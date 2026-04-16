Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 aprilie 2026. Saadabad

Pe 17 aprilie s-au născut: Timur Lenk, J.P. Morgan, Nichita Hruşciov, Jan Hammer, George Adamsky, Ion Voinea, Angela Ciochină.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii Simeon din Persia şi Acachie din Melintea.

În calendarul creştin-ortodox mobil este Izvorul Tămăduirii, din Săptămâna Luminată, când Cerurile sunt deschise. Sărbătoare importantă, cu roşu în calendar, care se ţine pentru tămăduirea beteşugurilor, rod prin ploi bogate şi la timpul potrivit. Este o taină a elementului primordial, apa, care în această zi este “sfinţită”!

Izvorul Tămăduirii; Fântânița; Vinerea Scumpă

Cea de-a doua vineri bazată pe magia imitativă, în care era stimulată puterea magică a apei. Spre deosebire de Vinerea Paștelui, marcată negativ de conjunctura morții Mântuitorului (Vinerea Patimilor), această vineri este nu o sursă de moarte (valorizată pozitiv prin moartea, pieirea, secarea bolilor), ci una de viață, prin care sacralitatea pozitivă țâșnește în lume. Acum izvorăște, este accesibilă apa tămăduitoare; de fapt, ca și la Bobotează, toate apele sunt sfințite. Apa este o sursă de viață și pentru că acum pot fi săpate fântânile, surse potabile pentru vii și pentru morți. Nu în ultimul rând, sărbătoarea este respectată și pentru că alimentează izvorul ploilor, dar și roadele, „izvoarele“ de orice fel, ale plantelor și animalelor.

Se ține pentru mântuirea sufletelor (Speranția, I, f. 187).

✦ La Izvorul Tămăduirii curge singur untul de lemn, cu care se pot tămădui unele boli (Speranția, I, f. 196 v).

✦ Toate apele sunt sfințite; cine bea apă și se spală în această zi pe părțile bolnave ale corpului, se însănătoșește (Marian, 1994, II, p. 233).

✦ Izvorul Tămăduirii a fost locul care, binecuvântat de Domnul Iisus, a vindecat pe mulți bolnavi (Speranția, VII, f. 160).

✦ Maica Domnului, în apropiere de Ierusalim, a făcut un puț. În ziua aceasta iese apă și care bea se tămăduiește; dacă cade vreun om în el, apa îl scoate afară, ca să nu se strice. Oamenii care beau agheasmă din aceasta și sunt bolnavi se înzdrăvenesc (Speranția, VI, f. 118 v).

✦ Se spune că din lacrimile Maicii Domnului picate pe pământ au ieșit mai în toate părțile izvoare făcătoare de minuni și cine s-ar spăla la aceste izvoare și mai cu seamă în această zi se vindecă de orice boală ar fi coprins (Speranția, VI, f. 159).

✦ Izvorul Tămăduirii e o sfântă lăsată de Dumnezeu anume pentru femei bolnave. Ea a umblat din casă în casă și a cercetat femeile bolnave; care credea în ea se făcea sănătoasă, iar cine nu credea, murea. Când aproape să moară, sfânta s-a scăldat în apa unui izvor, iar după moartea sfintei și urcarea ei la cer, femeile bolnave se ungeau cu apă de unde se scălda sfânta și se făceau sănătoase (Speranția, VIII, f. 357).

✦ În această zi se destupă izvoarele, ca să aibă oamenii apă. Cei care n-au ținut-o n-au avut apă nici pe lumea asta, nici pe cealaltă (Speranția, VII, f. 44).

✦ Se căutau izvoarele de apă, se construiau și se curățau fântânile din moșia satului. Se credea că izvoarele și fântânile amenajate în această zi vor avea apă abundentă și nu vor seca în verile secetoase (Ghinoiu, 1999, p. 97).

✦ Se ține pentru slobozirea izvoarelor morților (Speranția, I, f. 61 v).

✦ Vinerile după Paști (Vinerile Scumpe) sunt niște sfinte mai mari ca toate vinerile de peste an, lăsate de Dumnezeu. Aceste vineri după Paști sunt ținute de femeile bătrâne ca duminicile. Ele cred că, dacă vor lucra în ele, n-au la ce mai muri. Dacă le serbează și se roagă la acele vineri, sfintele vineri mijlocesc la Dumnezeu să le introducă în rai (Speranția, VIII, f. 356 v).

Zice că se serbează pentru izvorul ploilor, adică cu această zi începe cursul ploilor. Se ține pentru ca vara să fie ploioasă (Speranția, VII, f. 72; VI, f. 171 v).

✦ În această zi oamenii își udă vitele cu apă, ca să facă rod mult și să nu bată piatra (Speranția, I, f. 369 v).

✦ E bine de bogăție și belșug în roadele plantelor (Speranția, I, f. 409 v).

✦ Se ține pentru izvor la gospodărie. Cine nu-l ține nu mai are spor la casa lui (Speranția, VIII, f. 131).

✦ Se ține pentru ca să aibă leac în caz de boale (Speranția, II, f. 136 v).

✦ Se ține fiindcă atunci mulți oameni se vindecă de boale, scăldându-se sau spălându-se dimineață cu rouă (Speranția, VI, f. 279).

Apărător de rele și durere: Ținută pentru rodul plantelor, împotriva grindinei (Marian, 1994, II, p. 233).

✦ Preoții scot icoanele și fac slujbe la câmp pentru ploaie și pentru boli grele (Marian, 1994, II, p. 233).

✦ Pentru cine ar îndrăzni a lucra în această zi, când îl va lovi, nu-l va mai trezi până-l va duce la mormânt (Speranția, I, f. 234).

✦ Vinerile după Paști sunt rele pentru orbit, de boli (Speranția, I, ff. 45 v, 71 v).

✦ Unii oameni nu înjugă boii la nimic, căci, îndată ce i-ar înjuga, se îmbolnăvesc (Speranția, I, f. 382).

✦ Vinerile după Paști se țin numai de țesut; cu pânza țesută în aceste zile nici mortul nu îl îngroapă cu ea, crezând că nu este primită pe cea lume (Speranția, V, f. 209).

Se pune într-o cană sau strachină apă sub un nuc, soc, și care găsește pământ în fundul vasului moare (Speranția, V, f. 260).

Femeile aduc vase cu apă joi seara și le lasă în biserică noaptea. Vineri, după liturghie, iau vasele. Se spală cu apa aceea și se tămăduiește de neputințe (Speranția, I, f. 346 v).

Este ziua de naştere a compozitorului american de origine cehă Jan Hammer, mai cunoscut ca membru, clape și compozitor în ”Mahavishnu Orchestra”. Un eveniment foarte important pentru mine, pentru că el este cel care a creat tema lui Crockett din filmul “Miami Vice”. Este acea muzică care rezonează cu sufletul meu! Aş putea să o ascult la infinit.

Cum “Why aske you?”, da, cu “e” la sfârşit pentru că este o creaţie preclasică a lui John Bull, marele spadasin, astrolog, compozitor şi organist versat, ei bine, acea muzică mă energizează, mă vindecă, îmi dă certitudinea valorilor universale adevărate.

Sunt module de energie sufletească, care rezonează cu armonicele sufletului. Marele Gheorghe Zamfir are dreptate. Este greu să înţelegi un geniu de talia lui, dar “totul este muzică!”. Tot, la fel, cum Kepler a căutat divina muzică a sferelor cereşti, octavele astrale. A descoperit teoria atracţiei universale!

Dar dragi lupi, padawani şi hobbiţi este momentul pentru o nouă povestire, o nouă pildă, o nouă amintire. Pe 17 aprilie 1987 era, la fel ca anul acesta 17 aprilie, vineri, zi liberă în Iran. Pentru că ceea ce vă povestesc s-a întâmplat la Teheran.

Cu ceva timp, parcă două săptămâni mai înainte, văzusem un cutremur în Dasht-e-Kavir, în deşertul de sare. Energia fantastică m-a impresionat profund. Nimic nu se compară cu spectacolul unui cutremur în deşert!

Cutremurul este un fenomen natural. Nu este nici bun, nici rău, este doar impresionant! Vinovaţi de victimele umane sunt oamenii care au construit prost sau modificat casele care s-au prăbuşit, aşa cum vinovaţi nu sunt câinii fără stăpân, ci oamenii care i-au părăsit!

În acea vineri eram extrem de încordat şi tensionat. Gândurile nu îmi dădeau pace, aveam mari probleme, de tot felul, funcţionam la 300%. Simţeam că o să explodez! Mă simţeam bolnav, fiecare muşchi, fiecare osişor, fiecare nerv era o mare durere.

Aşa că am ales să mă duc la Saadabad, parcul imens din nordul Teheranului unde sunt castelele, impropriu spus, dar alt termen nu găsesc, fostele proprietăţi ale Shah-in-shah-ului, pe atunci, în 1987, muzeu popular. Cred că este şi astăzi. Voiam să mă relaxez, ceva, cineva mă îndemna să mă duc acolo. Fusesem şi altădată la muzeul imens, de fapt sunt câteva zeci de muzee acolo, însoţind ceva miniştri, dar o făcusem protocolar şi pe grabă.

Am luat taxiul colectiv de la Vanak, unde locuiam, am plătit doi tumani şi am ajuns la porţile Saadabad-ului.

Nu puteţi să vă închipuiţi ceva mai frumos, decât o grădină persană bine îngrijită. Edenul este pe acolo, pe lângă Tabriz!

