Gigi Becali a deazvăluit că și-a reorganizat complet viața, iar zilele sale sunt acum împărțite între slujbele religioase și timpul petrecut acasă. Patronul FCSB a dezvăluit că se trezește la ora 6:00 și petrece mai multe ore pe zi la biserică. În același timp, omul de afaceri a vorbit despre relația cu Ionuț Luțu, pe care îl consideră cel mai loial om din apropierea sa și căruia i-a încredințat inclusiv accesul la parolele și codurile sale.

Petrecerile și ieșirile care făceau parte cândva din viața lui Gigi Becali nu mai au loc în programul actual al omului de afaceri. Acesta a povestit că își începe ziua devreme și merge la biserică pentru slujba de dimineață, unde rămâne până aproape de prânz. Revine apoi seara, pentru vecernie.

Becali a explicat că nu lipsește de la slujbele organizate în biserica sa și că respectă același orar în fiecare zi. Timpul petrecut la Palatul din Aleea Alexandru s-a redus, iar patronul FCSB a luat în calcul chiar și vânzarea clădirii.

„Dar eu nu mai (n.r. nu mai am timp de palat). Eu acum mă trezesc la 06:00. Mă duc la biserică, că începe la 08:00 slujba, dar eu stau o oră în biserică, mai mă uit pe acolo ce au făcut muncitorii, mai citesc un acatist. Începe la 08:00. De la 08.00 până la ora 11:00. Stau la biserică, pe urmă vin acasă. Pe urmă, la ora 06:00 (n.r. 18:00) începe vecernia, iar. De la 06:00 la 07:00 (n.r. de la 18:00 la 19:00). Încă o oră. Pe urmă vin acasă. Asta este viața mea. Ora 07:00 biserică până la 11:00. Ora 18:00 până la 19:00. Punct. La revedere. Nu am nevoie de altceva nimic”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Patronul FCSB a vorbit și despre legătura pe care o are cu Ionuț Luțu, fostul fotbalist devenit unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi. Becali spune că acesta îi este devotat și că nu a întâlnit o persoană mai loială:

„Le-am luat și apartamente. Lui Luțu i-am luat vilă, dar n-a mai vrut acolo, că el o vinde, că vrea apartament în blocul ăsta nou. Și i-am plătit eu. Luțu e cel mai loial om de pe fața Pământului, cel mai credincios stăpânului. Nu există om mai credincios stăpânului ca Luțu”.

Omul de afaceri a explicat că și-a dorit întotdeauna să aibă alături o persoană cu o asemenea loialitate. Pentru a descrie relația cu fostul fotbalist, a făcut trimitere la personaje din filmele turcești, în care slujitorii unor lideri ai lumii interlope rămâneau singuri și nu se căsătoreau, pentru a nu putea fi vulnerabilizați prin intermediul unei familii.

„Cum e Luțu… Vedeam niște filme, ‘Vulpea Neagră’, erau ăia, mafioții, erau trei-patru de-ăștia turci, care aveau fiecare câte un slujitor. Slujitorul ăla al lor nici măcar nu se căsătorea, ca să nu cumva să aibă nevastă și copii și să fie șantajat”, a povestit Becali.

Acesta a continuat spunând că își dorea să întâlnească un om la fel de devotat și că, în opinia sa, Dumnezeu i l-a trimis pe Luțu.

„Atunci, ei nu se căsătoreau, rămâneau singuri. Spuneam: ‘Mamă, dacă aș avea și eu un om ca ăsta, așa loial!’. Și mi-a zis Dumnezeu: ‘Hai că-ți dau eu un om loial!’. Și mi l-a dat pe Luțu. Om loial ca-n filmele turcești”, a spus patronul FCSB.

Gigi Becali a vorbit și despre sprijinul material pe care spune că l-a oferit oamenilor aflați în funcții importante în club. Printre aceștia i-a menționat pe Mihai Stoica și Valeriu Argăseală, pentru care afirmă că a cumpărat vile în Pipera.

„Nu numai asta, toți oamenii mei care lucrează în funcții-cheie, mă refer la FCSB, Meme, Argăseală, eu le-am făcut vile în Pipera. Tuturor oamenilor mei care sunt în funcții-cheie și apropiați de mine le-am luat case, mașini. Ca să poată să mă slujească cu credință, trebuie ca familia și copiii lor să nu aibă griji. Dacă ăia din jur nu sunt satisfăcuți, te bârfesc, te trădează”, a explicat Becali.

Patronul FCSB a dezvăluit că Ionuț Luțu cunoaște inclusiv codul seifului și parolele sale, informații pe care spune că nu le mai reține el însuși.

„Eu nici nu mai țin minte cifrul, el îl știe. Și astea pe care le am eu, mail-ul de la telefonul meu, el îl știe. Îi spun: ‘Ia spune, mă, mail-ul!’. El știe cifrul, mail-ul, parolele, numai el. Merită Luțu, merită! Tot ce are nevoie familia mea, el e și colo, și colo, și colo”, a declarat Gigi Becali.