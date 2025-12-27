Planeta, reconstruită în 3D. Cea mai detaliată hartă a clădirilor de pe glob

De la casele istorice din Edinburgh până la zgârie-norii din Shanghai, lumea poate fi explorată acum clădire cu clădire, direct de acasă. O hartă 3D oferă o perspectivă detaliată și promite să schimbe modul în care este privită planeta.

O nouă bază de date cartografiază, în detaliu tridimensional, locația și dimensiunea a 2,75 miliarde de clădiri. Proiectul, denumit GlobalBuildingAtlas, depășește cu peste un miliard de construcții cel mai mare set de date disponibil anterior. În plus, harta este interactivă și poate fi utilizată chiar acum de oameni.

GlobalBuildingAtlas a fost realizată de cercetătorii de la Technical University of Munich (TUM), pe baza unei cantități foarte mari de date satelitare. Oamenii de știință au combinat aproape 800.000 de imagini satelitare din 2019 cu un algoritm de inteligență artificială, care estimează dimensiunea clădirilor lipsă pe baza înălțimii construcțiilor din vecinătate.

Este suficientă introducerea unei adrese în bara „input address”, aflată în partea de sus a hărții. Baza de date generează instant un model 3D al zonei respective, pe baza informațiilor colectate de sateliții aflați pe orbită.

În zonele urbane, nivelul de acuratețe este foarte ridicat, rezoluția fiind de 30 de ori mai fină decât în alte baze de date comparabile.

De la lansare, site-ul a înregistrat peste 280.000 de vizite în doar câteva zile. Interesul peste așteptări a depășit capacitățile inițiale ale platformei, iar harta poate încărca mai lent în anumite momente.

Dincolo de componenta vizuală, GlobalBuildingAtlas are un rol important în cercetare. Până acum, realizarea unor hărți globale detaliate era foarte dificilă, deoarece presupunea utilizarea unor sateliți specializați cu scanare laser, greu de folosit la scară planetară. Soluția propusă de cercetători a constat în combinarea datelor laser disponibile cu inteligența artificială, care a completat zonele lipsă.

Analiza datasetului arată unde se află cele mai multe clădiri la nivel global și indică o distribuție clară pe regiuni:

Asia – 1,22 miliarde de clădiri

Africa – aproximativ 540 de milioane

Europe – 403 milioane

North America – 295 milioane

South America – 264 milioane

Oceania – 14 milioane

Pe baza acestor date, cercetătorii au dezvoltat un indicator nou, care măsoară volumul clădirilor raportat la numărul de locuitori. Principiul este simplu: un spațiu construit mai mare pentru fiecare persoană indică, în general, un nivel de trai mai ridicat.

De exemplu:

Finlanda se află pe primul loc în Europa, cu peste 3.900 m³ de clădiri per persoană, fiind frecvent inclusă în clasamentele privind cele mai fericite țări.

Grecia, marcată de decenii de stagnare economică, are un volum de spațiu construit per capita de aproximativ șase ori mai mic.

În perspectivă, aceste date pot sprijini autoritățile în identificarea zonelor unde este nevoie urgentă de locuințe sau facilități publice. De asemenea, harta este utilă în prevenirea dezastrelor, deoarece indică regiunile cu un grad ridicat de vulnerabilitate. Deja, German Aerospace Center analizează modul în care GlobalBuildingAtlas poate fi integrată în programele sale de sprijin în caz de dezastre, la nivel global.