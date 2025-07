Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 iulie 2025. Despre Franța







Pe 14 iulie s-au născut Irving Stone, Ingmar Bergman, Gustav Klimt, Gerald Ford, Jules Mazarin, Lino Ventura, Lucian Bratu, George Anania, Mădălina Manole.

Pe 14 iulie sunt Sfinţii: Achila, Iust, Iraclie şi Nicodim Aghioritul.

Modern, este o perioadă numai bună pentru concedii, sau vacanţe! Perioada 15 iulie – 15 august mi se pare cea mai bună pentru concedii, ţinând cont de modificările climatice şi de mersul activităţii umane moderne, dar şi de conjunctura astrologică. După Sf. Maria, îmi pun pălăria, şi încep nunţile, botezurile şi pregătirile de şcoală!

14 iulie, Ziua Republicii. A Franţei, dar şi a Irakului!

"Evenimentul zilei" din 14 iulie 1789 a fost "cucerirea şi distrugerea Bastiliei" unul dintre momentele mai mult, sau mai puţin, importante, ale Revoluţiei franceze. Revoluţie care, am fost intoxicaţi cincizeci de ani, cum că, a fost opera maselor populare care luptau împotriva oprimării şi a regalităţii. Nobilii francezi, care mai au şi astăzi urmaşi de marcă, chiar „sang royal”, spun din vârful buzelor că episodul Bstiliei se poate rezuma în câteva cuvinte: nişte infractori au dărâmat închisoarea în care fuseseră deţinuţi. Punct!

Ca orice revoluţie, sau loviluţie, se pare că a fost opera "securităţii şi a activiştilor" iar cetăţenii din Paris, cei fără chiloţi, au murit pe capete plătind preţul sângelui pentru complotiştii oportunişti veniţi la putere. Un exemplu: spuneam zilele trecute că autorul "Declaraţiei drepturilor omului" a fost cetăţeanul Lafayette. Care era... marchiz?!! Iar puterea a fost preluată, de fapt, de inflexibilii iacobini, republicanii cei duri, unii dintre ei fiind nobili, alţii masoni, alţii şi nobili şi masoni, care mai conduc şi astăzi Franţa, sigur, din umbră! Unde este, iubiţilor istorici, lupta de clasă?

Oare există „clase”? Libertate, egalitate, fraternitate! Cuvinte înălţătoare, o lozincă frumoasă, niciodată aplicată, dar care a aprins violența în gloată! Complotiştii au executat cu „Madame La Guillotine” pe „ceilalţi” şi au preluat puterea! Punct. Şi în ce a naufragiat mişcarea populară? În imperiu?!! Francezii de rând, tot cei fără chiloţi, au murit cu miile şi zecile de mii, de-a curmezișul Europei, îngheţaţi în pustiul rusesc, sau împuşcaţi de englezi şi prusaci. Pentru ce?

În prezent, Franţa este unul dintre "licuricii" majori, cum ar spune un clasic în viaţă, Băse. Poate chiar pe locul doi, după Marele Licurici. Acum, pentru că avem un președinte ”francofon”, poate, pe locul întâi. Lumini, puncte de reper în noaptea politică care ne înconjoară. Franţa a fost întotdeauna înaintea tuturor în politică, în cultură, artă, filozofie, în experimentarea diferitelor doctrine şi are o modalitate culturală unică în abordarea problemelor globale. Sigur, Franţa are şi eşecurile ei. Multiculturalismul, de exemplu!

Într-o ecuaţie cu multe necunoscute, sistemul francez de viaţă este ameninţat din interior de cele aproape zece milioane de musulmani care doresc să impună majorităţii valorile lor. Mustafa Dupont, poate vă mai amintiţi melodia utopică a lui Gilbert Becaud, s-a dovedit că nu este un bun francez! Sau nebunia galică de a continua experiențele atomice în Oceania. Până nu le-au făcut americanii ”Godzila” cu Jean Reno, nu s-au potolit!

Dar, petrecând ceva timp în hexagon nu am putut să nu constat valoarea clasei politice. L-am mai prins pe generalul De Gaulle care când spunea „La France” parcă spunea „Dumnezeu”! Modul în care se adresează cei de la vârf poporului este un model pentru orice președinte sau rege, de peste tor globul. Din cuvântările preşedinţilor, ale primilor miniştrii din hexagon nu lipseşte niciodată „francezi”, „Franţa”, „interesul ţării”! Exemplu, nu glumă.

Iubesc Franţa, am învăţat singur franceza în adolescenţă ca să-i citesc în original pe Saint Exupery şi pe Prevert. Şi acum am câteva rafturi în bibliotecă cu "Livre de poche" şi "J'ai lu". Doamne, ce puneau în cerneala tipografică de mirosea aşa, sau în legătorie, inconfundabil, unic în lume! Ţara parfumurilor! Apoi viaţa m-a dus şi pe teritoriul hexagonului. Am dreptul să spun că îi ştiu şi îi iubesc pe francezi, doar am mâncat acolo, la ei acasă, multe kilograme de brânzeturi. Ştiţi butada, nu? Dacă nu, v-o spun eu: La sfârşitul dezastrului de la Waterloo, un general francez vine la împărat şi îi spune: "Sire, suntem înfrânţi, Franţa este pierdută!" La care micul om cu o umbră gigantică, Napoleon, a răspuns: "Haide-haide, o ţară care are patru sute de feluri de brânzeturi nu este pierdută niciodată!"

În Irak este, de asemenea, Ziua Republicii. Când spun "Irak" mă doare inima. Îi ştiu bine pe mândrii arabi, am fost oaspetele lor mult timp, cam un an de zile. Cred că îi urmăreşte blestemul Babilonului! Întâi i-au călcat în picioare americanii pentru că au avut nebunia națională să sărbătorească cu artificii și trasoare în seara zilei de 11 septembrie 2001. Acum poartă o luptă fratricidă, își trag singuri gloanțe în cap. Dar, nimeni nu o să vă spună adevărul, așa că tac și eu din gură.

Vive la République! Vive la France! Care Franță? Trebuie să fiți de acord cu mine, dragi lupi, padawani și hobbiți, că nu iubim un loc geografic, ci un anumit timp, o felie spațio-temporală din viața noastră. Pentru mine, Franța în perioada anilor 1969-1971. De Gaulle, Citroen DS, Moulin Rouge, experiența și învățătura de la ”Le Figaro”, prietenii mei de acolo și de atunci, tineri, frumoși, educați și inteligenți și discuțiile interminabile din cafenelele din Cartierul Latin. Poveștile foștilor luptătorilor pentru Algeria din Armata Secretă, OAS, la un petit blanc. Louvre. Legiunea Străină. Interminabilele explorări în căutarea cărților vechi.

Și o iubire, pierdută apoi. O cântăreața frumoasă și blondă, de seama mea, parcă doar cu câteva luni mai mare. Pe atunci toată lumea la Paris îmi spunea Bernard. Blonda mi-a dedicat o melodie, mai târziu, nu m-a uitat, ”Bernard’s song”. Așa mă botezase prietenul meu, regretatul Chris de Margerie, care era cu un an mai mic ca mine. O confuzie cu un legionar. Pe atunci, în tinerețe, anii contau! Aud că marea cântăreața a eșuat în alcool. E normal, dacă a pierdut un bărbat ca mine!

Lăsând gluma la o parte, o să mă uit în filmoteca mea după un film vechi, o comedie drăguță cu Pierre Richard din anul 1972, ”Le grand blond avec une chaussure noire”, o să revăd filmul ca să-mi amintesc mai bine aventura mea franceză și în cinstea Zilei Naționale a Franței. De ce nu am rămas cu blonda în Franța în anul 1970? Este o întrebare foarte bună, poate o să găsesc și răspunsul, am timp, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 iulie 2025

BERBEC Abilitățile tale de improvizație te pot ajuta să treci peste un posibil obstacol. Flerul tău este deosebit de ascuțit astăzi. Oricare ar fi situația, ești bine echipat să nu te lași păcălit și să acționezi în direcția corectă. Nu îți crea griji imaginare. Calitățile tale interpersonale te pot ajuta să alungi aceste indispoziții. Simți nevoia să respiri, să încetinești ritmul și poți avea dreptate să-ți dedici timp pentru a te relaxa și a reveni pe fază.

TAUR Devotamentul tău zilnic are un impact deosebit de pozitiv astăzi, s-ar putea să ai norocul să profiți de o promovare sau să obții o mărire a veniturilor. Ai ocazia să crești în cadrul companiei tale. Nu ezita să propui perspective inovatoare. Lumea este deschisă către tine, echipa ta îți întâmpină ideile cu entuziasm și ești liber să-ți avansezi pionii. Astăzi amână tot ce nu este foarte urgent!

GEMENI Chiar dacă această zi te face să vrei să ieși în evidență, să fie admirate marile tale proiecte, nu exagera. Impulsivitatea și excentricitatea ta nu mulțumesc pe toată lumea și nu este o zi propice concesiilor! Continuă să te faci plăcut, îți aduce multă popularitate și, deci, notorietate. Aceasta îți poate îmbunătăți situația financiară, care deja este destul de bună, și te va binedispune!

