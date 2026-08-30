Ultimul concert oficial al lui Jimi Hendrix, susținut pe 6 septembrie 1970 la festivalul Love & Peace de pe insula Fehmarn, din Germania, a fost marcat de haos și violențe, iar una dintre ultimele sale conversații a rămas întipărită în memoria roadie-ului Eric Barrett, potrivit Fox News.

La mai puțin de două săptămâni după acel spectacol, legendarul chitarist a murit la Londra, la vârsta de 27 de ani.

Eric Barrett, care a lucrat alături de Hendrix între 1968 și 1970, povestește acum episoadele din acele ultime zile în volumul său de memorii, „Experienced: On the Road with Jimi Hendrix and Beyond”.

Relatarea sa readuce în atenție ultimul concert al artistului și ultimele cuvinte pe care i le-ar fi adresat înainte de moarte.

Concertul din 6 septembrie 1970 a avut loc în cadrul Love & Peace Festival, organizat pe insula germană Fehmarn. Site-ul oficial al lui Jimi Hendrix confirmă că acesta a fost ultimul concert live al formației The Jimi Hendrix Experience.

Potrivit lui Eric Barrett, situația de la festival devenise însă dificilă. Într-un interviu acordat Fox News Digital, fostul roadie a relatat că sute de membri ai Hells Angels ar fi ajuns la fața locului, iar controlul asupra zonei festivalului ar fi fost pierdut.

Barrett susține că mai mulți spectatori care campau în zonă au fost agresați și jefuiți, în timp ce echipele de securitate au fost îndepărtate. Hendrix ar fi văzut situația și s-ar fi retras în camera sa.

Relatările istorice despre festival confirmă că evenimentul a fost afectat de probleme serioase de organizare, vreme rea și tensiuni care au degenerat în violențe. Potrivit postului german WDR, situația de la Fehmarn a devenit tot mai tensionată, iar după plecarea organizatorilor, o parte a zonei festivalului a fost incendiată.

Înaintea apariției sale pe scenă, atmosfera devenise ostilă, iar așteptarea publicului a alimentat nemulțumirea. WDR notează că Hendrix a urcat pe scenă în jurul prânzului, după o întârziere care i-a iritat pe unii dintre spectatori.

Eric Barrett își amintește că Hendrix a reacționat în stilul său caracteristic la huiduielile din public. Potrivit relatării sale, muzicianul a făcut o glumă despre faptul că nu îl deranjează huiduielile, atât timp cât acestea sunt „pe tonalitate”.

La finalul concertului, Hendrix s-a adresat publicului cu un mesaj simplu: „Mulțumesc, la revedere. Pace!”

Aceste cuvinte sunt consemnate și în relatările despre festivalul de la Fehmarn, care avea să devină ultima apariție concertistică oficială din cariera muzicianului.

După concert, Barrett a încercat să îi conducă rapid pe Hendrix și pe ceilalți membri ai echipei către mașinile pregătite pentru plecarea de pe insulă. Potrivit fostului roadie, grupul a fost însă înconjurat de motocicliști.

Barrett a declarat că a intervenit atunci când a văzut un membru Hells Angels pregătindu-se să îl lovească pe managerul de turneu Gerry Stickells. A ridicat brațul pentru a opri lovitura și a fost rănit.

După ce au reușit să ajungă în mașină, Hendrix ar fi continuat să îl privească și să îl întrebe dacă este bine.

„Ești bine, Eric? Ești bine?”, își amintește Barrett că l-a întrebat artistul.

Fostul roadie spune că acestea au fost ultimele cuvinte pe care Jimi Hendrix i le-a adresat vreodată.

Jimi Hendrix a murit pe 18 septembrie 1970, la Londra, la vârsta de 27 de ani. Data morții este confirmată și de biografia oficială a artistului.

Moartea lui Hendrix a fost analizată și discutată intens de-a lungul deceniilor, iar în jurul circumstanțelor au apărut numeroase teorii. Eric Barrett respinge însă ipotezele potrivit cărora muzicianul ar fi fost ucis.

În relatarea sa, Barrett susține că moartea lui Hendrix a fost un accident tragic și afirmă că nu a găsit niciodată elemente care să îl convingă că ar fi existat o crimă.

Postul german WDR notează că Hendrix a murit după ce a consumat o combinație de somnifere și alcool, cauza decesului fiind asociată cu asfixia.

Dincolo de imaginea explozivă de pe scenă, Eric Barrett îl descrie pe Hendrix ca pe un om rezervat și politicos. Muzicianul devenise celebru pentru spectacolele sale spectaculoase, pentru modul neconvențional în care cânta la chitară și pentru concertele care au contribuit la redefinirea rockului.

În viața de zi cu zi, spune Barrett, Hendrix era însă mult mai timid decât imaginea sa publică lăsa să se înțeleagă.

Fostul roadie își amintește chiar o discuție în care Hendrix l-ar fi întrebat dacă oamenii își vor mai aminti de el în viitor. Pentru Barrett, întrebarea a rămas una dintre cele mai surprinzătoare amintiri despre un artist care avea să devină una dintre cele mai influente figuri din istoria muzicii rock.

Concertul de la Fehmarn a fost ultimul spectacol live oficial al lui Jimi Hendrix. Douăsprezece zile mai târziu, cariera unuia dintre cei mai importanți chitariști ai secolului XX se încheia brusc.

La mai bine de cinci decenii de la moartea sa, mărturia lui Eric Barrett oferă o nouă perspectivă asupra ultimelor zile ale muzicianului: un festival scăpat de sub control, o plecare în grabă și o întrebare simplă adresată unui prieten rănit — ultimele cuvinte pe care Barrett spune că le-a auzit de la Jimi Hendrix.