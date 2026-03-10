Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 martie 2026. Iresponsabilitatea inteligenței artificiale

Pe 11 martie s-au născut Rupert Murdoch, Urbain Jean Joseph Leverrier, Sir Harold Wilson, Bobby McFerrin, Julius Blüthner, Ion Besoiu, Reka Szabo, Ion Bogdan Lefter.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sofronie, Trofin şi Pionie.

Tradiţional este a doua zi a „Moşilor”. Am o bănuială, că „Babele” sunt autentice şi de o vechime istorică considerabilă, poate de la daci, agatârşi, cabiri, ca sărbători ale primăverii şi ale naturii. Moşii... sunt nişte politicieni, nişte făcături creştine, acolo!

Egalitatea asta simetrică între sexe nu mi-a sunat niciodată, nici foarte tradiţional, nici foarte inteligent. Adică dacă sunt nişte sărbători feminine, pac şi misoginii cu o sărbătoare masculină, ca să înăbuşe mesajul autentic, tradiţia din matriarhat, tocmai. Mai ales că Moşii nu au nume vechi, tradiţionale, ci se consideră numele sfinţişorilor creştini din ziua respectivă (doar în unele regiuni). Oare de ce? Mai mult, în alte regiuni sunt douăsprezece babe, adică se suprapun copios peste... moşi!

Iată şi mărturia preotului Simeon Florea Marian, unul dintre cei mai mari şi mai distinşi folclorişti şi adunători de poveşti populare: "Babele care ţin nouă zile de-a rândul, sunt rele, pentru că ele de regulă ne aduc ninsoare şi ploaie, udeală şi receală. Moşii, din contră, sunt buni...". Misoginism funciar creştin primitiv: „Bărbatul este bun, femeia este rea!” Şi asta se va învăţa în şcoli la ora de religie?

În prima zi a agresiunii americano-israeliane din 2026 împotriva Iranului, familiile s-au adunat în Parcul Poliției din Teheran. Parcul se numește așa pentru că a fost amenajat de cadeții de la școala de poliție, prin muncă voluntară.

Copiii se fugăreau pe iarbă. Proaspeții părinții împingeau cărucioarele pe alei umbrite.

Apoi, au venit rachetele.

Undeva într-un centru de comandă, un sistem de inteligență artificială scanase imagini din satelit și nume de străzi, detectase cuvântul „poliție” și semnalase locația ca țintă guvernamentală.

Chiar dacă ar fi o secție de poliție, tot ar fi o agresiune greu de motivat. Cu toate acestea, se dezvăluie în mod crud cât de nepăsători sunt algoritmii (și cei care îi folosesc) în transformarea civililor în ținte.

A analizat coordonatele un analist uman și a afișat fotografii care arătau echipamentul de joacă și pătura de picnic? Sau algoritmul a decis pe baza datelor primite? Bună întrebare!

În orice caz, decizia a fost executată. Iar familiile iraniene au plătit cu sângele lor.

Aceasta nu este o defecțiune. Așa se poartă războiul în secolul XXI - de către mașini care ucid fără conștiință, activate de oameni care refuză să privească.

Sistemele de inteligență artificială care consumă acum vieți iraniene au fost testate fără milă în Gaza, unde Israelul a petrecut peste doi ani tratând 2,3 milioane de palestinieni ca probe de laborator pentru ceea ce jurnalistul de tehnologie Jacob Ward numește „beta letală”.

Investigația revistei +972 a expus mașinăria. Există „Evanghelia” (Habsora) - o „fabrică de asasinate în masă” care procesează datele de supraveghere în ținte de bombardament la scară industrială.

Acolo unde analiștii umani generau odinioară cincizeci de ținte anual, Evanghelia produce o sută pe zi.

Există „Lavandă” - un sistem de învățare automată care a clasificat întreaga populație masculină din Gaza în funcție de probabilitatea de afiliere militantă, catalogând 37.000 de bărbați pentru asasinat în șase săptămâni.

„Rata sa de eroare”, conform revistei israeliene: zece procente. Asta înseamnă că mii de civili nevinovați au fost marcați algoritmic pentru moarte, ”din greșeală”.

Ofițerii de informații le-au spus anchetatorilor că au petrecut aproximativ douăzeci de secunde analizând fiecare recomandare Lavender.

