Halloween vs. Día de los Muertos. Comparația culturală a două sărbători ale morții

În fiecare toamnă, lumea occidentală se pregăteşte pentru două sărbători pline de simbolism. Una are loc pe 31 octombrie și este cunoscută în toată lumea ca Halloween, iar cea de-a doua are loc în jurul datei de 1-2 noiembrie și poartă numele de Día de los Muertos (Noaptea Morţilor) în Mexic. Ambele au legătură cu morţii şi lumea nevăzută, însă intentiile şi practicile diferă semnificativ. Sărbătoarea americană s-a dezvoltat din tradiţii celtice şi europene, în timp ce sărbătoarea mexicană are rădăcini prehispanice, integrate în forma sa actuală sub influenţa catolicismului.

Sărbătoarea numită azi Halloween își are originea în festivalul celtic Samhain. Acesta marca sfârșitul verii și începutul iernii. Se credea că în noaptea de 31 octombrie granița dintre lumea celor vii și a celor morți se subția. Oamenii aprindeau focuri, purtau măști și lăsau ofrande pentru spirite. Sărbătoarea celebrată astăzi a preluat aceste obiceiuri și le-a adaptat în timp. În secolul al VIII-lea, Biserica a introdus Ziua Tuturor Sfinților pe 1 noiembrie. Seara dinainte, „All Hallows’ Eve”, a devenit în limbaj popular Halloween.

Când europenii au ajuns în America, au dus cu ei tradițiile legate de noua sărbătoare. Irlandezii și scoțienii au fost cei care au adus obiceiul sculptării dovlecilor. La început se foloseau napi, nu dovleci. Aceștia simbolizau sufletele rătăcitoare care căutau lumina. În secolul al XIX-lea, obiceiul s-a răspândit rapid în comunitățile americane. Ultima zi din octombrie a devenit o sărbătoare populară printre copii, dar și un moment pentru povești despre fantome și spirite.

La începutul secolului XX, Halloween a început să capete o formă comercială. Petrecerile de cartier, costumele și dulciurile au devenit elemente esențiale. Industria americană a transformat o tradiție rurală într-un fenomen cultural. În prezent, este una dintre cele mai mari sărbători din SUA, cu milioane de dolari cheltuiți anual pe decorațiuni și costume. Deși legătura cu moartea s-a estompat, sărbătoarea păstrează ideea de a înfrunta necunoscutul prin joc și umor.

În Mexic, sărbătoarea numită Día de los Muertos are rădăcini vechi de peste trei mii de ani. Civilizațiile aztecă, maya și mixtecă credeau că sufletele celor morți revin o dată pe an pentru a vizita lumea celor vii. După cucerirea spaniolă, aceste credințe s-au îmbinat cu tradiția catolică a Zilei Tuturor Sufletelor. Așa a luat naștere Noaptea Morților. Scopul ei nu era să sperie, ci să aducă bucurie. Oamenii nu fugeau de moarte, ci o acceptau ca parte a vieții.

Tradițiile legate de Noaptea Morților sunt bogate și pline de simboluri. În fiecare an, între 31 octombrie și 2 noiembrie, familiile mexicane ridică altare numite „ofrendas”. Pe ele pun fotografii, lumânări, flori galbene de cempasúchil, cranii din zahăr și mâncăruri preferate ale celor decedați. În această noapte, cimitirele se umplu de oameni, muzică și povești. În timp ce Halloween este marcat de umbre, Noaptea Morților strălucește în lumină.

Ritualurile sunt simple, dar profunde. Oamenii cred că sufletele copiilor revin în prima noapte, iar cele ale adulților în a doua. Familia petrece împreună în cimitir, adesea toată noaptea. Se mănâncă „pan de muerto”, se cântă și se vorbește cu cei plecați. Pentru mexicani, moartea nu este o absență, ci o revenire anuală.

De-a lungul secolului XX, Halloween a devenit o parte esențială a identității americane. După anii 1920, obiceiul „trick or treat” a fost încurajat de comunități pentru a reduce vandalismul și a oferi copiilor o formă sigură de distracție. În anii ’50, televiziunea și reclamele au transformat ziua de 31 octombrie într-o sărbătoare națională a consumului. Dovlecii luminați și costumele de monștri au devenit simboluri universale.

În anii ’80, sărbătoarea americană s-a extins și către publicul adult. Petrecerile tematice, filmele horror și decorurile sofisticate au schimbat tonul sărbătorii. A apărut un amestec între divertisment și spectacol. Un festival agricol a devenit o industrie globală. Țări din Europa, Asia și America Latină au început să adopte această tradiție americanizată, deși sensul ei originar s-a diluat.

Astăzi, Halloween este mai mult o sărbătoare a fanteziei decât a morții. Se vorbește despre costume, dulciuri și filme, nu despre suflete sau credință. În ciuda originilor sale spirituale, sărbătoarea a devenit un eveniment social. Totuși, pentru mulți oameni, ziua de 31 octombrie este un moment de eliberare. O zi în care pot fi oricine și pot râde de frică.

Noaptea Morților a trecut prin transformări, dar și-a păstrat esența. În secolul XX, a fost privită de autorități ca o tradiție populară, apoi ca simbol național. După anii ’90, guvernul mexican a început să o promoveze ca patrimoniu cultural. În 2008, UNESCO a inclus Día de los Muertos pe lista Patrimoniului Imaterial al Umanității.

Simbolul central al Nopții Morților este „La Catrina”. Aceasta este o femeie-schelet elegant îmbrăcată, creată de ilustratorul José Guadalupe Posada la începutul secolului XX. Ea reprezintă ideea că moartea este democratică. Indiferent că ești bogat sau sărac, ajungi în același loc. În timp ce Halloween folosește imagini de groază, La Catrina aduce un zâmbet ironic.

Astăzi, paradele dedicate Nopții Morților atrag mii de oameni în orașe precum Mexico City sau Oaxaca. Străzile sunt pline de flori, dansuri și muzică. Altarele sunt decorate cu migală, iar copiii pictează cranii colorate. În această cultură, relația cu moartea rămâne deschisă și sinceră. Noaptea Morților celebrează iubirea pentru cei care nu mai sunt.

Ambele sărbători se desfășoară în aceeași perioadă, dar transmit mesaje diferite. Halloween este despre travesti și mister, Noaptea Morților despre memorie și legături de familie. Una privește moartea cu ironie și joc, cealaltă cu respect și tandrețe. În timp ce sărbătoarea americană este zgomotoasă, nocturnă și individualistă, cea mexicană este luminoasă, colectivă și spirituală. Ele arată două moduri în care oamenii încearcă să accepte același adevăr.

Simbolurile sunt ușor de recunoscut. Sărbătoarea americană are dovleci sculptați, costume, fantome și lilieci. Sărbătoarea mexicană are flori portocalii, cranii din zahăr, mâncare tradițională și lumânări. Chiar dacă uneori se amestecă, sensul lor rămâne diferit. Una se joacă cu frica, cealaltă o înfruntă cu seninătate.

Globalizarea a creat totuși o punte între cele două sărbători. În Mexic, tot mai mulți tineri împrumută costume și decoruri de Halloween. În Statele Unite, comunitățile latino organizează parade inspirate din Día de los Muertos. Chiar dacă vin din culturi diferite, ambele oferă un moment de reflecție. Halloween invită la distracție, Noaptea Morților la recunoștință. În feluri diferite, ambele ne apropie de ideea de viață trecătoare, potrivit Diffen.