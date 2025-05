Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 19 mai 2025. Despre Gustav Klimt







Pe 19 mai s-au născut William Waldorf Astor, Ho Şi Min, Grace Jones, Malcom X, Edward de Bono, Florin Marin, Ion Ţuculescu, Ion Jalea, Patriciu Mateescu.

În calendarul popular creştin-ortodox, pe 19 mai, sunt Sfinţii: Patrichie, Chiriachi şi Memnon. Nimic în ”Kalendar”.

L-am descoperit pe Gustav Klimt relativ târziu, prin anul 1970. Mi-am reamintit de acest lucru, pentru că, în corespondență, cineva, oare să fi fost de la ”Nautilus”, îmi propunea un set de tarot Golden Klimt. ”Nautilus” avea, nu știu dacă mai are, o relație specială cu ”Lo Scarabeo” și de acolo oferea la prețuri foarte bune, seturi de tarot, oracole, rune, cristale și pendule. Și altele de același fel. În general bine făcute, decent, pentru un practicant iscusit. Din nefericire ”Lo Scarabeo” nu are seturi de tarot făcute în întregime din plastic rezistent, ceea ce ar permite o folosire intensivă.

După un an, doi, de folosire, setul de tarot trebuie schimbat, cartonul tras în plastic nu are o rezistență mare. Sunt la al cincilea set de tarot de Marsillia de la ”Lo Scarabeo”, preferatul meu, dar setul de tarot de Marsillia de plastic, american, pe care îl folosesc la fel de mult, nu dă semne de oboseală.

De fapt furnizorul meu de unelte rezistente se numește Florian van Houten, olandezul, cel care avea un mic magazin ezoteric la Paris. Ca și Hattori Hanzo, făuritorul de katane din Kill Bill, adevăratul magazin era în podul casei, acolo urcau numai inițiații, profesioniștii, parterul oficial era pentru turiști și amatori, dar și pentru cei de la taxe și impozite.

Despre Gustav Klimt, în fotografia din titlu, puteți afla câte ceva din https://ro.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt. Da, cu toată aversiunea mea, am dat o adresă din Wiki. Este incompletă, plată, fără farmec, pe alocuri tâmpițică bine, dar este o introducere în viața lui Gustav Klimt. Personal, îl consider pe Klimt ca pe unul dintre cei mai importanți pictori, oameni de artă, filosofi ai artei și ai culorii, din toate timpurile.

În anul 1970 eram la Paris. Noaptea lucram la ”Le Figaro”, ziua cutreieram orașul luminilor. Când ai 20 de ani, somnul este o îndeletnicire plicticoasă la care poți să renunți. Așa, în explorarea Parisului, stradă cu stradă și casă cu casă, parcă era tot primăvară, am ajuns la muzeul ”Jeu de Paume”. Acolo era o expoziție ”Gustav Klimt”, 52 dintre cele 231 de picturi ale lui. Am avut multe șocuri în viață, multe emoții puternice, unele plăcute, altele... Ei bine, în primăvara anului 1970, la Paris, am descoperit noul univers al culorii. Era tot luna mai, așa îmi amintesc.

Parcă toată scurta mea viață de până atunci se topea în culorile și simbolurile lui Klimt, în aurul și perspectiva lui. Deveneam un tablou din galerie, sau fusesem un tablou care prinsese viață. Totul îmi părea atât de cunoscut, atât de inspirat și frumos. Gustav Klimt a fost una dintre marile revelații ale vieții mele, iar povestea vieții lui nu a făcut decât să-mi confirme alegerea mea. Am scris jumătate de pagină în jurnalul galeriei, m-am semnat atât cu pseudonimul primit pe atunci, Bernard, cât și cu tot numele întreg.

Fără mirare, oricine poate fi găsit astăzi, am primit acum câțiva ani o invitație, all inclusive, de la organizatorii unei mari expoziții Gustav Klimt, tot la Paris, o expoziție ”immersive” pe Rue Saint-Maur. Cunosc locația, un pic mai în afara circuitelor turistice. Organizatorii mă invitau să fac comparația între emoția artistică pe care am simțit-o acum jumătate de veac, pe care au citit-o în jurnalul galeriei ”Jeu de Paume” și ce și dacă îmi poate spune mai mult tehnologia de ultimă oră. I-a impresionat patosul și sentimentele mele în fața primei confruntări cu arta lui Gustav Klimt, au citit ceea ce scrisesem în anul 1970 și doreau să știe dacă ceea ce au făcut ei, un spectacol grandios de lumină și artă este la fel de nec plus ultra ca impresia pe care am avut-o acum jumătate de veac.

Primesc multe invitații. Nu știu cum o să mă descurc cu invitația Fundației Elene, pe care am acceptat-o, ca să particip la o sesiune de comunicări. Alte, multe, foarte multe, invitații, le-am refuzat așa cum m-a învățat Corneliu Mănescu: ”… mulțumesc mult, mulțumesc din inimă pentru invitație, sunt deosebit de onorat și bucuros, dar, din nefericire, obligații asumate cu mult timp înainte îmi solicită prezența în altă parte…” Așa am răspuns și organizatorilor expoziției Klimt, nu am ajuns la Paris. Mi-a părut rău, sigur că da, dar nu puteam altfel.

Obligațiile mele sunt cele al pustniciei mele și cele față de cele cinci cățelușe pe care nu am cu cine să le las. Și rigorile ascezei și ale sărăciei asumate. Nu îmi pare rău, am văzut și am auzit destule în această viață - o viață socială, mondenă, m-ar deranja mult în căutarile mele, care după cum spunea Fericitul Augustin ”își pot găsi scopul numai în pustiu!”

Nu aveți grijă, mâine este, obligatoriu, o altă zi!

BERBEC Se profilează o zi obişnuită în care rutina te cam enervează. Totuşi, o veste sau o întâlnire care îţi face plăcere, trebuie doar să laşi comoditatea şi să ieşi, poate pe seară, în oraş. Dă dovadă de realism şi stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal! Astăzi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor care duc către partea întunecată a Forţei! In aceasta perioadă orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Berbec sunt cei mai mulţi militari şi sportivi – te ajuta să-ti ordonezi simţămintele şi planurile.

TAUR Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de probleme! Începând de astăzi se deschid nişte căi noi, care îţi atrag atenţia! Este momentul favorabil să explorezi noi direcţii de dezvoltare. Noile proiecte începute azi au sorţi mari de reuşită. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! O zi obişnuită în care rutina te cam enervează. O veste care se vrea senzatională, dar nimic interesant, până la urmă. Intalniri care iti fac placere. Curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi orizonturi.

GEMENI Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Dar, ţi-au revenit şarmul adolescentin specific zodiei, spiritul fin ironic şi strălucirea discursului. Poate convingi că ai dreptate! Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine in perioada menţionată, adică astăzi. Ai nevoie permenta de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie.

RAC Dimineaţă obositoare şi enervantă. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. În orice caz, ajungi seara târziu acasă. Dacă este aşa, poate vezi şi un film la modă. O zi bună. În plan profesional, sau unde activezi, înveţi, totul se derulează cum ai prevăzut. Sentimental, sunt unele probleme pe care le ştii foarte bine, dar nu o să le rezolvi azi! Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Astepti un calator, sau călătoresti. Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului.

LEU Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi generozitatea ta dau rezultate. Nu trage tigrul de mustăți, poţi evita o posibilă neplăcere, mai ales dacă eşti în discuţii. E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e bună! Capacitatea ta de a domina pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite.

FECIOARĂ Eşti foarte tensionat. Evită enervarea şi în fii mai detaşat. Fii atent la ce mănânci şi nu discuta problemele în timpul mesei. Relaxează-te înainte să adormi şi relaxează-te. Fii zen! Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci nimic. Insistă ca să reuşeşti! Ca să ai energie şi motivaţie stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. O perioada buna, pe care o meriti. Fecioara este metodica si cu geniul detaliului, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa gasesti incepând de astăzi.

BALANŢĂ Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te poţi simţi foarte bine! Ai unele rezultate bune în muncă, meserie, profesie, unde lucrezi sau înveţi. Încet şi sigur revii la o formă bună, după o perioadă poate mai dificilă, dar în mod sigur foarte obositoare. Pe seară o veste. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce.

SCORPION Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Prevezi posibilitatea unui posibil eșec, poate sentimental. Nu intra în bătălie! Retrăge-te acum şi luptă mâine! Nu-ţi epuiza resursele, replierea înțeleaptă pregătește viitorul succes! Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime.

SĂGETĂTOR Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Ai un mod de abordare direct şi îţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Activităţile legate de speculaţii financiare sau comerţ sunt avantajate.

CAPRICORN Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile umane, se pot dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum Azi ai o dispoziţie teatrală şi îţi trebuie un public, spectatori care să te aplaude la scenă deschisă şi să-ţi aprobe acţiunile. Atenţie, să nu exagerezi, să nu fii fals, histrion, adică! Comunicarea este bine aspectată, aşa că vei avea un debit verbal de invidiat şi o carismă pe măsură. În a doua parte a zilei poţi să faci ordine. Adică să încerci să pui o ierarhie firească în camera ta, la serviciu sau la şcoală, unde activezi, sau chiar în anturaj.

VĂRSĂTOR Conjunctura indică că-ţi trebuie detaşare, mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemle tale rămân cele pe care le ştii! Fiecare încearcă să facă ceea ce îi place, de ce tu ai face altfel? O zi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Ai suficientă energie, pentru că eşti motivat. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma o sa adopţi o pisicuta rătăcita, dar la scara cosmica este o victorie mai mare decat cucerirea Ierusalimului, pentru că ai salvat nouă vieţi dintr-o lovitură.

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales, graba. Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu lăsa lucrurile neclare sau „în coadă de peşte”! Azi eşti rigid, înţepenit în discurs şi maestru al limbii de lemn... Tu nu ai greşit niciodată purtat de visuri şi cu capul în nori? Haide-haide, zâmbeşte şi vezi cum să ajuţi pe "păcătoşi"! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, neexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar.