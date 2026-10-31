Prințul Harry ar vrea ca Palatul Buckingham să îi pună la dispoziție agenda Familiei Regale britanice, astfel încât el și Meghan Markle să își poată programa aparițiile publice fără să se suprapună cu evenimentele Regelui Charles al III-lea și ale Prințului William, potrivit Daily Express.

Cu alte cuvinte, după ce au ales să se retragă din îndatoririle regale și să își construiască propriul drum peste Ocean, ducii de Sussex par să își dorească în continuare avantajele unei coordonări directe cu monarhia.

Prințul Harry nu intenționează să eclipseze aparițiile tatălui și fratelui său, dar ar avea nevoie de informații în avans despre programul regal. Motivul invocat? Evitarea unor suprapuneri care ar putea afecta evenimentele la care participă el și Meghan, inclusiv cele organizate în colaborare cu organizații caritabile.

Solicitarea este prezentată drept o măsură de bună organizare. Totuși, situația ridică o întrebare firească: de ce ar trebui Palatul să își împărtășească agenda cu doi oameni care au decis să nu mai facă parte din echipa oficială a monarhiei?

O sursă apropiată ducilor de Sussex a transmis că Harry poate evita suprapunerile doar dacă primește informațiile necesare în avans.

„El poate evita astfel de suprapuneri doar dacă informațiile îi sunt comunicate în avans”, a explicat aceasta.

Argumentul este că organizațiile caritabile ar putea avea de suferit dacă Harry și Meghan și-ar anula participarea în ultimul moment. Numai că responsabilitatea organizării propriilor evenimente presupune și o planificare atentă. Iar dacă programul altora devine indispensabil pentru stabilirea propriilor angajamente, lucrurile încep să semene mai degrabă cu o pretenție decât cu o simplă solicitare de curtoazie.

Harry și Meghan au renunțat în 2020 la rolurile de membri activi ai monarhiei și s-au mutat în Statele Unite. De atunci, cei doi și-au dezvoltat propriile proiecte, au participat la interviuri și au organizat apariții publice independente.

Prin urmare, este greu de ignorat contradicția dintre independența pe care au ales-o și dorința de a avea acces la informații despre agenda instituției de care s-au îndepărtat.

Mai ales că evenimentele Regelui Charles nu sunt organizate în funcție de programul comercial sau public al ducilor de Sussex. Monarhul are propriile responsabilități, iar calendarul său include angajamente diplomatice și instituționale care nu pot fi tratate ca simple apariții concurente.

În următoarele două săptămâni, Harry și Meghan ar urma să stea departe de evenimentele publice și să petreacă vacanța școlară alături de Archie și Lilibet, potrivit informațiilor apărute în presa britanică.

Între timp, Regele Charles își continuă programul oficial, inclusiv deplasările din Caraibe, iar ceilalți membri activi ai Familiei Regale își desfășoară propriile angajamente.

Până acum, Palatul Buckingham nu a confirmat că ar fi acceptat solicitarea ducelui de Sussex. Nici nu există informații oficiale despre o eventuală înțelegere prin care Harry să primească în mod regulat calendarul evenimentelor regale.