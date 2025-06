Social Gigi Becali are un plan măreț: O să-i dau pe spate pe toți







Gigi Becali a luat o decizie neașteptată după ce i s-a interzis să cânte în strana Catedralei Patriarhale, din cauza lipsei „competențelor muzicale”.

Gigi Becali: Eu și în casă cânt

La început, patronul FCSB-ului a declarat că se va conforma și nu va mai cânta, având în vedere că o făcea foarte rar, cel mult de trei patru ori pe an. Ulterior, Becali a adăugat că va lua lecții de canto și că îi va impresiona pe toți.

Cântările lui Gigi Becali în strana Catedralei Patriarhale din Capitală au deranjat, iar numeroși credincioși și-au exprimat nemulțumirea față de calitățile sale vocale. Ca urmare, Patriarhia a hotărât să nu-i mai permită să cânte.

„Dacă Patriarhul zice, eu execut! Am dreptul la altceva? Ca să nu supăr oamenii, nu mai cânt. Eu cântam rar. În patru ani, de 3-4 ori am cântat, o dată pe an. Îmi place să cânt cântare îngerească, normal că-mi place. Eu și în casă cânt. O să-mi iau profesor de cântare și o să cânt. După aia o să-i dau pe spate pe toți, o să fiu mai puternic decât ei”, a declarat Gigi Becali.

Becali, criticat de Patriarhul Daniel

Până va stăpâni arta de a cânta, Becali a participat la marșul pe care l-a organizat pe Calea Victoriei pe 8 mai, ca o reacție la marșul LGBT Bucharest Pride.

Însoțit de călugări, Gigi Becali a apărut cu o cruce mare, pe care a folosit-o pentru a sfinți zona. La un moment dat, s-a oprit în mijlocul mulțimii, a lăsat crucea și a început să stropească trecătorii cu agheasmă.

Mesajul primit de Gigi Becali de la Patriarhie

Patriarhul Daniel a dispus Arhiepiscopiei Bucureștilor să implementeze măsurile necesare pentru a interzice activitatea în strana Catedralei Patriarhale persoanelor fără competențe muzicale certificate. Această măsură îl include și pe George Becali. Astfel, cântările, fie că sunt individuale sau corale, vor fi permise exclusiv persoanelor care dețin competențe muzicale avizate.

„Întrucât mai multe persoane care urmăresc transmisiunile în direct de la Catedrala Patriarhală au atras atenția în mod repetat, prin sesizări scrise și prin comentarii pe rețelele de socializare asupra prezenței inadecvate, în special prin implicarea deranjantă în cântarea la strană, în mod particular a domnului George Becali, dar și a altor persoane fără pregătire muzicală, în urma solicitării Consiliului Director al Centrului de Presă BASILICA transmisă Cabinetului Patriarhal, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a acordat, prin temeiul nr. 5.355/2025, Înalta binecuvântare pentru dispunerea de măsuri din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor astfel încât persoanele responsabile de la Catedrala Patriarhală să nu mai permită accesul la strană persoanelor care nu dispun de competențe muzicale avizate de un organism de specialitate (Facultate de Teologie, Seminar teologic, Conservator etc.)”, a transmis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi.