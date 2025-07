Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 august 2025. A cincea planetă







1 august

Pe 1 august s-au născut Herman Melville, Yves St. Laurent, Francis Scott Key, Emilia Dobrin, Grigore Brezianu, Mugur Isărescu, Tudor Gheorghe, Ştefan Petrescu, Gellu Naum.

În "Kalendar", o mare sărbătoare europeană, "Lammas". Pomenită şi de Shakespeare în "Romeo şi Julieta", în actul întâi: "Come Lammas Eve at night shall she be fourteen."

Lammas, cuvântul nu se ştie exact de unde vine, poate din celtă, poate din melodioasa limbă a elfilor. Să facem convenţia că pentru noi vine de la "la masă" pentru că această foarte, foarte veche sărbătoare europeană celebreză pâinea, pâinea noastră cea de toate zilele!

De fapt, am putea găsi o etimologie. “Ariile exterioare sunt conservatoare!”. Iar cele mai vechi urme din obiceiurile europene le găsim, în îndepărtata Scoţie, Ţara Galilor sau în Irlanda cea verde. Acolo, pe 1 august, avea loc, la începutul Evului Mediu sărbătorea sfinţirii pâinii cele noi, făcută din recoltă nouă. În gaelică: “hlaf-mas” adică “loaf mass”! Mai multe puteți găsi tot în horoscopul meu, anii trecuți, pentru ziua de 1 august.

Carl Gustav Jung spunea că multe arhetipuri sunt atânc ascunse în subconştientul colectiv, al rasei, al europenilor, în speţă. Uneori, chiar deseori ecouri ajung în conştient fără ca respectivul să aibă un motiv logic, sau să-şi oferă o explicaţie...

Vechea sărbătoare europeană legată de agricultură, de noua recoltă dar şi de vânătoare a luat la noi multiple forme: Ziua Macaveilor, Macoveiul Ursului, Ziua Ursului, Paştele Viţeilor, Macoveii stupilor. Probabil că sărbătoarea este aşa de veche că provine din timpurile când la noi vânătorii erau mult mai numeroşi decât crescătorii de vite sau exoticii, pe atunci, agricultori!

Doar un exemplu: se mănâncă miere lângă un nuc ca să fii ferit de agresivitatea urşilor, aflaţi de acum în perioada de împerechere.

Religios, Închinarea sau Scoaterea Sfintei Cruci, începutul Postului Adormirii Maicii Domnului. Dar şi Sfinţii şapte Mucenici Macabei şi aici, iată, legătura dintre două feluri succesive de sacralitate.

Este bine să se plece în concediu, vacanţă, croazieră pentru că urmează zile de condiţii climatice extreme. Schimbi locul, schimbi norocul!

Se pare că toată luna august 2025 este punctată de fenomene extreme climatice, poate chiar dezastre: furtuni, căldură excesivă, averse, inundații etc. Sunt de aşteptat, mondial, poate şi local, multe accidente grave în transporturi, deci nu ar fi o idee prea grozavă să plecaţi într-o croazieră, „la capătul lumii”.

În altă ordine de idei, sau în aceiași, s-a mai descoperit o planetă care ar putea să susțină viața. Iată.

A cincea planetă descoperită într-un sistem de lumi remarcabil de diverse

L 98-59 este o stea pitică roșie care orbitează în jurul ei mai multe planete mici. Se află la doar 35 de ani-lumină de Pământ. Anterior, astronomii știau de existența a patru planete în sistem.

orbitează în jurul ei mai multe planete mici. Se află la doar de Pământ. Anterior, astronomii știau de existența a patru planete în sistem. Acum, astronomii au descoperit o a cincea planetă, în zona locuibilă a stelei. Au găsit-o reanalizând date mai vechi de la telescoape terestre și spațiale.

în zona locuibilă a stelei. Au găsit-o reanalizând date mai vechi de la telescoape terestre și spațiale. Planetele L 98-59 sunt remarcabil de diverse. Cele două cele mai apropiate de stea ar putea fi puternic vulcanice, precum Io, satelitul lui Jupiter. Între timp, a treia planetă și cea mai puțin densă ar putea fi o lume acvatică.

O a 5-a planetă pentru L 98-59

L 98-59 este un sistem planetar fascinant, situat la doar 35 de ani-lumină de Pământ. Astronomii au descoperit anterior patru exoplanete mici care orbitează steaua pitică roșie . Iar acum, o echipă de cercetare condusă de Institutul Trottier pentru Cercetarea Exoplanetelor ( IREx ) de la Universitatea din Montreal, Canada, a confirmat o a cincea planetă. Cercetătorii au declarat pe 22 iulie 2025 că planeta – L 98-59 f – orbitează în zona locuibilă a stelei , unde ar putea exista apă. În plus, echipa de cercetare a determinat dimensiunile și masele tuturor planetelor cu o precizie fără precedent.

Ei au folosit o arhivă de date de la telescopul spațial TESS al NASA, spectrografele HARPS și ESPRESSO ale Observatorului European Sudic din Chile și Telescopul Spațial James Webb al NASA .

Anterior, telescopul spațial TESS al NASA a descoperit primele trei planete în anul 2019, iar a patra planetă a fost descoperită în 2021. Aceasta este acum a cincea planetă cunoscută care orbitează L 98-59.

Cercetătorii au trimis noua lor lucrare evaluată de colegi către The Astronomical Journal . Între timp, o versiune preprint este disponibilă în prezent pe arXiv, fiind trimisă pe 12 iulie 2025.

A 5-a planetă se află în zona locuibilă

Astronomii au descoperit a cincea planetă – numită L 98-59 f – folosind metoda vitezei radiale . Practic, aceasta se întâmplă atunci când gravitația unei planete trage ușor de steaua sa gazdă în timp ce aceasta orbitează. Prin urmare, astronomii pot detecta acele variații foarte mici ale mișcării stelei.

Echipa a folosit date de la spectrograful HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) de la telescopul ESO de 3,6 metri și de la spectrograful ESPRESSO de la Very Large Telescope ( VLT ), ambele din Chile.

Deși această planetă, la fel ca celelalte, orbitează aproape de steaua sa, se află în zona locuibilă a stelei. Aceasta este regiunea în care temperaturile ar putea permite prezența apei lichide. Acest lucru este posibil deoarece steaua este mai mică și mai rece decât soarele nostru. Prin urmare, zona sa locuibilă este mai aproape de stea decât zona locuibilă a soarelui nostru. De fapt, L 98-59 f primește aproximativ aceeași cantitate de energie stelară ca Pământul de la soare.

Autorul principal, Charles Cadieux, de la Universitatea din Montreal, a declarat : ”Descoperirea unei planete temperate într-un sistem atât de compact face ca această descoperire să fie deosebit de interesantă. Ea evidențiază diversitatea remarcabilă a sistemelor exoplanetare și întărește argumentele pentru studierea lumilor potențial locuibile din jurul stelelor cu masă mică.”

Un sistem divers de lumi stâncoase

Noua descoperire sporește intriga acestui sistem planetar. Într-adevăr, astronomii știau deja că primele patru planete reprezentau o colecție diversă și fascinantă de lumi. Acum, noile observații i-au ajutat pe cercetători să determine dimensiunile și masele lor cu o precizie și mai mare. Cadieux a spus : ”Aceste noi rezultate prezintă cea mai completă imagine pe care am avut-o vreodată despre fascinantul sistem L 98-59. Este o demonstrație puternică a ceea ce putem realiza prin combinarea datelor de la telescoapele spațiale și instrumentele de înaltă precizie de pe Pământ și ne oferă ținte cheie pentru viitoarele studii atmosferice cu Telescopul Spațial James Webb.”

Cel puțin patru dintre planete sunt stâncoase, la fel ca Pământul. Oamenii de știință le numesc planete terestre. A treia planetă de la stea, L 98-59 d, are însă o densitate mai mică decât celelalte. Ar putea fi o lume acvatică, o planetă stâncoasă complet acoperită de apă sau chiar o planetă compusă în mare parte din apă, fără o suprafață solidă. Anterior, un alt studiu din 2024 a sugerat că ar putea fi o lume vulcanică cu o atmosferă bogată în sulf.

În plus, cele două planete cele mai apropiate de stea ar putea experimenta o activitate vulcanică semnificativă, din cauza încălzirii mareice a stelei. Acest lucru este similar cu modul în care gravitația lui Jupiter încălzește interiorul satelitului său Io . Io este cel mai activ corp vulcanic din sistemul nostru solar. Cea mai apropiată planetă de stea, L 98-59 b, are 84% din dimensiunea Pământului și doar jumătate din masa Pământului.

Un laborator natural unic

Coautorul René Doyon , directorul Institutului Trottier pentru Cercetarea Exoplanetelor de la Universitatea din Montreal, a adăugat : ”Cu diversitatea lumilor stâncoase și gama largă de compoziții planetare, L 98-59 oferă un laborator unic pentru a aborda unele dintre cele mai presante întrebări ale domeniului: Din ce sunt alcătuite super-Pământurile și sub-Neptunii ? Se formează planetele diferit în jurul stelelor mici? Pot planetele stâncoase din jurul piticelor roșii să își păstreze atmosfera în timp?” Bune întrebări !

Exoplanetele, cum se mai numesc, nu au nicio semnificație în astrologie. Dar, cele locuibile pot deveni extrem de importante în condițiile exodului cosmic al pământenilor, prea numeroși ca să mai fie susținuți de Pământ. Colonizare, ca în exodul către America.

Deocamdată nivelul tehnologic nu permite călătorii lungi în spațiu, de aceea și Elon Musk a amânat proiectul Marte. Dar sunt mai multe colective de oameni de știință care lucrează la un motor FTL (faster than light) mai repede decat viteza luminii, prin metoda plierii spațiului, a inseparabilității cuantice. Teoretic, se poate, limitările sunt date de tehnologie, de lipsa materialelor necesare.

Să nu uităm că mâine este, în definitiv, o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 august 2025

BERBEC Puterea verii atige maximum şi tu te încarci cu energie. Venus îţi conferă putere de seducţie. Solo fiind, poţi să faci noi cuceriri, iar duo, partenerul nu-ţi rezistă în faţa dorinţelor! Inconjoară-te de lucruri placute, de oameni convenabili. Astazi trebuie sa eviti asumarea de angajamente si responsabilitati pe termen lung, sa nu faci promisiuni gen pielea ursului din pădure - pe care apoi o sa le regreţi. O anumită ordine cosmică te ajută astăzi să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită clasificare care te face să te simţi bine şi în siguranţă.

TAUR Uneori, neglijezi aspecte importante ale vieţii tale. Astăzi este una dintre acele zile. Păstrează-ţi stilul de viaţă propriu zodiei lui Venus. Nu-ţi fie teamă, nu sunt schimbări majore! Iţi place viaţa senină şi senzuală! Stelele si conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejându-te eficace impotriva atacurilor dusmanilor stiuti si nestiuti. Termină lucrurile începute. Nu schimba de dragul schimbării. Zi de vizită la rude sau la părinţi, după orele de program. Multe vorbe bune, care iţi fac multă placere, din partea unor persoane rezervate de obicei.

GEMENI Eşti ca argintul viu, dinamic şi energic. Neastâmpărul tău poate avea şi o latură pzitivă dacă încerci să întorci unele situaţii în favoarea intereselor tale. Ideile nu îţi lipsesc astăzi! Se apropie nişte termene, chiar dacă stelele sunt acum favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute, dar care consumă aşa de mult timp! Pentru majoritatea nativilor din Gemeni, care nu sunt “vedete”, cu toate că pot să devină oricând, perioada este favorabilă pentru promovarea propriilor interese, a imaginii personale.

RAC Eşti în defensivă! Este strategia ta preferată, dar te-a ajuns şi oboseala cronică, aşa că nu prea ai chef de eforturi! Dacă eşti în vacanţă, ţi-e mai uşor, măcar ştii de ce eşti obosit! Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi pe care o ţii sub control, dacă nu - este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu! Vrei să ai în jur pace şi armonie... Primeşti în schimb, ca răsplată, mici gesturi plăcute facute de cei dragi, sau de colegi, fară vreun motiv anume, ci doar ca răsplată pentru bunul tau simţ. Aşa îţi vor trece, cu siguranţă, durerile de cap de dis-de-dimineaţă.

LEU Lasă-te purtat de pasiune, de dorinţe. O zi plăcută în care legendara ta capacitate de a place, râsul tău puternic, seducţia ta, toate acestea te fac de neînlocuit pe plajă, sau la serviciu! Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Astăzi eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să fii mulţumit.

FECIOARĂ Azi nu găseşti pe cineva care să-ţi intre în voie! Eşti prea pretenţios, ai standarde prea ridicate. Îţi pare că totul e de proastă calitate, mărfurile şi oamenii. Aşa este, dar ce să faci? Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iata ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună! Azi eşti mai dornic de distracţie decât de obicei şi nu ţi-e capul la lucruri importante, serioase! Dar, calitatea este cea care este, alta nu găseşti!

BALANŢĂ Ai o energie demnă de lucruri importante şi grele. Încearcă să te poziţionezi corect faţă de cei din jur, fie că eşti în vacanţă, fie că eşti la serviciu. Cooperează şi fii politicos! Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat, sigur, dacă poţi să dormi din cauza căldurii. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi!

SCORPION Aspecte bune pe semnele de apă, aşa că şi tu tragi un oarecare folos! Ai un moment de inspiraţie, indicat de Jupiter şi poţi să deblochezi anumite situaţii aflate de ceva timp în derivă. Entuziasmul, calmul si optimismul trebuie să te caracterizeze. Totuşi, nu tot ce este adevarat si drept trebuie spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomatie si tact in relatiile cu cei din jurul tău.

SĂGETĂTOR În vara asta ţi-ai propus o multime de lucruri de facut şi iată, a început luna august. Timpul pare că nu mai ajunge, aşa că trebuie să te grăbeşti. Încearcă să organizezi mai bine lucrurile! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te impaci cu cineva pe care l-ai evitat multa vreme. Mereu ai luptat cu abilitate ca sa ajungi unde esti, deci esti dispus sa faci ceva compromisuri, dacă nu poţi prevala, ca să continui o traiectorie ascendenta. Poate fi aşa, sau, nu – conjunctura indică că eşti pe nisipuri mişcătoare!

CAPRICORN Eşti stresat şi oarecum nemulţumit. Poate unde lucrurile nu au ieşti exact cum te aşteptai. Ai tendinţa să nu tolerezi nimic! Foarte bine, dacă nici tu nu ai nimic să-ţi reproşezi... Vremea şi vremurile te enervează, dar este indicat să-ţi stăpâneşti agresivitatea. Orice necaz are şi o latură comică. Gândeşte pozitiv, nu te mai văita şi viaţa va fi mai frumoasă! Nu eşti prea ocupat astăzi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine, în orice caz să nu stai singur, pâna seara poate îţi vine o idee la problema care te obsedează.

VĂRSĂTOR Ai o zi densă, eşti aglomerat. Serviciul, familia, băncile, banii – „full catastrophe”, vorba lui Zorba Grecul! Dar, ca şi el, îţi poţi oferi o seară plăcută, la o terasă bună şi ieftină! Un aspect particular al stelelor fixe te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat.

PEŞTI Eşti nervos, degeaba! Solo, încerci din nou în agenda mobilului, în duo doreşti să implici mai mult partenerul în problemele comune! Probleme sentimentale, eternele şarade amoroase... Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi care trece repede... încă una! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău... Astăzi nu trebuie sa fortezi lamurirea unor situatii, deoarece, pe ce te bazezi, intuiţia şi inspiraţia, nu te ajută prea mult.