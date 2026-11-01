Heidi Klum a atras atenția la cea de-a 25-a ediție a petrecerii sale anuale de Halloween, organizată sâmbătă, 31 octombrie 2026, în New York, potrivit Page Six. Supermodelul german a ales un costum neobișnuit, care o transforma într-o mână umană secționată, cu detalii anatomice și efecte speciale realizate cu ajutorul protezelor.

Evenimentul, devenit o tradiție în lumea divertismentului, a avut loc la restaurantul Cathédrale, din complexul Moxy East Village. Heidi Klum a pregătit o apariție elaborată, în care propriul chip era integrat în centrul unei mâini uriașe, cu un încheietură acoperită de sânge artificial. Alegerea a continuat seria costumelor elaborate pentru care modelul este cunoscut în fiecare an de Halloween.

Ideea costumului i-a venit lui Heidi Klum cu aproximativ un an înainte de eveniment. Modelul s-a gândit că și-ar putea integra propriul corp într-o reproducere supradimensionată a mâinii stângi.

Rezultatul a fost o construcție tridimensională care reproducea forma mâinii, cu unghii lungi vopsite în roșu, vene, linii ale palmei și inele. Picioarele modelului erau integrate în două dintre degete, iar fața apărea în zona centrală a mâinii, completată de machiaj și proteze speciale. La încheietură, costumul avea un aspect de membru secționat, cu tendoane și țesuturi reproduse artificial.

Un detaliu personal a atras atenția: replica mâinii includea inelul de logodnă, verigheta cu piatră verde și tatuajul cu numele „Tom”, pe degetul inelar, în onoarea soțului său, muzicianul Tom Kaulitz.

Klum a explicat pentru E! News că mâna sa stângă a reprezentat punctul de plecare al întregului concept. Întrebată cum a reușit să-și integreze corpul în această construcție, ea a povestit că echipa a găsit o soluție prin care picioarele să ocupe două dintre degete, iar corpul să fie poziționat în palmă.

Realizarea costumului a presupus o pregătire îndelungată. Heidi Klum a declarat pentru E! News că a avut nevoie de aproximativ șase ore pentru a se pregăti în ziua evenimentului, în timp ce echipa sa lucrase luni întregi la construcția și realizarea protezelor.

Modelul a recunoscut și că ținuta era destul de grea, iar transportarea ei reprezenta una dintre cele mai dificile provocări. „Cel mai greu este să o porți”, a spus Klum, potrivit Associated Press, referindu-se la greutatea costumului.

Apariția a fost pregătită și ca un mic spectacol. Heidi Klum a ajuns la petrecere într-un camion decorat cu indicatoare roșii pe care scria „DANGER” (PERICOL). Mai mulți actori îmbrăcați în costume galbene de protecție biologică au însoțit-o și au ajutat-o să coboare din vehicul.

Soțul său, Tom Kaulitz, nu a participat la eveniment în acest an, deoarece se afla în turneu. Chiar și în absența lui, Klum a păstrat în costum câteva elemente care făceau trimitere directă la relația lor.

Petrecerea organizată de Heidi Klum a ajuns la cea de-a 25-a ediție, iar evenimentul este considerat unul dintre cele mai cunoscute din calendarul festivităților de Halloween din lumea divertismentului.

De-a lungul anilor, modelul a ales transformări radicale, care au presupus machiaj special, proteze și costume construite la comandă. Printre cele mai cunoscute apariții ale sale se numără personajul Medusa, un păun, un vierme uriaș și o versiune îmbătrânită a propriei persoane.

Costumele sunt realizate, de regulă, în colaborare cu specialiști în efecte speciale, printre care artistul Mike Marino și echipa sa de la ProRenFX. Pentru ediția din 2026, procesul de creație a început cu mult înainte de petrecere, iar rezultatul a fost conceput astfel încât modelul să poată fi integrat complet în forma unei mâini supradimensionate.

Heidi Klum își pregătește costumele cu mult timp înainte de 31 octombrie și începe, de obicei, să se gândească la următoarea transformare imediat după încheierea evenimentului. Astfel, petrecerea anuală nu este doar o ocazie de socializare pentru vedete, ci și o prezentare a unor proiecte elaborate de machiaj, design și efecte speciale.

Ediția din 2026 a marcat 25 de ani de petreceri organizate de Heidi Klum, iar transformarea într-o mână umană secționată a continuat tradiția aparițiilor sale neobișnuite de Halloween.