Google vrea să plaseze centre de date în spațiu pentru a accelera Inteligenţa Artificială

Google a anunţat un plan ambiţios care ar putea transforma infrastructura de calcul pentru inteligenţa artificială. Mai exact, compania îşi propune să construiască centre de date în spaţiu prin proiectul denumit „Project Suncatcher”, care vizează o constelaţie de sateliţi alimentaţi cu panouri solare, care să găzduiască procesoare speciale pentru AI.

Potrivit declaraţiilor oficiale ale Google, sistemul va consta în cluster-uri de sateliţi poziţionaţi la aproximativ 640 km de suprafaţa Pământului, fiecare echipat cu procesoare TPU (Tensor Processing Units) pentru sarcini de învăţare automată. Sateliţii ar putea folosi panouri solare cu eficienţă de până la opt ori mai mare decât cele terestre, graţie expunerii aproape continue la soare.

Google intenționează să trimită primul echipament de test în spațiu la începutul anului 2027. Studiul recent al companiei sugerează că, pe măsură ce costurile lansărilor spațiale continuă să scadă, până în mijlocul anilor 2030 operarea unui centru de date în spațiu ar putea ajunge la costuri comparabile cu cele ale centrelor de date terestre.

În plus, această abordare ar putea reduce semnificativ presiunea asupra resurselor terestre și asupra apei necesare pentru răcirea centrelor de date tradiționale, oferind o alternativă mai sustenabilă pentru viitorul tehnologiei AI.

Odată ajunse pe orbită, centrele de date ar putea funcționa cu ajutorul panourilor solare, care ar putea fi de până la opt ori mai eficiente decât echipamentele similare de pe Pământ. Totuși, lansarea fiecărei rachete necesare pentru a transporta aceste centre generează sute de tone de CO2, ridicând întrebări legate de impactul asupra mediului.

Astronomii și oamenii de știință își exprimă deja îngrijorarea: numărul tot mai mare de sateliți de pe orbita joasă transformă cerul într-un „parbriz plin de insecte”, perturbând observațiile universului. Aceasta ar putea duce la obiecții publice și profesionale privind proiectele orbitale.

Conform Proiectului Suncatcher, centrele de date din spațiu ar transmite informațiile prin legături optice, care folosesc fascicule de lumină sau lasere pentru a trimite rapid datele către Terra.

În paralel, marile companii de tehnologie plănuiesc investiții masive în centre de date terestre: sumele estimate ajung la 3 trilioane de dolari, acoperind regiuni de la India și Texas până în Lincolnshire și Brazilia.

Ideea nu este singulară, Elon Musk a declarat recent că SpaceX și Starlink intenționează să dezvolte centre de date spațiale, extinzând astfel capacitățile de stocare și procesare în afara Pământului. Această cursă pentru „cloud-ul cosmic” sugerează că viitorul inteligenței artificiale ar putea fi, literalmente, deasupra capetelor noastre.

La sfârșitul acestei luni, cipurile Nvidia pentru inteligența artificială vor fi lansate în spațiu, într-un parteneriat cu startup-ul Starcloud. Inițiativa urmărește exploatarea avantajelor energetice oferite de mediul orbital.

„În spațiu, energia regenerabilă este practic nelimitată și mult mai ieftină”, a explicat Philip Johnston, cofondator al Starcloud. „Costul principal pentru mediu rămâne lansarea propriu-zisă, dar pe întreaga durată de viață a unui centru de date orbital se estimează economii de dioxid de carbon de zece ori mai mari decât în cazul alimentării de pe Pământ.”

Pe aceeași linie, Google plănuiește să trimită în spațiu două prototipuri de sateliți până la începutul anului 2027, subliniind că acest demers reprezintă „o primă etapă esențială în dezvoltarea unei inteligențe artificiale în spațiu”.