Gigi Becali: Șucu și Rotaru nu se compară cu mine în viața vieților lor

Gigi Becali a avut din nou declarații dure la adresa patronilor unor echipe rivale din Superligă. Patronul FCSB i-a vizat direct pe Dan Șucu și Mihai Rotaru, afirmând că aceștia nu se pot compara cu el.

Chiar dacă FCSB evoluează în play-out în acest sezon, Gigi Becali continuă să transmită mesaje critice către rivalii săi din fotbalul românesc.

Patronul echipei roș-albastre spune că, indiferent de performanțele obținute de alte cluburi, cei doi finanțatori nu pot ajunge la nivelul său.

Echipa patronată de Becali se află în play-out, în timp ce formațiile conduse de Dan Șucu și Mihai Rotaru se luptă pentru titlul de campioană în Superligă.

În același context, Gigi Becali a abordat și tema barajului pentru calificarea în Conference League, care reprezintă una dintre puținele șanse ale echipei de a prinde cupele europene în acest sezon.

El a explicat că ar prefera ca adversară una dintre echipele din Cluj, considerând că astfel FCSB ar avea mai multe șanse.

„Chiar dacă l-ar pierde, sunt și în Cupă, pe locurile 2-3. MM vrea Dinamo, eu aș vrea U Cluj sau CFR Cluj, așa aș vrea eu, să avem șanse mai mari”.

În schimb, Mihai Stoica ar prefera un duel cu Dinamo, deoarece partida s-ar disputa pe Arena Națională. Conform regulamentului competiției, câștigătoarea barajului dintre locurile 7 și 8 din play-out va întâlni ulterior echipa clasată pe locul 3 în play-off pentru un loc în Conference League. Situația poate fi influențată și de rezultatele din Cupa României, unde sunt programate semifinalele dintre Universitatea Cluj și FC Argeș, respectiv Dinamo și Universitatea Craiova.

Despre nivelul de dificultate din play-out a vorbit și Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Hermannstadt.

Acesta a subliniat că meciurile din această fază a campionatului pot deveni foarte tensionate pentru echipele implicate.

„FCSB trebuie să se obișnuiască în play-out. Să vadă cum este play-out, când nu mai este presiunea primului loc, ci presiunea retrogradării. Play-out-ul va fi o luptă sau un război foarte greu pentru toate echipele”, a declarat Dorinel Munteanu.