Apoi castelele, casele acelea mari, dintre care unul, cel al mamei Shah-ului, construit din pietre rare. Apoi incomparabila sală de muzică, cel mai mare covor persan din lume, are vreo trei sute de metri pătraţi şi câteva tone, muzeul armelor…

Stăteam pe o bancă, în parc, respiram aerul plin de ozon, nordul Teheranului este la o altitudine de 1700 de metri, iar din difuzoare ascunse se auzea suita “Drumul Mătăsii” a lui Kitaro. Sufletul şi mintea îmi erau pline de frumuseţe şi de recunoştinţă faţă de Dumnezeu. Trupul se relaxa. Durerile? Amintiri…

Când, deodată, ceva s-a răsucit în interiorul meu. Parcă am auzit un sunet profund, puternic prin forţă, o scurtă ameţeală însoţită de o fracţiune de secundă de întunecarea vederii, dar apoi culorile au devenit mai vii, sunetele mai clare, perspectiva mai apropiată. Tot ceea ce cunoşteam se aranjase altfel în mintea mea. Ştiam. Ştiam că ştiu!

Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, şeful sectei ismaelite a dervişilor buida şi unul dintre conducătorii ritualurilor zourkhane, doctor în medicină şi filozofie, neurochirurg, mă asculta cu plăcere, zâmbind. “Welcome to the Club!” a fost răspunsul lui. Vezi, pessar, băiete, în viaţă avem etape, trecem dintr-o etapă în alta. Sau ca să fiu pe înţelesul multora, este ca într-un joc pe computer: “next level!”. Uneori, rareori, acest lucru este conştient şi declanşat de o sursă exterioară de energie, când condiţiile sunt întrunite. În cazul tău, pessar, băiete, (adică în al meu), a fost energia cutremurului din deşert!

Mă gândesc că anul acesta sunt multe erupţii solare puternice şi multe cutremure. Energie pentru toată lumea! Pregătiţi-vă pentru “next level!” Cine poate…

Dar, vă propun o experienţă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Urmăriţi tema lui Sonny Crockett, compusă de marele Jan Hammer, tema din “Miami Vice”, vă ofer clipul. Vă spune ceva?

“Miami Vice” - un serial “viral” în anii 80’ în State. Se făcea pustiu pe străzi când era la tv. De atunci a rămas vorba “ce, eşti Sonny!” sau “eşti sonat?” pentru un act de curaj nebunesc. Sonny Crockett a fost primul, prototipul poliţistului care facea dreptate cu orice preţ, un nebun frumos şi furios care ne-ar trebui astăzi, acum, aici, al dracului de mult, Doamne, iartă-mă!

Este evident ca oricine poate să o ia pe calea binelui, doar de aceea a fost lăsat ca mâine să fie o nouă șansă, o nouă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17 aprilie 2026

Astăzi, sentimentele şi dorinţele tale par că sunt respectate cu bunăvoinţă de către cei din jurul tău. Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci.

Tu poţi întâlni o opoziţie astăzi, dar nu te înfuria, astăzi este ziua „opoziţiilor”. Prudenţa, vigilenţa şi un dram de viclenie te pot scuti de necazuri în perioada menţionată. Poziţia Lunii şi a lui Mercur ne îndreptăţesc să spunem că este bine, ca în perioada menţionată, să asculţi cu atenţie şi să provoci partenerii la discuţii. Poţi auzi multe lucruri relevante şi folositoare!

Eşti aproape de o realizare, finalizare, depăşeşti un obstacol. Poţi părăsi căile convenţionale pentru o rezolvare originală şi cu atât mai profitabilă! Norocul ajută pe cei îndrăzneţi!

Dacă te duci la birou, (totuşi se mai şi lucreză), sau unde îţi desfăşori activitatea, concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează problemele importante care trenează de ceva timp. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie mai pe seară. Poate te duci la un spectacol, la film, sau de ce nu, la teatru!

Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemele materiale, urgente, cotidiene. Este un prilej bun pentru rezervările, programările, pentru mica vacanţă de 1 Mai.

Nu trebuie să întreprinzi nimic important. Trebuie să te concentrezi şi să nu pierzi timpul în activităţi inutile. Dacă nu eşti atent, lucrurile încep să-ţi scape de sub control. Verifică şi controlează. Pentru Gemenii care au hotărât să se respecte, adică să stea acasă, le sugerăm un program de tip SMS, adică somn-mâncare-somn.

La sfârşitul săptămânii de lucru, ambianţa este plăcută şi relativ liniştită. Astăzi eşti un pic prea vocal şi prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Dar, te poţi scuza elegant!

Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor. Fereşte-te de ceartă, între orele 10-14. Nu reacţiona la nimic, taci şi zâmbeşte, mai ales dacă provocările vin din partea unei femei. O atitudine de felul „da, înţeleg, dar nu este în puterea mea!” descureajează o femeie pusă pe revanşă. Sigur, dacă nu este vorba de dus gunoiul sau de plimbat căţelul. Asta poţi să faci chiar şi tu!

Respectă un program echilibrat activitate-odihnă. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor! În rest, sunt convenţii şi închipuiri. Nu te obosi inutil şi păgubos!

Cooperează mai strâns cu partenerii sau colegii şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei. Evită enervarea şi stresul printr-o atitudine prevenitoare şi zâmbitoare faţă de anturajul apropiat, faţă de familie. Nu sta cu spatele la apă, mai ales dacă eşti pe marginea unei piscine! Având în vedere că marea majoritate a Leilor nu au piscină, „apa” se asimilează cu cada de la baie sau un simplu robinet. Apă să fie, că doar este Izvorul Tămăduirii!

Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi nu începe nimic nou, mai ales în domeniul sentimental. După orele de serviciu, care trec repede, trebuie să faci puţin sport sau cumpărături de vineri.

Dacă ai ceva de spus, astăzi este ziua, pentru că te bucuri de darul elocinţei. Planurile şi proiectele începute astăzi sunt faste şi pot să aibă o dezvoltare interesantă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa că se rezolvă, sau se uită. Seară deosebită în compania celor dragi!

Astăzi poţi să faci faţă, cu succes, unor oameni cu idei mai fixe decât tine, dar care, din punctul tău de vedere, sunt fundamental greşite! Totuşi, nu exagera, pe timpuri era motiv de duel!

Evită, pe cât posibil schimbările de program, locurile şi oamenii necunoscuţi. Nu intra în relaţii de afaceri cu persoane nerecomandate. Nu începe ceva nou astăzi, nici măcar un pachet nou de ţigări. Fereşte-te de omul spân, cu ochelari! Ei, glumeam şi eu şi curăţam puşca, asta nu este astrologie, ci psihologia maselor! Ţine-ţi secretele doar pentru tine. Răbdarea ta poate fi pusă astăzi la încercare. Tăcerea este de aur, dar o vorbă potrivită, la momentul potrivit, este de platină!

Amabilitatea ta, floare rară de cactus, face mare plăcere celor din jurul tău, probabil din cauza surprizei! Dar nu te poţi abţine să nu ironizezi şi să înţepi, aşa, din joacă amabilă!

Aspecte nu prea favorabile ale lui Mercur si Jupiter te atenţionează să fii foarte precaut în noile proiecte pe care le începi astăzi, sau chiar la activitatea curentă. Fiecare Paradis are şarpele lui, am mai spus asta! Mai evaluează o dată, mai verifică şi poate găseşti scorpionul (alt Scorpion) ascuns sub o piatră, sau cobra care te privea dintr-un tufiş. Se ştie că ai fanteziile şi fricile tale, cui nu-i este frică?!

Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi, de Izvorul Tămăduirii. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să măreşti durata şi calitatea somnului tău.

Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise.

Astăzi te simţi chiar bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii!

Astăzi este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Responsabilităţile pot fi şi de genul, mai drăgălaş, să scoţi căţeluşa afară la ora 11 noaptea! O dimineaţă mai aglomerată. Trebuie să te odihneşti mai mult, mai ales în a doua parte a zilei. Sau poate te duci la cursurile de dans? Pe total o zi bună, din punct de vedere personal.

Se schimbă timpul, se schimbă şi părerile tale. E Izvorul Tămăduirii, roagă-te pentru beteşuguri. Redu ritmul activităţii, fă un armistiţiu şi ocupă-te de problemele tale şi ale familiei.

O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Ai de făcut un serviciu unui prieten, serviciu pe care respectivul îl va aprecia şi va rămâne îndatorat, chiar dacă nu va arăta acest lucru. Aşa că grăbeşte-te să rezolvi problema stimabilului! Dragostea este bine aspectată. Atenţie la neatenţie, mai ales după ora 21, când este foarte bine să nu mai fii pe drum, ci acasă, sau într-o casă, poate să fie şi o cârciumă!

Zi favorabilă în rezolvarea unor probleme profesionale urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor situaţii complexe nu intră în competenţele tale.

Depistează astăzi situaţiile neclare. Codul Bushido al samurailor spune că, adesea, în timpul unor bătălii, trebuie să dai importanţă detaliilor şi să tratezi în glumă lucrurile importante. Deoarece, urmează înţeleptul, lucrurile mărunte, detaliile de azi sunt sămânţa viitorelor probleme importante de mâine. Nu prea mai ai ce face cu problemele tale nerezolvate, iar rezolvarea lor te costă mulţi bani. Aşa că depistează astăzi situaţiile incipiente care se pot dezvolta în necazuri. Amenzile de circulaţie nu se pun!