date. Probabil o să alegi a doua variantă. Nu uita că duşmanul tău este frigul. Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber! Banii sunt cei pe care îi ai, puţini, dar siguri!

TAUR

Fă un mic efort şi rezolvă problemele urgente. Ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi tatonări inutile, ai un nou echilibru moral şi fizic.

Drumul spre parvenirea socială este pavat cu bunăvoinţă, bunăvoinţă pe care trebuie s-o obţii! Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza frigului şi a Soarelui cu dinţi. Atenţie, mai ales la gât, parte anatomică de natura zodiei. În special pentru nativii din a doua jumătate a zodiei: uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat!

GEMENI

Se pare că ai obţinut cheia unei probleme care te obsedează de mai mult timp. Dar, reflectezi încă odată, ca să nu greşeşti. Foarte bine, gândeşte-te de zece ori şi taie odată, e important!

Lasă totul în urma ta spune Mercur, patronul tău celest, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă de a fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea, te conduce către concluzia că totul are o legătură... legătură care eşti chiar tu!

RAC

În ultimul timp întâmplările şi evenimentele s-au bulucit în viaţa ta şi tu ai ripostat automat, fără multă analiză. Azi a venit timpul să-ţi faci un plan, să te gândeşti cum să acţionezi!

Astăzi nu trebuie să cheltuieşti nimic. Pagubă curată! Mai bine aruncă cu banii pe fereastră sau taie cardul cu foarfeca, este acelaşi lucru. Totuşi, viaţa pare frumoasă. Nu se întâmplă nimic, deci nu se întâmplă nimic rău! Normalitatea este uneori plată. De astăzi, dacă cauţi un nou prieten sau o nouă legătură sentimentală, trebuie să insişti!

LEU

Pe coridorul dintre minte şi suflet se trântesc cu furie uşi. Eşti pus să faci ceea ce nu-ţi convine şi nu poţi să te ocupi de ceea ce este pe cursul intereselor tale. Socoteala de acasă...

Leii au un supărător obicei de a avea grupa sanguină „0” cea a vânătorilor, sau a mâncătorilor de carne. Normal! Cel puţin un procent mare din zodie, pentru că statisticile se contrazic. Toxinele conţinute de carne trebuie eliminate rapid. De acea astăzi, în special, sunt necesare unele diuretice, gen ceaiuri, sucuri naturale si vitamine, pentru ca organismul tau se luptă cu pierderea de energie. Nu uita că sănătatea este bunul cel mai de preţ şi că nici o avere nu ţi-o poate da înapoi!

FECIOARĂ

Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă înţeleaptă din Orient. Analizează cu atenţie, probabil că nu te afectează, adică nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă de pe la noi.

De mai multă vreme doreai un grad mai mare de libertate materială pe care stelele te sprijina să-l obţii prin hărnicie şi cu puţin noroc. Poate este vorba de un câştig neaşteptat, poate o bursă în străinătate, poate un al doilea serviciu, ceea ce pe vremurile astea grele este un prilej de bucurie.

BALANŢĂ

Ţine-i la distanţă pe cei care vor să intre cu bocancii în sufletul tău. Trebuie să pui capăt şantajului sentimental la care eşti supus. Cu blândeţe şi dragoste, aşa cum te pricepi mai bine!

Pentru Balanţele născute în prima jumătate a zodiei ziua este foarte schimbătoare. Adică, când te crezi mare şi tare, când îţi plângi de milă pe umărul cui apuci. Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Astăzi realizezi că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. Cei născuţi în a doua parte a zodiei au o oportunitate: o informaţie de la nişte prieteni, sau din presă te pune pe pista cea bună.

SCORPION

Este greu să te concentrezi şi este şi mai greu să faci concesii, cel puţin astăzi. Eşti pe cale să începi o nouă etapă, un nou proiect şi ai foarte multe îndoieli, ceea ce te face nervos.

Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune. Nu se ştie de ce, poate din cauze obscure ale conjuncturii astrale, sau pur şi simplu pentru că simţi acest lucru, ei bine, învăţătura devine din nou importantă pentru tine. Fie că este vorba despre o limbă străină, sau un club de dans. Destinul te împinge să înveţi ceva nou. Dă-i curs, pentru că soarta ta este formată din deciziile tale, să înveţi ceva nou niciodată nu a fost rău!

SĂGETĂTOR

Toate lucrurile par în ceaţă. Opreşte-te un pic din cursa ta cotidiană şi vezi pe ce coordonate ale vieţii te afli. Un bun navigator aşa face, nu continuă cursa orbeşte, îşi face un plan!

Adică ai o zi amuzantă cu cu intrigi, comploturi şi lovituri de teatru, surprize şi ambuscade. Atenţie mare ce rol vrei sa joci! După profilul zodiacal ar trebui să iei rolul doctorului. Nu, nu al doctorului House, acela este prea dur pentru nevoia de armonie, libertate şi spaţii largi - care te caracterizează. Totuşi, o zi bună şi productivă pentru centaurul sentimental din tine.

CAPRICORN

Ţi-ai regăsit ritmul şi bucuriile vieţii. Haide, un pic de efort, conjunctura îţi este favorabilă!

Conjunctura de azi îţi amplifică intuiţia, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o decepţie provocată de defecte de comunicare. Pentru Capricornii născuţi în al doilea decan al zodiei pronosticul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

VĂRSĂTOR

Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din luna aceasta! Limitează-te la activităţile de rutină. Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Evită graba, mai ales spre seară.

Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treilea decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza frigului încă prezent, mai ales în Nord, a vremii capricioase. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile vremii şi ale vremurilor.

PEŞTI

La serviciu este o perioadă puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe cu două înţelesuri. Nimic foarte important, în aparenţă. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial!

O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus.