Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 ianuarie 2025. Cum e corect, "stil", sau "rit" vechi ?!







13 ianuarie

Pe 13 ianuarie s-au născut Georges Gurgieff, Sophie Tucker, Charles Perrault, Robert Stack, Wyatt Earp, Minnie Theobald, Dinu Brătianu.

Nimic în “Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox cinstit sunt Sfinţii Ermil, Stratonic şi Iacob din Nisibe.

"Evenimentul Zilei" din 13 ianuarie 1898 a fost apariţia, în prima pagină a ziarului "L'Aurore" a celebrului articol al lui Emil Zola "J'accuse!" (Acuz!). Un articol care ar trebui studiat de toţi jurnaliştii şi politicienii, un articol în care marele scriitor acuza direct, pe faţă şi pe nume membrii ai guvernului francez şi conducători ai armatei.

Opinia publică a reacţionat, demonstraţii, bătăi pe stradă cu poliţia. Zola este condamnat că ar fi instigat la violenţă. El pleacă în Marea Britanie, de unde continuă luptă împotriva guvernului incompetent şi corupt. Toate acestea în legătură cu "afacerea Dreyfus". Trei luni mai târziu, sub presiunea opiniei publice, guvernul cade, îşi depune mandatul. Este înlocuit de altul - istoria nu precizează dacă a fost mai corupt sau mai incompetent decât cel pe care l-a înlocuit!

Bun, în manualele de relaţii publice este un bun exemplu de campanie câştigătoare contra puterii. Un singur om, împotriva unui guvern. Da, dar îl chema Ėmile Zola!

La noapte este Revelionul pe stil vechi. Dar cum este corect, ”stil” sau ”rit” vechi? ”Stil” este folosit în România și Basarabia, iar ”rit” descrie realitatea slavă, din Ucraina și Rusia. Dar iată mărturia PS Ep. Sofronie Suceveanul, după cum se găsește pe net, pe pagina oficială a Mănăstirii „Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul" :

”Noi, care facem parte din Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, putem face ușor deosebirea între cei doi termeni, însă pentru publicul larg vom întocmi acest document spre informare. Nu avem intenția de a denigra pe cei de pe „rit vechi”, însă trebuie, odată pentru totdeauna, să fie făcută diferența între cele două expresii.

Mai întâi vom aduce în discuție „stilul vechi”. Odată cu schimbarea din 1924, preoți și creștini, sesizând greșelile dogmatice și canonice, au decis să nu trădeze Ortodoxia care a funcționat negreșit încă de la întemeierea Bisericii și au ales să păstreze așezămintele Apostolilor și a Părinților. Alături de acei părinți, conduși de Sfântul Ierarh și Mărturisitor Glicherie, s-au numărat mulți credincioși, în special în partea Moldovei.

Fiindcă Biserica „oficială”, acceptând calendarul gregorian, a luat denumirea de Biserica Ortodoxă Română, era absolut necesar ca acei preoți și credincioși să intituleze biserica lor într-un alt mod, pentru a nu crea confuzii. Astfel, a fost adoptat numele de Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, adică acea Biserică Ortodoxă păstrătoare a calendarului iulian și a tuturor canoanele bisericești. În mod natural, BOR devine, pentru noi, biserica „pe stil nou”, fiidcă au adoptat calendarul gregorian, de sorginte catolică. În 2011, Biserica de Stil Vechi număra aproximativ jumătate de milion de credincioși.

În ceea ce privește denumirea de „rit vechi”, aceasta se adresează exclusiv unei comunități creștine de origine rusă, stabilită cu precădere în județul Tulcea, dar și în zona Bucovinei și Moldovei. Acești creștini, denumiți lipoveni, au format în secolul al XVII-lea o grupare de rezistență în Rusia, ca urmare a unor reforme religioase în timpul Patriarhului Nikon. Aceste reforme aveau ca scop îndreptarea unor anumite obiceiuri în cadrul slujbelor religioase, modificări ale cărților principale de cult, cum ar fi Liturghierul sau Molitfelnicul, sau chiar și folosirea cântării polifonice (pe mai multe voci) în cadrul serviciilor religioase.

Ca orice reformă, ea a avut parte și de oameni care nu s-au supus. Refuzul acestora, coroborat cu venirea la putere a lui Petru cel Mare, care a impus taxe și impozite mai mari pentru cei care nu acceptau reforma, a făcut ca ei să ia calea pribegiei, stavoverii (credincioșii de rit vechi) răspândindu-se în întreaga lume, inclusiv la gurile Dunării, în Dobrogea, tocmai pentru că, la origine fiind pescari, din zona râurilor Don și Nipru, și-au putut relua practicarea acestei meserii. Unii au păstrat rânduielile bisericești, dar alţii au renunţat la orice formă de preoţie şi ierarhie bisericească, iar botezul şi cununia sunt făcute de comunitate. Aceştia se numesc bespopovţi.