RAC Se profilează o zi obişnuită, cu rutina şi monotonia oricărei zile de luni. Dacă vrei să-ți redobândești independența, să-ți exerciți autonomia, este o zi bună să acționezi liber cu, cel mai sigur, aprobarea superiorilor sau a protectorilor tăi. Ai toate ușile deschise către succesul personal! Mai rămâne doar să ai grijă de sănătatea ta pe care ai mai neglijat-o ocazional, dar organismul nu îți mai permite, ia măsurile necesare!

LEU Cerințele tale pot fi diferite de cele ale celor din jurul tău. Rămâi adaptabil și colaborează. Conjunctura astrală indică faptul că-ţi trebuie un pic detaşare şi o privire obiectivă. Forma psihică este excelentă, vei fi bine dispus să întreprinzi schimbări pozitive în modul tău de viață. Nu intra în conflicte cu persoane din zodii de foc, ca și tine, poate ieși o vâlvătaie mult prea intensă! Pe seară, o veste bună de la mare depărtare!

FECIOARĂ Definește punctele forte ale personalității tale care au un impact determinant asupra nivelului tău de succes sau eșec și asigură-te că rezoluțiile tale, dacă sunt bune pentru afacerea ta, nu fac daune în viața personală. Dacă te concentrezi pe sentimentele celorlalți cu disponibilitate și bunăvoință, toate interacțiunile tale vor fi marcate cu stimă, respect și bunăvoință.

BALANȚĂ Nu-ți lipsește nici energia și nici entuziasmul de a-ți conduce proiectele așa cum îți dorești, dar, pe de altă parte, îți lipsește moderația: ai tendința să confunzi visele cu realitatea, să exagerezi și să-ți asumi riscuri inutile. Sensibilitatea emoțională a zilei te poate face să fii permeabilă la toate influențele celorlalți. Învață să sortezi grâul de neghină, oamenii pe care îi întâlnești vor elibera o anumită atmosferă, unii spun energie, nu o absorbi ca un burete.

SCORPION Din păcate nu poți evita evenimentele neprevăzute, chiar dacă acestea pot fi o sursă de probleme. Reacțiile oamenilor din jurul tău pot fi ciudate sau neașteptate și riști să te cerți puțin prea ușor din cauza preocupărilor financiare. Poți deveni, însă, mai idealist, iar intuițiile tale sunt mai puternice. Beneficiezi de un mare grad de luciditate, aproape de clarviziune și înțelegi, în sfârșit, diferența dintre himere, utopii, fantezii și un proiect concret, realist și profitabil!

SĂGETĂTOR Astăzi poți primi o veste bună. Așa că du-te și verifică-ți cutia poștală, fără teamă! Nu fi atât de resemnat, depune eforturi lucrând cu tine însuți, îți va face mai bine, îți vei încetini ritmul de viață. În cuplu, vă place să vă gândiți la viitorul comun, vă imaginați noi proiecte pentru a trăi experiențe noi. Este ceea ce ți-ai dorit. Relația ta este mai puternică ca niciodată. Partenerul tău adoră simțul tău de inițiativă.

CAPRICORN Încurcat în problemele tale de familie, poți să nu fii foarte cooperant și te descurci fără prea mult entuziasm. Riști să accelerezi tempo-ul, fapt care poate genera neînțelegeri, mai bine lasă unele lucruri nespuse și aplanează puțin atmosfera. Ai un control mai bun asupra emoțiilor, este timpul să faci un armistițiu necesar cu cineva din jurul tău. Forma ta fizică este excelenta!

VĂRSĂTOR Veşti bune, conjunctura te favorizează. Legăturile tale cresc în profunzime și în stabilitate. Cu toate acestea, poți avea tendința să îți dispersezi energia în toate direcțiile și să nu-ți faci timp să respiri, dar ai nevoie de ea pentru a rămâne eficient. Te bazezi pe dialog și buna dispoziție pentru a-ți transmite ideile. Ai dreptate, poți avea mari satisfacții! Interacțiunile sociale promit a fi foarte constructive, iar momentul este ideal pentru a iniția proiecte de echipă.

PEŞTI În această zi de luni, vezi lucrurile într-un mod mai pozitiv, iar cei dragi observă asta cu plăcere. Acest lucru îți va permite, cu siguranță, să-ți pui talentele în beneficiul tuturor. Atenție la vânt, aer condiționat, curent sau băuturi prea reci. Protejează-te de căldură în general, ești sensibil la temperaturile ridicate. Fii prudent şi precaut, dacă ești șofer și ai în plan un drum în afara localității, adaptarea vitezei la condițiile de drum este cheia!