Șerban Huidu a reacționat după ce a fost acuzat de hărțuire







Șerban Huidu vine cu un răspuns la acuzațiile de hărțuire formulate împotriva sa de către Corina Băcanu Călărașu. Prezentatoarea emisiunii matinale de la Kiss FM, îl acuză pe Huidu că o hărțuiește de ani de zile, trimițându-i mesaje pe Internet.

Șerban Huidu, acuzat că trimite mesaje nepotrivite

Jurnalista menționează că Ștefan Huidu trimite mesaje nedorite atât ei, cât și colegilor săi de la Kiss FM. Din acest motiv, aceștia au decis să blocheze conturile de pe care Huidu expedia mesajele. Cu trei zile în urmă, Șerban Huidu a publicat pe rețelele sociale un comentariu ironic la adresa prezentatorilor emisiunii matinale de la Kiss FM.

„Ați cam obosit. Și nu au trecut 3 ani…”, a scris cârcotașul. Și de aici au început reacțiile jurnalistei de la radio, scriind:

„Șerban Huidu, tu ai obosit de foarte mult timp și totuși nu te oprești din a ne hărțui și a ne trimite mesaje dubioase pe toate căile posibile. Serios, nu ai o viață? Nu ai treabă? Nu ai lucruri de făcut? Lasă-ne, te rugăm, în pace. Părerile și opiniile tale despre noi sunt necerute și irelevante. Mulțumesc”, a răspuns jurnalista.

Cârcotașul nu s-a lăsat mai prejos

Reacția lui Șerban Huidu a fost rapidă, el afirmând că acuzațiile Corinei sunt neîntemeiate și că nu a avut niciun contact cu vedeta de la radio de mulți ani. Huidu a explicat că observațiile sale se bazează pe simple constatări, susținute de cifrele de audiență radio.

„Doamna Băcanu spune că subsemnatul a executat un bullying asupra ei și al colegilor ei de la matinal. Subsemnatul e blocat la colegii de la matinal. E blocat și la ea. Aș vrea să prezinte o dovadă, un mesaj dat de mine către ei. Eu cred că ultima oară când am vorbit cu ea a fost acum 3 ani. A fost doar acest mesaj public în care am spus că au obosit!

Neamiabil am plecat de la Kiss, dar nu asta e ideea. Ideea e în felul următor, eu am plecat de acolo acum 11 ani. Nu are nicio legătură ce spun eu acum cu acele vremuri. Ciprian Dinu mi-a fost coleg la 21 (n.r. Radio 21) foarte mulți ani. Oprișan mi-a fost coleg la Jurnalul Național și la Antena 1 foarte mulți ani. Nu cred că i-a agresat vreodată persoana mea, nu cred!”, a precizat Șerban Huidu.

Șerban Huidu critică prestația jurnalistei: Nu e om de radio

Șerban Huidu a mai subliniat că nu a văzut nicio ofensă în cele spuse de ele la adresa jurnalistei. În cazul în care, spune Huidu, „jurnalistei i se pare că e ofensă, sau vreo insultă sau o amenințare în mesajul ăla, retractez și îmi cer și scuze”.

„Pentru că dânsa nu e om de radio. De aceea la ea am comentat că a obosit. Totul a pornit, la un moment dat, când am comentat pe unul dintre conturile ei de social media.

Îmi pare rău, eu n-am văzut nicio ofensă în cele spuse de mine. Dacă i se pare că e ofensă, sau vreo insultă sau o amenințare în mesajul ăla, retractez și îmi cer și scuze. Dar nu e nicio ofensă. Îmi pare rău… e o realitate”, a mai declarat Ștegafn Huidu pentru fanatik.ro.