Ei și-au păstrat limba, obiceiurile, tradițiile și portul, și au început să fie cunoscuți de către popor sub denumirea de „lipoveni”. Această denumire ar avea mai multe origini: filipoveni (lipoveni), de la Filip Pustoviat, unul dintre liderii lor; din cuvântul rusesc „lipa” care înseamnă „tei” din lemnul căruia sunt fabricate numeroase obiecte gospodărești, inclusiv vâslele lotcilor. O altă explicație, care poate fi luată în considerare, este faptul că acest grup etnic a trăit, vreme îndelungată, în pădurile de tei din sudul Basarabiei.

Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi este o biserică ortodoxă de rit vechi, cu sediul la Brăila. Primul episcop al tuturor credincioșilor ortodocși de rit vechi (lipoveni) a fost mitropolitul Amvrosii Popovici. Biserica lipovenilor este organizată ca mitropolie, cu titulatura „Mitropolia Ortodoxă Rusă de Rit Vechi”, iar sub aspectul orânduirii canonice și administrative se compune din eparhii, parohii și mănăstiri. Conform Recensământului din 2011, există aproximativ 32.000 de persoane care aparțin acestui cult.

Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România și cea Rusă de Rit Vechi, deși folosesc același calendar, nu sunt în comuniune. Atunci când spunem că cineva este pe „stil vechi”, negreșit spunem că el face parte din Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, păstrătoare a predaniilor sfinților părinți, continuitoare a harului și legilor primite încă de la Sfinții Apostoli. Când cineva este denumit „de rit vechi”, acea persoană face parte din Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi.

Sperăm din tot sufletul, ca de acum înainte să nu se mai facă erori în ceea ce privește denumirea noastră și, totodată, rugăm pe această cale ca cei din mass-media să țină cont de ponderea mai mare a creștinilor pe „stil vechi” din România și, când e cazul să vorbească despre adevărata sărbătoare a Nașterii Domnului (și cea a Sf. Vasile), să fie menționat termenul de „stil”, în loc de „rit”.

Dumnezeu să vă binecuvânteze! ”

Sper că v-ați lămurit, mai ales cei din media.

Nu a nins pe aici, în Prahova submontană, lângă castrul Roman ”Fulmen” și Rumi Dava. Dar îmi aduc aminte de o altă întâmplare, tot de pe 13 ianuarie, o amintire cu reculegere şi umilinţă despre Maica Stareţa Singlitichia, de la Sf. Mânăstire Suzana, trecută la Dreapta Domnului, de iată, câțiva ani buni. Multe vorbe simţite şi de aleasă înţelepciune am auzit de la domnia ei.

Acum mulţi ani, cred că un an, sau doi, după cutremur, abia ajunsesem, după trei încercări, cu făină, mălai, ulei, zahăr, cafea, lumânări, medicamente și alte produse de care avea nevoie mânăstirea, întroienită de multă zăpadă. Cu un camion militar, cu toate roțile motrice și osie motoare dublă pe spate, de la o unitate militară de pe Oltenița, unde era comandant un bun prieten. Romeo, căpitan, comandant de unitate mecanizată, funcția bate gradul, cel mai bun șofer al lui și încă cineva, nu mai îmi amintesc cine. Nu, nu a fost Răzvan, actorul, mare teolog, profesor universitar cu două doctorate, astăzi, altcineva, să mă tai, dar nu mai îmi amintesc.

În spate mai erau trei militari, toți sergenți, dar de o statură impresionantă. Toți bine înfofoliți, camionul nu era încălzit. A fost o aventură pe cinste, a scris și în Scânteia de: ”…eroismul militarilor de la o unitatea militară mecanizată care au aprovizionat cu cele necesare un sat, de pe drumul către Cheia, izolat de căderile masive de zăpadă.”

Nici acum nu știu cum am ajuns, camionul era foarte bun, avea lanțuri pe toate roțile motrice, șoferul, un geniu, dar eu cred că numai bunul Dumnezeu ne-a salvat viețile și ne-a ținut pe drumul sigur. Nu am putut urca până sus pe panta abruptă, de la drumul spre Cheia până la Mânăstire, vreo două sute de metri. Am dus alimentele, poate peste trei tone, și produse, cu siguranță alte tone, târându-le prin zăpadă. Maica stareță ne aștepta cu masă mare, ultimile alimente din mânăstire, pusă în stăreție, am mâncat cu sfială și puțin. Cu ochii pe ceas, să nu se răcească mașina și să ajungem înapoi, pe lumină, în Mâneciu Ungureni, unde aveam baza, un alt camion militar, cu combustibil și piese de schimb, plus doi mecanici. Am ieșit afară în gerul ascuțit ca o katană japoneză și am început să ne luăm rămas bun.

Când Maica Stareţă spune “Ascultaţi!”. Am încremenit cu toţii. Parcă am auzit un ţiuit subţire, aşa de îndepărtat că parcă era în vis. Maica Singlitichia a zâmbit şi a spus ca pentru ea: “Este Filipul Şchiop, ocrotitorul nostru, al monahițelor, care vă mulţumeşte şi vă spune să nu vă fie frică pentru că vă veţi întoarce teferi!” Toți ne-am făcut cruce și am plecat la vale cu camionul, într-un nor de zăpadă.

Nu știu cum am ajuns la Mâneciu Ungureni, parcă ne-a dus bunul Dumnezeu cu Mâna Lui. Șoferul, mi-am amintit cum îl chema, Marin Ciubotea, parcă era în transă, greul camion mai mult aluneca prin zăpada mare, la vale, dar nu am căzut în prăpastii, sau râpe, care erau pe acolo la tot pasul. Filipul Șchiop, animăluțul Maicii Domnului, avatarul Sf. Andrei și Magistratul Sfântului Petru a avut grijă de noi!

Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să intru pe Dimineața Astro(logilor)nomilor. Se stabilește cea mai depresivă zi a anului și cine va observa ”alinierile” planetelor de pe 25 ianuarie și 28 februarie. Dacă vă plac istoriile mele înseamnă că vă sunt de folos și așa o să mai apuc și ziua de mâine, doar este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 ianuarie 2025

BERBEC Totul pare că merge bine, în parametrii normali, atât pe plan material, spiritual şi energetic. Cele trei corpuri ale tale! Persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii, sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ți ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa pastrezi judecatile de valoare si sentintele pentru uzul propriu. Şi nu te grăbi, nu te repezi!

TAUR Ceea ce cauţi să spui, să te exprimi, este exact ceea ce simţi, emoţiile interiore şi sentimentele tale. Dacă nu eşti înţeles de cei din jur, este treaba lor, tu ai semnalat ce te doare! Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimbă-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine în propria piele!

GEMENI Astăzi eşti strălucitor, mercurian. Bucuria de a trăi, în persoana ta. Nimic şi nimeni nu-ţi pot rezista astăzi, în faţa amestecului savant de inteligenţă, carismă şi ironie muşcătoare! Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sanatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, iar banii - astăzi subiectul nu este pe ordinea de zi!

RAC Ai de rezolvat câteva mici probleme personale. Nu exagera, nu face din ele sfârşitul lumii, nu te văicării degeaba! Trebuie să-ţi faci timp să ieşi în oraş, să-ţi schimbi ideile negative. Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru scopurile tale. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

LEU Astăzi trebuie să defineşti regulile de bază. Ai intrat într-o nouă etapă şi totul pare confuz şi haotic. Fă puţină ordine, lumină! Aşa poţi să determini şi obiectivele imediate, tehnic vorbind! Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute şi altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară.

FECIOARĂ Se pare că intri în depresia de ianuarie! Viaţa îţi pare mai grea şi oamenii nesimţiţi. Adevăruri fundamentale care nu servesc la mare lucru. Concentrează-te pe interesele tale, zâmbeşte! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriți. Metodic și cu geniul detaliului cum ești - ai certe calitați pe care perioada aceasta de timp le poate pune in valoare!

BALANŢĂ Astăzi răsfaţă-te un pic, cu lucruri bune şi oameni interesanţi. Chiar dacă trebuie să le plăteşti tu prânzul! Starea de bine şi o conversaţie plăcută, interesantă, intelectuală, nu au preţ! Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. În ultima parte a perioadei, mai pe seară, probabil că trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţelele, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SCORPION Iei partea rudelor, prietenilor, chiar dacă dreptatea lor este problematică. Chestia cu Platon, adevărul şi prietenul e pentru filosofi, pentru tine contează mai mult interesul celor dragi. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi.

SĂGETĂTOR Cu cât, acum, la începutul anului, micile succese şi veştile bune se acumulează, cu atât eşti mai motivat, ai încredere în forţele tale şi în realizarea certă a obiectivelor tale strategice! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. În orice caz responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, te bagă în corzi. Ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema pare a găsi o rezolvare temporară mai pe seară. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

CAPRICORN Poate este ziua ta de naştere, poate nu! În orice caz, ai nevoie de perspectivă, să-ţi defineşti obiectivele şi priorităţile. Ale tale, personale, nu cine ştie ce sloganuri sau lozinci! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influenţei Lunii, în scădere. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid! Sănătatea este bună, exceptând, pentru un procent dintre nativi, raceala de rigoare! Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi!

VĂRSĂTOR Astăzi poate fi una dintre acele zile, în care neglijezi aspecte ale vieţii tale. Încearcă să fii mai apropiat, mai cordial şi ceva mai zâmbitor cu cei din jurul tău, familia, prietenii! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt un fel de energie, un mijloc, nu un scop în sine! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Dacă poţi şi nu cazi în ”sevraj shopping”!

PEŞTI Astăzi ai o idee, sau mai multe! Care privesc îmbunătăţirea calităţii vieţii tale pe termen lung. Probabil că este vorba de studii, sau perfecţionări. În perioade tulburi, dosarul contează! Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investeşti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie!