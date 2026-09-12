Strategia partidelor mainstream de a izola formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania prin politica numită firewall reprezintă un eșec. Aceasta este poziția exprimată de prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care consideră că izolarea politică nu oprește creșterea influenței acestei formațiuni pe scena europeană, conform dpa.

„După cum putem vedea, este o strategie care nu funcţionează”, a declarat politiciana de dreapta pentru ziarul italian Il Foglio într-un interviu publicat sâmbătă.

Declarația vine în contextul rezultatelor din alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt. În ciuda faptului că formațiunea anti-imigrație a obținut un scor record de 43,8% din voturi și a fost aproape de majoritatea absolută, formarea unui guvern local rămâne o provocare majoră. Toate partidele tradiționale refuză orice cooperare cu AfD, menținând cordonul sanitar politic, deși serviciile interne de informații au clasificat organizația locală a partidului drept extremistă de dreapta.

Șefa guvernului de la Roma a subliniat că formațiunile politice "care se concentrează pe apărarea identităţii, lupta împotriva migraţiei ilegale în masă şi pericolul islamizării" înregistrează o creștere constantă de popularitate în mai multe țări europene.

În opinia sa, abordarea liderilor politici tradiționali a fost greșită de la început. Reacţia "establishment"-ului, susţine Meloni, a fost adesea de "a ridica firewall-uri în loc să răspundă problemelor substanţiale".

În locul refuzului sistematic de dialog, șefa executivului italian propune schimbarea tacticii politice. Această strategie în mod clar nu funcţionează, a spus ea, adăugând că „ascultarea acestor preocupări şi oferirea de răspunsuri” este abordarea mai încununată de succes.

Aflată la putere de aproape patru ani în fruntea unei coaliții formate din trei partide de dreapta și conservatoare, lidera partidului Frații Italiei menține totuși o distanță vizibilă față de mișcarea din Germania. În trecut, Meloni s-a distanțat în mai multe rânduri de AfD și de viziunile politice radicale ale acestei formațiuni.