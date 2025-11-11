12 noiembrie

Pe 12 noiembrie s-au născut Auguste Rodin, Grace Kelly, Alexandr Porfirievici Borodin, Emil Botta, Nadia Comăneci.

O notă specială pentru Borodin, ultimul compozitor romantic, unul dintre cei Cinci Mari. Simfonia a II-a, Bogatârskaia, m-a urmărit, cu acordurile ei, în imensitatea Asiei. Borodin şi Homeira, ce combinaţie ciudată, dar muzica iraniană are ceva din măreţul imperiu persan, astăzi pierdut în amintiri, dar prezent în anvergura muzicii şi a poeziilor de dragoste, ale rubaiatelor, catrenelor, lui Omar Khayyam!

"Evenimentul Zilei" din 12 noiembrie 1859 a fost că fabulosul acrobat Jules Leotard şi-a făcut debutul la Paris, printr-o senzaţională performanţă la trapez, sub marea cupolă a Circului de Stat. Leotard nu folosea plasa de siguranţă. Spunea că "nu este onorabil"! Era plătit cu 500 de franci-aur pe zi, o mică avere.

Un "leotard" a purtat Nadia Comăneci în luna iulie 1976, la Olimpiada de la Montreal. Este costumul inventat de Leotard, astăzi folosit de gimnaşti, atleţi, acrobaţi şi nu numai, un costum care devine o a doua piele, ţine muşchii încălziţi şi nu împiedică mişcările.

Sunt mai multe momentele din viaţă în care m-am simţit foarte mândru că fac parte din poporul român, că am fost născut pe aceste locuri, în Grădina Maicii Domnului şi crescut în valorile acestei naţii. Unul dintre aceste momente a fost în iulie 1976, când celebra, cel mai cunoscut român din lume, Nadia Comăneci, a luat nota10 de şapte ori şi trei Medalii Olimpice de Aur.

La mulţi ani, Doamnă Nadia Comăneci, cu sănătate, fericire şi bunăstare! Şi vă mulţumesc din suflet, pentru bucuria de a fi român, pe care am simţit-o, vai, acum atât de mulţi ani!

Dar, constat cu amărăciune, că aceste momente devin tot mai rare! Oare am mai avut un moment de mândrie naţională în ultimii 35 de ani? Dar se mai ştie ce este naţie, patriotism, mândrie naţională? Să fiu bine înţeles, demersul meu este tradiţional şi... economic!

Tradiţional, de astăzi încep Martinii de toamnă. Iarăşi o sărbătoare antică foarte importantă pentru că ţine trei zile, centrată pe Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur. Şi pe începutul Postului Crăciunului.

Nu sunt sărbători destinate ursului, lui Moş Martin, ci tot lupilor. Filipii cu altă denumire. Şi ziua de astăzi ca şi ziua de 10 noiembrie este destinată descântatului de purici.

Foarte corect, dacă aş fi lup, cred că aş avea mare nevoie de acest descântec!

Este interesant de observat că în această perioadă slavii, ruşii în special, dar şi spaniolii, au sărbători destinate ursului. Şi nu întâmplător!

Totemul străvechi al acestor două grupe de popoare este acelaşi: ursul. Ursul se găseşte pe stema oraşului Madrid şi pe alte semne heraldice. Şi pe multe însemne ruseşti, chiar pe ciocolată sau bancnote. După cum noi avem lupul. Dar nu ne lăudăm. Pe mulţi nu încântă această ascendenţă totemică şi proşti sunt! Tăiaţi rădăcinile, tăiaţi-le... şi o să vă cadă trunchiul în cap!

Perioade grele au fost multe în istoria poporului nostru. Năvăliri, războaie, foamete, boli, căpetenii nedemne... dar parcă era mai simplu. Ştiai cine este duşmanul şi cine îţi sunt prietenii. Eram "noi" şi "ei" - chiar şi în timpul comunismului! Dar acum totul este aşa de pervers amestecat cu bună ştiinţă de nu mai înţelegi nimic. Şi mulţi cad sub "friendly fire"...

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, doamnelor și domnilor, m-aţi bucurat mult, mi-aţi redat speranţa şi optimismul! Vă mulţumesc mult, vă mulţumesc din tot sufletul! Corespondeța voastră mă mobilizează să continui, cu toate că-mi este foarte greu.

Iată adevărul despre un eveniment foarte mediatizat, mult falsificat, potrivit cu REMIX News, organul V4. Primit în curierul de Bruxelles.

