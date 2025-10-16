Titan Pumpkin Fest: sărbătoarea dovlecilor revine între 17 și 19 octombrie, în Parcul Titan

Peste 3 tone de dovleci de sculptat și zeci de activități pentru întreaga familie

Toamna aceasta, Parcul Titan din Capitală devine locul unde magia dovlecilor prinde viață.

Între 17 și 19 octombrie, Titan Pumpkin Fest aduce o varietate de culoare, gust și creativitate, în mijlocul orașului, invitând bucureștenii la o sărbătoare autentică de toamnă.

Evenimentul are loc în zona scenei din Parcul Titan și a Calului Titanilor, cu intrare dinspre Strada Liviu Rebreanu. Accesul la eveniment este liber.

Inspirat de atmosfera de Halloween, dar păstrând farmecul tradițiilor românești, Titan Pumpkin Fest îmbină arta, distracția și relaxarea în natură.

Publicul este invitat să descopere cele patru zone tematice ale festivalului: ateliere creative,

zona de spectacole, spațiul de shopping, cu produse ale artizanilor, și zona gastronomică.

Ediția din acest an promite un adevărat spectacol al imaginației, circa 3 tone de dovleci vor fi oferite vizitatorilor, pentru a fi sculptate în cadrul atelierelor de creație.

Cei mici și cei mari sunt așteptați la acest maraton artistic, potrivit următorului program:

Vineri, 17 octombrie: 14:00 – 21:00

Sâmbătă și duminică, 18–19 octombrie: 10:00 – 21:00

Ediția 2025 a Titan Pumpkin Fest vine cu o noutate savuroasă: o zonă gastronomică extinsă, unde dovleacul devine sursă de inspirație pentru bucătari.

Vizitatorii vor putea descoperi o adevărată paradă a gusturilor de toamnă, de la preparate tradiționale românești până la rețete exotice și street food modern.

Bucătăria românească este prezentă cu toate aromele sale autentice: grătare aburinde, sarmale, murături, mâncăruri la ceaun, dar și plăcinte rumenite pe vatră.

Dovleacul este vedeta principală, sub formă de plăcinte cu dovleac dulce, dar și în variante reinterpretate: plăcinte turcești cu dovleac, brânză, spanac sau carne, servite alături de ciocolată de casă, baclavale și kataif pentru desert.

Cei pofticioși vor putea încerca și langoși cu brânză, carne, smântână și usturoi, gem sau dovleac dulce, gogoși turcești cu dulceață de dovleac sau ciocolată, clătite cu diverse umpluturi și churros mexicani, toate preparate proaspăt, pe loc.

Festivalul aduce și preparate tematice de Halloween, inclusiv burgeri cu dovleac, dar și rețete inspirate din bucătăriile internaționale.

Vizitatorii pot descoperi preparate srilankeze cu dovleac, combinații surprinzătoare de condimente și arome tropicale, dar și pizza artizanală, perfectă pentru o pauză gustoasă în timpul festivalului.

Pentru cei care preferă o pauză relaxantă, zona de băuturi oferă o selecție variată:

bubble tea cu dovleac și alte arome inedite,

cafea de specialitate, ceaiuri aromate, ciocolată caldă,

limonade proaspete, must de toamnă și fructe de sezon,

clasicele delicii de târg: vată de zahăr și dulciuri tradiționale.

Copiii și adulții sunt invitați să participe la o serie de ateliere, la Titan Pumpkin Fest, unele care stimulează creativitatea și spiritul ludic:

ateliere muzicale;

pictură pe ceramică și nisip;

pictură pe dovleci din Ipsos;

face painting tematic de Halloween;

brelocuri fistichii;

tatuaje cu henna și împletituri / codițe colorate;

măști de Halloween și slime monstruos;

dovleci decorați cu sclipici.

Una dintre atracțiile preferate ale copiilor revine și în această ediție a Titan Pumpkin Fest, plimbările cu ponei, o activitate menită să aducă zâmbete, emoții și amintiri de neuitat celor mai tineri vizitatori ai festivalului.

În zona special amenajată, cei mici vor avea ocazia să interacționeze direct cu simpaticele animale, sub supravegherea atentă a îngrijitorilor și a personalului specializat. Fiecare copil va putea face o scurtă plimbare în șa, într-un mediu sigur, prietenos și educativ.

Experiența nu este doar distractivă, ci și educativă, întrucât copiii vor afla lucruri interesante despre ponei: cum sunt îngrijiți, ce mănâncă, cum reacționează la atingeri blânde și de ce sunt animale atât de iubite.

Sâmbătă, 18 octombrie, între orele 10.00 și 21.00

Duminică, 19 octombrie, între orele 10.00 și 21.00

Zona cu ponei este amenajată în apropierea lacului, în zona de pădure, astfel copiii se pot bucura de o experiență completă în natură.

Părinții sunt invitați să își pregătească telefoanele sau să vină cu camera foto, pentru ca momentul în care copiii urcă pentru prima dată în șa sau mângâie poneii să devină o amintire de familie de neuitat.

Pentru pasionații de fotografie și pentru cei care adoră să surprindă momente memorabile, Titan Pumpkin Fest a pregătit un photo corner tematic spectaculos, decorat în spiritul toamnei și al sărbătorii Halloween.

Vizitatorii vor putea face fotografii în decoruri pline de culoare, cu munți de dovleci, baloți de paie, flori de toamnă, speriotori de ciori și aranjamente rustice care transformă parcul într-un adevărat colț de poveste.

Zona foto este deschisă pe toată durata festivalului și este gândită ca un spațiu instagramabil, potrivit pentru familii, cupluri, copii sau grupuri de prieteni. Fiecare vizitator va putea pleca acasă cu o “amintire portocalie” din cea mai frumoasă sărbătoare de toamnă din București.

Titan Pumpkin Fest recreează atmosfera unei petreceri specifice Halloween. Drept urmare, publicul este invitat să se costumeze și să vină duminică, 19 octombrie, ora 16.00, la Parada Costumelor de Halloween, o defilare plină de mister și atmosferă de toamnă întunecată. Iar sâmbătă, ora 14:00, tinerii și nu numai, sunt așteptați la Parada Cosplay, să-și etaleze costumele inspirate din anime-uri (desenele animate japoneze).

Pe toată durata festivalului, seara, atmosfera se animă cu muzică live și DJ seturi ABASC și Pixar Stelar.

Sâmbătă seara, toată lumea este așteptată la dans, pe muzica trupei Antebellum.

Vizitatorii vor putea descoperi o zonă dedicată designului și artizanatului local, unde vor fi expuse bijuterii, accesorii, haine, broderii, cosmetice naturale, jucării și cărți pentru copii, toate cu inspirație de toamnă și motive „pumpkin chic”.

Vineri, 17 octombrie – orele 14.00 – 21.00

Sâmbătă și duminică, 18 și 19 octombrie - orele 10.00 – 21.00

Mai multe informații despre eveniment și program, pe:

Facebook:

https://www.facebook.com/events/1286467932749383

https://www.facebook.com/GradinaCuArtisti

https://www.facebook.com/CreativeArtsBucuresti/

Instagram

https://www.instagram.com/gradinacuartisti/?hl=en