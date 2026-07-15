 Horoscopul lui Dom’ Profesor,  16 iulie 2026

Pe 16 iulie s-au născut Ginger Rogers, Ruben Blades, Ronald Amundsen, Andrea del Sarto, Gheorghe Cozorici, Dimitrie Anghel, Sergiu Adam.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii:Sf. Sfinţit Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi. Avudim şi Faust.

Tradiţional, Circovii de vară, Cercurile Mărinii, Ciurica. Începând din 15 (Chiric Şchiopul) sau 16 iulie, Circovii sunt spirite feminine, compozite, dar cu preponderenţă elemente de foc, care „ciuruiesc în bătaie” pe cei care nu ţin cele trei zile de interdicţii. Se poate specula că este o sărbătoare ce vine tocmai din matriarhat, femeile nu fac dragoste, ci război, adică ciomăgesc bărbaţii neascultători ai datinei.

Mircea Eliade spunea că Circovii sunt un fel de arhetip al sărbătorii amazoanelor, în plin miez al verii fecunde, sunt trei zile în care femeile se pot răzbuna libere pe bărbaţii „leneşi la muncă, beţivi şi neperformanţi în pat”.

"Evenimentul Zilei" din ziua de 16 iulie 1945, exact acum 81 de ani, a fost, pe atunci, un mare secret de stat. Era atomică începea prin detonarea unei bombe atomice în New Mexico, în cadrul proiectului "Manhattan". Amintitul proiect a însemnat efortul fantastic al unui echipe de savanţi de primă mărime, majoritatea evrei, conduşi de Robert Oppenheimer, a peste 40 de companii private şi a 130.000 de oameni. Costul proiectului, reactualizat pentru valoarea de astăzi a fost de peste 40 miliarde dolari. Aşa afirmă „Book of Days”.

Mai există şi o altă variantă a acestui eveniment, "teoria conspiraţiei". Se spune şi nu fără motiv, că trupele americane au capturat pe teritoriul Germaniei învinse şi au adus în America trei bombe nucleare şi că echipa de savanţi a lui Oppenheimer era foarte departe de realizarea unei bombe atomice, după cum rezultă din corespondenţa desecretizată dintre membrii colectivului de savanţi, fizicieni de renume. În mai 1945 doi savanţi americani de frunte, fizicieni atomişti, corespondau asupra proiectului Manhattan, din care făceau parte.

Din formulele sofisticate pe care le schimbau rezulta un singur lucru: erau foarte departe de o soluţie. Nici nu stabiliseră „masa critică”! Interpelaţi, după război, oficialii americani au spus că scrisorile au fost „fabricate” ca să înşele adversarul. Jurnaliştii au râs, în mai 1945 Germania era învinsă, Japonia pusă pe fugă şi URSS era marea prietenă a Americii şi principalul partener de afaceri!

Teoria conspirației spune că una dintre bombele aduse din Germania a fost "experimentată", după ce a fost demontată şi reasamblată ca să se ştie cum se poate fabrica, pe 16 iulie 1945, celelalte două au fost aruncate în capul japonezilor la Hiroshima şi Nagasaki, la începutul lui august 1945.

Hitler tot vorbea de "arma secretă" care urma să schimbe soarta războiului, iar Mussolini spune clar într-un discurs, reluat şi pe "Discovery" că a văzut în Germania "trei arme, trei bombe ale Apocalipsei, care vor schimba soarta războiului".

Aş crede că totul este un bluff, dar un amănunt mă pune pe gânduri: cele două bombe folosite împotriva japonezilor nu semănau deloc una cu alta. Se poate presupune că nici a treia nu semăna. Este tipic pentru gândirea tehnică germană, pentru perfecţionismul lor păgubos.

Germanii au pierdut războiul pentru că tehnica lor militară, superioară, era mereu îmbunătăţită, nu s-au stabilit, ca ruşii sau americanii la cateva tipuri de arme, mediocre, dar fabricate în serii, în număr foarte mare. Dacă bombele erau fabricate de americani trebuiau să fie la fel, să semene una cu alta, mai ales că făcuseră o experienţă care reuşise. De ce să mai experimentezi, să schimbi forma şi probabil şi proiectul tehnic, dacă ai soluţia corectă! Nu este în stilul american, americanii sunt inventatorii standardizării şi ai produselor în serie mare fabricate pe banda de asamblare!

Întrebat de un jurnalist de stânga, în America comuniştii erau puternici înainte de 1951, de multele transporturi "strict secrete" de nave pline care aduceau "câte ceva" din Europa, preşedintele Truman, la o conferinţă de presă, a expediat delicata problemă printr-o glumă: "Ştiţi că America este formată din emigranţi europeni. Acum îşi aduc... bagajele!" „Şi bombele atomice pe ce vas au venit?” a continuat jurnalistul. Preşedintele a râs, a râs, şi-a scos ochelarii şi i-a şters, a scos batista şi s-a şters de lacrimile de râs, apoi a spus: „Mai sunt întrebări?”