Potrivit poliției germane, este absolut clar: atentatul cu bombă de la Nord Stream 2 a fost efectuat de o unitate militară ucraineană de elită sub supravegherea directă a comandantului-șef ucrainean de atunci, generalul Valeri Zalujnii. Ancheta nu a fost complicată doar de ucraineni, ci este posibil ca și polonezii să fi contribuit la evadarea unuia dintre suspecți.

Timp de trei ani, o echipă de anchetă germană se aduna în fiecare dimineață a zilei lucrătoare la sediul poliției federale germane din Potsdam, Berlin, pentru a afla cine se afla în spatele exploziei conductelor de gaze Nord Stream. Aceștia și-au dat seama rapid că ucrainenii se aflau în spatele atacului și au continuat ancheta în ciuda presiunilor că găsirea autorilor ar putea pune în pericol sprijinul pentru Ucraina, relatează Wall Street Journal.

Polonia a refuzat deja să extrădeze un suspect pentru a fi judecat în Germania. În schimb, acesta este aclamat ca un erou pentru că a aruncat în aer conducta.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a numit ancheta ridicolă. Problema nu este că conducta a fost aruncată în aer, a spus el. „Problema este că a fost construită”.

Exploziile din septembrie 2022 au eliberat o cantitate masivă de metan în Marea Baltică, cea mai mare eliberare de gaz cu efect de seră cauzată de om înregistrată vreodată. Unii oficiali americani și germani au acuzat Rusia de efectuarea exploziilor. Kremlinul a susținut că Statele Unite și Regatul Unit s-au aflat în spatele atacului.

Poliția germană, procurorii și alte persoane familiarizate cu complexitățile cazului au susținut însă că au o imagine clară a modului în care o unitate militară ucraineană de elită a efectuat atacurile sub supravegherea directă a comandantului-șef ucrainean de atunci, generalul Valeri Zalujnii.

Ancheta

Prin urmărirea companiilor de închiriere de bărci, a numerelor de telefon și a plăcuțelor de înmatriculare, echipa de la Potsdam a pus bazele emiterii de către autoritățile germane a unor mandate de arestare pe numele a trei soldați ai forțelor speciale ucrainene și patru scafandri veterani, au declarat pentru ziar surse familiarizate cu situația.

Proba crucială a fost o fotografie alb-negru granulată, făcută cu un radar german. Imaginea arăta chipul unui scafandru ucrainean, pe care poliția l-a identificat folosind un software de recunoaștere facială disponibil comercial. În câteva minute, au găsit profiluri de socializare și site-uri web profesionale care conțineau link-uri către alți suspecți din acest caz.

Scafandrul ucrainean, care a fost găsit de echipă în Polonia, a fost dus ulterior în Ucraina într-un BMW negru cu numere de înmatriculare diplomatice, condus de atașatul militar ucrainean la Varșovia.

Guvernul ucrainean a refuzat să comenteze pe această temă. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat în privat că Kievul a acționat după ce a fost avertizat de guvernul polonez.

Comandantul operațiunii a fost găsit în Italia, unde se afla în vacanță.

Serhii K. ar putea fi în curând extrădat germanilor de către autoritățile italiene, dar, potrivit Wall Street Journal, aducerea sa în fața instanței ar putea înrăutăți relațiile ucraineno-germane.

Totuși, în ciuda consecințelor diplomatice, germanii vor să-l aducă în fața justiției pe Serhii K., care se află în prezent în greva foamei într-o închisoare italiană, susținând că nu i se oferă hrană potrivită pentru stilul său de viață vegan. Odată ce va fi în stare să fie transportat, germanii au pregătit deja un avion pentru a-l transporta la Hamburg.

Să nu uităm că principalul inamic al României rămâne Ucraina, cu o istorie lungă de ocupări teritoriale, dușmănie pe față și integrarea forțată a etnicilor români din Ucraina. Acum trei ani scriam că, cinic vorbind, războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să țină cât mai mult, ocupându-i pe cei doi mari dușmani ai României de la Est, Rusia și Ucraina. Și că România trebuie să rămână neutră, speculând și valorificând prilejurile economice oferite de un conflict de acest tip. Ce a ieșit, se vede, și sper să nu iasă și mai rău.

Speranța nu moare niciodată, atâta timp cât mâine este o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 12 noiembrie 2025

BERBEC Ai multă energie şi bune intenţii, mai poţi să şi donezi! Conjunctura te avantajează în folosirea unor veşti sau informaţii. Atenţie la presă şi la net, poţi avea unele date de excepţie. Eşti într-o perioadă de reconstrucţie sentimentală şi profesională şi ziua de azi e nimerită să-ţi lămureşti unele lucruri şi mai ales să te înţelegi pe tine, structura modului în care descifrezi ceea ce se întâmplă. Configuratiile şi aspectele planetare oferă cadrul pozitiv pentru posibilitatea rezolvării unor vechi probleme.

TAUR Astăzi nu trebuie să întreprinzi nimic important. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă e în legătură cu planurile tale de viitor. Rezolvă situaţiile urgente. Ori problema cu care te confrunţi azi este foarte complexă, ori, din cauza oboselii, nu te poţi concentra. Şi într-un caz şi în celălat nu aştepta să intri în criză de timp, cere ajutor. Cu toate ca vremea si vremurile te influenţează negativ şi treci printr-o perioadă mediocră, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Totuşi, cu ceva curaj o să reuşeşti în ceea ce îţi propui.

GEMENI Nu este o zi grozavă, dar nici cea mai proastă din anul acesta! Limitează-te la activităţile obişnuite, cotidiene. Evită graba, mai ales spre seară. Dar, seară plăcută, poate la un film nou. Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz...

RAC Dacă te simţi singur, nu ezita să vorbeşti despre aceasta cu cei dragi, din jurul tău. Cu siguranţă că vei găsi ecou. Vrei să rezolvi problemele, în aşa fel ca toată lumea să fie mulţumită! Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Călătoriile nu sunt sub un semn fast, mai bine stai acasă, în sensul să nu părăseşti localitatea de domiciliu sau reşedinţă!

LEU Trebuie să jonglezi cu echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală, ca un acrobat la trapez, fără plasă. Atenţie, dacă astăzi ”cazi”, acolo rămâi! Deci, nu risca, inutil şi păgubos! Profită de această amplificare a vitalităţii, cu harnicia şi voinţa care te caracterizează, să prevalezi, să ai succes. Energia suplimentară furnizată te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei este pentru îmbrăcăminte. Vrei neapărat să cumperi ceva frumos şi călduros. Foarte bine!

FECIOARĂ Te obsedează, te enervează faptul că nu poţi să comunici total, să spui ceea ce vrei celor din jur şi eşuezi mereu în reproşuri şi scandal. Azi fii mai reţinut şi nu mai spune „adevăruri”! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere. O zi care se anunţă obişnuită, dacă nu te-ar nelinişti veştile rele din presă. Vezi-ţi de treburile tale, de familia ta, de programul tău şi gândeşte de bine, pozitiv. Şi, repet, gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Este Crezul primilor creştini, cei care Îl urmau pe Iisus!

BALANŢĂ Eşti mai filosof decât de obicei, astăzi îţi place să spui maxime şi proverbe. În relaţiile sentimentale poţi avea succes numai dacă nu contrazici chiar de la început! Nu pierde timpul! Sfera comunicării este, însă, afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente.

SCORPION Îţi faci iluzii, eşti un pic în afara realităţii! Poate unde este vorba de interesele tale personale. Fii vigilent şi analizeză cu atenţie atitudinile celor din jurul tău, prieteni, familia. Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Te pricepi… Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Şi faptul că acasă familia, prietenii te susţin, orice ar fi!

SĂGETĂTOR Astăzi îţi este favorabil tot ceea ce ţine de intelect, de lumea ideilor şi a spiritualităţii. Ai unele probleme personale şi de familie şi, poate, simţi nevoia să le discuţi cu un cleric. Perioada, totuşi, iti este favorabilă, in general. Ziua de astăzi face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

CAPRICORN Dimineaţa ai o oarecare nesiguranţă. Ai unele îndoieli, dar sunt legitime. Trebuie să treci repede peste starea aceasta, vremurile sunt aspre şi nu cruţă pe nimeni, viaţa nu ia prizonieri! Nu fă confidenţe despre viaţa ta personală, despre proiectele tale de viitor, mai ales la serviciu sau la muncă, sau unde activezi. Nu uita că ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Sigur, în primul, primul rând este siguranţa proprie! Astăzi ai ceva mai mult noroc decât în mod obişnuit, în sensul că nu o să ai niciun necaz mare.

VĂRSĂTOR Cu toate că eşti Vărsătorul de apă, eşti semn de aer! Aşa că o să te adaptezi destul de rapid la veştile, noutăţile pe care poţi să le primeşti astăzi. Eşti gata să treci peste tot şi toate! Seară plăcută, poate la un film nou, poate la sală să te ţii în formă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general.

PEŞTI Trebuie să faci un pas înapoi, nu te repezi, ai nevoie de o perspectivă largă. Poţi să faci un punctaj ca cel când îţi cumperi o maşină. Ai impresia că cel pe care ai pus ochii ascunde ceva! Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi ţi se propun programe de distracţie de seară. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia!