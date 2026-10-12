Horoscopul lui Dom’ Profesor,  13 octombrie 2026. Plouă, ca în Bacovia

13 octombrie

Pe 13 octombrie s-au născut Yves Montand, Margaret Thatcher, Nana Mouskouri, Alexandru Andrieş, G.M. Zamfirescu. În calendarul creştin ortodox este Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi. Sfinţii: Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie.

Nimic în “Kalendar”!

Nimic, sau aproape nimic. Sunt informat prin bunăvoinţa domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că, la Iaşi, au început să stea la coadă “pelerinii”. Coada are aproape un kilometru, ba doi, se pare. Nu, nu le mai plângeţi prostia, sunt doar oameni disperaţi, fără soluţii, iar unii fac o afacere. Vând locul, mai în faţă la rând, altor “pelerini”, cu dare de mână, pentru o sută de lei! Industria moştelor şi a indulgenţelor a atins apogeul în Europa în Evul Mediu, dar la noi, se pare, continuă şi astăzi!

Câteva sute de “pelerini” au avut nevoie de asistenţă medicală, iar câţiva au fost internaţi în spital. Cu toate că printre babele bigote de la coadă umblă vorba: “dacă te îmbolnăveşti, nu ai credinţă!”

Am văzut lumea, am fost cam peste tot. Nicăieri nu mi-au plăcut exagerările, abuzurile, derapările, amplificărea grotească a orice, a religiei, în special. Cred că ştiu Noul Testament. Am fost obligat să-l studiez cu luare aminte la şcoală, la Madrasse Omar Khayyam şi ca să fac faţă presiunii musulmane asupra mea. Da, de nenumărate ori mi s-a propus să trec la islam. Propunerea era însoţită de bani mulţi, case, maşini şi proprietăţi. Pentru “instalare” în ţara respectivă. Am râs şi le-am spus că în ţara mea este o tradiţie să nu se schimbe religia. Apoi povesteam că acum sute de ani s-au tăiat capul regelui (de ce voievozi?) fiilor şi ministrului lui de turcii musulmani, dar românii nu şi-au schimbat religia.

Cred că lui Iisus Hristosul nu i-ar fi plăcut această “adorare a oaselor” care te duce cu gândul la necromaţie. Mă tem că la a doua revenire a Sa pe Pământ, bunul Iisus, dacă va intra într-o biserică creştină, se va mira peste poate şi va întreba ce zeu păgân este adorat acolo şi cine sunt zeii minori de pe ziduri.

Am întâlnit, la Beirut, acum cincizeci de ani, un episcop maronit, un savant, teolog şi cristolog. Nu mai ştiu cum îl chema, am uitat, dar am ţinut minte învăţătura lui: “Ca un bun creştin, întreabă-te mereu cum ar fi făcut Iisus în locul tău. Şi fă cum ar fi făcut El!”

Nu cred că Iisus ar fi stat la coadă, ca să vadă nişte “moaşte”. A stat la coadă doar ca să fie botezat. Cel puţin aşa arată tablourile din Luvru!

Aşa, urmând-L pe Iisus, nu poţi să greşeşti niciodată, sau cât mai rar, că oricine este supus greşelii, oamenii, Biserica, vlădicii. Până şi papa de la Roma a renunţat să mai fie infailibil!

Astăzi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, îl pomenim pe francezul Yves Montand. L-am întâlnit, la Paris, prin anii 70’. Un tip înalt şi încântător, cu nas mare de francez şi cu gesturi de gal sută la sută. Cel mai francez dintre francezi, cel care a sedus-o pe Marilyn Monroe (gurile rele zic că nici nu era prea greu) era, însă... italian!

Dar, Yves Montand a fost implicat în marea politică discretă. Iacobin şi mason de grad înalt în Marele Orient, a făcut şi a desfăcut multe. L-a sprijinit pe De Gaulle şi apoi pe Mitterand. Gurile rele spun că aşa cum Frank Sinatra a fost “The Godfather” la Hollywood, nimic nu mişca în arta, muzica, actoria franceză, fără binecuvîntarea lui Yves Montand, “Le Parrain”!

Pentru mine rămâne actorul cuceritor din “Le Salaire de la Peur” un film de artă, alb-negru, din 1953, şi apoi marele “Z” din 1969 sub regia ilustrului Costa Gavras. Şi şarmantul şansonetist, “Sous le ciel de Paris”!

Acum, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mă duc să văd unul, două, filme de artă, europene, poate un film alb-negru cu Jean Gabin, poate un film rusesc de al lui Andrei Arsenevici Tarkovski, sau Nikita Sergheevici Mihalkov, sau de ce nu, un film semnat de Antonioni sau să mă uit la o piesă de teatru cu Laurence Olivier, din integrala celebrului britanic. Sau, mai bine, să revăd filmul prietenilor tatălui meu, Liviu Ciulei şi Lazăr Vrabie, care erau nelipsiţi de la noi acasă, filmul “Valurile Dunării”.

Apoi o să mai studiez o dată cartea Orianei Falaci “Furia şi Mândria”. Am pregătit creioane colorate, bine ascuţite, ca să subliniez rândurile care mă interesează.

Aici, în Prahova submontană, plouă ca în Bacovia, răsfăţatele căţeluşe s-au urcat în pat, în casă şi dorm suspinând după zilele calde şi însorite. Am deschis uşa podului şi se aud, de sus, fugăreala mâţelor care s-au adăpostit acolo, de ploaie. Le-am dat şi lor de mâncare şi păsărelelor, aricilor şi veveriţelor. Dar tot am inima strânsă: oare or avea milioanele de copii din România, ce le trebuie? Au mâncare suficientă, le este cald, au lemne, au cărți, au jucării? Și mai mult decât orice, au părinții lângă ei? Bune întrebări!

În acelaşi timp mă uit prin ziare, pe net şi văd cât de uscate, cât de artificiale, de vulgare şi prosteşti sunt subiectele care animă majoritatea. Sau care sunt impuse, de către o presă îndoielnică... vorba maestrului Dan Andronic!

Din Praga de Aur, Daniela Lazarová, de la Radio Prague International, informează:

Cehia ar trebui să îndemne liderii UE să negocieze cu Rusia pacea în Ucraina la summitul de la Bruxelles din această săptămână, a declarat luni liderul partidului Libertate și Democrație Directă (SPD), Tomio Okamura.

Vorbind după o întâlnire a coaliției de guvernare formată din ANO, SPD și Șoferii, Okamura a declarat că Cehia nu ar trebui să sprijine războiul, ci să insiste asupra negocierilor de pace cu Moscova, urmând exemplul Statelor Unite. El a adăugat că propunerea sa nu a întâmpinat obiecții, inclusiv din partea prim-ministrului Andrej Babiš (ANO).

Întrebat în mod specific dacă prim-ministrul Babiš împărtășește poziția sa, Okamura a spus că nu poate vorbi în numele prim-ministrului, dar a menționat că Babiš nu s-a opus propunerii la reuniunea coaliției.

Discuțiile privind formarea de noi coaliții sunt în curs de desfășurare în întreaga țară, în urma alegerilor municipale și senatoriale de la sfârșitul săptămânii trecute.

Un acord de coaliție pentru Primăria din Praga ar trebui finalizat în noiembrie, a declarat pentru Televiziunea Cehă Petr Hlaváček, din partea Primarilor și Independenților (STAN), și probabil noul primar al Pragăi.

Hlaváček a declarat că a avut duminică o scurtă întâlnire cu Tomáš Portlík (democrații civici), candidatul principal al alianței SPOLU. Luni sunt programate discuții oficiale, după care Hlaváček se va întâlni și cu reprezentanții Praha Sobě și ai Piraților.

Portlík a declarat duminică că, în calitate de câștigător al alegerilor municipale din capitală, primarii și independenții au dreptul să nominalizeze primarul.

Inteligența artificială și alte tehnologii pot aduce beneficii majore, dar pot și spori manipularea și supravegherea, creând riscuri pe care societatea nu le înțelege încă pe deplin sau nu știe cum să le controleze, a declarat președintele Petr Pavel într-un discurs de deschidere a conferinței internaționale Forum 2000 de la Praga, luni.

El a cerut supraveghere democratică a tehnologiei și sprijin continuu pentru Ucraina, a cărei experiență în rezistența la agresiunea, dezinformarea și atacurile cibernetice rusești oferă lecții de reziliență. De asemenea, a subliniat curajul oamenilor din Birmania care se opun regimului militar.

Premiul Internațional Forum 2000 pentru Curaj și Responsabilitate din 2026 a fost acordat celor trei disidenți birmanezi, Tayzar San, Nan Lin și Htet Myat Aung, precum și Organismului de Coordonare a Grevei Generale, o coaliție de mișcări de opoziție din țară.

Conferința a reunit peste 800 de participanți din 100 de țări, inclusiv actuali și foști președinți, laureați ai Premiului Nobel pentru Pace, politicieni, diplomați și activiști.

Forum 2000 a fost fondat în 1996 de fostul președinte ceh Václav Havel, filantropul japonez Yohei Sasakawa și laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel.

Ministrul ceh al Industriei și Comerțului, Karel Havlíček (ANO), se află într-o vizită de lucru de patru zile în India, în timpul căreia se așteaptă să se întâlnească cu prim-ministrul indian, Narendra Modi. Pe ordinea de zi se află, de asemenea, discuții cu miniștrii responsabili de transporturi, aviație, apărare și energie, precum și cu reprezentanți ai unor companii indiene selectate.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor înainte de plecare, Havlíček a declarat că dorește să sprijine companiile cehe care operează pe piața indiană și să consolideze cooperarea dintre cele două țări.

Delegația de afaceri cehă va vizita New Delhi, Bengaluru și Mumbai.

Havlíček a descris India ca fiind o piață extrem de promițătoare pentru afacerile cehe, cu potențial de cooperare în domenii precum aviația, transporturile și energia.

Coaliția Națională pentru Combaterea Secetei se va întruni luni pentru a evalua situația hidrologică, inclusiv măsurile luate până în prezent și pașii suplimentari pentru a aborda seceta extremă actuală. Prim-ministrul Andrej Babiš (ANO) se va alătura experților la reuniune.

Babiš a convocat întâlnirea la o zi după ce s-a relatat că rezervorul Husinec din Boemia de Sud a devenit primul baraj ceh care a secat. Marți, regiunea Boemia de Sud a declarat stare de urgență din cauza secetei în întreaga regiune, ceea ce i-a oferit o mai mare flexibilitate în gestionarea deversărilor de apă din rezervoare.

De asemenea, au fost declarate lipsuri de apă pe râurile Vltava și Elba din Boemia Centrală.

Cu toate acestea, toate rezervoarele care furnizează apă potabilă rămân suficient de pline, fără nicio amenințare la adresa aprovizionării, a declarat pentru agenția cehă de știri Petr Kubala, șeful Autorității Bazinului Hidrografic Vltava.

Organizația de mediu Hnutí Duha intenționează să solicite executarea silită în instanță pentru scuzele publicate pe Facebook de deputatul Filip Turek din partidul șoferilor. Organizația susține că acesta nu a respectat o hotărâre judecătorească, deoarece scuzele nu au îndeplinit cerințele hotărârii.

În aprilie, Turek a dat vina pe organizație pentru blocarea unui proiect de baraj, susținând că acest lucru a contribuit la mai multe decese în timpul inundațiilor. De asemenea, el a descris membrii acesteia drept paraziți care trebuie exterminați.

Deși Turek a publicat o declarație de scuze pe Facebook, acesta a adăugat și alte remarci la adresa organizației. Hnutí Duha consideră aceste comentarii suplimentare un atac și spune că scuzele sunt insuficiente. Aceasta susține că instanța i-a ordonat lui Turek să își ceară scuze, nu să profite de ocazie pentru a lansa noi critici.

Acum, din ceea ce cunosc, Hnutí Duha a atins niște culmi de prostie greu de realizat. A susținut la tv că seceta actuală este produsă de hidrocentrale, care ”opresc apa, o bagă pe o țeavă”. Sunt ecologiști pe care îi admir, pe unii chiar i-am ajutat, dar…

Sprijinul pentru partidul ANO este în scădere, potrivit unui sondaj realizat de agenția NMS pentru Novinky.cz. Sondajul sugerează că sprijinul pentru partid a scăzut de la 32,5% în mai la 28,8%.

Partidul Primarilor și Independenților (STAN) este cea mai puternică grupare de opoziție, conform sondajului, cu 18,8% din susținere - cu șase puncte procentuale mai mult decât Democrații Civici (ODS).

Partidul Libertate și Democrație Directă (SPD) ar depăși pragul de 5% necesar pentru a intra în camera inferioară, cu 8% din voturi, urmat de Pirați cu 6,3% și Șoferii cu 5,7%.

Calul irlandez Final Orders a câștigat cursa cu obstacole Velká pardubická, al doilea an consecutiv pentru un concurent antrenat în Irlanda. După victoria lui Stumptown de anul trecut, castratul în vârstă de zece ani, cu jocheul Keith Michael Donoghue în șa, și-a asigurat victoria pe linia dreaptă finală, învingându-l la limită pe favoritul ceh Godfrey, unul dintre cei doi câștigători ai ediției din 2024.

Zece cai au participat la prestigioasa cursă din acest an, cel mai mic număr de participanți din 1993 încoace.

Așa cum spuneam, o să mă duc să văd un film. Am redescoperit ”salamurile” de DVD-uri cu seriale de demult. ”Murder she wrote”, ”Columbo”, ”Kojak”, ”Warenhouse 13”. ”The Saint” cu Roger Moore, ”The Avenger” cu Diana Rigg, ”Firefly”, ”Space: Below and Above”, ”Primeval” etc etc. Și vreo cinci sute de filme, diverse.

Așa că pot să vă informez, cu certitudine, că mâine este o altă zi!

BERBEC

Ai nevoie de linişte ca să poţi lua o decizie, dar persoane vocale şi egoiste din anturaj te deranjează. Poate să fie şi un animăluţ răsfăţat peste poate. Concentrează-te şi zâmbeşte cu calm! Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba, poate, repet, de un proiect profesional ambiţios. Tu alegi, stelele arată! Şi domeniul sentimental e favorizat Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea.

TAUR

Niciun aspect negativ, pentru tine. Dar poţi să ai, totuşi, o zi complicată. Nu lua hotărâri financiare, nu împrumuta şi nu lua cu împrumut bani şi obiecte. Pot să iasă încurcături, mai târziu! Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la un spectacol. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare

GEMENI

Sunt multe emoţii, tensiuni şi frustrări în jurul tău. Nu te lăsa şi tu cuprins de nelinişte. Eşti destul de neliniştit din naştere! Astăzi nu te repezi, mai ales nu da sfaturi ironice. Prea multă „activitate” sedentară, în faţa monitorului, te oboseşte şi îţi ruinează vederea. Fă pauze scurte, uită-te pe fereastră, departe, cât mai departe. Acolo unde îţi sunt gândurile!

RAC

Configuraţia e bună în domeniul sentimental. Nu te lăsa purtat de capriciile celor din jur, mai ales de ale copiilor. Fii bun, blând, dar ferm! Unele persoane au probleme cu discernământul! Ai tendinţa, de altfel naturală la majoritatea nativilor din zodia Racului, să te ascunzi în exoscheletul tău, să faci doi paşi înapoi şi apoi un pas înainte – dansul la modă de şase mii de ani al Racului. Trebuie sa ieşi din acest clişeu zodiacal şi să accepţi faptul că cea mai bună apărare este ofensiva.