Mă tem că cele două superputeri de la jumătatea secolului XX, URSS şi USA îşi datorează puterea şi bunăstarea de la ce au "adunat" de prin Europa.

Şi iar mă tem, de fapt sunt sigur, că toate nenorocirile cu încălzirea globală şi vremea din ce în ce mai agresivă şi creşterea activităţii seismice şi vulcanice globale, ca să nu mai vorbim de radiaţii, sunt urmarea directă a celor cinci mii de explozii nucleare din atmosferă şi subterane. Ele au iniţiat un proces ireversibil la nivelul întregii planete, proces care este greu de estimat. Cei responsabili de aceasta, de fapt iresponsabilii, şi-au dat seama şi au oprit experienţele atomice. Dar, era prea târziu... Nu vreţi să ştiţi urmările acestor experienţe atomice... Au rănit grav, poate chiar mortal, Pământul!

Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi sunt informat, că a apărut ediția 2026 a Raportului Institutului Reuters. Iată:

Ediția 2026 a raportului Reuters Institute confirmă schimbările apărute într-o lume din ce în ce mai digitalizată, mobilă și dominată de platforme, deși unii editori de informații mizează încă pe abonamente. Raportul sugerează că pandemia ar putea accelera aceste tendințe, accentuând dependența față de unele televiziuni de marcă.

Raportul dezvăluie un nivel ridicat de preocupare față de dezinformarea online și pe rețelele sociale, cei mai mulți oameni considerând că politicienii naționali sunt vinovați, nu militanții, jurnaliștii, sau guvernele străine.

Datele colectate în aprilie, anul acesta, au arătat că războaiele și impactul lor asupra ziarelor tipărite și a publicității au accentuat strategiile editoriale axate pe abonamente și donații. Deja din ianuarie, tendințele arătau o creștere semnificativă a procentului de informații online plătite. Abonații apreciază calitatea conținuturilor și faptul că nu sunt scumpe. Cu toate acestea, raportul arată că un mare număr de persoane sunt satisfăcute cu informațiile gratuite. Marea problemă însă, rămâne încrederea în media.

Societățile divizate par să acorde mai puțină încredere presei, nu neapărat pentru că jurnalismul ar fi scăzut calitativ, ci, mai curând pentru că cetățenii sunt nemulțumiți de instituțiile din țările lor și pentru că media vehiculează adeseori mai multe opinii cu care oamenii nu sunt de acord, se spune în raport.

Genul acesta de rapoarte spun ceea ce deja știu. Dar o fac de pe poziția unui institut considerat a fi autoritate.

Din ce în ce mai des îmi pun întrebarea dacă totul nu este decât așa cum se vede. Sigur că se fac afaceri, s-au făcut afaceri din războaie, dar este pentru prima dată în lumea aceasata când nivelul tehnologic al comunicarii a dat posibilitatea luării unor măsuri globale. Sigur că unele țări, printre care și România, au luat multe decizii greșite, dar sper că din greșeli se învață, pentru că mereu există speranța, doar mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 16 iulie 2026

O zi în care conjunctura îţi aduce nedumeriri. Mai în toate domeniile. Lucrurile nu sunt deloc cum le-ai dori tu, cum crezi că este normal. Miră-te şi mergi în continuare pe drumul tău! Nu lua şi nu da bani cu împrumut, speculaţiile financiare nu sunt bine aspectate. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte. Totuşi nu este bine să ai o cină foarte îmbelşugată şi stropită din plin. Ultima masă a zilei, frugală, trebuie să fie cu cel puţin patru ore înainte de ora culcării, pentru nativii din zodia Berbecului cel cu Lâna de aur.

TAUR

Chestiunile practice sunt la ordinea zilei. Unele dintre relaţiile tale sociale te ajută ca să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieţii. Trebuie să ai obiective clare, ca să poţi să ai succes! Ai ocazia să faci o gafă. Mică. Totul se rezolvă bine, din fericire. O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Este timpul potrivit să sa te gandesti cum sa finalizezi în condiţii bune afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus şi a lui Mercur indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar nu prea ai timp de aşa ceva, decât dacă eşti în vacanță. Sănătatea nu îţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la excesele alimentare.

Dimineaţă densă, atenţie să nu uiţi ceva! Domeniul favorizat este cel sentimental, aşa că uită-te bine în jurul tău, poate întâlneşti pe cineva, cumva. Pe seară, poate la un film nou, pe net. Este o perioadă bună pentru un bilanţ şi începutul unor noi proiecte personale. La care te poţi gândi începând de astăzi. O mică decepţie, dar care poate fi pe drumul unei mari realizări. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Atenţie la un vechi reumatism, sau o mai noua durere, stârnite de vremea umedă, probabil la picioare, dar cel mai posibil la braţe, zona zodiei.

RAC

Fie că e, sau nu, ziua ta de naştere, poţi primi mici cadouri de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Ocupă-ţi timpul liber cu ceea ce îţi face plăcere, cu un hobby, aşa te relaxezi! La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlozi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun. Procedează cu serenitate şi încredere, nu ezita să foloseşti momentele favorabile. În plan sentimental, declaraţiile pe care le auzi azi trebuie luate cu rezervă, în inventar. Nu te bucura, sau inflama, prematur, viitorul este încă departe.

Eşti într-o perioadă scurtă, aşa arată conjunctura, în care te poţi adapta aproape la orice. Atenţie, să nu faci compromisuri ciudate, care te pot costa mult, mai târziu. Fii echilibrat!

Simti nevoia de solitudine, de atingere a Divinului. Sau, dacă ai o „legătură personală” cu Divinitatea şi nu îţi plac ceremoniile, poţi să „meditezi” sau să stai pe o bancă într-un parc, sau undeva, cu aer condiţionat şi net gratis! Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă lucruri bune!

FECIOARĂ

Ai fost programat, sau te-ai decis, să pleci în vacanţă. Preţurile sunt mai mari decât ai prevăzut, asta te încurcă un pic, dar nu renunţa la distracţie, nu fă economie când nu trebuie!

Cine poate, adică are portofelul plin și casă pe pământ, poate da o petrecere la un grătar în curte, aşa de joi, ziua lui Jupiter şi de ziua motanului Antinoghen, că doar este ziua lui! Sănătatea este OK, atenţie la capriciile vremii!

Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar atenţie la ce cumperi şi cât cheltuieşti. Moderaţie în toate, cumpătare, dar nu austeritate! O veste bună, poate mai pe seară.

Amintirile nu-ti dau pace si nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Odihneste-te astăzi, ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine! Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare, sigur, dacă nu eşti deja în vacanță!

SCORPION

Amână ce nu poţi rezolva, e o metodă verificată, încă din antichitate. La “calendele greceşti, la Paştele cailor, la Sfântul Aşteaptă”! Mai ales dacă este vorba despre bani, despre datorii! O zi inspirata pentru strategii complicate. Ajungi la concluzia ca banii se fac simplu şi eficient cu… gogoşi şi minciunele! La propriu şi la figurat. Sigur, gogoşile şi minciunelele la figurat trebuie spuse la momentul oportun. Perioada asta de timp poţi să înțepi pe toată lumea şi apoi să te înțepi singur, după bunul obicei al zodiei tale!

O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi, la „umbră”, ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, doar activitatea obişnuită. Ai de facut nu numai pasivul şi activul cheltuielilor tale cam paguboase din ultimul timp, dar şi al zilelor bune şi rele, al faptelor bune şi mai puţin plăcute. Nu uita „prietenii”! Stelele te avertizează să dai dovadă de diplomaţie şi să zâmbeşti tot timpul. Aici ar trebui să spun ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, nu? Dar am mai folosit imaginea!

CAPRICORN

Capricornii sunt foarte interesaţi de siguranţa lor personală. Nu uita acest lucru când planifici. Cere lămuriri, clarifică, ca să fii sigur că îţi place! Eşti tentat sa cheltuiesti mult şi utopic, fiind doar o descarcare din cauza unei instabilitati emotionale trecatoare. Banii se fac greu si se risipesc repede… mare atentie! Evita să-ti faci duşmani pe cei nascuti sub semnul Gemeni sau Leu. Câştig la jocuri şi prin comerţ – atenţie, asta se plăteşte mult mai târziu, există un echilibru, un principiu de conservare, ca în fizică! Nu lua decizii importante în această perioadă.

Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă, este avantajat de conjunctură, aşa că este cazul să stabileşti clar unele lucruri cu jumătatea ta. Veşti neaşteptate urmate de alte veşti la fel de neaşteptate. Planeta Venus avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din Vărsător printr-o creştere a agresivităţii. Dacă te poţi descurca onorabil cu celelalte semne zodiacale, mai ales cu cele de pământ şi apă, atenţie! - cu zodiile de foc şi aer nu prea ai şanse de succes.

PEŞTI

Trebuie să dai dovadă de calm şi tenacitate, ca să poţi rezolva satisfăcător problemele de la serviciu şi de acasă. Pe seară poţi primi o veste bună, poate de la un prieten, din vacanţă.

Magnetismul personal este în creştere. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută sau de veştile de la televizor. Aşa sunt ei, nu se pot vindeca! Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua sau nu da bani cu împrumut. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu un aparat, utilaj, unealtă, dar se pot rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii.