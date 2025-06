Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 iunie 2025. Despre Astrologie (XXX)







10 iunie

Pe 10 iunie s-au născut Judy Garland, Immanuel Velikovsky, Prinţul Philip, Hericlea Darclee, Zenaida Paly, Loredana Groza, Dan Andronic

În calendarul creştin-ortodox, pe 10 iunie, sunt Sfinţii: Timotei, Alexandru şi Antonia.

Dar, pe 10 iunie, mai ne amintim de cineva. De un comandor, de data asta din aer. Comandorul Dan Valentin Vizanty, cel care a apărat Bucureștii în acestă zi de iunie, în anul 1944. Încă mai cer, oficial, primarului Bucureștilor, cine o fi să fie, să numescă o stradă cu numele căpitanului comandor din aviația regală, Dan Valentin Vizanty.

Hai să facem un lucru bun, un lucru românesc. Dați numele aviatorului unei străzi, poate noi, că se construiește atâtea! Sunt multe nume de străzi ciudate și chiar ridicole în București, de ce oare ne uităm eroii? Bună întrebare !

Văd că sunt mulți cititori noi, altfel nu m-ar fi întrebat atâția care este începutul și istoria astrologiei în România. Am mai scris și altă dată, anii trecuți, dar repetiția este mama învățăturii și un principiu al astrologiei. Așa că o să repet.

Pe teritoriul României primele manifestări ale astrologiei se situează în secolul VI înainte de Hristos: “Astfel se spune că un oarecare get numit Zamolxis a fost ucenicul, sau chiar sclavul lui Pythagoras. De la filozof a obţinut oarecare informaţii despre fenomenele cereşti, iar altele de la egipteni, deoarece în peregrinările sale ajunsese chiar şi în Egipt. Întors în patrie, Zamolxis a dobîndit respectul cîrmuitorilor şi al poporului, ca tălmăcitor al fenomenelor cereşti.

În cele din urmă a izbutit să-l convingă pe rege să şi-l facă asociat, ca pe un om având însuşirea de a dezvălui voinţa zeilor. La început i s-a încredinţat doar funcţia de sacerdot al celui mai venerat dintre zeii lor, iar apoi, l-au proclamat zeu pe el însuşi. Zamolxis şi-a ales o anume peşteră, inaccesibilă tuturor celorlaţi, şi acolo îşi petrecea viaţa, întîlnindu-se rar cu oamenii, afară de rege şi de dregătorii lui” (Strabon, Geografia VII, 3, 5).

Mărturia interesului pe care îl aveau dacii pentru observarea cerului se poate vedea şi astăzi la Sarmizegetusa; ansamblul de sanctuare (patru cu coloane, două circulare şi aşa-numita piatră a soarelui), similar într-un fel cu alte asemenea amplasamente megalitice, dintre care cel mai celebru este, fără îndoială, cel de la Stonehenge. Ansamblul de la Sarmizegetusa este deci un loc dedicat ritualului legat de “tălmăcirea fenomenelor cereşti”. Dar şi alte multe locuri din Carpaţi sau din câmpie, ştiute de iniţiaţi.

Pentru amatorii de ipoteze deosebite, pline de imaginaţie, recomandăm lucrarea lui Ioan Rodean, “Enigmele pietrelor de la Sarmizegetusa” apărută în anul 1984 la Editura Albatros, Bucureşti, care, în cele 321 de pagini ale cărţii, încearcă să găsească explicaţii şi apropieri, utilizînd cercetarea deductivă, pentru vestigiile din Munţii Orăştiei.

Trebuie însă să menţionăm că pentru acea perioadă îndepărtată ca şi pentru secolele următoare, deocamdată lipsesc izvoarele istorice, scrise, documentare, privind astrologia. Doar legende... dar ce este legenda decât un adevăr spus frumos!

Probabil că în epoca romanizării Daciei, anumiţi funcţionari, demnitari (şi mai ales soţiile lor) au adus în teritoriul delimitat de Dunăre, Tisa şi Nistru obiceiul de a face preziceri astrologice, obicei care era foarte “la modă” în Roma imperială.

Apoi urmează o perioadă lungă de “tăcere istorică”. Nu sunt izvoare, nimic scris, nimic, decât legende.

Abia începînd din secolul al XVII-lea, au circulat la noi, în copii manuscrise, traduceri de cărţi astrologice şi divinatorii; în general prin intermediul unor versiuni sârbeşti ale unor originale din literatura bizantină, dar cu vechi rădăcini (în Asiria, Caldeea şi Egipt).

Acestea au fost Rojdanicele sau Zodiacurile. Cel mai vechi Rojdanic ni s-a păstrat în copia din 1620 al preotului Ion Românul, în Codex Neagoeanus şi conţine prevestiri pentru patru luni: răpciune (raptio uvae = culesul viilor, septembrie, lună cu care începea anul în calendarul vechi bizantin), brumariu (octombrie), brumariu mare (noiembrie) şi îndrele (decembrie, de la Sf. Andrei, adică Îndrea, data de 30 noiembrie, cînd începe iarna şi se sfîrşeşte anul magic, anul dacic).

Un Gromovnic (preziceri observînd zodia în care cade trăsnetul) şi un Trepetnic (interpretarea fenomenelor palmosomatice, mişcarea muşchilor) s-au tipărit în1639 cu litere aduse din Ţara Românească la Mitropolia din Bălgrad, ceea ce înseamnă că Biserica din Transilvania nu era ostilă acestor cărţi.

Între anii 1667 şi 1669, Staico, grămăticul Bisercii domneşti din Tîrgovişte, traducea din slavoneşte un indice de cărţi care erau oprite poporului şi puteau fi consultate doar de marii boieri: “Astrologul, Cartea Gromovnicul, Fulgearnicul; Luna cu cearcăn. Colindătorul. Metania. Mîslenicul. Socotitorul de vise”.

Totuşi, Biserica ortodoxă n-a împiedicat răspîndirea aşa-numitei “literaturi frânce”, ci mai degrabă a încurajat-o.

De altfel, oameni culţi, ca stolnicul Constantin Cantacuzino şi domnitorul Constantin Brîncoveanu consultau în mod curent cărţile de astrologie. Un slujitor al curţii, Ioan Romanul sau de la Roma (Ioan Frâncul), poate italian de origine, căpătase sarcina de a compila anual calendare străine cu preziceri. Ne-au parvenit astfel de calendare pentru anii 1639, 1694, 1695, 1699, 1700, 1703 şi 1704. Pe margini, poartă comentariile scrise de mîna domnitorului: “S-a adeverit!”, sau: “Minte!”, sau: “Aşa fost-a!” şi chiar “Mi-a fost de ajutor!”

Sursele lui Ioan Frâncul erau astrologii Chiaravalle şi Fruniol, precum şi diverse publicaţii periodice veneţiene de genul: La tartana degle influssi del gran Pescatore di Dorsodura, Pallade Veneta, Vaticinio delle stelle, Burlevole e ridicoloso lunario, Lo Astrologo grottesco.

Întîiul calendar astrologic se subintitulizează Foletul novel şi a fost tradus din italieneşte numai pentru perierghia (curiozitatea) domnitorului. Stanţele sînt, trebuie să recunoaştem, cu un înţeles cam obscur.

În anul 1698 apăreau la Augsburg, în limba germană, două prognoze Das muscowittische Prognosticon şi Ottomanisches Prognosticon, scrise de Stanislav Reinhard Acxtelmeier, în care se prezicea pieirea turcilor prin intervenţia ţarului Petru I şi a împăratului Leopold.

Constantin Brîncoveanu, interesat de asemene lucrări a dispus traducerea la Bucureşti a primei, în greceşte.

Apropo de Petru cel Mare: acesta avea la curtea sa pe astrologul său personal, un anume Petru Şafirov, care-i traducea calendarele matematicianului şi astronomului suedez Iohann Heinrich Vogt, sau ale polonezului Stanislav Slovacovici, ale germanului Pavel Halk şi ale lui Wolfgang H. Adelung din Hamburg.

Se pare că şi Dimitrie Cantemir a avut cunoştinţe profunde de astrologie, învăţate la Istanbul, de Zaoirajah descrisă de Al-Sabati - sistemul astrologic arab folosit de savanţii iniţiaţi turci, deoarece notaţia muzicală era în strînsă legătură cu “muzica sferelor cereşti” din astrologie.

Miron Costin, marele cronicar, s-a ocupat de astrologie şi de alte mantici divinatorii - ecouri se regăsesc în poemul său Viaţa lumii.

Cu toate că izvoarele istorice sînt incerte, sînt multe de spus despre dezvoltarea astrologiei pe teritoriul locuit de români în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Dar aceasta poate constitui subiectul unei cercetări aparte, volumul fiind foarte mare.

În secolul XX, mai ales în deceniul al treilea, apar o seamă de lucrări în domeniul astrologiei. Mai cunoscute astăzi au rămas “Cer şi destin” a lui Armand G. Constantinescu şi “Astre şi glande” datorată lui Constantin Eratostene. Sigur, mai există multe alte lucrări, unele superioare.

Un istoric trebuie să se oprească cu analiza la cel puţin două-trei generaţii, la cel puţin cincizeci de ani de momentul prezent. Dacă continuă, nu mai este istorie, ci politică şi interese partizane.

Aşa că şi eu m-am oprit, ca să treacă timpul, în mod inevitabil, pentru că mâine, în definitiv, este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 iunie 2025

BERBEC După trei zile de pauză îţi este greu să începi săptămâna de lucru. Mai mult, astăzi ai unele obstacole de trecut. Foloseşte realismul caracteristic zodiei ca să vezi care îţi sunt şansele!

Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copiii care se joacă în parc aveţi nevoie de un viitor bun!

TAUR Te pregăteşti de o schimbare, de un examen, ceva important pentru tine. Fiind semn fix schimbările nu te încântă deloc, dar trebuie să te concentrezi ca să ai o vacanţă de vară meritată!

Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta pot să mai reducă din oboseală cronică acutizata de o saptamană trecută densa si agitata. Probabil ca te vei lumina mai pe seară şi îţi vei spune că noaptea este un sfetnic bun. Pentru că ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Nu este Corida în fiecare zi! Poţi avea, însă, recompense consistente.

GEMENI Potenţialul tău de acţiune este concentrat pe îmbunătăţirea vieţii tale. Poate e ziua ta, oricum, azi ai prilejuri de satisfacţie şi mulţumire. Prietenii te sprijină, viaţa pare frumoasă!

Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă aduce succes. O zi obositoare, dar foarte plăcută. Seară deosebită în compania celor dragi, poate la un spectacol. Astăzi, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o zi bună! Dupa câteva zile libere, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou!

RAC Nu forţa când nu trebuie, dimineaţa încearcă să nu provoci probleme prin atitudinea ta. Doreşti să te faci util şi să primeşti mulţumiri de la cei din jur! Încercă să le cumperi „ceva bun”!

Un procent dintre nativii din zodie astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei.

LEU Eşti pe drumul cel bun! Astăzi mulţumirea te cuprinde pentru că vezi că încep să se confirme unele dintre planurile tale. Încerci să înlături din calea ta obstacole, în special propriile iluzii!

Este o perioadă favorabilă celor din zodia de foc care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să găsească un locşor plăcut unde să se distreze, chiar începând de luni seara. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

FECIOARĂ Anturajul îţi apare sub o lumină nouă. Te surprind unele amănunte, dar îţi reproşezi că nu ai realizat situaţia mai demult. Totul este acceptabil atâta vreme cât nu te deranjează pe tine!

Evita cu calm şi seninătate să dai replica unor provocări evidente, pentru că discuţia să nu degenereze într-o cearta nejustificatata. Daca ai greşit cu ceva cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti îndrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă vrei să ieşi în oraş mai pe seară, este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci în înghesuială şi cu mitocani care îţi strănută în faţă.

BALANŢĂ Ţi-ai recăpătat, după cele trei zile libere, bucuria de a trăi şi capacitatea ta de efort. Sigur, ai aceleaşi probleme, dar parcă nu mai par aşa de mari! Cu răbdare se rezolvă aproape orice!

La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală durere de cap.

SCORPION Intuiţia ta a fost bună, astăzi încrederea ta nu este înşelată. Ai mizat bine şi ţi-ai evaluat corect propriile forţe. Proiectele tale par prea îndrăzneţe, dar fii convingător şi poţi reuşi!

Oferă-ţi o seară la un spectacol fiţos şi ori îţi vei îndeplini dorinţa, ori vei regreta ca ai astfel de capricii! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va starni proteste şi remarci de genul "am mai auzit asta"! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei.

SĂGETĂTOR Îţi este puţin mai greu, cele trei zile de sărbători, ca la daci, te-au deconectat. Începi să te întrebi dacă chiar îţi doreşti ceea ce faci... Se pare că eşti condamnat la muncă silnică!

Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că uneori stai „cu botul pe labe şi săgeţile în tolbă” în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea...

CAPRICORN Astăzi trebuie să rămâi conservator şi credincios valorilor şi opiniilor tale. Nu este greu, aşa sunt Capricornii, dar răul cel nou poate să îmbrace multe forme seducătoare şi convingătoare!

Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. De exemplu astăzi te gândeşti cum să faci să cheltuieşti mai puţin. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii.

VĂRSĂTOR Obsesia nu este constructivă. Astăzi nu-ţi mai face griji, calmează-te şi aşa poţi să faci o analiză corectă: sau la bal, sau la spital! Seară plăcută, cu cei dragi, la film, sau la terasă!

Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi... Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi.

PEŞTI Eşti oarecum emotiv şi dai dovadă de timiditate în faţa unei persoane care insistă. Încercă să rămâi obiectiv şi să judeci corect situaţia, poate şeful, sau membrii ai familiei, au dreptate!

Concentrează-te numai pe treburile de rutină şi nu lăsa să fii deranjat. Mare atenţie la cheltuieli şi la cei care îţi propun astăzi cheltuieli. Ai intrat într-o rutină plictisitoare zi-lumină, rutină relativ importantă pentru viitorul tău. Tot ceea ce începi sau programezi astăzi pot să aducă rezultate fructoase, dar repet, trebuie să fii sigur că poţi să duci proiectul la capăt.