Economie Guvernul reduce sinecurile din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat







Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat, azi, reducerea posturilor din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat, după cum anunță Agerpres.

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a prezentat măsurile de reformă pentru companiile de stat, anunţând scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie şi reducerea semnificativă a indemnizaţiilor.

„Propunem prin această revizuire a Legii 109 scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie de la şapte la cinci, de la cinci la trei şi, de asemenea, reducerea indemnizaţiilor în procente semnificative, începând cu regiile mici, unde membrii neexecutivi ai consiliilor de administraţie pot primi o indemnizaţie compusă din maxim două salarii medii brute pe ramură, conform datelor INS. Membrii executivi - până la maxim trei salarii medii brute.

Aici intervine un element de noutate: componenta variabilă este plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an”, a declarat reprezentantul Executivului.

În noile condiții, indemnizațiile directorilor vor fi plafonate la maximum trei salarii medii brute. Şi în acest caz, componenta variabilă va fi plafonată la maximum două salarii medii brute pe an, o singură dată anual, conform sursei citate.

„Directorii sunt în aceeaşi situaţie ca membrii executivi: până la maxim trei salarii medii brute şi două în componenta variabilă, o dată pe an. Ne-am asigurat că nu se va putea face un cumul pentru acei membri ai consiliilor de administraţie care sunt şi directori. Am clarificat textul de lege, astfel încât să nu există nicio interpretare. Lucrurile merg în aceeaşi logică. Componenta variabilă este cea care a fost redusă drastic la maxim două salarii medii brute pe lună, pe ramura respectivă, conform datelor INS, dar care se iau o singură dată pe an”, a mai completat Radu Oprea.

Totodată, se modifică ponderea indicatorilor de performanţă, astfel încât indicatorii financiari vor reprezenta între 50 şi 75% din evaluare, iar cei nefinanciari între 25 şi 50%.

Vor crește și cerinţele faţă de firmele specializate de recrutare, care vor trebui să aibă mai mulţi specialişti pe diverse domenii.