Douăzeci de secunde pentru a pune capăt unei vieți umane și tuturor celor aflați în apropierea ei. „Nu ne-a interesat cum a ajuns mașina la concluziile sale”, a recunoscut o sursă. „Am vrut doar să știm dacă ținta era bărbat.”

Apoi există sistemul „Unde este tati?”. Acest sistem urmărește persoanele semnalate prin intermediul telefoanelor lor mobile.

Când o „țintă” intra în casa familiei sale, aceasta alerta operatorii, permițând atacuri programate special pentru a maximiza numărul de victime civile.

Armata israeliană a așteptat în mod deliberat până când bărbații au fost înconjurați de soțiile și copiii lor înainte de a bombarda.

Acestea nu sunt daune colaterale. Aceasta este o intenție colaterală.

Statele Unite nu s-au limitat doar la finanțarea și susținerea războiului algoritmic al Israelului - l-au integrat în propriile operațiuni împotriva Iranului cu o viteză uluitoare.

Washington Post relatează că forțele americane au desfășurat „cea mai avansată inteligență artificială folosită vreodată în război” în actuala campanie de agresiune.

În centru se află Palantir Technologies, firma de analiză a datelor fondată de Peter Thiel și condusă de CEO-ul Alex Karp.

Se pare că „Sistemul inteligent Maven” al Palantir a identificat peste o mie de „ținte” iraniene doar în primele douăzeci și patru de ore ale războiului - un număr pe care analiștilor umani le-ar fi luat luni de zile să-l compileze.

Maven analizează imagini din satelit, interceptări de comunicații, informații despre semnale și chiar modele de consum de energie pentru a localiza conducerea și activele militare iraniene.

Platforma sa „Gotham” îmbină aceste fluxuri în recomandări de direcționare transmise direct operatorilor de grevă.

Până de curând, Maven a încorporat Claude - un model de limbaj de inteligență artificială creat de Anthropic.

Procedeul a generat sute de ținte potențiale, a furnizat coordonate geografice precise și le-a clasificat în funcție de prioritatea operațională.

Pe 28 februarie, două rachete aer-sol, au lovit școala elementară de fete Shajar-e Tayyeb din Minab, provincia Hormozgan.

Școala era plină, sâmbăta este prima zi a săptămânii în calendarul iranian. Prima lovitură a ucis copiii în băncile lor. A doua, câteva minute mai târziu – o clasică „dublă lovitură” – a ucis primii salvatori și părinții care se grăbeau să scoată cadavrele din dărâmături.

Aproximativ 150 de fete, majoritatea cu vârste cuprinse între șapte și doisprezece ani, au fost ucise în acea zi.

Wes Bryant, un fost oficial al Pentagonului specializat în țintirea atacurilor, a declarat pentru The New York Times că dovezile indicau lovituri „perfect precise”, ceea ce înseamnă că școala a fost probabil lovită din cauza „identificării greșite” de către sistemul de țintire.

Răspunsul Pentagonului a fost o adevărată lecție de măiestrie în materie de evaziune. Secretarul de război, Pete Hegseth, a declarat: „Nu țintim niciodată ținte civile”, confirmând în același timp „o anchetă”.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a mers mai departe, acuzând Iranul că folosește „propagandă destul de eficientă” și sugerând că reporterii „au căzut pradă acestei propagande”.

Însuși Trump a spus că atacul „a fost făcut de Iran”.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a descris acuzația președintelui american drept „amuzantă”, adăugând că „există dovezi că această școală a fost atacată de un avion de vânătoare american”.

Mesajul este inconfundabil: când bombele americane și israeliene ucid copii iranieni, problema nu sunt bombele. Problema este că cineva a observat.

Aceasta ne aduce la cea mai insidioasă funcție a războiului algoritmic: evaporarea responsabilității.

Când o școală este bombardată, când un parc este distrus, când o familie este incinerată în casa ei — cine este responsabil?

Ofițerul care a aprobat atacul în douăzeci de secunde? Programatorul care a scris codul? Comandantul care a stabilit valorile prag? Compania care a vândut sistemul? Liderii politici care au autorizat războiul?

Răspunsul pe care mulți l-au invocat în era războiului bazat pe inteligență artificială este că s-ar putea să nu fie nimeni, deloc.

The New Republic a observat că „armele autonome sunt, prin design, mașini de dizolvare a responsabilității”.

Când un algoritm face o recomandare de direcționare, iar o ființă umană o aprobă fără informații adecvate – sau deloc, deoarece multe sisteme ar putea fi în curând libere de oameni – lanțul responsabilității se dizolvă în mașină.

Peter Asaro, președintele Comitetului Internațional pentru Controlul Armelor Robotice, a pus întrebarea esențială: „Dacă ceva merge prost, atunci cine este responsabil?”

Întrebarea plutește fără răspuns peste dărâmăturile de la Minab, peste iarba pătată de sânge din Parcul Poliției, peste cei peste aprope două mii de civili iranieni uciși în acest război până acum - inclusiv cel puțin 175 de copii.

Putem deja anticipa apărarea: IA a făcut o greșeală. Valorile prag au fost setate prea jos. Datele de antrenament au fost insuficiente.

Dar aceasta este o ficțiune convenabilă. Sistemele au fost proiectate de oameni.

Decizia de a bombarda casele unor familii este o decizie umană. Decizia de a petrece douăzeci de secunde examinând o țintă înainte de a autoriza moartea este o decizie umană.

A da vina pe inteligența artificială este modalitatea supremă de evitare a problemelor. Le permite arhitecților uciderilor în masă să se spele pe mâini de sânge, continuând în același timp să profite de tehnologiile care l-au vărsat.

Să vă fie toate zilele bune, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, cu pace şi sănătate, doar mâine este, în definitiv o altă zi!

Dacă astăzi nu te simţi energic, motivat, în formă, este pentru că ai refuzat ajutorul oferit. Acum e prea târziu, eşti prea obosit şi nu ai mai ai chef de vorbe, discuţii, de socializare!

Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei.

Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri, astăzi, în rezolvarea favorabilă a problemelor tale imediate, fie profesionale, fie sentimentale.

Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur! O parte dintre nativii din zodia Taurului pot pleca, însă, într-o călătorie de afaceri, sau o mică deplasare, stelele sunt binevoitoare.

În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul intereselor tale imediate.

Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze săptămâna care începe astăzi. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

O zi favorabilă contactelor sociale, întâlnirilor sentimentale. Cu toate că oboseala şi efluviile de primăvară te cam deranjează, mai ai suficientă energie, pentru că eşti foarte motivat.

Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat bine ziua de astăzi este şi mai bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci cine ştie unde, mai ales pe seră. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură, şi să te joci cu pisica!

O zi în care primeşti unele veşti discutabile. Sau pur şi simplu, eşti cu coada între picioare, ca marile feline care au ratat prada. Stai şi uită-te în jur, trebuie să ocheşti o victimă!

La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare!

Îţi e greu să faci compromisuri. Azi trebuie, însă, să te feliciţi că ai căzut la pace! Nu ai timp de pierdut cu vanităţi şi victorii virtuale. Trebuie să fii eficient, pragmatic, realist.

Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

„Murder, she wrote!” Astăzi pui diagnostice, cu multă precizie. Aici, un prost, colo un beţiv, dar apare şi cineva interesant! Nu pierde timpul, vezi cât îi face pielea. Ca om, nu ca bani!

Planetele, bine aspectate, arată că toate problemele pe care le-ai avut in relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, dar nu pierde poza, genaralul, totalul, întregul din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

Eşti sfătuit de stele să laşi relaţiile nesincere şi lucrurile neserioase, frivole. Îţi consumă prea mult timp, timp pe care nu-l ai. Ori, după cum probabil că ştii, timpul înseamnă bani!

Atmosfera încrancenată din jurul tau te fac să te gandesti la insule cu palmieri. Atenţie insa, pe acolo sunt rechini şi crocodili! Şi alţi scorpioni, mult mai mari ca tine! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar.

Nu prea intri în ritm astăzi, eşti obosit şi primăvara te ia cu astenie! Dacă mai te laşi folosit trebuie să ştii că lucrurile uzate sunt aruncate la gunoi, mai devreme sau mai târziu!

Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată, nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Asta până se strică vremea...

Azi ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este constantă, legitimă şi apreciată de anturaj. Personal, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia!

Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată, doar cu eternul Pluton, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta.

Atenţie la unul dintre păcatele tale, vanitatea, astăzi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit! Mai multă prudenţă, mai multă capacitate de discernământ!

Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

O zi ceva mai liniştită, cu Luna care te avantajează. Ai intuiţie, dar nu ai energie, aşa că mai bine planifică, programează, decât să te epuizezi cu o activitate densă şi drumuri păguboase.

Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri, este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”.