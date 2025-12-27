Social

Planeta, reconstruită în 3D. Cea mai detaliată hartă a clădirilor de pe glob

Planeta, reconstruită în 3D. Cea mai detaliată hartă a clădirilor de pe glob
Din cuprinsul articolului

De la casele istorice din Edinburgh până la zgârie-norii din Shanghai, lumea poate fi explorată acum clădire cu clădire, direct de acasă. O hartă 3D oferă o perspectivă detaliată și promite să schimbe modul în care este privită planeta.

Harta 3D, realizată de cercetătorii din Munchen

O nouă bază de date cartografiază, în detaliu tridimensional, locația și dimensiunea a 2,75 miliarde de clădiri. Proiectul, denumit GlobalBuildingAtlas, depășește cu peste un miliard de construcții cel mai mare set de date disponibil anterior. În plus, harta este interactivă și poate fi utilizată chiar acum de oameni.

GlobalBuildingAtlas a fost realizată de cercetătorii de la Technical University of Munich (TUM), pe baza unei cantități foarte mari de date satelitare. Oamenii de știință au combinat aproape 800.000 de imagini satelitare din 2019 cu un algoritm de inteligență artificială, care estimează dimensiunea clădirilor lipsă pe baza înălțimii construcțiilor din vecinătate.

„Informațiile despre clădiri în format 3D oferă o imagine mult mai precisă asupra urbanizării și sărăciei decât hărțile 2D tradiționale. Modelele 3D arată nu doar suprafața, ci și volumul fiecărei clădiri, permițând analize mult mai exacte ale condițiilor de trai”, a spus profesorul Xiaoxiang Zhu, autorul principal al studiului.

Cum funcționează

Este suficientă introducerea unei adrese în bara „input address”, aflată în partea de sus a hărții. Baza de date generează instant un model 3D al zonei respective, pe baza informațiilor colectate de sateliții aflați pe orbită.

În zonele urbane, nivelul de acuratețe este foarte ridicat, rezoluția fiind de 30 de ori mai fină decât în alte baze de date comparabile.

Clădirile de pe harta 3D GlobalBuildingAtlas

Clădirile de pe harta 3D GlobalBuildingAtlas. Sursa foto: GlobalBuildingAtlas

De la lansare, site-ul a înregistrat peste 280.000 de vizite în doar câteva zile. Interesul peste așteptări a depășit capacitățile inițiale ale platformei, iar harta poate încărca mai lent în anumite momente.

Un instrument esențial pentru cercetarea globală

Dincolo de componenta vizuală, GlobalBuildingAtlas are un rol important în cercetare. Până acum, realizarea unor hărți globale detaliate era foarte dificilă, deoarece presupunea utilizarea unor sateliți specializați cu scanare laser, greu de folosit la scară planetară. Soluția propusă de cercetători a constat în combinarea datelor laser disponibile cu inteligența artificială, care a completat zonele lipsă.

Analiza datasetului arată unde se află cele mai multe clădiri la nivel global și indică o distribuție clară pe regiuni:

  • Asia – 1,22 miliarde de clădiri
  • Africa – aproximativ 540 de milioane
  • Europe – 403 milioane
  • North America – 295 milioane
  • South America – 264 milioane
  • Oceania – 14 milioane

Un nou indicator pentru evaluarea nivelului de trai

Pe baza acestor date, cercetătorii au dezvoltat un indicator nou, care măsoară volumul clădirilor raportat la numărul de locuitori. Principiul este simplu: un spațiu construit mai mare pentru fiecare persoană indică, în general, un nivel de trai mai ridicat.

De exemplu:

  • Finlanda se află pe primul loc în Europa, cu peste 3.900 m³ de clădiri per persoană, fiind frecvent inclusă în clasamentele privind cele mai fericite țări.
  • Grecia, marcată de decenii de stagnare economică, are un volum de spațiu construit per capita de aproximativ șase ori mai mic.

În perspectivă, aceste date pot sprijini autoritățile în identificarea zonelor unde este nevoie urgentă de locuințe sau facilități publice. De asemenea, harta este utilă în prevenirea dezastrelor, deoarece indică regiunile cu un grad ridicat de vulnerabilitate. Deja, German Aerospace Center analizează modul în care GlobalBuildingAtlas poate fi integrată în programele sale de sprijin în caz de dezastre, la nivel global.

