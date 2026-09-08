Google a modificat marți modul în care afișează rezultatele căutărilor în Europa, pentru a se conforma cerințelor autorităților antitrust ale Uniunii Europene. Compania susține că noile reguli vor reduce calitatea serviciului și vor crește costurile pentru afacerile europene, potrivit Reuters.

Schimbările vizează în special rezultatele pentru hoteluri, companii aeriene și restaurante. Google afirmă că acestea favorizează platformele de comparare a prețurilor și intermediarii online, în detrimentul firmelor care își promovează direct propriile site-uri.

Potrivit companiei, noul format va afișa în partea de sus a paginii un motor de căutare specializat, urmat de alte două servicii similare, cu mai puține informații. Sub acestea va apărea un carusel cu hoteluri, companii aeriene sau restaurante.

Unele funcții considerate utile de utilizatori, precum afișarea prețurilor în timp real, vor fi eliminate din aceste rezultate. Ordinea în care sunt prezentate serviciile va fi stabilită de algoritmul Google.

Compania susține că modificările sunt cele mai importante reduceri ale calității serviciului din istoria sa de 29 de ani. Google afirmă că a testat noul format cu milioane de utilizatori din Europa și că rezultatele au indicat un nivel ridicat de nemulțumire, inclusiv din cauza necesității de a reformula căutările pentru a găsi informațiile dorite.

Modificările vin după ce Google a fost amendat în iulie cu 460 de milioane de euro pentru încălcarea prevederilor Legii privind piețele digitale (DMA). Comisia Europeană a considerat că societatea și-a favorizat propriile servicii în rezultatele de căutare pentru domenii precum cumpărături, hoteluri, transport și sport.

Autoritățile europene au acordat companiei 60 de zile pentru a se conforma. În caz contrar, Google riscă penalități periodice de până la 5% din cifra de afaceri mondială totală.

Comisia Europeană susține că modificările urmăresc să creeze condiții mai echitabile pentru companiile care își promovează serviciile prin intermediul platformelor online.

Google consideră însă că noile reguli avantajează platformele de comparare a prețurilor, cunoscute și sub denumirea de servicii de căutare specializate (VSS). Printre exemplele menționate de companie se numără Expedia și Booking.com.

În opinia Google, aceste platforme vor primi o vizibilitate mai mare în rezultatele de căutare, în timp ce companiile care apar doar cu un link către propriul site, număr de telefon și adresă vor avea mai puține oportunități de a atrage clienți direct.

„Aceste schimbări afectează experiența utilizatorilor europeni, favorizând intermediarii online în detrimentul afacerilor locale și eliminând funcții utile pe care oamenii se bazează în fiecare zi”, a declarat Nick Fox, vicepreședinte senior pentru zona de cunoaștere și informații la Google, pentru Reuters.

Compania afirmă că modificările anterioare introduse pentru respectarea DMA au dus deja la o scădere de 30% a traficului gratuit către rezervările directe ale afacerilor europene. Google se așteaptă ca noul format să exercite o presiune suplimentară asupra acestora.

Google precizează că schimbările se aplică doar rezultatelor de căutare din Europa. Utilizatorii din afara Uniunii Europene nu vor fi afectați de noul format.

Compania susține că încearcă să respecte cerințele europene, dar avertizează că modul în care sunt aplicate ar putea schimba semnificativ relația dintre utilizatori, motoarele de căutare și afacerile care depind de traficul online.