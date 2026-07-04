Hipertensiunea arterială reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare, potrivit unui studiu realizat de King's College London. Alimentația joacă un rol esențial în menținerea tensiunii arteriale în limite normale, iar legumele bogate în nitrați, precum sfecla roșie, spanacul sau varza kale, sunt recunoscute pentru efectele benefice asupra sănătății vaselor de sânge.

Studiul realizat de cercetători de la King's College London arată că mestecarea unei gume cu zahăr după consumul unor astfel de legume poate amplifica temporar conversia nitraților alimentari în compuși care relaxează vasele de sânge și reduc tensiunea arterială. Autorii subliniază însă că rezultatele nu reprezintă o recomandare de a consuma gumă cu zahăr ca tratament.

Nitrații din legume sunt transformați în nitriți de bacteriile din cavitatea bucală, iar nitriții sunt ulterior convertiți în oxid nitric, o moleculă care dilată vasele de sânge. Cercetătorii au testat ipoteza că o salivă mai acidă ar putea îmbunătăți acest proces.

Voluntarii sănătoși au consumat suc de sfeclă roșie, apoi au mestecat timp de trei până la șase ore fie gumă cu zahăr, fie gumă fără zahăr. După o pauză de cel puțin o săptămână, au repetat experimentul cu cealaltă variantă.

Rezultatele au arătat că guma cu zahăr a redus pH-ul salivei, crescând concentrația de nitriți din salivă cu 45% și nivelul nitriților din sânge cu 25%. Aceste modificări au condus la o scădere suplimentară a tensiunii arteriale: aproape 3 mmHg la valoarea sistolică și aproximativ 2 mmHg la cea diastolică, comparativ cu guma fără zahăr.

Medicul Andrew Webb, de la King's College London, a explicat:

„Efectele observate au fost doar temporare și au durat câteva ore. Consumul pe termen lung al produselor care conțin zahăr nu este recomandat din cauza efectelor asupra sănătății dentare.

Totuși, rezultatele sugerează că un desert dulce, de exemplu un fruct consumat după o masă bogată în legume cu conținut ridicat de nitrați, ar putea intensifica temporar efectele acestora asupra tensiunii arteriale și performanței fizice”.

Dr. Charlotte Mills, coautoare a studiului, a precizat că bacteriile orale joacă un rol esențial în procesarea nitraților, dar a atras atenția că nu recomandă consumul regulat de gumă cu zahăr.

Studiul, publicat în British Journal of Clinical Pharmacology, deschide perspectiva unor metode viitoare care să optimizeze valorificarea nitraților alimentari fără dezavantajele zahărului.