LEU

Cine se trezeşte de dimineaţa, aceluia îi e foarte somn şi cască tot impul. Aceasta este toată filozofia şi ar fi bine să-ţi dozezi forţele în acestă zi de marţi pentru că ai multe de făcut! Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior vei gasi calea. Pe de alta parte nu lua în serios toate bârfele şi intrigile făcute parcă special să-ţi amărască viaţa. Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale.

FECIOARĂ

Îţi este cerută părerea. Se poate să fie vorba despre munca ta. Nu bate la cap colegii şi nu tăia firul în patru, mai ales nu te pierde în detalii, spune-le, concis, despre ce este vorba. Hărnicia, curăţenia şi geniul detaliului sunt calităţile tale incontestabile, dar niciodată nu eşti suficient de abil social, nu speculezi oportunităţile. Poate că astăzi şi în perioada următoare, poate în weekend, poţi să faci o alianţă cu un Geamăn speculant şi tare în gură, sau cu un Scorpion veninos şi răzbunător. Ai o perioadă interesantă, vorba înţeleptului chinez, poţi profita de ea, dacă poţi!

BALANŢĂ

Tot ceea ce începi astăzi este avantajat de conjunctura astrologică. Aspectele favorizează în special domeniile legate de casă dar, mai ales, de preferinţele tale, de modul tău de viaţă. O zi de marţi liniştită, poate toată ziua, chiar dacă este 13, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, fără să faci eforturi mari! Conjunctură favorabilă în carieră.

SCORPION

Nu tot ce este mai nou este şi mai bun! Astăzi nu trebuie să începi nimic nou, chiar dacă stelele spun că, în general, ai noroc. Cineva din jur, poate familie, nu are o zi bună, menajează-l! În această zi de marţi, 13, ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Astăzi termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor doar binele! Mici succese care îţi lumineză astăzi sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întărească încrederea în forţele proprii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt.

SĂGETĂTOR

O zi favorabilă în domeniul relaţiilor sentimentale, a cuplului, a familiei. Potenţialul tău de iscusinţă poate fi folosit pentru rezolvarea unei probleme urgente la muncă, sau acasă. Nimic foarte rău în acestă zi de 13! Atenţie la bani, unde îi pui şi cum îi cheltuieşti. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, pentru că aşa se strică prieteniile. Banul este ochiul dracului, dacă nu-l stăpâneşti, el te conduce! Fii liniştit, totul o să fie bine. Principalul este să menţii statu quo ante.

CAPRICORN

Marţi, 13, zi obositoare. Or fi cele trei ceasuri rele? După program, nu îţi ajunge timpul, fie că eşti la cumpărături, în oraş, sau acasă. Nu au intrat zilele în sac, amână tot ceea ce poţi! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, mai nimic!

VĂRSĂTOR

Aspecte favorabile legate de domeniul emoţional, sentimental. O posibilă surpriză plăcută, poate o întâlnire neaşteptată cu o persoană mai deosebită. Incearcă să-i obţii prietenia! Cei din jurul tău, prietenii, rudele, familia sunt cei mai buni aliaţi. Astăzi te pot sfătui să iei deciziile bune pentru interesele tale. Sigur, dacă nu intersectează interesele lor! Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi, mai ales dacă este vorba de autorităţile locale.

PEŞTI

Astăzi, norocul este de partea ta. Poţi să rezolvi în mod convenabil câte ceva din grijile tale. Poate e vorba despre aprovizionarea pentru iarnă, sau pregătirile pentru sezonul foarte rece. Preferi să fii pragmatic, să trăieşti în prezent, fără planuri de viitor. Cel puţin astăzi, marţi, 13, este cea mai bună strategie. Nu te îngriji de ziua de mâine, ea se va îngriji de ale ei! Atenţie la vremea schimbătoare când frigul te poate cuprinde când Soarele zâmbeşte cu dinţi! Poţi să te duci la cumpărături, sigur, este o activitate plăcută, dar programează exact ceea ce vrei să achiziţionezi.