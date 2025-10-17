Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane

Zacusca este unul dintre cele mai apreciate preparate pentru iarnă, însă, uneori, la doar câteva săptămâni după preparare, unele borcane pot începe să fermenteze sau să facă mucegai. Partea bună este că aceste probleme pot fi prevenite ușor, dacă sunt respectate câteva reguli esențiale de igienă și conservare, potrivit csid.ro.

Fermentarea acestui preparat apare, de obicei, atunci când în borcan ajung microorganisme – bacterii, drojdii sau mucegaiuri – care găsesc un mediu favorabil pentru a se înmulți. Printre cele mai comune cauze se numără:

Borcanele și capacele nespălate sau nesterilizate corect reprezintă cea mai frecventă greșeală. Deși pot părea curate, ele pot conține urme de praf, grăsime sau bacterii. Aceste microorganisme pot declanșa fermentarea, iar zacusca se va strica rapid;

Capacele stricate sau care nu se închid bine. Dacă aerul intră în borcan după ce a fost închis, se formează condiții favorabile pentru mucegai. Chiar și un capac uzat sau deformat poate strica întregul borcan;

Zacusca trebuie fiartă suficient, exact cum indică rețeta. Dacă legumele nu sunt gătite complet, bacteriile și enzimele rămase active pot declanșa fermentarea, iar conținutul borcanului se va strica după închidere;

Dacă zacusca fierbinte este turnată în borcane reci sau, dimpotrivă, zacusca rece în borcane calde, diferența de temperatură poate provoca fisurarea sticlei sau formarea de condens, ceea ce favorizează apariția fermentației.

Pentru a te asigura că zacusca rămâne gustoasă și sigură toată iarna, este important să respecți câteva reguli simple. Spală bine borcanele și capacele, folosind detergent de vase și apă fierbinte, apoi clătește-le atent. Verifică să nu rămână urme de grăsime sau praf.

De asemenea, borcanele trebuie sterilizate în cuptor. Așază-le într-o tavă, fără să se atingă între ele, și lasă-le 15-20 de minute la 150°C. Capacele se fierb separat, câteva minute, în apă clocotită, pentru a evita deteriorarea garniturii de plastic.

Toarnă zacusca la o temperatură apropiată de cea a borcanelor. Conținutul trebuie să fie fierbinte, iar recipientele calde, pentru a evita șocul termic și posibilele fisuri. Umple borcanele corect, lăsând aproximativ doi centimetri liberi între zacuscă și capac. Acest spațiu permite formarea vidului în timpul sterilizării.

După închidere, sterilizează borcanele din nou în cuptorul preîncălzit la 150°C, fără să le lași să se atingă între ele. Pentru borcanele mici, de până la 500 ml, timpul de sterilizare este de 20–25 de minute, iar pentru cele mai mari, de peste 500 ml, între 30 și 35 de minute. După terminarea procesului, lasă-le să se răcească treptat, fără a le scoate imediat din cuptor, pentru a preveni șocul termic.

După ce s-au răcit complet, depozitează borcanele într-un spațiu răcoros, ferit de lumină și umiditate. O cămară bine aerisită este cea mai potrivită alegere.

Dacă apar bule de aer, spumă la suprafață sau un miros acru, zacusca a început să fermenteze. Într-o astfel de situație: