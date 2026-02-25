Gino Iorgulescu, declarația care aruncă în aer finalul sezonului regulat din Superliga

Gino Iorgulescu (69 de ani) a vorbit despre ce se va întâmpla în partea a doua a sezonului din Superliga. Șeful LPF este de părere că lipsa celor de la FCSB din play-off ar afecta nivelul competiției.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele”, a afirmat Gino Iorguescu conform digisport.ro.

Șeful de la LPF le-a transmis celor de la FCSB că ar trebui să câștige play-out-ul și să se gândească la viitorul baraj care ar putea să ducă în cupele europene. „FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene.”

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, s-a supărat când a auzit afirmațiile făcute de Gino Iorgulescu. Piteștenii sunt în luptă directă cu FCSB pentru calificarea în play-off.

„Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal nu trebuie să facă lobby pentru niciun club. El este președintele Ligii, adică al tuturor echipelor. Dacă-și dorește ca FCSB să intre în play-off și o face și public, pe mine mă miră.

Eu consider că acest play-off trebuie să se decidă doar pe criteriul sportiv, nu să ne gândim la avantaje și dezavantaje pentru vreo echipă. Dacă domnul Gino Iorgulescu face lobby ca FCSB să intre în play-off, este o mare greșeală”, a spus oficialul echipei din Trivale pentru gsp.ro. El a continuat:

„Chiar nu înțeleg de ce a făcut afirmația asta. Eu știu că play-off-ul se decide doar pe criteriul sportiv. Că e mulțumit dumnealui sau nu, e exclusiv treaba lui. Eu consider că FC Argeș merită să fie în play-off, a fost tot timpul acolo și consider că merităm cu prisosință”.