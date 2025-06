Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 iunie 2025. Regimul „fix la trei”







11 iunie

Pe 11 iunie s-au născut Richard Strauss, Jacques-Yves Cousteau, Jackie Stewart, John Constable, Michael Cacoyannis, Tudor Pamfile, Victor Moldovan, Mariana Buruiană, Adriana Ionescu, Marina Krilovici, Ştefan Popa, Liviu Papadima.

Pe 11 iunie sunt Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava şi Luca arhiep. Crimeii.

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 11 iunie este „Vartolomeul” după numele Sf. Ap. Bartolomeu. Sau, invers? După obiceiuri şi după interdicţii, este din timpul păstorilor, înainte de daci, este o sărbătoare de o singură zi, probabil din Hallstatt, epoca fierului, ce spun eu, poate chiar de la sfârşitul neoliticului.

Zi fastă. Simbolic, Ziua Anarhistului, în sensul luptătorului antisistem din toate timpurile. Coincidenţă, sau nu, că în această zi de 11 iunie, dar în 1848, începe Revoluţia în Bucureşti, în 1948 Legea Naţionalizării s-a dat în tot în această zi şi tot în 1948 se recunoaşte statul Israel.

Am primit multă corespondență, pentru care vă sunt recunoscător domniilor voastre și vă mulțumesc din inimă. O să trăiesc cât timp mă simt util. Am văzut că unii dintre domniile voastre doresc să dau mai mult volum ”articolului” poate chiar să-l despart de horoscop. Nu au realizat că totul este ”descrierea zilei”, ceea ce știu și gândesc, ceea ce este în consonanță, în sincronicitate cu ziua respectivă, doar scriu la ”Evenimentul Zilei”. Parafrazând și adaptând înțelesul cuvântului ”horoscop”, adică ”descrierea orei”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, iată o poveste, de data aceasta o poveste utilă, un regim de slăbit. Am constatat că lucrurile utile, practice, sunt cele care sunt necesare. Sigur, acum toată lumea dă sfaturi, dar de fapt nu sunt decât ”promoții”, sunt interese comerciale, politice etc. Nu este cazul meu, nu am nimic să vă vând. Doar înțelepciunea folclorului, povești trăite și cunoașterea astrologică. Pe gratis.

Cred că v-am mai spus istoria dietei persane, sau nu, în orice caz este adăugită cu ceea ce mai mi-am amintit.

Vizirul Al Molok era foarte îngrijorat. Asta se întâmpla în secolul XI, în Persia. Protejatele lui erau cele mai frumoase din Asia, dar cam plinuţe, ca Luna plină, spune cronicarul persan Mansour Farzanafar. Aşa că vizirul îl invită la el pe bunului lui prieten, marele poet, matematician, medic, filosof şi astrolog Omar Khayyam şi îl roagă să rezolve problema frumoaselor şi pufoaselor femei, să le facă să slăbească. Prima reacție a înțelptului din Nishapur a fost să-l sfătuiască pe vizir să-și schimbe, sau să-și mărească haremul. Vorba lui Toma Caragiu: ”fetelor, îmi pare rău să vă spun, dar m-am îndrăgostit de alt harem!”

Parcă presimțind vorbele prietenului lui, frate pe viață și pe moarte, vizirul l-a invitat pe înțelept în harem. Ați fost într-un harem? Nici eu nu am fost, dar Omar Khayyam a fost! A rămas impresionat de frumusețea femeilor, de bogăția și de bunul gust suveran. Mai mult, zâmbitoarele și pufoșelele tinere au bătut din palme, cu bucurie, când au aflat numele prietenului soțului și stăpânului lor. Au început să recite câteva din rubbaiatele poetului, din cele care slăveau vinul roșu și dulceața buzelor preafrumoaselor persane.

Omar a fost încântat, dar a observat că mai peste tot, printre oglinzi și lucruri scumpe erau mari tipsii de argint, frumos încrustate, pline de dulciuri. Iar, puse în apa rece ca gheața, tronau carafe de vin roșu, celebrul număr 5 de Shiraz. Vin, dulciuri, la discreție? Omar Khayyam i-a promis prietenului lui, vizirul, că va face tot ce poate ca să-l ajute pe el și pe frumoasele lui. Și s-a afundat în tratatele medicilor greci și în povețele astrologilor de prestigiu din Sumer.

După un an de zile vizirul Al Molok avea cel mai zvelt harem din lume!

Se întâmpla în secolul XI, în Persia şi până acum nimeni nu a dezvăluit în întregime regimul de slăbit, pe zodii, al lui Omar. Nici noi nu o să dezvăluim complet regimul de slăbit, grele blesteme fiind pe capul, ochii şi inima infidelului ce va spune taine ce nu-i aparţin. Dar nişte principii generale nu o să supere pe nimeni. Respectaţi-le şi o să vedeţi lumea mult mai bună, din nişte corpuri mult mai zvelte și cu mai multă energie!

În ultimul an de zile, respectând regimul lui Omar Khayyam am slăbit 11 kilograme. Cross my heart and hope to die!

Omar le făcea pe frumosele femei să înghită dis-de-dimineață, pe stomacul gol, o lingură de ulei de măsline în care el amestecase doftoriile lui. Nu se mai știe care. Urmare lingurii de ulei, frumoasele nu mai simțeau acea foame permanentă, provenită din plictiseală și lipsa de mișcare. Omar Khayyam le mai trimitea la hammam, la baia de aburi, la sauna orientală, de trei ori pe săptămână. Dar, iată dieta lui Omar Kayyam, pe zodii:

Semnele de foc: Berbecul, Leul, Săgetătorul sunt dinamice, cu o vitalitate mărită şi cu procesele metabolice rapide. Se recomandă o dietă bogată în vegetale, cereale, peşte. Să evite carnea grasă, mâncărurile foarte grele, sărate, picante.

Semnele de aer: Gemenii, Balanţa, Vărsătorul sunt adaptabile şi răspund foarte bine la stimuli externi. Se recomandă supe de legume, nuci şi seminţe, iaurt. Să evite cerealele, alimente neprocesate, grele, patiseria, zahărul sub orice formă.

Semnele de apă: Racul, Scorpionul şi Peştii sunt schimbătoare şi emotive. Se recomandă legume la aburi, fructe care nu fermenteză, linte. Să evite lactatele, uleioasele, patiseria, pâinea cu drojdie, sarea în exces.

Semnele de pământ: Taurul, Fecioara şi Capricornul posedă o mare rezistenţă. Se recomandă salatele, supe şi ciorbe, carnea albă, aromatice ca pătrunjelul, leuşteanul, mărarul. Să evite mâncărurile grele, dulciurile.

Să ne reamintim că dieta provine dintr-un spaţiu musulman, unde carnea de porc era interzisă prin tradiție, prin religie, aşa că nici nu se discuta. Omar mai spune că “fericiţii sunt nativii născuţi la cuspe (la trecerea dintr-o zodie în alta) pentru că împrumută din caracteristicile ambelor zodii, fiind mai pregătiţi pentru viaţă”.

Omar mai atrage atenţia asupra faptului că trebuie să mâncăm puţin, foarte puţin şi în mai multe mese. Şi că nimic nu trebuie făcut silnic. Regimul de slăbit trebuie să fie o plăcere, nu o pedeapsă. Iar că tot ce nu este bun, trebuie redus foarte mult, treptat. Fiecare principiu alimentar are rolul lui, spunea omul de ştiinţă. Temperatura alimentelor trebuie să fie “plăcută”, călduță, nici rece, nici fierbinte. Şi mai ales să bem suficiente cantităţi de apă de bună calitate, eventual ceaiuri, dar și sucuri din fructe, între care nectarul de rodii și de piersici avea un rol foarte important. Şi se mai oboseşte să adauge că sănătatea se bazează pe coloanele alimentelor ismaielite: carnea albă, peştele, iaurtul, fructe, vegetale şi seminţe.

Dar ceea ce era caracteristic regimului de slabit al lui Omar Khayyam era ”fix la trei”. Reluat și în ziua de astăzi, dar incomplet și fără rădăcina ezoterică. Mesele erau fixate la trei ore distanță, compuse numai din trei principii alimentare, nu mai multe și nici mai puține. Fix la trei însemna o disciplină riguroasă alimentară guvernată de o clepsidră făcută din sticlă indiană și trasă în lemn de santal ferecat în argint pur. Clepsidra măsura exact trei ore. Un eunuc și/sau o femeie bătrână supravegheau clepsidra și exact când ultimul grăunte de nisip cădea, femeile erau servite cu puțin, dar bun și proaspăt, după zodia fiecăreia.

Ceea ce este extrem de interesant este că regimul ”fix la trei” este pomenit, ca recomandare, în ”Scientific Report of the Dietary Guidelines Advisory Committee – Report to the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of Agriculture”. Probabil că de acolo s-a răspândit în lume, sub diferite forme și denumiri.

Pe timpul acela, în secolul XI, nu existau otrăvurile frumos ambalate, mezeluri, dulciuri și semipreparate. Mai mult, sistemele de răcire și modernul atentat la sănătate, alimentele congelate, nu existau. Toată lumea mânca mâncare proapătă și nimeni nu făcea cancer la stomac, sau la colon! Bun, cancerul la colon și la extremitatea lui, sunt întîlnite rar și astăzi în Orient, atât din cauza alimentelor, dar, mai ales a unei igiene specifice orientale. Pe care o practic și eu și familia, ba i-am mai învățat și pe finii mei din State.

Omar nu a interzis, total, dulciurile, răsfățatelor femei. Oricum, pe timpul acela nu exista ”otrava cristalină”, zahărul industrial. A poruncit bucătarului vizirului să facă niște prăjituri mici-mici, îndulcite cu miere și asorate cu fistic și vanilie. Când frumoasele frumoaselor au obiectat la mărimea prăjiturilor, înțeleptul din Nișapur le-a spus că prăjiturile sunt făcute pe mărimea gurițelor lor.

Ori, în timpul acela, în Orient, circula un proverb vechi despre frumusețea femeilor care trebuia să aibă unele atribune fizice mici, altele lungi, altele negre, altele roșii și așa mai departe. Gurița trebuia să fie mică. Așa că frumoasele persane s-au mulțumit cu câte o prăjiturică, mică-mică. Nu era elegant să ia mai mult de una! De atunci a rămas obiceiul persan al platourilor de prăjituri mici-mici, de toate felurile.

Poetul Omar Khayyam spune într-unul dintre nemuritoarele sale rubbaiate, catrene: “Viaţa este frumoasă, să fim sănătoşi şi s-o trăim, Haide să bem vinul rubiniu de pe buzele frumoaselor, De ce să ne săpăm groapa cu dinţii?”

Vă las să vă gândiți la regimul de slăbit al lui Omar Khayyam, poate îl și aplicați, oricum aveți o viață în față, dar în fiecare dintre zilele săptămânii trebuie să acceptați cu bucurie că mâine puteți avea o șansă nouă, poate mai bună, doar este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 iunie 2025

BERBEC Pare că aceasta este una dintre cele mai favorabile zile ale săptămânii, în care ai parte de o energie ieșită din comună și de bună-dispoziția celor din jur, care devine contagioasă! Luna îți oferă un moment care favorizează interacțiunile sociale, cu excepția cazului în care trebuie să închei un acord sau o tranzacție cu un asociat, trebuie să fii mai atent decât de obicei. În orice caz, conjunctura astrală este armonioasă.

TAUR La nivel financiar, ți-ai pus prea multe întrebări și realitatea ți-o dovedește astăzi. Nevoia ta de stabilitate este într-o ”inflație” benefică. Acum ești gata să inițiezi schimbările pe care le dorești, puterea ta de organizare este la un nivel optim! Acordurile sunt bine aspectate, ceea ce favorizează întâlnirea cu partenerii sociali, la bine și la rău. A priori, dacă eviți câteva capcane, totul ar trebui să meargă bine la serviciu și în relațiile tale.

GEMENI Astăzi este o zi în care îndrumarea unui stagiar sau ajutorul oferit cuiva să învețe noi abilități pot deveni modalități prin care să simți că ți-ai găsit menirea. Abilitățile tale pedagogice nu sunt de neglijat, te bucură faptul că poți transmite din experiența ta altora. Folosește-ți buna dispoziție și delicatețea pentru a răspândi o atmosferă armonioasă în jurul tău. Continuă să dezvolți o perspectivă pozitivă asupra vieții și să fii generos cu ceilalți.

RAC Îți este greu să te proiectezi în proiectele tale financiare, astăzi este pusă în discuție lipsa de perspectivă în anumite relații sau proiecte. Vrei să oferi tot ce este mai bun din tine. Dar energia ta te împinge într-o fundătură, fii atent! Poți avea o idee bună, care trebuie întoarsă pe toate părțile înainte de a fi exploatată. Nu spune prea multe, prea devreme. Dacă vei cunoște pe cineva în care ai încredere, împărtășește-i planurile tale, dar nu devoala informații importante.

LEU În centrul atenției tale este viața profesională: este ceva nou în aer, nu vei avea cu adevărat ocazia să încetinești, să acționezi este esențial. Este timpul să îți exprimi punctul de vedere. Sunt favorizate alianțele de afaceri. Ești încăpățânat când vine vorba de a vorbi despre finanțele tale. Având în vedere evenimentele care vor urma, totul va fi bine. O îmbunătățire a veniturilor tale ar trebui să te consoleze foarte mult, grijile legate de bani (dacă ai avut) se risipesc ca un fum.

FECIOARĂ Ai mai multă chef de discuții decât de obicei astăzi, dar ai grijă să nu faci confesiuni care să nu te avantajeze. Te-ai săturat, însă, de anumiți colaboratori. Ar fi benefic să spui cu calm ce ți se pare greșit, în loc să te retragi în carapacea ta capricioasă. Efortul sisific din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite astăzi. Astăzi evită orice activitate care nu este obligatorie. Amână, mâine este o altă zi!

BALANŢĂ Încrederea în tine însuți atrage noi cunoștințe pozitive. Conjunctura astrală de miercuri favorizează viața ta socială. Așadar, astăzi ieși din carapacea ta și profită de oportunitățile de a te revela cu adevărat și de a construi poduri în relațiile interumane. Stelele spun că trebuie să ai mai multă grijă de corpul tău, mens sana in corpore sano! Mănâncă mai multe legume și fructe proaspete, favorizează cumpărăturile de la piața de legume.

SCORPION Este un pic cam albastră situația pentru finanțele tale, astăzi. Nu e cazul, însă, să te mai învinovățești pentru nimic, până la urmă, totul va fi bine. Luna ridică întrebări materiale, care pot fi foarte fructuoase. Acesta este momentul potrivit pentru a-ți revizui investițiile financiare, poți aduna informații utile. Așadar, acționează în această direcție! Dacă lucrezi în finanțe sau contabilitate, poți fi deosebit de eficient.

SĂGETĂTOR Astăzi nu te lăsa copleșit de gânduri negative care ar putea lua rapid o amploare nerezonabilă. Emoțiile tale sunt prea puternice și ai tendința de a dramatiza. Așteaptă o zi sau două înainte de a lua o decizie. Stelele continuă să influențeze viața ta sentimentală, încurajându-te să acorzi puțin mai multă seriozitate în angajamentele tale și să reflectezi asupra naturii relațiilor tale. În acest fel, poți evalua profunzimea sentimentelor tale.

CAPRICORN Circumstanțele îți sunt foarte favorabile astăzi. Profesiile de cercetare sunt favorizate: descoperirile și ideile geniale sunt în ton cu vremurile. Pentru toți, o luciditate exaltată te face să ghicești ce nu ți se spune și poți profita de această atmosferă foarte propice. Ai nevoie de mai multă tandrețe, de declarații sentimentale clare, asta este mai mult decât suficient pentru a-ți reda încrederea. Dacă e doar atât, totul este bine, zâmbește, dar mai ales bucură-te!

VĂRSĂTOR Concentrează-te pe activitățile tale, fără a căuta confruntare sau asociere. Pe cont propriu vei avansa cel mai bine, la adăpost de dispute sau jocuri de putere pe cât de nesănătoase, pe atât de inutile. Ziua ta va fi mai plină de satisfacții dacă ai grijă doar de interesele tale. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti şi mai ales să modifici felul în care îți petreci timpul liber, mergi mai mult pe jos și hidratează-te mai mult, apa minerală poate fi ceea ce îți trebuie, într-o zi de vară.

PEŞTI Stelele exaltă cele mai înalte aspirații ale tale. Este o zi bună să pleci într-o excursie, să te înscrii la unele cursuri de studii superioare sau să interacționezi cu oameni influenți. Ca bonus, beneficiezi de o frumoasă aură de seducție, acest climat îți susține viața amoroasă, la fel de mult ca și activitățile tale, profită de ea! Primeşti un premiu pentru atitudinea ta de câștigător: o veste bună, în a doua parte a zilei!