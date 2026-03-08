Horoscopul lui Dom’ Profesor, 9 martie 2026. A început viața de pe Pământ, cu adevărat, pe Marte?

Pe 9 martie s-au născut Iuri Gagarin, Amerigo Vespucci, Irene Papas, Viaceslav Molotov, Ornella Muti, Bobby Fischer, Ion Caramitru, Alexandru Tatos, Dan Merişca, Radu Boureanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt cei 40 de Sf. Mc. de la Sevastia şi Sf. Urpasian.

Tradiţional, pe 9 martie: Cap de primăvară, Mucenicii sau Măcinicii, Moşii de Mărţişor, Sâmbra Plugului, Scoaterea stupilor, Drăgostiţele.

Se dă de pomană. Zi de drăgostit în care nu se toarce, nu se spală, nu se ţese... nu se dă cu aspiratorul! Se ţine mai mult de fete şi femei, dar şi de bărbaţi pentru că Mucenicii dau cu măciucile în cine nu-i respectă!

Pe stil vechi, fiind echinocţiul de primăvară, începutul anului, calendarul arhaic arată o sărbătoare a lui Venus-Afrodita, zeiţa dragostei şi a frumuseţii. Cu siguranţă o zi importantă, dacă nu cea mai importantă în Marile Mistere Eleusis. Se mai ştie că atunci se practicau sacrificii umane şi aveau loc ritualuri magice secrete pentru abundenţă şi fecunditate. Se mai spune că acum, pe 9 martie, se fac şi se desfac toate magiile şi vrăjile, dar mai ales cele de dragoste şi contra manei şi a bolilor.

Urmele îndepărtate ale acestor sacrificii le găsim în gustoşii mucenici, care, iniţial, aveau formă de om, de albină sau păsări. Dar cea mai interesantă formă de mucenici este cea care are forma cifrei „8”. De fapt vă spun un secret, nu este cifra opt, ci 8 culcat, adică semnul matematic vechi pentru... infinit!

Tot astăzi stuparii trebuie neapărat să facă ritualurile cuvenite, altfel nu vor avea miere şi albinele vor muri. Mierea era foarte importantă în antichitate fiind, pe atunci, singurul agent îndulcitor şi baza pentru hidromel, „băutura zeilor”.

Nu ştiu dacă am fost suficient de precis şi clar: echinocţiul de primăvară era pentru popoarele vechi europene şi mai este şi astăzi, pentru multe popoare din Asia, principala sărbătoare din an, pentru unii Anul Nou. Sigur, acum echinocţiul de primăvară este la 20 martie, schimbarea calendarului din cel iulian în cel gregorian (în România acum o sută de ani, ceea ce pentru istorie este o clipă) a produs confuzie în popor, care este prin definiţie, conservator.

Sharmila Kuthunur este o jurnalistă independentă, stabilită în Bengaluru, India. Lucrările sale au apărut în Scientific American, Science, Astronomy și Live Science, printre alte publicații. Deține o diplomă de master în jurnalism de la Universitatea Northeastern din Boston. A publicat pe ”Space” următoarele informații:

„Viața ar putea supraviețui ejectării de pe o planetă și mutării pe alta.”

O bacterie remarcabil de rezistentă poate supraviețui unor șocuri similare cu cele generate atunci când impactul cu asteroizi aruncă resturi de pe Marte, conform unui nou studiu, sugerând că microbii ar putea îndura călătorii interplanetare și ar fi putut însămânța viață pe alte lumi, inclusiv pe Pământ.

Constatările, publicate la începutul săptămânii trecute în revista PNAS Nexus , ar putea determina oamenii de știință să reconsidere locurile în care ar putea exista viață în sistemul solar și ar putea duce la o reevaluare a regulilor de „ protecție planetară ” concepute pentru a preveni contaminarea între lumi.

„Viața ar putea supraviețui ejectării de pe o planetă și mutării pe alta”, a declarat într-un comunicat Kaliat Ramesh, inginer mecanic la Universitatea Johns Hopkins din Maryland, co-autor al studiului . „Aceasta este o descoperire cu adevărat importantă care schimbă modul în care gândim despre cum începe viața și cum a început viața pe Pământ .”

Noile descoperiri susțin o teorie îndelung dezbătută, cunoscută sub numele de litopanspermie , care propune ca viața să se poată răspândi între planete prin intermediul unor fragmente de rocă aruncate în spațiu de impacturi masive. Cu toate acestea, ideea rămâne nedemonstrată, iar dovezile clare ale vieții trecute sau prezente pe Marte rămân evazive (deși oamenii de știință au făcut recent unele descoperiri interesante).

Pentru acest studiu, Ramesh și colegii săi au testat rezistența bacteriei Deinococcus radiodurans , o bacterie excepțional de rezistentă, găsită, printre altele, în deșerturile de mare altitudine din Chile. Cu o înveliș exterior gros și o capacitate remarcabilă de a-și repara propriul ADN, D. radiodurans este renumită pentru toleranța sa la radiații intense, temperaturi de îngheț, uscăciune extremă și alte condiții dure similare cu cele găsite în spațiu. La urma urmei, a fost poreclită „Conan bacteria”!

Pentru a simula forțele implicate în impactul unui asteroid, cercetătorii au plasat mostre de *D. radiodurans* între două plăci de oțel. Folosind o armă cu gaz, au tras un proiectil la aproximativ 480 km/h, supunând microbii la presiuni între 1 și 3 gigapascali. Pentru comparație, presiunea din cea mai adâncă parte a oceanelor Pământului - Groapa Marianelor, în formă de semilună , din vestul Oceanului Pacific, lângă Guam - este de aproximativ 0,1 gigapascali, ceea ce înseamnă că și chiar cea mai scăzută presiune din experiment a fost de aproximativ 10 ori mai mare.

Aproape toți microbii au supraviețuit impacturilor care au generat o presiune de 1,4 gigapascali, în timp ce aproximativ 60% au rămas în viață la 2,4 gigapascali. La presiuni mai mici, celulele nu au prezentat semne de deteriorare, deși cercetătorii au observat ruptura membranelor și unele leziuni celulare interne la presiuni mai mari, arată studiul.

„Redefinim continuu limitele vieții”, a declarat pentru The New York Times Madhan Tirumalai, microbiolog la Universitatea din Houston, care nu a fost implicat în noul studiu . „Această lucrare este un alt exemplu.”

Pe măsură ce presiunea a crescut, cercetătorii au detectat și o activitate sporită a genelor responsabile de repararea ADN-ului și menținerea membranelor celulare.

„Ne așteptam să fie mort de la prima presiune”, a declarat Lily Zhao, inginer mecanic la JHU, care a condus experimentul. „Am început să-l împușcăm din ce în ce mai repede. Am tot încercat să-l omorâm, dar a fost foarte greu de omorât.”

Experimentul s-a încheiat în cele din urmă, se arată în declarație, deoarece structura de oțel care susținea plăcile „s-a distrus înaintea bacteriilor”.

Personal sunt ferm convins de panspermie, de împrăștierea vieții în Cosmos de la o sursă Divină! Așa se explică și paradoxul lui Fermi și multe alte teorii.

Dar, poate mai avem timp pentru ele, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Eşti obosit, te doare ici şi colo şi, peste toate, se apropie sezonul călduros. De astăzi, de luni, e momentul să te îngrijeşti de corpul tău. Ceva fizioterapie, întreţinere, masaje, sală!

Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune tot nefavorabile sunt, pe un fond general, totuşi, favorabil. Măcar evită transportul cu maşina sau călătoriile cu avionul. Nu te speria, conjunctura ţine numai astăzi, mâine eşti ca nou... şi cu mai mult noroc. Şi nici nu influenţează toată zodia că doar nu suntem roboţi programaţi de stele. Putin umor si haz de necaz nu strică, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum cand singura certitudine este lipsa certitudinii.

TAUR

Astăzi evită deciziile care duc la schimbări importante. Nu judeca cu asprime rudele, prietenii, pe cei din jurul tău. Unele persoane pot întârzia din cauze obiective, fără voinţa lor.

Oferă circumstanţe atenuante. Dacă te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Aşa că păstrează-l! Serviciul. Poţi să faci urât şi după ce pleacă şeful din birou. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile regului, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva inefabil, ceva secret, o poveste interesantă. Aşa trezeşti interesul şi nu eşti uitat uşor.

GEMENI

Nu te grăbi, nu te repezi. Natura ta mercuriană trebuie înfrânată astăzi. Trebuie să abordezi evenimentele încet, cu prudenţă, să nu sari peste etape şi să analizezi profund repercusiunile.

Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur, retrograd, dar in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi... Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor.

RAC

Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu depinde de tine! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic.

O anumită tensiune domneşte la serviciu sau în familie, dar e bine să nu dai importanţă si să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Pentru mulţi Raci astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la cleşti pentru că sunt în criză de timp sau au probleme sentimentale nerezolvate. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de astenie de primăvară. Care criză şi asta este o doar o copie…

LEU

Respecţi vechile tradiţii româneşti. Mucenicii cei ce miros frumos, a nucă şi a scorţişoară! Aşa a fost mereu şi această continuitate te întăreşte şi te motivează în lumea asta nesigură.

Ziua de astăzi se configurează ciudat - tu pari că eşti pusă în faţa unei decizii. Adica nu ştii ce sa alegi intre două căi de urmat. Decizie care nu-ţi este chiar la îndemână fiind vorba de o problemă mai complicată şi probabil foarte personală. Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o saptamana densa si agitata. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul!

FECIOARĂ

Te simţiţi bine, după o perioadă discutabilă. O zi bună pentru ca să faci bugete şi să vezi cât vrei să cheltuieşti cu pregătirile pentru sezonul cald. Cumpăra astăzi, mâine e mai scump!

În general şi astăzi în special nu este favorabil să-ţi iei nici un angajament pe care, apoi, este greu să-l respecţi. Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul afacerilor, sau ceea ce munceşti. Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt.

BALANŢĂ

Dacă ai luat o hotărâre, trebuie să te apuci să o pui în practică! O veste, sau un eveniment, te fac să speri într-o posibilă îmbunătăţirea a situaţiei tale sentimentale, dar nu te repezi!

Ai nişte „pierderi”. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi că nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor şi distrează-te pe capul şi paguba altora. Asta înseamnă că ai făcut „balanţa” fie în contabilitate, dar şi în sentimentele proprii. O seară favorabilă, mai putin in ceea ce priveste calatoriile. Stai acasa ocupa-te de programul tau obişnuit şi stelele spun ca totul o sa fie bine.

SCORPION

Ai idei noi, bune şi vrei să le pui în aplicare. Cei din jurul tău te apreciază şi pentru acest lucru. Chiar dacă îi mai înţepi, din când în când, nu se plictisesc niciodată lângă tine!

Astăzi poţi rezolva treburi importante şi lua deciziile care se impun, o zi excelentă pentru planuri strategice şi hotărâri cu greutate. Un proiect început acum câteva zile începe să ia amploare şi îţi solicită participarea ta din ce în ce mai mult. Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Oricum, până la sfârşitul săptămânii acestei, te retragi din nou sub piatra ta preferată să pândeşti clipa prielnică ca să încerci să „înţepi” persoanele care nu iţi plac.

SAGETATOR

Astăzi nerăbdarea şi graba te pot costa. Atenţie la circulaţie, la drum, la mijloacele de transport. Stăpâneşte-ţi nervii în discuţiile cu cei din jurul tău. O zi dificilă, dar trece repede!

Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină. “Cel ce înnmulteşte cuvintele se va face urît tuturor … pentru ca este spor care aduce omului paguba şi este câştig spre nenorocire.” Biblia, Intelepciunea lui Iisus Sirah, 20 : 7,8 . Aşa că astăzi nu duce vorba, nu bârfi şi nu iniţia intrigi şi mici comploturi.

CAPRICORN

O zi de luni care seamănă cu altă zi de luni, în care rutina activităţilor obişnuite devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, astăzi ai o veste care îţi pare a fi bună!

Concentrează-ţi atenţia asupra surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Apoi apucă-te şi de muncă, dacă mai ai timp. Glumind serios: poate este vremea să-ţi diversifici activitatea, să găseşti o sursă suplimentară de venituri. Sunt o mulţime de job-uri care se potrivesc profilului tău psiho-somatic, din cele care folosesc spiritul tău integru şi cunoştiinţele solide.

VARSATOR

Nu trebuie să iei visurile drept realitate, cu toate că primeşti informaţii foarte favorabile. Te gândeşi că morile zeilor poate macină şi pentru tine. Verifică, să nu rămâi cu sacul gol!

Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Nu judeca performanţele membrilor familiei tale, sau ale prietenilor. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine, având propria scară de valori şi propriile aspiraţii. Şi proprii bani! Nu aştepta foarte mult de la cei cu care te întâlneşti astăzi, mai ales pe seară, la o cafea sau un suc. Nu promite, la rândul tău, nimic! Este vorba de distracţie, nu de afaceri.

PESTI

Astăzi trebuie să fii foarte stăpân pe tine. Cineva, din jurul tău, vrea să se folosescă de tine. Demonstrează că nu eşti nici bancomat, nici scară de parvenire socială! Să caute pe altul.

Eşti supus la două influenţe relativ puternice, dar opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Poţi să finalizezi unele lucruri urgente dacă nu importante, în a doua parte a zilei.