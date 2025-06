Economie Sfaturi pentru românii care vor să înmulțească banii. Cum procedează un expert în finanțe







Alexandru Chirilă, expert în domeniul afacerilor și finanțelor, a fost invitat la un podcast, unde a oferit informații valoroase despre economie și despre investiții sigure, menite să asigure o viață liniștită și lipsită de griji.

Alexandru Chirilă: Preocuparea vis-a-vis de pensie m-a lovit după 30 de ani

Alexandru Chirilă a fost întrebat de jurnalistul Adrian Artene despre „povară financiară pe care statul român, la un moment dat, s-ar putea să nu o mai poată purta în spate și să fie sufocat. Cum să ne salvăm? Ce să facem? Pentru că, într-adevăr, faptul că vom ieși la pensie peste 20-30 de ani ni se pare o eternitate. Întotdeauna amânăm momentul când să facem un plan și spunem am vreme, am vreme, am vreme. De la an la an, noi ne amăgim crezând că avem vreme. Dar vremea, observăm că se scurtează. Timpul s-a comprimat. Din ce în ce mai repede ne apropiem de momentul când va trebui să supraviețuim”.

„Eu am 35 de ani și preocuparea vis-a-vis de pensie m-a lovit când am trecut de 30 de ani. Și despre plan, cred că, în primul rând, cel mai important lucru în realizarea planului este să știm unde vrem să ajungem. Pentru mine, la vârsta pensionării, la cei 65 de ani pe care îi avem așa ca standard, îmi doresc foarte mult să trăiesc o viață lipsită de grijă. Trăită după valorile mele”, a răspuns Alexandru Chirilă.

Lună de lună 1000 de euro sunt direcționați în propriul meu fond

Alexandru Chirilă a prezentat exemple concrete din experiența sa, arătând cum economisește bani și cum își construiește fondul personal de pensie.

„Sunt un om curios, îmi plac lucrurile de calitate. Sunt îndrăgostit de Spania, de cultura lor. Îmi doresc foarte mult să trăiesc într-un astfel de context. Și după calculele mele, pentru a ajunge să trăiești într-un astfel de context, voi avea nevoie de niște, de o avere netă lichidă în jur de 3,5-4 milioane de euro. Acum, pentru a ajunge acolo, a existat un plan. Și planul spune așa: de la 32 de ani de când am pus în practic planul, am investit la momentul respectiv 20.000 de euro. Apoi, lună de lună, venituri minus cheltuieli, egal economii, iar 1000 de euro sunt direcționați în propriul meu fond de pensie pe care îl administrez. În această pușculiță ta? În această pușculiță”, a explicat expertul.

Alexandru Chirilă: Banii ăștia sunt investiți lună de lună

Alexandru Chirilă a continuat să ofere mai multe sfaturi, explicând și alte modalități de a câștiga bani fără a recurge la metode riscante care ar putea să nu aducă rezultatele dorite.

„Mai departe, banii ăștia sunt investiți lună de lună în instrumente în care replicăm structura indicelui BET, România, obligațiuni de stat și obligațiuni corporate în România, Statele Unite și internațional în general Asia, India, Brazilia. Totul prin ETF-uri, acțiuni și obligațiuni. Practic, principiul este de a investi diversificat teritorial în mai multe teritorii, în mai multe tipuri de piețe de la frontieră emergente, piețe dezvoltate și în mai multe tipuri de instrumente financiare, adică ETF-uri, acțiuni și obligațiuni.

Iar planul este de a fi disciplinat pe parcursul celor 30 de ani, de a economisi lunar și de a direcționa banii. Nu caut să fac artificii, de a căuta investiții cu randamente de 1000%, de 100%, nimic de genul ăsta. Atâta timp cât toată strategia mea va obține 10% randament anual, eu îmi voi atinge obiectivul. Aici vorbim despre a opta putere a lumii, care se numește puterea dobânzii compuse”, a concluzionat el, potrivit cancan.ro.