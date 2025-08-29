Social Companiile Primăriei Oradea, mai puțini membri în consiliile de administrație.







Compania de Apă Oradea SA, Administrația Domeniului Public SA și Oradea Transport Local SA vor avea mai puțini membri în Consiliul de Administrație. E hotarârea de Consiliu local Oradea. Hotarârea implică și modificarea actelor constitutive în acest sens.

Aleșii nu au luat în discuție componența noilor consilii de administrație. Dimensiunea a fost subiect de discuție. Consilierul PSD Bihor, Adrian Madar, a cerut ca toate consiliile de administrașie să aibă trei membrii. Pentru a fi un semn că se dorește intrarea în regim de austeritate. Propunerea a fost respinsă la vot.În raportul de specialitate al proiectului se explică faptul că măsura face parte dintr-un efort național mai amplu de restructurare și eficientizare a companiilor de stat, inițiat de Guvernul României.

Consiliul Local Oradea a aprobat hotărârea prin care se reduce numărul de membri în consiliile de administrație ale celor trei companii . Nu vor ai fi șapte membri în consiliile de administrație. Vor fi cinci. Măsura e menită să eficientizeze managementul și să optimizeze cheltuielile publice.

Consiliul local a stabilit și cine sunt noii membrii ai societății Oradea Transport Local. Aceștia au expertiză tehnică sau financiară. Ioana Monica Braghină – membru cu expertiză de auditor financiar sau cu experiență de minimum 3 ani în audit statutar; Dan Adrian Popuș – membru cu expertiză tehnică; Cristian Dehelean – membru cu expertiză economică, financiară sau juridică; Silvia Florica Borz – membru cu studii superioare și experiență în științe inginerești, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății; Ioan Bârsan – membru cu studii superioare și experiență similară în domeniul de activitate al societății.

Consiliul Local a aprobat și componenta fixă a remunerației pentru membrii consiliului. Aceasta a fost stabilită la 805 lei net pe lună. Până acum aceștia luau 700 lei, conform declarației de avere, depuse pe 15 iunie 2025, Ioan Bârsan. Acesta a fost și în trecut membru al acestui consiliu de administrație OTL și a încasat 8400 lei în această calitate. Noii administratori trebuie să primească avizul de la Autoritatea pentru Administrarea și Monitorizarea Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (AMEPIP)