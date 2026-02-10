Guvernatorul băncii centrale a Franței renunță la mandat, înainte de termen

François Villeroy de Galhau, guvernatorul Băncii Centrale din Franța din anul 2015, a anunțat oficial că va părăsi anticipat conducerea instituției, cu aproape un an înainte de finalul celui de-al doilea mandat. Decizia a fost comunicată luni, 9 februarie 2026, printr-o scrisoare adresată angajaților băncii centrale franceze și a fost relatată de publicația Les Echos.

Potrivit informațiilor disponibile, plecarea este programată pentru începutul lunii iunie, când acesta va prelua președinția Fundației Apprentis d’Auteuil, o organizație importantă din domeniul asistenței sociale și al formării profesionale a tinerilor.

Anunțul vine într-un context în care, în ultimele săptămâni, în interiorul instituției circulau deja zvonuri privind o posibilă retragere înainte de termen a guvernatorului de la sediul Banque de France din Paris.

În scrisoarea citată de presa franceză, François Villeroy de Galhau precizează că va încheia mandatul „după aproape unsprezece ani” de activitate în fruntea instituției.

El subliniază că decizia sa a fost luată după ce și-a informat, în prealabil, superiorii politici. Conform surselor Les Echos, guvernatorul i-a adus la cunoștință intenția sa președintelui Republicii Franceze pe 29 ianuarie, iar a doua zi ministrului Economiei, Roland Lescure.

În document, Villeroy de Galhau afirmă că „îi pare că, după aproape unsprezece ani, și-a îndeplinit esențialul misiunii” și că este momentul „să transmită responsabilitatea” succesorului său.

Această formulare a fost preluată ca atare din comunicarea internă adresată angajaților.

Motivul principal al plecării este dorința de a prelua conducerea Fondation Apprentis d’Auteuil, un actor major în sprijinirea copiilor și tinerilor aflați în dificultate.

Organizația are aproximativ 8.000 de angajați, gestionează peste 430 de unități și sprijină anual aproape 40.000 de tineri.

În mesajul său, François Villeroy de Galhau explică faptul că această nouă funcție reprezintă, în viziunea sa, o modalitate de „a continua să servească interesul general”.

Potrivit presei franceze, el este cunoscut ca fiind catolic practicant și a asociat această alegere cu dorința de a se implica într-o activitate socială pe termen lung.

În perioada petrecută la conducerea Banque de France, Villeroy de Galhau a coordonat mai multe reforme interne. În scrisoarea sa, el menționează printre realizări procesul de feminizare a conducerii instituției, transformarea băncii centrale într-una dintre cele mai implicate în tranziția ecologică la nivelul G20, precum și rolul său în domeniul inovației monetare.

De asemenea, guvernatorul se referă la implicarea Banque de France în proiectele legate de euro digital, dezvoltate la nivelul Banca Centrală Europeană.

Odată cu anunțul plecării, a început și discuția privind succesorul la conducerea Banque de France. Potrivit Les Echos, două nume sunt vehiculate în prezent.

Primul este cel al lui Benoît Cœuré, actual președinte al Autorității franceze pentru Concurență și fost membru al consiliului executiv al BCE timp de opt ani. Acesta candidase și în 2015 pentru funcția de guvernator.

Al doilea nume menționat este Emmanuel Moulin, secretar general al Palatului Élysée și fost director al Trezoreriei franceze. Eventuala sa numire ar trebui validată de Parlament și ar putea ridica probleme de calendar instituțional.

În final, decizia privind numirea noului guvernator revine președintelui Emmanuel Macron, care va trebui să țină cont de procedurile legale și de echilibrul instituțional.