Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel București a decis miercuri să mențină măsura preventivă în dosarul în care acesta este judecat alături de Călin Georgescu și alți inculpați pentru acuzații legate de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Instanța a stabilit că măsura va fi menținută până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Horațiu Potra a cerut înlocuirea arestului la domiciliu cu o măsură preventivă mai blândă, însă Curtea de Apel București a decis menținerea restricțiilor.

Potrivit minutei instanței, judecătorii au constatat „legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu” dispuse în cazul lui Potra.

„Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile (...) Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Potra se află în arest la domiciliu din luna iunie 2026. Anterior, acesta fusese plasat în arest preventiv, iar cererile ulterioare de înlocuire a măsurii cu una mai blândă au fost respinse.

Dosarul în care sunt judecați Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți 20 de inculpați a trecut, la începutul lunii august, de etapa camerei preliminare.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate împotriva deciziei Curții de Apel București, astfel că procesul poate începe pe fond.

Este important de precizat că, în procedura camerei preliminare, instanțele nu stabilesc vinovăția sau nevinovăția inculpaților. Această etapă vizează verificarea legalității sesizării instanței, a probelor și a actelor de urmărire penală.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, potrivit informațiilor prezentate de instanțe și de procurori.

Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor și regimul materiilor explozive. Alături de cei doi sunt trimiși în judecată alți 20 de inculpați.

Toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Ancheta Parchetului General a fost deschisă după ce Horațiu Potra și persoane din grupul său au fost opriți în trafic, în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, în timp ce se deplasau spre București.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, ancheta vizează și o întâlnire care ar fi avut loc în 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din județul Ilfov. Procurorii susțin că, în cadrul acesteia, ar fi fost discutat un plan privind deturnarea unui protest de susținere a lui Călin Georgescu.

Conform informațiilor din dosar, protestul urma să aibă loc în 8 decembrie 2024, în zona Catedralei Mântuirii Neamului. Anchetatorii susțin că participanții urmau să fie folosiți drept „masă de manevră” pentru acțiuni care ar fi putut destabiliza ordinea publică. Acestea sunt acuzații formulate de procurori și urmează să fie analizate de instanță în procesul pe fond.

Potrivit informațiilor prezentate în rechizitoriu și relatate de sursele care au documentat dosarul, polițiștii au oprit și controlat mai multe mașini în zone din Ilfov, Dâmbovița și București.

În vehicule ar fi fost descoperite mai multe obiecte periculoase, inclusiv arme albe, bastoane telescopice, spray-uri iritant-lacrimogene, topoare, pistoale și materiale pirotehnice.

Procurorii susțin că grupul ar fi avut rolul de a provoca violențe și panică în cadrul protestului. Concluziile anchetatorilor și probele administrate în dosar vor fi analizate în cadrul judecății pe fond.

Pentru moment, Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu. Măsura poate fi contestată, iar instanța va face o nouă verificare a necesității menținerii acesteia cel târziu în termen de 60 de zile.

În paralel, dosarul în care sunt judecați Potra, Călin Georgescu și ceilalți inculpați a trecut definitiv de etapa camerei preliminare și poate continua cu judecata pe fond.