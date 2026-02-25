Sport

Gino Iorgulescu, declarația care aruncă în aer finalul sezonului regulat din Superliga

Comentează știrea
Gino Iorgulescu, declarația care aruncă în aer finalul sezonului regulat din SuperligaSursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Gino Iorgulescu (69 de ani) a vorbit despre ce se va întâmpla în partea a doua a sezonului din Superliga. Șeful LPF este de părere că lipsa celor de la FCSB din play-off ar afecta nivelul competiției.

Gino Iorgulescu, declarația care aruncă în aer finalul sezonului regulat din Superliga

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele”, a afirmat Gino Iorguescu conform digisport.ro.

Superliga

SuperLiga. Sursa foto: Facebook

FCSB să fie cu gândul la barajul pentru Europa

Șeful de la LPF le-a transmis celor de la FCSB că ar trebui să câștige play-out-ul și să se gândească la viitorul baraj care ar putea să ducă în cupele europene. „FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene.”

Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Construcțiile din România pentru care impozitul va fi dublat. Proprietățile vor fi verificate cu dronele
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean
Prietenul lui George Simion de la Chişinău, anchetat de poliţia italiană. Situaţia stupidă în care a nimerit deputatul moldovean

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, s-a supărat când a auzit afirmațiile făcute de Gino Iorgulescu. Piteștenii sunt în luptă directă cu FCSB pentru calificarea în play-off.

„Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal nu trebuie să facă lobby pentru niciun club. El este președintele Ligii, adică al tuturor echipelor. Dacă-și dorește ca FCSB să intre în play-off și o face și public, pe mine mă miră.

S-au supărat piteștenii

Eu consider că acest play-off trebuie să se decidă doar pe criteriul sportiv, nu să ne gândim la avantaje și dezavantaje pentru vreo echipă. Dacă domnul Gino Iorgulescu face lobby ca FCSB să intre în play-off, este o mare greșeală”, a spus oficialul echipei din Trivale pentru gsp.ro. El a continuat:

„Chiar nu înțeleg de ce a făcut afirmația asta. Eu știu că play-off-ul se decide doar pe criteriul sportiv. Că e mulțumit dumnealui sau nu, e exclusiv treaba lui. Eu consider că FC Argeș merită să fie în play-off, a fost tot timpul acolo și consider că merităm cu prisosință”.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:31 - Ordonanța privind reforma în administrație, trimisă la Monitorul Oficial. Lista schimbărilor
18:23 - Primul oraș din România care vrea să interzică păcănelele, după ordonanța Guvernului
18:15 - Cel mai lăudat film cu pirați din ultimii ani, lansare oficială. Unde puteți urmări „The Bluff”
18:06 - Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
17:58 - A murit o jurnalistă cunoscută în presa din România. Mesaje de condoleanțe din partea colegilor
17:51 - Șapte cetățeni moldoveni, în fața justiției la Paris după graffiti cu sicrie și mesaje despre Ucraina

HAI România!

Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunc EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii
Trump, între discursul istoric și Cutia Pandorei. Epstein, Extratereștrii și starea națiunii

Proiecte speciale